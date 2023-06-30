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«Инерцией недоверия» объяснил отношение россиян к отечественному кино режиссёр «Ленфильма»

«Инерцией недоверия» объяснил отношение россиян к отечественным фильмам кинорежиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как и в любом кинематографе, у нас есть разные фильмы. Есть хорошо и профессионально сделанные, с высказыванием. Темы и авторы становятся очень интересными в последнее время. Наверное, очень долго длилась инерция недоверия к российским фильмам. Эту инерцию тяжело преодолевать. Ещё есть такой момент, что в каждой стране не так много хороших режиссеров. А на производство фильмов уходит в среднем года три. Из-за этого сильные авторы не могут так часто выпускать свои произведения», – отметил Андрей Егоров.

Также кинематографист добавил, что наряду с успешными и качественными фильмами есть те, которые разочаровывают и пугают. «У человека, который пошел на российский фильм и "нарвался", сразу складывается предубеждение и неуверенность, отсутствие гарантии, что следующий фильм, на который он купит билет, окажется хорошим», – уточнил он.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове пройдет IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.