Сцена / Из первых уст

О «магии» кинотеатра рассказали в эфире радио «ПЛН FM»

Зачем идти в кинотеатры для просмотра фильмов, когда есть онлайн-сервисы, объяснила российская актриса, участница IV международного кинофестиваля «Западные ворота» Анастасия Талызина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я слышала, что начинается тенденция просмотра фильмов дома, кинотеатры становятся все менее актуальными, пандемия была, в конце концов. Но в это страшно верить, потому что кинотеатр это – магия. Ты приходишь, покупаешь билеты, поп-корн, смотришь фильм с любимым человеком, – весь этот процесс волшебный», – сказала гостья студии.

Режиссер Ольга Акатьева объяснила необходимость просмотра фильма на большом экране другим восприятием зрителя.

«Это другая реакция. Когда ты дома смотришь один, ты не в той мере сопричастен истории. Просмотр фильма в кинотеатре дает дополнительные возможности взять самых близких с собой, обсудить историю. А дома это крайне редко становится семейным времяпрепровождением, все время находится миллион отвлекающих причин», – добавила она.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.