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Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга

Благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!» состоится 18 июля, в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в формате кинопаркинга. Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов, Владимир Дягилев, Александр Робин.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек).

Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет».

Заезд автомашин на концерт начнется за час до начала, в 17.00.

Напомним, что концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов, станет центральным мероприятием региональной, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Основная ее цель - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать: «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.

Как пожертвовать:

Для физических лиц

Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

Выберите раздел «Платежи и переводы», далее - «Поиск услуг и организаций»

Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее - «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее - «Платеж по реквизитам»

Заполните необходимые реквизиты, далее - «Оплатить»

Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее - «Оплатить», далее - «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода чрез мобильное приложение:

Перейдите в раздел «Платежи» нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/

Введите сумму, далее - «Продолжить», далее - «Оплатить»

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей

3. Оплата через платежную систему с помощью плагина Онлайн-Лейка:

Заполнить строки «Сумма», «Адрес электронной почты» и «ФИО», поставить галочки, соглашаясь с условиями Договора оферты и Соглашения об использовании персональных данных

Далее - «Пожертвовать»

Заполнить строки для оплаты, далее - «Заплатить»

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления: