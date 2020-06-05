Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга

Благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!» состоится 18 июля, в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в формате кинопаркинга. Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.
Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов, Владимир Дягилев, Александр Робин.
Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек).
Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет».
Заезд автомашин на концерт начнется за час до начала, в 17.00.
Напомним, что концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов, станет центральным мероприятием региональной, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.
Основная ее цель - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.
Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать: «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.
Для физических лиц
Оплата через Сбербанк:
Перечисление через банкомат:
Платежи с помощью QR-кода чрез мобильное приложение:
2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):
отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей
3. Оплата через платежную систему с помощью плагина Онлайн-Лейка:
Для юридических лиц
Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»
Реквизиты для перечисления: