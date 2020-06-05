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Место для парковки на концерте «Спасибо медикам» будет зависеть от размера автомобиля

Место для парковки на концерте «Спасибо медикам!» будет зависеть от размера автомобиля. Об этом сегодня, 3 июля, на пресс-брифинге рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева и

профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

«Хотели бы обратиться к жителям и сказать, что нельзя будет выбрать какое-то определенное место на парковке. В зависимости от размера автомобиля вас направят на определенное место в каком-то ряду», - пояснила Ольга Тимофеева.

Дмитрий Волхонов отметил, что каждый, кто будет въезжать на территорию концерта, будет получать памятку о своем поведении на площадке. «Можно будет выйти из автомобиля, чтобы размяться или сходить в туалет, но важно отметить, что если будут массовые выходы, то будут подходить волонтеры и просить разойтись, если это не сработает, будет подключаться полиция», - предупредил он.

На территории проведения концерта будет организована санитарная комната, где можно будет, например, обработать руки, все меры безопасности будут соблюдены. Планируется установить порядка 12 биотуалетов, чтобы не создавать угрозу тесного контакта между зрителями. Питание на площадке также предусмотрено. Еду можно будет заказать по телефону или приложению.