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Звук на концерте «Спасибо медикам!» будет транслироваться через радиоприемники в автомобилях

Звук на концерте «Спасибо медикам!», который пройдет в формате автопаркинга, будет транслироваться через радиоприемники в автомобилях. Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева и профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

«Можно будет открыть окна и слушать, а можно будет включить указанную радиоволну в автомобиле, тогда будет звук через приемник», - рассказала Ольга Тимофеева.

Дмитрий Волхонов добавил, что сигнал будет передаваться по FM-волне. «Если сигнал передатчиков не достигает определенной мощности, то никакое специальное разрешение не нужно. Но, на всякий случай, мы все уточнили у представителей Роскомнадзора. Все делаем согласно законодательству», - пояснил он.

Ольга Тимофеева напомнила, что концерт - это только часть благотворительной акции «Спасибо медикам!». «Задача проекта - собрать как можно больше средств. Каждый желающий может перечислить деньги на благотворительный счет. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров. Концерт - не единственное мероприятие в рамках этой акции, будут и другие творческие мероприятия, их формат будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки», - рассказала директор ТКД.