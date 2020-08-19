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Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ

Второй благотворительный концерт «Спасибо Медикам» пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 августа в 20.00. Организаторы приняли решение перенести выступление музыкантов из Псковского кремля под крышу концертного зала из-за неблагоприятного прогноза погоды на эту дату. Все ранее приобретенные билеты действительны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Напомним, в концерте «Спасибо Медикам» на одной сцене выступят такие популярные музыканты, как Евгения Зима Band (Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

Известные джазовые исполнители Аркадий Галковский и Екатерина Андреева - не нуждаются в представлении псковскому зрителю. Их отличительная черта - высокое исполнительское мастерство, подлинное искусство импровизации, живой звук и яркие джазовые импровизации, отметили организаторы.

Евгения Зима – автор идеи и создатель двух мультимедийных шоу «Музыка в Темноте» и «Вивальди. Любовь и Смерть в Венеции».

Меньше чем за три года эти шоу услышали и увидели сотни тысяч зрителей по всей стране, таким образом став одними из самых успешных проектов на российском музыкальном рынке.

Сама Евгения Зима известна как музыкант нового формата. Элегантно выходя за рамки титула «Русская Ванесса Мэй», Евгения создала новую волну в современной музыке.

У нее получилось объединить не только музыкальные направления: классику и рок, джаз и инди; но и публику: строгих эстетов, любителей «высокой» музыки и простых зрителей.

Evgenia Zima Band в Пскове представит новую программу, созданную из произведений уже нашумевших шоу, а также абсолютно новых песен.

Добавим, в Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области. Подробности здесь

Первый концерт «Спасибо Медикам» в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19, с прошел с огромным успехом 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо». Все собранные средства, в том числе взносы спонсоров и псковичей, составили более 600 тысяч рублей, они будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

По словам самих музыкантов, своим участием в благотворительных концертах они захотели выразить то, что сейчас в сердце каждого - огромную благодарность российским врачам, которые бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась.

«Давайте все вместе поблагодарим тех, кто сейчас поддерживает нас и помогает нам, и скажем #СпасибоМедикам», - обратились организаторы.

Благотворительный концерт «Спасибо Медикам» Псковской области будет проходить на сценической площадке БКЗ при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru в системе Орбилет.