Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина будет перечислять деньги, вырученные от продажи билетов каждого пятого спектакля, на оказание помощи псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, бойцы которой выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщило руководство учреждения.
Документ уже подписал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.