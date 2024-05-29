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Сцена / Обзоры

Три дня чистого искусства

29.05.2024 12:26|ПсковКомментариев: 0

С 30 мая по 1 июня в Пскове пройдет фестиваль «Другое искусство», в рамках которого артисты с особенностями развития смогут выразить свои чувства и эмоции в творчестве, а зрителей ждет три для настоящего искусства - чистого, искреннего и открытого. 

Что в этом году приготовил для псковичей и гостей города фестиваль особенных театров, узнала Псковская Лента Новостей.

 

В свое время проводившийся в Центре лечебной педагогики фестиваль для особенных театров в 2016 году по инициативе директора центра и благодаря поддержке руководителя Театрально-концертной дирекции, перебрался на большую сцену. И с тех пор стал не просто успешным театральным проектом, но и своеобразной визитной карточкой региона. Видишь эмблему с нарисованными слонами на афише - и понимаешь, что в ближайшие дни можешь побывать на спектаклях, выставках и концертах с участием «других», не похожих на нас, но очень талантливых людей. Причем, каждый год - это новые постановки, новые сюрпризы.

В этом году Псков станет площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое. Мероприятия фестиваля пройдут как на площадках Псковского театра драмы, Центра лечебной педагогики, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества им. В. Каверина, так и в городских пространствах Пскова.

30 мая: «Пакетик» прилетел в Псков

В первый день фестиваля в Детском парке в 18.00 откроются две выставки. Посетители баннерной экспозиции «Творчество сквозь время» смогут познакомиться с репродукциями художественных работ в технике батик, выполненных участниками студии «Я и Ты». А на фотовыставке Андрея Кокшарова - увидеть ретроспективу фестиваля «Другое искусство» с 2016-го по 2023 год.

На этой же площадке пройдет и ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями и уличный спектакль «Стрекоза и муравей» - пластическая сказка режиссера Анвара Либабова, исполненная театральной группой петербургского дома-интерната Nº1. Над спектаклем работала большая команда из социальных педагогов и театральных практиков, в нем заняты как воспитанники интернета, так и его сотрудники. Сюжет постановки основан на всем известной басне Ивана Крылова, но финал ее переписан – героев и зрителей ожидает хэппи-энд!

В 18.00 в кинотеатре «Смена» состоится показ фильма «Нормальный только я». Это российская комедийная лента Антона Богданова о том, как в детском лагере столкнулись «особенные» и «трудные» дети. После просмотра ленты состоится обсуждение с Юрием Кузнецовым, петербургским тележурналистом, экспертом по вопросам людей с инвалидностью.

Главным же событием первого дня фестиваля станет показ экологической сказки «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» из Санкт-Петербурга.

Мероприятие начнется 30 мая в 19:30 на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Это один из спектаклей театрального диптиха «Человек. Эффекты» по одноименной пьесе Гули Насыровой. Наивная история о путешествии полиэтиленового пакетика в поисках чудесного острова, где можно переродиться.

Спектакль о пакетике - это повод задуматься не только об экологических проблемах переработки мусора и сверхпотребления, но и о праве человека быть частью этого мира. Текст исполняют два музыканта и семь актёров, четверо из которых имеют расстройство аутистического спектра.

«В спектакле принимают участие артисты с особенностями развития, точнее - они играют, полноценно, вместе с нейротипичными артистами. Это один из важнейших принципов команды «Разговоров», где люди с разными особенностями находят возможность встречи, возможность услышать друг друга и сделать творческую работу», - рассказал режиссёр спектакля Петр Чижов.

По его словам, заслуга художественного руководителя «Разговоры» Бориса Павловича в том, что он создал компанию, которая обучила людей с расстройством аутентического спектра актерскому мастерству, и они полноценно представлены на театральном рынке и могут участвовать в разных спектаклях. «Ребята из нашей компании играют в театре «На Литейном», в спектакле «Лавр» и в моем спектакле тоже. С ними, как с любыми артистами, иногда классно и легко, а иногда сложно. У всех нас есть свои особенности, и как мы шутим, каждому из нас иногда нужен тьютор. Каждому нужен человек, к которому можно обратиться за советом и за помощью», - сказал режиссер.

Петр Чижов также отметил, что рад будет снова посетить Псков. «Город мне очень нравится: там много храмов, там удивительный Мирожский монастырь, где я смотрел на эту развернутую на стенах храма Библию! Псков живет внутри меня. Я очень рад, что спектакль «Пакетик» прилетел в Псков!»

31 июля: Зажигаем!

Во второй день фестиваля, 31 мая, зрителей ждут концерт и спектакли. В 17:00 на большой сцене Псковского театра драмы запланированы два события: концерт рок-группы «Овощи» и спектакль «Time of my life» У ТЕАТРА. Как пояснили в театре, творческие коллективы будут выступать друг за другом, выступления короткие, но совершенно разные.

Рок-группа «Овощи» - музыкальный коллектив людей с инвалидностью и их преподавателей, созданный фондом «Дети.мск. Ру». «Наш фонд существует в Москве уже более 30 лет. Мы помогаем пациентам Российской детской клинической больницы: детям-сиротам, тяжелобольным детям и их семьям из всех регионов России. Помогаем больнице во внедрении новейших достижений мировой медицины. Создали пансионат «Городок-Незнайки» для детей-сирот, нуждающихся в длительном и многоэтапном лечении на базе федеральной клиники. И в этом городке-Незнайки как раз и родилась наша рок-группа «Овощи», где сироты-инвалиды играют на одной сцене вместе со своими преподавателями», - рассказали в благотворительной организации.

Как пояснили в фонде, группа исполняет каверы на известные музыкальные произведения. «Сейчас перед вами уже второй состав группы с младшими детьми. Старшие уже выросли и успешно выпустились. Рок-группа «Овощи» - группа шумных инвалидов. Зажигаем покруче здоровых!»

Продолжится мероприятие спектаклем «Time of my life». Эта постановка - визитная карточка У ТЕАТРА. В спектакле задействована команда глухих и слабослышащих актеров - выпускников Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ, г. Москва). Режиссер спектакля - педагог академии Екатерина Мигицко. А лучшие номера, которые появлялись во время учебы в академии, и стали этим спектаклем.

Зрителей ждут акробатические элементы, пантомима, «изощрённые манипуляции с различными предметами: от поролоновой палки до металлической бочки» - и множество песен - от народной «Вдоль по Питерской» до хита Фредди Меркьюри. Спектакль - лауреат премии V фестиваля «Территория жеста» в Москве в 2022 году в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

А в 19.00 на Малой сцене Пушкинского театра начнется спектакль «Голубая роза» по известной пьесе мировой драматургии «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса.

Это постановка инклюзивного театра-студии «Лестница» из Краснодара. «Крупнейший инклюзивный театр в Южном федеральном округе, первый в Краснодаре и Краснодарском крае. В нашем театре участвуют актеры разных возрастов - от 7 до 50 лет, с различными особенностями (с ДЦП и аутизмом, слабослышащие и слабовидящие, синдромом Дауна) и без них. В коллективе театра более 40 человек. За 7,5 лет работы поставили 35 спектаклей, в том числе, два инклюзивных балета», - рассказали в театре-студии «Лестница».

«Лестница» определяет свой спектакль как драму воспоминаний: события разворачиваются в 30-е годы ХХ века в Америке, но фокус внимания автора направлен на вопросы, волнующие человека в любую эпоху. «Спектакль затрагивает важные и актуальные проблемы семейных отношений такие как: доверие и искренность в отношениях родителей и детей, воспитание детей в неполной семье, а также ребёнка, имеющего физическую неполноценность, взросление и приятие ответственности. Постановка не даёт ответов на перечисленные вопросы, ибо не в этом роль театра, однако спектакль провоцирует зрителя на возникновение этих вопросов в его сознание, мягко и ненавязчиво подталкивая его к идее решения по средствам любви и приятия», - отметили в театре.

1 июня: У каждого свое море

В третий день фестиваля, в субботу 1 июня, в 15.00 в галерее «Цех» состоится открытие выставки Натальи Шиндиной - инклюзивного художника из Пензы. А в 16.30 стартует ее мастер-класс.

Наталья имеет уникальную способность - рисовать картины, держа кисточку в зубах. С помощью акриловых красок и подручных средств художница создает картины в своей индивидуальной технике. Также она проводит художественные выставки, творческие мастер-классы по рисованию для детей и взрослых, обучает рисованию молодых людей с ментальными особенностями.

Запланировано в этот день и два спектакля. В 15.00 на Малой сцене театра зрителя ждет постановка театральной студии «Я и Ты» - «К морю». На сегодняшний день в студии занимаются более 20 детей и взрослых людей с особенностями развития, и все они задействованы в этой работе.

«Актёры разного возраста гармонично интегрированы и помогают друг другу на сцене. Зритель релаксирует под успокаивающую музыку, неторопливый накат волн на экране и выстраивание фигур морских обитателей в совокупности с миролюбивыми сюжетами на морскую тематику. На такое море каждому захочется поехать. Море без штормов. Без грязи. Общее море. Спокойное. Тихое. Доброе. Зритель не ограничен возрастом, полом, познаниями о море и прочим. Совершенно любой может что-то новое почерпнуть из этого спектакля, а может быть, и вспомнить былое, окунувшись в атмосферу добра и спокойствия. Ведь у каждого свои воспоминания и свое море», - рассказали о спектакле в студии «Я и Ты».

Для детей в 17.00 Новом зале театра начнется спектакль театра кукол имени В.А. Вольховского «Мы так похожи: Звуки вокруг нас». Это камерная постановка о звуках для всех детей, в том числе с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

На время спектакля сценическая площадка превращается в таинственную лабораторию, где артисты-исследователи вместе со зрителями изучают звуки. А также ищут ответы на вопросы: о чём говорят рыбы, что можно услышать в консервной банке, как поют червяки и что делал Бах на пруду. Артисты вместе с куклами-помощниками читают стихи Артура Гиваргизова, играют на музыкальных инструментах и поют. А после спектакля зрители могут поиграть на глюкофоне, тамбурине и губной гармошке, поближе познакомиться с героями спектакля и сфотографироваться с ними.

Финальным событием фестиваля по традиции станет уличный концерт «Воздух джаз». Он состоится с 18.30 на территории Центра лечебной педагогики.

В концерте примет участие псковская группа «Отцы и дети». На фестивале в составе группы выступят «особенные» участники, воспитанники ЦЛП. Хедлайнером станет специальный гость фестиваля - известная рок-группа из Санкт-Петербурга «Аффинаж».

Вход на концерт будет свободным, регистрация не требуется. 1 июня будет организован бесплатный трансфер для зрителей: от Пушкинского театра можно будет доехать до ул. Яна Райниса, 56 на автобусе.

Все другие мероприятия фестиваля также бесплатные, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.

Светлана Синцова
Фото drampush.ru

Теги: #театр #фестиваль #Другое искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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