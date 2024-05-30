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Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы

Экологическую сказку «Пакетик, который хотел быть нужным» представили в Псковском театре драмы в рамках фестиваля «Другое искусство» 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экологическая сказка – один из спектаклей театрального диптиха «Человек. Эффекты» по одноименной пьесе Гули Насыровой.

Наивная история в жанре «Recycling Drama» о путешествии полиэтиленового пакетика в поисках чудесного острова, где можно переродиться. Не желая мириться со своей судьбой, он отправляется в путь, по дороге, встречая старый ясень, три пластиковые бутылки и морскую черепаху. Почти потеряв надежду отыскать остров, пакетик попадет в музей современного искусства. А после этого его мечта о новой жизни возможно осуществится.

Спектакль о пакетике – это повод задуматься не только об экологических проблемах переработки мусора и сверхпотребления, но и о праве человека быть частью этого мира.

Текст исполнили два музыканта и семь актеров, четверо из которых имеют расстройство аутистического спектра.

Театральная группа сформировалась благодаря проекту «Квартира», в котором впервые случился уникальный симбиоз продюсеров, инклюзии и театральной условности. Проект стал лицом инклюзивного театра в России и открыл дорогу для целого направления в искусстве. Его создатели – фонд «Альма Матер», режиссер Борис Павлович и нейроразнобразная команда артистов с участием студентов с ментальными особенностями фонда «Антон тут рядом».

Режиссер – Петр Чижов.

Композитор – Даниил Посаженников.

Драматург – Гуля Насырова.

Художник-постановщик – Катерина Андреева.

Музыканты – Марина Кулеш (сопрано).

Актеры: Кристина Токарева, Александр Манько, Стас Бельский, Мария Жмурова, Юлия Захаркина, Максим Слесарев, Антон Флеров.

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках фестиваля выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития. В этом году Псков станет площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое.

Мероприятия фестиваля проходят на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина, а также в городских пространствах Пскова.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.