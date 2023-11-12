Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях

Стенд Псковской области на выставке «Россия» посещают самые разные гости: кто-то уже бывал в регионе, а кто-то только планирует посетить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Я был в Пскове. Классный город, старорусский, интересный», — поделился впечатлениями гость стенда Псковской области.
Другой гость стенда Псковской области на выставке «Россия» рассказал, что прожил в Пскове 40 лет и решил показать своей семье родные места. Особенно впечатлила гостей езда на велосипеде, где они увидели святые места, храмы и монастыри Псковской области.