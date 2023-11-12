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Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ 20 декабря пройдет день Псковской области. Для гостей подготовлена интересная и насыщенная программа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников откроет день региона. Во время мероприятия, которое пройдёт в зоне культурных проектов в 10:30, губернатор расскажет о достижениях региона в сфере здравоохранения, туризма, культуры, образования и социальной сферы.

В течение дня в павильоне 75 посетителей выставки ждет интерактивный театральный перформанс «Лукоморье». Гости встретят Кощея Бессмертного, Лешего, ступу с бабою Ягой, Избушку на куриных ножках.

В 15:00 в павильоне «Музей кино» пройдет детский сеанс мультипликационных фильмов «Наши краше». Серия мультфильмов посвящена истории псковских земель и нематериальному культурному наследию региона. Всего 7 сюжетов, каждый из которых представляет собой историю о персонаже. В озвучивании мультфильмов приняли участие известные деятели культуры нашего региона и заслуженные артисты России.

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области Константина Абабкова выступит в зоне культурных проектов в 75 павильоне выставки в 18:00.

В исполнении ансамбля прозвучат обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, авторская музыка и песни, оригинальные танцевальные постановки, классические произведения и оригинальная инструментальная музыка.

В 19:30, также в павильоне 75, пройдет концерт проекта «Лиза Матрешка». Музыканты замешивают электронное звучание и живые инструменты, поп-мотивы и джазовые гармонии. «Лиза Матрешка» участник фестивалей Дикая Мята -2024, САМ.Фест - 2023 Музсходка-2023, Август - 2023, ILEZER-2023 и Ural Music Night - 2021. Также победитель проектов Моспродюсер «Плейлист|Музыка в парках -2023», «Уличный артист в парках - 2023», «Лайн-ап День города - 2022/2023» и реалити-шоу талантов улиц Street Stars-2018.

На стенде Псковской области можно будет поучаствовать в интерактивных играх «Найди Псковскую область на карте», «Где здесь Псков», посмотреть мультимедийные спектакли в локации стенда «Варлаамовская башня», совершить виртуальную велопрогулку по живописным местам Псковской области, послушать звон колоколов Псково-Печорского монастыря посредством монофона.

Специально ко Дню региона сменятся выставочные экспозиции. На стенде уже красуется новогодняя елка, также появятся шесть уникальных экспонатов «Послание через века»: письмо потомкам и стеклянная бутылка, в которой было найдено письмо из Псково-Печерского монастыря, муравленый изразец, подлинный деревянный зубчатый лемех, подлинный шамотный кирпич от печей уникальных храмов города Пскова, и элемент лепнины из зала графского дома усадьбы Строгановых.

«Ждем всех на выставке ВДНХ, в 75 павильоне, на Дне Псковской области 20 декабря! И, конечно, не забываем поддерживать наш регион», - заключили в ТКД.