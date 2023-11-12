Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ

Ростовые персонажи «Лукоморья» от Театра «Трикстер», созданные по мотивам сказок Александра Пушкина, придут на международную выставку «Россия» в День Псковской области. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
20 декабря Избушка на курьих ножках, Кощей Бессмертный, Леший, Русалка и Царевна будут удивлять гостей выставки и приглашать посетить главное литературное событие в культурной жизни России – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.
Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.
Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.