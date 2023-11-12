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Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия»

Путешествие на двоих в Псковскую область является главным призом беспроигрышной лотереи стенда Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» проходящей на ВДНХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Любой посетитель выставки может выиграть самые разные памятные сувениры с символикой региона: беспроводную колонку, пазлы, эконабор, брелки. Для этого нужно прийти на стенд Псковской области — прокатиться на велосипеде и посмотреть экскурсию по региону — и забрать подарок.

20 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» проходит день Псковской области. Для посетителей выставки организованы самые разные мероприятия — презентации туристических и инвестиционных возможностей, новые туристические маршруты, дегустации псковских деликатесов, интересная концертная, деловая и образовательная программы. Гости выставки смогут испытать удачу в викторине «Колесо Фортуны», пройти интерактивные квизы и квесты.

Туристический потенциал Псковской области также представлен на площадке Минэкономразвития России в павильоне «Туризм». Для посетителей выставки пройдут презентации и мастер-классы туробъектов, туроператоров и музеев региона, которые готовы удивить даже опытных путешественников.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.