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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Имитация оргазма

20.01.2020 18:35|ПсковКомментариев: 2

Я, наконец, нашел слова для объяснения, что такое Общественная палата региона и кто такие ее члены. Все не находил слов, и вот, побывав на очередном пленарном заседании, нашел. Палата - это такая как бы как бы специальная прокладка между областным Собранием и жителями, а ее члены - это такие как бы недопарламентарии.

Термин образован по аналогии со словом «недомодель». Кто такая «недомодель»? Ну, это такая амбициозная девушка, которая очень хочет быть моделью, внешне ведет себя как модель, аж из трусов выскакивает, красится, следит за собой, наряжается, регулярно выкладывает фотки в инстаграме, что-то постоянно комментирует, на самом деле никакой моделью не является. Но, повторюсь, всеми силами показывает, что модель. Но, при этом, все окружающие понимаю, что нет. Никакая она не модель. Даже если тоже прилежно делают вид, что да.

Вот примерно то же самое, что и с недомоделью, происходит и с Общественной палатой Псковской области с самого момента ее создания. Собираются вместе эти самые недопарламентарии, лучшие люди губернии, которых никто не выбирал (в этом смысле они еще и недодепутаты, потому что совершенно непонятно, с какого бодуна они, к примеру, меня представляют?), и, наделенные каким-никаким правом законодательной инициативы, разбирают некие актуальные вопросы нашей повседневной жизни. Затем они дружно голосуют за решения, которые отправляются куда-то выше, опять же, в областную администрацию или в тот же региональный парламент. То есть многочисленных чиновников и 44 депутатов ПОС нам почему-то недостаточно: понадобились еще вот эти знатные общественники, усердно изображающие из себя «очень важных персон».

Например, на последней своей «пленарке» в пятницу они рассматривали, кроме прочих, как минимум два важных вопроса: о продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, то есть о так называемых «наливайках»; и о мусорной реформе. Для чего на заседание были приглашены представители Роспотребнадзора, УМВД, прокуратуры, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. По мусору докладывали неизменный председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов, директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст и председатель экспертного Совета ОПП-ы Сергей Корсаков. Представитель Роспотребнадзора мероприятие проигнорировал, за что удостоился гневных филиппик от председателя палаты Анатолия Мультаха.

Анатолий Мультах

И вот все эти люди прилежно читали доклады, задавали вопросы и отвечали на них, хмурили брови, возмущались, причем внешне вроде бы совершенно искренне, а я все никак не мог понять, зачем? Потому что все одно они ни черта не решили. Все это очень напоминало действие, которое называется «имитацией оргазма», на этой раз коллективного, что выглядит еще более абсурдно. Когда отдельный человек что-то имитирует, то хотя бы внятны его мотивы, но когда имитацией занимается целый орган, эта самая прокладка, мотивы понять невозможно. Из всей часовой дискуссии по поводу «наливаек» я сделал один единственный вывод: как наливали, так и будут наливать. Потому что все по закону. Зачем мне нужна была четвертая серия «марлезонского балета» по злосчастной мусорной реформе с участием чиновника Сергея Грахова (три первые прошли в формате «парламентских часов» на сессиях ПОС) непонятно в энной степени. Я все это слышал и даже конспектировал, законспектировал и не этот раз, и, ей богу, на сессиях парламента получалось гораздо искрометней, громче и убедительней, чем на нашей худосочной ОПП-е.

Ответ, зачем это все в совокупности, известен: российская власть желает контролировать общественную жизнь в стране и делает это единственно доступным ей способом - созданием вот таких вот имитационных прокладок. А вот зачем участие в спектакле всем этим людям, от генералов запаса до художников, - загадка. Карьерные перспективы? Надежда перейти из разряда недопарламентариев в настоящие депутаты? Статус? Нечего делать? Лишняя цацка?

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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