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«Гонки по вертикали»: Эхо событий в Москве, два губернатора и страсти по памятнику

30.07.2019 13:33|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире – программа «Гонки по вертикали» с обзором политических событий за неделю. Что произошло, почему это стало возможным и какими будут последствия? Ответы на эти вопросы мы ищем по вторникам. Центральные темы сегодняшнего выпуска.

Эхо московских событий. Как аукнется в регионе субботний разгон акции протеста в столице?
«Между нами, губернаторами». О чем говорили на встрече в понедельник Михаил Ведерников и Андрей Турчак.
Хоровод вокруг памятника. В Пскове вновь обсуждают, какой быть центральной площади города — с Лениным или без?

Эти и другие темы - в ближайшие 12 минут в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Вся минувшая неделя прошла у нас под знаком событий федеральной повестки. В то время, как в Псковской области царило затишье (или пользуясь популярным ныне определением из провластных телеграм-каналов - наступил политический штиль) в столицах было неспокойно. Кипеш поднимали представители оппозиции — прежде всего, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Ситуация в общем не нова: все последние годы борцы с режимом — «персоны нон грата» на выборах.

Еще недавно по отношению к ним власть действовала более гибко, использовала различные приемы из политтехнологического арсенала.Играла на противоречиях, сталкивала лбами, вбивала клинья, одних пускала, других - нет, чем ставила сторонников оппозиции в затруднительное положение: идти в день голосования на участки или бойкотировать? А если идти — то как голосовать: за «меньшее из зол», против всех или как-то еще?
Теперь времена изменились — и всё стало куда более жестко и прямолинейно. Никакого диалога, никаких уступок. Что и подтвердили недавний поход оппозиционеров в Центризбирком и прочие попытки отстоять свое право на участие в выборах.

Всё без толку, КПД этих усилий оказался равным нулю, стена не поддалась, и яркой иллюстрацией здесь могут служить видеокадры, на которых незарегистрированного кандидата от оппозиции госпожу Соболь на «оккупированном» ею диване блюстители порядка выносят из помещений избирательной комиссии. Лучше этого, пожалуй, только комментарий от сотрудника ЦИКа: мол, на улицу выносили не объявившую голодовку оппозиционерку, а выносили диван с клопами — чтоб проветрился. Впрочем, это только одна история о московских выборах, где-то грустная, где-то напоминающая фарс. Это были только цветочки. Другая история — те самые ягодки — началась в субботу. На выходной день не допущенная до выборов оппозиция объявила акцию протеста. Перед этим столичные градоначальники и правоохранители усиленно информировали: акция несанкционированна, то есть незаконна — а раз так, то будет пресекаться.

Смысл грозного месседжа был очевиден: в субботу в центре Москвы будет ад, так что лучше туда и носа не показывать. Логика понятна: запугать — а потом отчитаться: мол, никто и не пришел.

Кроме того, в конце недели и непосредственно в субботу утром были задержаны лидеры оппозиции, проще говоря — попытались обезглавить процесс. Дальнейшие события, разумеется, можно интерпретировать по-разному, но необходимо признать факт: никаких переполненных площадей и улиц не было, на акцию в многомиллионной Москве вышли несколько тысяч человек. Думаю, кто-то из вас в субботу наблюдал в прямом эфире в Сети за тем, что происходило на улицах столицы, кто-то затем читал и смотрел видео разгона, так что подробно пересказывать не стану — отмечу лишь, что было задержано более тысячи человек, в определенный момент правоохранители пустили в ход дубинки, пострадало несколько десятков людей. Данные относительно их количества сильно разнятся, но бесспорно, что был применен жесткий сценарий. И в целом проблему решали не политическими методами, а применили силовую модель. Лично мне представляется, что в этом не было неожиданности, всё это следовало из цепочки предшествующих событий.

- Так я и думал, именно это и полагал («Собачье сердце»).

Однако вопросы - зачем? была ли во всем этом острая необходимость? - сейчас буквально витают в воздухе. Зачем надо было ставить шлагбаум на пути «неправильных» кандидатов? И надо ли было так жестко пресекать выход на улицу людей, согласно Конституции имеющих «право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования»? Вопрос о целесообразности, безусловно, возникает — тем более в условиях, когда социально-экономическая ситуация в стране весьма сложная, лучше она отнюдь не становится, недовольство растет - в такой ситуации курс на дальнейшее закручивание гаек и попытка законопатить все отверстия для выпуска пара могут привести к последствиям, просчитать которые в принципе невозможно.

И еще ладно бы была угроза — так ведь не видно ее: ни в самом факте участия оппозиционеров в выборах и даже возможном прохождении кого-то из них в Мосгордуму, ни в уличной акции.

И вот тут предлагаю перейти от столичной повестки к нашим региональным делам. У нас тоже сейчас выборы, тоже участвуют представители оппозиции, посмотрим, как власть будет бороться с ними у нас.

Фото: «Ведомости»

Произошедшее в Москве можно рассматривать и в том ракурсе, что тем самым регионам показано, что ТАК можно, или даже — ТАК нужно. И вот это-то и вызывает еще большую тревогу: ибо в провинции, вдалеке от камер федеральных и иностранных СМИ, всё может вообще быть по беспределу. А что, если случится т. н. «эксцесс исполнителя» — и кого-то вообще, не дай бог, покалечат? А если провокация, и я тут даже не буду строить предположения, с чьей стороны она возможна? Так или иначе, представляется очевидным, что это опасная игра, с оппозицией надо бороться тоньше - не дубинками. Тем более это актуально для таких регионов как Псковская область, где диалог власти и оппозиции — в многолетней традиции. В заключении остается выразить надежду на то, что всё у нас будет проходить в рамках цивилизованной политики, в соответствии с законом, без перегибов, провокаций и резиновых дубинок на головы несогласных.

К другим темам недели. Псковские власти объявили о планах реконструировать площадь Ленина. Обсуждение подготовки дизайн-проекта благоустройства центральной площади города прошло на круглом столе в общественном центре ПЛН. По словам сити-менеджера Пскова Александра Братчикова, «площадь красивая и зеленая», но там многое устарело, материалы износились. К тому же необходимо превратить площадь в место отдыха и создать комфортные условия для горожан и туристов.

Намерение понятно и - более того - похвально, ибо это лицо города, его визитная карточка, и давно пора превратить это место, несущее безнадежно устаревшие черты прежней эпохи, во что-то более приличествующее европейскому городу со статусом региональной столицы. Впрочем, благие намерения — не то разбить тут парк отдыха, не то даже устроить фонтан перед главным корпусом университета — упираются в, пожалуй, главную проблему, без решения которой любые изменения здесь будут так, не более чем косметическим ремонтом: что делать с памятником Ильичу, убрать его или оставить? На любой довод в поддержку его сноса неизменно следует столь же весомый контраргумент.

- Кто ж его посадит? Он же памятник (фильм «Джентльмены удачи»).

В самых общих чертах ситуация напоминают ту, что сложилась в 1990-е годы в Москве — президент Борис Ельцин очень хотел вынести Ленина из мавзолея, и только мудрые советники каждый раз отговаривали, ссылаясь на количество сторонников коммунистов, на готовую к импичменту Госдуму, другие факторы и обстоятельства, не учитывать которые было нельзя — иначе вся эта история могла привести к серьезным негативным последствиям. Примерно так и здесь. Коммунисты и сочувствующие — категорически против того, чтобы убрать пмятник, где традиционно проходят митинги КПРФ. Представители целого ряда политических объединений — за то, чтобы убрать монумент с центральной площади, но при этом выступают с различными оговорками.

 

Помимо прочего, надо понимать, что это для тех, кто помоложе, наличие или отсутствие памятника Ленину на площади — это не более чем вопрос благоустройства. Для представителей старшего поколения, не обязательно даже убежденных ленинцев, тут всё гораздо важнее — и полагаю, для многих из них снос памятника (более того - одного из символов ИХ города) может быть сильнейшим ударом. Так ли важно решать этот вопрос именно сейчас? Однозначного ответа нет.

Видимо, понимают это и в городской администрации, заявляя, что вопрос должен быть вынесен на широкое общественное обсуждение. Еще до него Псковская Лента Новостей запустила опросы своих читателей — как следовало ожидать, мнения по этой дискуссионной теме разошлись.

Около десяти лет назад областные власти вплотную подходили к реконструкции центральной площади, однако взвесив все «за» и «против» команда Андрея Турчака решающий шаг делать тогда не стала.

Кстати, об экс-губернаторе. С момента, когда Андрей Турчак покинул Псков и возглавил Генеральный совет «Единой России», прошло уже без малого два года. Всё это время бывший руководитель области представляет ее в Совете Федерации и регулярно (по крайней мере, насколько это позволяет график вице-спикера сената и партийного лидера) приезжает в регион. Вот и на днях он побывал на Псковщине.

Андрей Турчак в Михайловском. Фото: Instagram

Этот визит был в значительной мере непубличным — по моей информации, он был связан с открытием в Бежаницком районе нового храма, возведенного на месте уничтоженного в годы войны. Напомню, что Бежаницкий район для семьи Турчаков имеет особое значение: в годы Великой Отечественной сюда из блокадного Ленинграда увезли еще ребенком отца Андрея Анатольевича. И там прошло его детство. К слову, на открытие храма экс-губернатор приехал вместе с родителями, здесь отмечали день рождения отца. Все эти детали особо не афишировались, однако было в этот приезд Андрея Турчака и мероприятие, мимо которого мы в нашей программе пройти никак не можем.

Я о встрече двух губернаторов — бывшего и нынешнего. Аудиенция состоялась в понедельник. Как следует из официального сообщения, Михаил Ведерников и Андрей Турчак обсуждали совместную работу и планы, в том числе по реализации национальных и партийных проектов — в области культуры, спорта, транспорта и в других сферах.

Утомлять вас пересказом и цитированием не стану — лишь отфиксирую сам факт такой встречи, взаимные благодарности, а также заверения в готовности и дальше вести совместную работу. Особо подчеркну, что в официальном сообщении никак не обозначена тема грядущих выборов — хотя вряд ли встреча двух единороссов обошлась без обсуждения того, как в этот раз проходили праймериз, всё ли там участников беседы удовлетворило, в каком формате строится взаимоотношение администрации области и регионального отделения «Единой России», наконец, как власть в Псковской области намерена бороться со своими оппонентами и что по этому поводу говорит Центр в лице секретаря Генсовета партии, который думает не только о сегодняшнем дне, но и заглядывает в перспективу, в тот же 2021-й — год парламентских выборов. Предположу, что обо всем этом разговор в высоком кабинете шел, как и на другие актуальные темы — но, увы, нам об этом ничего не рассказали.

Попугай Кеша: - Вот так всегда. На самом интересном месте.

Жаль, конечно, но — ничего. Будем наблюдать. Полагаю, что ответы на многие вопросы тут будут даны совсем скоро, уже перед сентябрьскими выборами. Наверняка — не прозеваем. На этом у меня всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Берегите себя!

Источник: Псковская Лента Новостей
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