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«Гонки по вертикали»: Дежавю на выборах, «сильновлиятельные» псковичи и футбол-спаситель

06.08.2019 19:27|ПсковКомментариев: 0
Здравствуйте, в эфире обзор новостей региональной политики в рамках еженедельной программы «Гонки по вертикали».

Сегодняшний выпуск начинаю с напоминания о том, что до одного из центральных политических событий года - дня голосования остается чуть больше месяца. Выборы пройдут во второе воскресенье осени 8 сентября. Уточнение далеко не лишнее, ибо сама жизнь показывает, что, мягко говоря, не все у нас знают, кого, когда и куда мы выбираем. Так что еще раз - в качестве своеобразного ликбеза: большой общеобластной кампании в этот раз, в отличие от прошлых лет, не будет. Это в 2018 году мы все голосовали за президента и губернатора, ранее выбирали областное Собрание и Государственную Думу. Сейчас все менее масштабно, но при этом речь идет о целом ряде кампаний в городах и районах - скажу лишь о наиболее заметных. В шести муниципальных образованиях (Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах) пройдут выборы глав. Что до областного центра, то псковичи доизберут по одному депутату регионального парламента и городской думы. Уже завершен процесс выдвижения кандидатов, на днях завершится проверка в избиркомах поданных документов и регистрация кандидатов.

В общем, кампания может и не глобальная, но тем не менее избирается четверть всех районных глав, да и выборы в Пскове в иное время могли бы привлечь внимание - но, видимо, не в этот раз. Ныне всё проходит практически незаметно — по крайней мере, пока, до старта традиционного месячника агитации и пропаганды. Однако какие-никакие события и скандальцы тут все-таки случаются. Скажем, на довыборах в региональный парламент кандидат от «Справедливой России» Павел Николаев пытается «торпедировать» соперника-коммуниста Александра Ножку, проще говоря хочет добиться через суд его снятия с предвыборной дистанции. Удержится ли коммунист — посмотрим, а тем временем самовыдвиженец на выборах в гордуму, постоянный участник протестных митингов Павел Чернов уже «отвалился»: предоставленный им пакет документов для регистрации оказался неполным.

Между тем псковские коммунисты начали серию предвыборных пикетов.

Как объяснили в обкоме партии, во время акций в многолюдных местах города в течение месяца планируется раздавать партийные газеты и листовки. Первый пикет прошел сегодня на Запсковье.

Заправлял там второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов, ранее представлявший этот округ в гордуме. Необходимость в проведении довыборов как раз и возникла в связи с его переходом в областное Собрание депутатов. Тех, кто не утратили интереса к псковской общественно-политической жизни, немало удивило, что на пикет с кипой газет вышел региональный парламентарий, бывший депутат гордумы, а сам кандидат от КПРФ — аграрий из Псковского района товарищ Ножка не был замечен при этом «окучивании» избирателей. Видимо, понимая эту странность, в компартии тут же дали ответ.

«Планировалось, что в мероприятии примет участие кандидат от КПРФ в депутаты Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 А.Н.Ножка. Но в данный момент он готовится к очередному судебному заседанию: другой кандидат по этому округу посчитал, что документы А.Н.Ножки оформлены неверно, следовательно, его кандидатура должна быть снята с выборов», - проинформировали в обкоме КПРФ. Я когда это прочитал, невольно подумал — что-то мне это напоминает.

Прямо какое-то неясное дежавю. Но когда именно это уже было? А потом — сообразил: да ведь год назад, пока кандидат в губернаторы от КПРФ, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в дни Петербургского экономического форума ходил на бои по смешанным единоборствам, трудяга Михайлов в пыли и выхлопных газах на том же Запсковье вел битву за электорат: раздавал агитки КПРФ и собирал наказы в программу будущего кандидата.

Впрочем, отдельные проявления предвыборной активности вовсе не отменяют главного вывода наблюдателей о нынешней кампании — до настоящего времени весьма блеклой. И тут я хотел бы обратиться к свежему политобзору на сайте ПЛН. Его постоянный автор Игорь Макаров отмечает, что за последние годы мы привыкли к тому, что оппозиция на выборах, за редкими исключениями (вроде участия «группы Гавунаса» в кампаниях 2016-2017 годов или активизации «Яблока» на выборах в районах) крайне инертна, в лучшем случае она обозначает свое присутствие, ни на что особо не рассчитывает и ничем не удивляет. И лето 2019-го в этом смысле никакое не исключение из правил.

«Другое дело, что ныне и власть выглядит на выборах весьма пассивно. Ведь как раньше было? Еще до старта официальной начиналась так называемая фоновая кампания: по городам и весям появлялись настраивающие на оптимистичный лад биллборды, какие-то мероприятия под условным слоганом «Жизнь продолжается!» проводились, газеты «Добрый день» и «Единомышленник» на улицах раздавали и в почтовые ящики засовывали. Разумеется, делалось это не из из любви к искусству, а ради создания позитивного фона и информирования в духе «Всё будет хорошо».

То есть: мало того, что партия власти задолго до единого дня голосования начинала ненавязчиво создавать положительный образ своих кандидатов, так еще параллельно рисовалась картина, на которой кипит жизнь, происходит множество разнообразных событий и власть занята добрыми делами.

Все понимают, что партия власти может опираться на выборах на пресловутый административный ресурс и вертикаль власти, на лояльность муниципальных руководителей и поддержку бюджетников, на переносные урны и т.д, и т.п. Всё это было, есть и будет. Возможно, всё это играет важную роль. Однако раньше считалось «правилом хорошего тона» соблюсти и другие нормы - было важно обеспечить легитимность выборов, поэтому и использовали весь набор средств и приемов. Сейчас, видимо, решили обойтись без этого», - делится наблюдениями автор политобзора на ПЛН и высказывает свои соображения на данный счет. Заинтересовавшихся адресую к публикации «Моно вместо стерео».

Теперь к другим темам минувшей недели. Как это обычно и бывает в начале месяца, подоспели свежие рейтинги от известных российских политологических фондов. В очередной раз оговариваясь про условность всех этих списков и исследований экспертов, все-таки отметим и другое. Определенное представление о позициях политиков они дают, к тому же позволяют понять, как происходящее в регионе видится со стороны.

Так вот по итогам июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников несколько улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Если месяц назад он был 50-м, то сейчас уже 47-й с баллом 4,6 (группа «Сильное влияние»).

Сохранил свое место в группе «Сильное влияние» и сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Разумеется, в другом рейтинге влияния— 100 ведущих политиков России.

Лидером этого рейтинга от АПЭК традиционно остается Владимир Путин, на второй позиции по-прежнему премьер-министр Дмитрий Медведев, а вот на третье место перешел глава кремлевской администрации Антон Вайно, он потеснил министра обороны Сергея Шойгу.

Еще один известный исследовательский центр «Петербургская политика» свой ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов пока не представил, зато презентовал на днях другой традиционный продукт - рейтинг командных игровых видов спорта в России. Его политолог Михаил Виноградов и Ко готовят совместно с газетой «Спорт-Экспресс» аж с июля 2013-го два раза в год. Рейтинг составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло). По итогам первого полугодия Псковская область осталась в середине этого списка российских регионов: 45 место, а в предыдущей версии списка было 41-е.

Результат нашего региона — 5550 баллов.

Как и прежде, все зачетные очки принес футбол (по этому виду спорта Псковская область - в двадцатке лучших в стране). Не будь в регионе профессиональных клубов «Псков-747» и «Луки-Энергия», выступающих в российском первенстве, была бы у нас «баранка» и место в самом низу этой своеобразной «турнирной таблицы».

На этом всё на сегодня. Это была текстовая версия программы «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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