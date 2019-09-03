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Блоги / Александр Савенко

«И снова третье сентября»

03.09.2019 14:38|ПсковКомментариев: 2

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья. Приходит время устроить еженедельные «Гонки по вертикали», ведь на календаре традиционный день выхода нашей программы - вторник. «И снова третье сентября», как спел когда-то Шуфутинский. Вот сказал я это - и сказал, ничего особенного, а ведь недалек тот день, когда всерьез будешь задумываться: а ничего, что я цитирую кого-то, тем более за несколько дней до выборов. Ничего не нарушено в постоянно меняющемся законодательстве - никакой из многочисленных запретов? Или, может, неосторожно процитировав строчку из песни, я уже переступаю едва заметную тонкую красную линию?

Как показывает практика последних дней, дело это весьма рискованное - прибегать перед выборами к творениям деятелей культуры.

Как вы знаете, кандидатов в Псковской области могут снять с дистанции за использование мелодии доселе малоизвестного в наших палестинах итальянского композитора Даниэле Динаро, даже несмотря на то, что от него самого получено разрешение на использование композиции «Люкс» в агитматериалах кандидатов от партии «Яблоко».

Что тут скажешь? Не дай бог прорвались бы эти меломаны на муниципальные выборы, а там глядишь и к руководству районами — вот дел-то наворотили бы. Ну раз они слушают и воспроизводят чужую музыку. Это не ново — как там раньше говорили: сегодня слушает он джаз, а завтра Родину продаст. Какая разница — джаз или современная электронная музыка, одна фигня - и до беды недалеко. Но, к счастью, среди соперников яблочных кандидатов оказались знатоки конкурса в Сан-Ремо, «Евровидения» и вообще зарубежной эстрады — они, представители «Партии роста» и электоральные юристы, обратились в суд, а там неизменно торжествует справедливость. Я к такой туманной формулировке, даже штампу - «торжествует справедливость» - сейчас прибегаю умышленно, ибо кто знает, как тут правильно: те же суды по одинаковым делам выносят диаметрально противоположные решения: с новоржевских выборов кандидата Пугачеву (нет, не Примадонну, а ее однофамилицу - домохозяйку и депутата районного собрания) за использование чужой мелодии решили снять, а в Дно кандидата-яблочника Шауркина точно за то же самое снимать не стали. Как говаривал герой мультика, ничё не понимаю. Вот и мы не понимаем, коллега. И сами собой возникают сомнения: а можно ли цитировать? Не, ну мы не кандидаты, так что на нас запреты вроде бы не должны распространяться, но всё-таки — выборы, особый период, да и время сейчас такое. Как нам объясняют, незнание закона не освобождает от ответственности, надо уметь читать между строк, и вот если вслушаться в текст этой пришедшей на память песни в исполнении Шуфутинского о третьем сентября, то чего там только не обнаружиться — если, конечно, «глубоко копать». Давайте с самого начала, с первых строк: «Всё не то, всё не так» — это вообще о чем? Что тут имеется в виду? Не делаются ли широкие обобщения на всю систему и ничего ли не подрывается. Далее цитируем - «Ты мой друг, я твой враг» - а это что такое, речь о влюбленных или, может быть, о взаимоотношениях России с кем-то из соседей на постсоветском пространстве. И что имеет в виду автор, заявляя, что 2 сентября всё у нас было всерьез, а третьего - уже нет. Не критика ли это, даже не знаю чего? Там всю песню разбирай — при желании можно докопаться до чего угодно и обнаружить оправдание, разжигание, оскорбление. Бред, скажете вы, я охотно согласился бы — но только то, что мы наблюдаем уже сейчас в реальности, мало чем отличается от описанной картины. Так или иначе, перемещение выборов в залы суда и использование технологии по снятию кандидатов от оппозиции стало главной темой перед днем голосования. Это хит сезона, мелодия выборов и большой секрет маленькой кампании (кампании - через а: муниципальной, избирательной).

До дня голосования остается всего несколько дней, выборы пройдут уже в это воскресенье, 8 сентября — и кандидатские ряды выглядят значительно поредевшими. Выбитыми оказались прежде всего представители коммунистической партии. Напомню, что на выборы глав районов и довыборы депутатов в Пскове зюгановцы выдвинули пять своих кандидатов. Большинство из них оказались вне избирательного процесса по искам оппонентов. С дистанции сошли Александр Ножка на довыборах в региональный парламент, Виктор Лапшин — на выборах главы Пустошкинского района и Игорь Дмитриев в Бежаницах. В итоге кандидатов от КПРФ осталось только двое. В сложившейся ситуации первый секретарь обкома Петр Алексеенко от имени бюро областного комитета компартии на минувшей неделе выступил с жестким заявлением, в котором говорится: «Мы не признаем официальных результатов выборов в Псковское областное Собрание депутатов и глав районов, где были не допущены наши кандидаты». Что это значит? Если мысль о непризнании выборов довести до логического завершения, то коммунисты не признают победы одного из участников выборов, то есть он, по мнению КПРФ, нелегитимен, следовательно не признается и его последующая работа — скажем, деятельность депутата областного Собрания. Соответственно, итоги голосования с его участием также, по идее, не должны признаваться коммунистами — а это по численности фракция №2 в региональном парламенте. Может, это и не кризис, но ситуация в принципе неприятная, повышающая общую турбулентность и, по моему мнению, не приносящая очков власти. Зачем надо было это было делать — непонятно. Для общего политического климата в регионе это не есть хорошо. И потом, как я уже писал на ПЛН, использование «съемной» технологии, позволяющее решать тактические задачи, таит в себе определенную опасность. Ибо превращением выборов в откровенную «борьбу нанайских мальчиков» подрывается доверие людей и этому институту гражданского общества и в целом к органам власти и местного самоуправления. Вопрос явки, а вместе с ним и легитимности голосования, и без этого каждый раз становится ключевым. Если дело и дальше так пойдет — то скоро на выборы вообще никто ходить не будет. А зачем, если выбирать не из кого? Есть заведомо согласованный властью кандидат и несколько статистов.

Теперь к другим темам недели. Намедни по части читательско-зрительско-слушательского интереса и градусу обсуждений на интернет-форумах всех далеко позади оставил губернатор Михаил Ведерников. Если кто пропустил, то в нескольких словах объясню: на своей странице в социальной сети Инстаграм глава региона подверг резкой критике работу подрядчиков, занятых благоустройством Псковской области.

Гневную запись сопровождают иллюстрации — фотоснимки из серии «Было-Стало» из одного района (какого именно - губернатором не указано). Там делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Отчего Михаилу Ведерникову, по его словам, хочется спросить: «Вы дебилы?!» «Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - пообещал губернатор и тут же рассказал, что — и тут снова дословно процитирую Инстаграм губернатора: «Порой очень хочется открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать». Конец цитаты, которая оперативно была перепечатана многими СМИ.

Публикация, как и следовало ожидать, вызвала заметный резонанс, в том числе горячие споры по поводу использованной первым лицом региона непарламентской лексики — про рукожопых и тупоголовых дебилов. Не относя себя к числу сторонников и почитателей использования подобных приемов, тем не менее напомню, что в памяти народной зачастую остаются как раз острые, неоднозначные, жесткие высказывания «на грани».

В качестве примера можно привести хрестоматийное «Дебилы» от министра иностранных дел России. Или фразы президента про обрезание, после которого ничего не вырастет, «жевать сопли годами» и «мочить в сортире». Или его же ответ нашим соседям, претендующим на российские территории: мол, «не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».

Если покопаться в памяти, то список высказываний, в том числе исторических деятелей, выйдет внушительный — будет там и хрущевское «Мы вам покажем кузькину мать», и ленинское крайне обидное определение интеллигенции, и много чего еще. Свою лепту, пусть и на другом уровне, вносят псковские политики. Так что, думаю, жесткое высказывание Михаила Ведерникова запомнят надолго. Уж точно оно войдет в список самых ярких и неоднозначных фраз, произнесенных или написанных нашими политиками, общественниками и прочими публичными персонами в 2019-м. Такой список традиционно в конце каждого года составляет Псковская Лента Новостей. Новая версия того, что «отпечаталось в сердце», не за горами. Претенденты на звание «Афоризм года», как мы видим, уже есть.

Напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Как уже говорилось, в воскресенье пройдут выборы глав шести районов, довыборы депутатов областного Собрания и городской думы в Пскове, завершится в муниципалитетах и ряд других избирательных кампаний. Так что — все на выборы, кто имеет такое право. Итоги кампании подведем уже в следующей программе. Впрочем, и до дня голосования будет немало интересного. На очередной форум в Пскове (в этот раз под названием «Активный совет — счастливый дом») ждут гостей, в том числе 80-летнего члена Общественной палаты, человека свободных нравов и оригинальных взглядов Игоря Шпектора — как пишут в интернете, в бытность мэром Воркуты этот господин публично заявил о готовности легализовать проституцию в своем городе, по его словам это снизит риск распространения ВИЧ и венерологических заболеваний, увеличит доходы в городскую казну, снизит рост преступности. Впрочем, инициатива не получила одобрение вышестоящих властей — не поддержали они Шпектора. Послушаем, что он скажет на форуме в Пскове. Ну а в пятницу в Пскове пройдет футбольное дерби — то есть встреча двух команд из одного региона. Встречаются «Псков-747» и «Луки-Энергия». Псковичи лидируют в первенстве России, великолучане в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, оставим спортивный аспект коллегам, нас больше интересует другое — месяца полтора назад я уже рассказывал, что псковский футбол, вероятно, ждут серьезные изменения.

Речь не о новациях в тактике или приобретениях на трансферном рынке, а о статусе клуба, участии в его судьбе первых лиц области и города, а также о деньгах — в них всё обычно и упирается в российском футболе. Как нам стало известно, в ближайшее время псковский клуб может стать не ООО, а муниципальной автономной некоммерческой организацией. Из «клуба Севастьянова», в соучредителях которого физическое лицо и область (она многие годы так или иначе участвовала в финансировании – направляя бюджетные средства или приводя в ФК «социально ответственный бизнес»), клуб должен стать стопроцентно городской АНО, учрежденной муниципальным образованием «Город Псков».

По сведениям ПЛН, замысел отдать этот «пас» в город, появился в администрации региона.

Вспоминая, как дела в футбольном хозяйстве обстояли при прежних губернаторах и рассуждая о том, к чему могут привести изменения, я задавался вопросами: Что будет с детской футбольной школой «Пскова-747»? Не нарушится ли вся система подготовки футболистов и вывода их с детско-юношеского уровня во взрослый спорт? Изменится ли в очередной раз название главной псковской команды? В общем, вопросов немало - и здесь есть над чем подумать. И уж точно следует привлечь к разговору общественность, предпринимателей, спортсменов, болельщиков — словом, всех тех, для кого важен футбол и от кого зависит его развитие в нашем городе. Так вот — предположу, что время такого разговора о будущем «спорта №1» в городе настает. Не исключено, что он может состояться в день матча, возможно, в вип-секторе стадиона или в раздевалке после игры, ведь посещение псковско-великолукского дерби — в традициях регионального руководства. Так что ждем новостей. В будущем обязательно вернемся к теме футбола, который в Пскове уже давно больше чем просто игра.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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