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Мы ждем перемен

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали», у микрофона Александр Савенко. Сегодняшний выпуск начинаю, представляя себя эдаким политнатуралистом, который многие годы ведет дневник наблюдений за псковской политикой и теми, кто в ней делает погоду.

Как показывают все последние годы наблюдений за этой нашей административно-хозяйственной фауной и партийно-депутатской флорой, календарная осень теперь неизменно начинается с ожиданий.

Проходит единый день голосования во второе воскресенье сентября — и весь политический класс начинает ждать каких-то изменений, новостей, движухи, кто - с тревогой, кто - в радостном возбуждении потирая руки, а кто - и не испытывая особых эмоций, будучи, как тот официант у Довлатова, пресыщен разнообразием жизни.

- Давно здесь сидим (кинофильм «Белое солнце пустыни»)

Такая вот примета времени. В качестве примера можно вспомнить, как пару лет назад чиновники, депутаты, партийные функционеры и прочие участники политического процесса ожидали ухода губернатора Андрея Турчака - и все гадали, кто может быть сменщиком. Прогнозы тут были разные, но как мы знаем, ни один из них не оправдался — врио губернатора был назначен ранее у нас мало кому известный Михаил Ведерников. И тогда же, осенью 2017-го, все наблюдали, как проходит сити-менеджерский конкурс в Пскове. И тоже — промахнулись с предположениями относительно исхода этого процесса: первый конкурс уже при новом руководителе области свернули, провели второй — и главой администрации города стал Александр Братчиков. Ну а год назад ждали, как после губернаторских выборов Михаил Ведерников — уже без приставки «врио» и, образно говоря, с развязанными руками - будет менять структуру областной администрации и производить кадровые перестановки.

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И вот теперь псковский политический класс снова в ожидании. Чуть больше недели назад, 8 сентября прошли выборы, как известно - весьма неудачные для местной власти, и теперь все ждут от регионального руководства каких-то заявлений и действий, «разбора полетов», может быть, даже какой-то корректировки курса и кадровых перемен. Однако пока ничего не последовало.

На снимке: Михаил Ведерников на встрече с министром спорта Павлом Колобковым. Москва, 13 сентября

Губернатор минувшую неделю работал в Москве. Заседаний по итогам избирательной кампании вроде бы не проводил, оргвыводов не последовало, как и официальных заявлений тоже. Можно было предполагать, что из Дома Советов последуют хотя бы какие-то неофициальные комментарии. Тем более такая возможность есть — как известно, это одна из особенностей информационной работы нынешней команды региональных управленцев.

Зачастую важные вещи публикуются не в официальных государственных СМИ, не на портале органов власти, не публично озвучиваются первыми лицами, а «сливаются» через анонимный телеграм-канал.

Так, например, по весне были названы фамилии будущих кандидатов от «Единой России» на муниципальных выборах. То есть: еще не прошли праймериз, а близкий к областному руководству телеграм-канал уже уверенно называл все фамилии. Ранее на той же интернет-площадке анонсировались кадровые перемены в администрации региона. Вот и сейчас можно было ожидать от этого неофициального рупора Дома Советов подведения итогов кампании по горячим следам и какого-то инсайда. Но — нет. Несколько дней после выборов «псковский правдоруб» молчал, как будто впал в ступор, и только к концу недели выдал страничку текста — причем, комментарий этот мало того, что запоздалый, так еще странный и нелогичный.

Мол, выборы показали, что «люди готовы проголосовать хоть за стул, лишь бы против выдвиженцев власти» и «Псковская область попала под волну протестного голосования». Ага, такое стихийное бедствие. Накатилась протестная волна — и всё, каюк.

- Что это было? («Особенности национальной охоты»)

Правда, это какое-то странное цунами — в масштабах страны главным бенефициаром выборов стала «Единая Россия», кандидаты которой победили в подавляющем большинстве избирательных кампаний. Как выразился секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Андрей Турчак, партия «жахнула всех». А в Псковской области не жахнули, тут выстрелила другая партия - «Яблоко». Ее кандидаты победили на выборах глав трех районов и депутата областного Собрания. Однако, по мнению ряда экспертов, это не в чистом виде победа Льва Шлосберга и компании, а поражение партии власти в широком смысле, в том числе фиаско привлеченных ею политтехнологов.

Как отмечает на сайте ПЛН политический комментатор — Господин Рейтингомер, даже пресловутый административный ресурс не помог. Процитирую небольшой фрагмент из его последнего обозрения. «Нечего тут кивать на общие для всей страны социально-экономические проблемы и последствия непопулярной пенсионной реформы. Выборы в других регионах продемонстрировали, что даже в таких условиях «Единая Россия» может уверенно побеждать. Правда, для этого надо не косячить, верно подбирать кандидатов, честно организовывать праймериз, учитывать особенности конкретных территорий, опираться на местные элиты и кадры, делать качественную реальную электоральную социологию, использовать многочисленные конкурентные преимущества, грамотно проводить агитационно-пропагандистскую и фоновую кампании, задействовать весь арсенал приемов и технологий. А у нас, кроме попыток снятия кандидатов от оппозиции по суду, ничего толком и не делалось. Там, где подход «против лома нет приема» не сработал, всё и посыпалось. Как итог — крупнейшее за многие годы поражение региональной власти на выборах, последствия которого теперь придется расхлебывать», - считает господин Рейтингомер, выставляя самую низкую оценку «- 5» приезжим политтехнологам власти, а ступенькой ниже (-4) располагая «политического» вице-губернатора Николая Цветкова.

Кстати говоря, «псковский правдоруб» в телеграм-канале тоже вроде бы соглашается: мол, отчасти в таких итогах выборов есть вина политического блока администрации Псковской области. И как главный вывод звучит мысль о том, что для сохранения статус-кво политическому менеджменту необходимо создавать новую политическую архитектуру. Но, повторюсь, всё это пишется в интернете, в анонимном его сегменте, а официальных публичных заявлений и каких-то шагов как не было, так и нет. А раз так — ожидание в псковской политтусовке продолжается, и для всех тут вновь актуальна строчка из легендарной песни Цоя: «Мы ждем перемен».

На снимке: руководство Псковской городской думы

Пока реакций на выборы не видно, однако понятно, что они будут иметь определенное продолжение по целому ряду направлений - в том числе при выборах главы Пскова. Этот вопрос станет одной из ближайших задач в новом политическом сезоне. Напомню, что после майской отставки градоначальника Ивана Цецерского (ныне он в Москве возглавляет правление «Национальной ассоциации развития местного самоуправления») исполняющей обязанности главы стала Елена Полонская. Однако, как неоднократно сказано политобозревателями, ее назначение еще не говорит о том, что именно она в будущем обязательно станет главой, легко избавившись от приставки и.о. Окончательно тут еще ничего не определено, многое будет зависеть от позиции губернатора, настроя городских депутатов, которым предстоит голосовать за кандидатов, а также от целого ряда других сопутствующих факторов.

На снимке: Елена Полонская и заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов

И здесь следует иметь в виду, что по итогам голосования 8 сентября депутатом гордумы доизбрана главный врач городской поликлиники Галина Неваленная. По одной из версий, региональное руководство сделало ставку на нее с тем, чтобы в будущем избрать главой Пскова. Полагаю, что идеальным тут был бы вариант полной и безоговорочной победы главного врача, сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта, в прошлом — доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах.

Но получилось, как в известной песне группы «Чайф»: «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень». Победить-то госпожа Неваленная победила, но далеко не с тем уровнем поддержки, который бы делал ее непререкаемым авторитетом, лидером и фаворитом перед выборами в думе по кандидатурам на пост главы города.

К тому же победа одержана на фоне заявлений представителей оппозиции о том, что первое место Галина Неваленная заняла исключительно благодаря досрочному голосованию, а уж как оно проходит - общеизвестно.

На снимке: Галина Неваленная

Что до грядущих выборов главы города, то тут есть и ряд других потенциальных кандидатов из числа депутатов городского парламента, а только они и могут претендовать на кресло высшего должностного лица муниципалитета. Таким образом, и ранее представлявшийся весьма непростым процесс избрания главы города становится еще более запутанным. Какие варианты развития событий возможны? Обозначил ли свою позицию губернатор (чего все ждут) и кто от администрации области способен провести «спецоперацию» в гордуме? Какова на данный момент позиция действующих депутатов? Чтобы выяснить это, Псковская Лента Новостей обратилась к народным избранникам. Опрос депутатов опубликован сегодня на сайте ПЛН, статья называется «Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова?»

Как свидетельствуют ответы, четко и однозначно свое мнение по данному вопросу сейчас почти никто не высказывает, демонстрируя, что каждый тут себе на уме, и в целом очевидно, что депутаты ждут, что с ними будут договариваться. Так что тут тоже запасаемся терпением и продолжаем внимательно следить за развитием общественно-политической ситуации. На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.