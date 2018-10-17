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Политика

Меняется все в наш век перемен

19.10.2018 09:13|ПсковКомментариев: 17
Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

В этот раз заголовком к своей статье штатный комментатор ПЛН Игорь Макаров избрал строчки из некогда популярной песни «Машины времени». Причиной тому - события последних недель. Конец сентября и первая половина октября прошли в псковской политике под знаком ожидания перемен и обсуждения кадровых перестановок. Речь не только о происходящем в администрации области, возглавляемой Михаилом Ведерниковым, — на самом деле изменения не ограничиваются стенами Дома Советов. Уже объявлено, что региональный политсовет «Единой России» во главе с Александром Котовым созывает в ноябре партийную конференцию, в ходе которой состоятся довыборы членов регионального политического совета и произойдет его обновление. До этого, по информации из «Единой России», может смениться руководитель регионального исполкома партии власти: Игорь Сиротин, вероятно, уступит кресло высокопоставленному сотруднику областной администрации Андрею Карпову. Псковская оппозиция также стоит на ветру перемен и приспосабливается к жизни в новых условиях. Псковские коммунисты - устами первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко - посылают власти сигналы о готовности включиться в работу «по формированию администрации области». Шлет Дому Советов «лучи поддержки» лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Он, жесткий критик областной администрации времен Андрея Турчака, в этом году не пошел на губернаторские выборы и поддержал на них действующего главу. Сейчас эсер «на позитиве» и с оптимизмом смотрит в будущее: следственные органы уже прекратили его преследование по резонансным уголовным делам, рассчитывает Брячак и на успехи в бизнесе — в общем, «жизнь налаживается». Тем временем псковские яблочники только приходят в себя после пропущенной серии жестких ударов и проигранных сентябрьских выборов. Судя по заявлению бессменного лидера регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга, в партии понимают необходимость изменений, в том числе ротации руководящих кадров, введения ограничения сроков для председателей региональных отделений и проведения праймериз. А у псковских либерал-демократов «глобальные» перемены совпали с изменениями в их собственных рядах: региональный координатор партии Антон Минаков покидает свой пост и передает бразды правления преемнику — лидеру областной молодежной организации «соколов Жириновского» Артему Васильеву. Впрочем, подробнее о делах оппозиции мы поговорим в следующий раз, сегодня же в центре внимания «политического летописца» ПЛН — партия власти, слова и дела губернатора Михаила Ведерникова и то, как они отозвались в умах и сердцах представителей нашего политического сообщества.

От Москвы до самых до окраин

Ни для кого не секрет, что смена губернатора всегда означает смену эпох и ротацию элит. Немногим более месяца назад, 9 сентября, главой Псковской области был избран Михаил Ведерников. Минувший месяц стал первым, который он провел в статусе вступившего в должность губернатора, а не врио, как это было на протяжении предыдущих 11 месяцев.

И теперь у госуправленца, образно говоря, развязаны руки - пришло время действовать. Выждав паузу, он начал «двигать материки» и «вершить судьбы». Наряду со ставшей уже привычной работой по повышению транспортной доступности региона, решению проблем социальной сферы и в других направлениях Михаил Ведерников произвел в октябре ряд кадровых назначений, которые вызвали бурное обсуждение среди представителей политической и бизнес-элит.

Напомню, что вице-губернатором по экономике и инвестициям была назначена кемеровчанка, бывшая сотрудница министерства регионального развития РФ и экс-министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева.

Обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области возложены на Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области.

Приехавший из Москвы в Псков в начале этого года теперь уже экс-руководитель аппарата администрации Денис Гуляев возвращается в столицу, где, как следует из заявлений, продолжит представлять Псковскую область — правда, пока не понятно, в каком качестве.

А из белокаменной к нам прибыл Сергей Грахов, уроженец Одессы, ранее работавший в Сочи, до августа этого года занимавший кресло начальника отдела градостроительного зонирования министерства строительства и ЖКХ России.

Господин Грахов сменил на посту председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова. Пока новый руководитель работает в статусе и.о, однако, по информации источника в администрации области, он достаточно быстро будет утвержден в должности председателя комитета: основанием для подобного прогноза мой собеседник считает квалификацию управленца и приобретенный им опыт.

Следует отметить, что и ранее, при смене руководства госпредприятий Псковской области ставка была сделана на варягов (например, москвич, бывший сотрудник ГУП «Мострансавто» Николай Киянец возглавил ГП «Псковпассажиравтотранс»).

Таким образом, очевидно, что на приоритетные и проблемные направления Михаил Ведерников предпочитает назначать людей, ранее никак не связанных с регионом. И это, безусловно, вписывается в актуальный федеральный тренд; имею в виду практику назначения главами субъектов РФ управленцев из других регионов. Они и сами в той или иной мере опираются на привезенные кадры. В Псковской области подобное наблюдалось и при прежних губернаторах (достаточно вспомнить «первый призыв» Андрея Турчака, когда в Псков потянулись питерские технократы и молодогвардейско-единороссовские волонтеры). Так что Михаил Ведерников в этом смысле никакое не исключение, разве что приглашенные им менеджеры не выглядят как одна команда (у экс-губернаторов Андрея Турчака, Михаила Кузнецова, Евгения Михайлова было иначе: на момент прихода к власти у них были свои команды, члены которых и составили костяк администрации).

Псковские кадры, в том числе инициативные общественники с «беспокойными сердцами и горящими глазами» из «Команды 2018», пока назначений не дождались, а нынешние чиновники, затаив дыхание, ждут продолжения кадровой волны, полагая, что сменой нескольких менеджеров дело не ограничится.

Стилистические расхождения

Впрочем, кадровыми перестановками дело не ограничивается. Уже проанонсированы и некоторые изменения в структуре органов исполнительной власти. Объявлено, что воссоздается представительство Псковской области в Москве (его руководителя наделят статусом вице-губернатора). Вероятно, также будет воссоздано представительство региона в Санкт-Петербурге (в северной столице, кстати, появится визит-центр для потенциальных туристов, желающих приехать в Псковскую область). Вообще туризм обозначается как одно из приоритетных направлений: в структуре администрации должен появиться профильный комитет. Как минимум, пара существующих структурных подразделений администрации будут разделены.

Меняется и стиль общения губернатора с региональным политическим классом. Это достаточно ярко продемонстрировал новый формат инаугурации (проще говоря, торжественного вступления губернатора в должность).

Вместо зала Дома Советов церемонию провели в БКЗ филармонии, пригласили 800 человек, официальная часть заняла всего 20 минут, слово для выступлений, считай, никому не дали — чем не то что намекнули, а явно дали понять: теперь всё по-другому, все равны и равноудалены, прежние заслуги обнулили — по большому счету, «долгожители» и «тяжеловесы» псковской региональной политики ничем не отличаются от безвестных юных общественников. Более того — последние, возможно, еще и предпочтительнее.

К тому же риторика в публичной плоскости становится жестче и прямолинейнее. Например, Ивану Цецерскому с его долгоиграющим супермегапроектом «Ганза-2019» прямо было сказано: это никакая не «мини-олимпиада», как с подачи городских властей представлялся Ганзейский фестиваль, а не более чем «ярмарка выходного дня». Так что — не надо подогревать завышенные ожидания.

Подобных примеров можно привести немало - отчего и появилась в псковской политтусовке шутка: на смену «Команде 2018» приходит другая команда: «Равняйсь, смирно!»

Кроме того, Михаил Ведерников продемонстрировал, что он, прежде всего, путинец. Не то, чтобы тут были какие-то сомнения и эта линия не прослеживалась раньше (напротив, она проходила красной нитью во всей деятельности врио губернатора), но — многие месяцы она существовала параллельно с целым рядом других заметных направлений: готовностью власти привечать инициативы неравнодушных общественников, работой общественной приемной врио губернатора, его проектами в рамках «Команды 2018», приемом звездных гостей (деятелей искусства и культуры, легенд советского и российского спорта и т.д.) и др. Однако после выборов эти побочные линии если и не отпали, то ушли в тень, а ориентация на президента стала еще заметнее. В течение месяца Михаил Ведерников побывал на встрече Владимира Путина с избранными губернаторами, явил уважение полпреду президента Александру Беглову (ныне уже врио губернатора Петербурга) в ходе инаугурации - кстати, с обращения к господину Беглову избранный губернатор и начал свое выступление. Кроме того, он поздравил Владимира Путина в социальных сетях с 66-летием («горжусь нашим президентом и счастлив работать в его команде»). Не раз заявлялось о необходимости выполнения нового майского указа президента.

Кстати, по словам источника в администрации, руководителю комитета по делам строительства и ЖКХ господину Агапову было указано на дверь как раз в связи с неисполнением поручения, данного региональной власти президентом. Как тут не вспомнить известное обещание Михаила Ведерникова увольнять чиновников за невыполнение поручений: мол, за первое неисполнение - объяснительная, второе - выговор, третье — увольнение, а если это неисполнение поручения президента - сразу увольнение. Как заявил тогда господин Ведерников, перенос сроков выполнения поручений главы государства недопустим - повлиять на это могут лишь обстоятельства непреодолимой силы. В общем, эта линия на исполнение курса Путина стала еще более очевидной.

При этом у части политической элиты складывается ощущение, что губернатор дистанцируется от «Единой России» и секретаря Генсовета партии, экс-главы Псковской области Андрея Турчака, ныне представляющего наш регион в Совете Федерации.

Доводов тут звучит несколько. Начиная с того, что на церемонии вступления Ведерникова в должность не предоставили слово приехавшему в Псков «генсеку» ЕР (при этом в своем выступлении губернатор даже не упомянул «Единую Россию»), и кончая тем обстоятельством, что за месяц с лишним глава области так и не встретился с партийным активом (напомню, что весной-летом 2018 года таких встреч было как минимум четыре). Кроме того, в первом же интервью СМИ после выборов губернатор весьма неожиданно для многих отреагировал на вопрос «Что можете сказать про своего предшественника?», начав ответ со слов: «Вопрос провокационный».

«Что ж тут провокационного, когда вроде как преемника спрашивают о предшественнике — таком же путинце, ушедшем на повышение?», - вопрошает один из старожилов псковской политики, тут же находя объяснение происходящему: дескать, губернатору, получившему на выборах поддержку более 70% избирателей, партия вроде как и не особо нужна — тем более, ее рейтинг после старта пенсионной реформы рухнул до исторического минимума. Впрочем, в отличие от части региональной политэлиты, мы тут ничего не утверждаем - просто фиксируем складывающееся у части политической элиты мнение.

Партия «гроссмейстера» Карпова

Между тем, грядут перемены и в самом региональном отделении «Единой России». Речь, разумеется, не о плановой ротации в политсовете, которая произойдет в ноябре. Есть новость и поинтереснее. Как стало известно на днях, уже на следующей неделе может произойти смена руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России». Возглавляющий исполком Игорь Сиротин, вероятно, уступит кресло Андрею Карпову, ныне работающему в должности первого заместителя руководителя аппарата администрации — начальника государственно-правового комитета Псковской области.

Информация о том, что в «Единой России» поменяется руководитель исполкома (постоянно действующего органа, ведущего основную текущую работу), уже давно является «Секретом Полишинеля». Еще весной, до начала губернаторских праймериз (на них Сиротин стал спарринг-партнером Ведерникова), в близких к региональному отделению ЕР кругах говорили о скором уходе партийного функционера, возглавлявшего исполком с начала 2017 года. Кстати, 1-2 года — срок вполне стандартный для руководителей исполкома псковской «Единой России». Многие из руководителей за все время существования организации примерно столько и отработали на этом посту.

Руководители Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Годы

Имя, фамилия руководителя

2003-2004

Валерий Мурзин

2004

Сергей Никифоров

2004-2005

Александр Бреус

2005-2010

Дмитрий Хритоненков

2010-2011

Надежда Орлова

2011-2013

Виктор Остренко

2013-2016

Александр Гончаренко

2017-2018

Игорь Сиротин

Причина достаточно частых смен руководителей исполкома очевидна. Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, по поводу деятельности этого партийного органа постоянно звучат критические замечания, в том числе в самой «Единой России» и со стороны областного руководства. Тут полагаю уместно обратиться к политобзору почти двухлетней давности. «Слабость организационной структуры ЕР - это не проблема только последних лет, а извечная «ахиллесова пята» партии власти в нашем регионе. Как ее только не пытались решить - то через назначение на пост руководителя исполкома «бравых полковников», то благодаря эффективным политтехнологам-практикам, то за счет приглашения со стороны яркой и нестандартной Надежды Орловой, которая была призвана взбодрить однопартийцев и дать организации импульс к развитию. Впрочем, ожидаемого эффекта эти шаги не принесли — исполком как был рыхлой, плохо управляемой, бюрократизированной структурой, малоспособной на выборах к какой-либо самостоятельной деятельности, так ею и остался» - писал я, комментируя назначение Игоря Сиротина руководителем исполкома. Очевидно, что перед ним ставились те же задачи, что и перед многочисленными предшественниками.

Можно по-разному относиться к результатам работы Игоря Сиротина в «Единой России» (были за эти два года как очевидные успехи, так и откровенные неудачи), однако близкие к партийным структурам источники обращают внимание на другое: к деятельности исполкома уже достаточно давно возникали вопросы, прежде всего - со стороны федерального руководства партии, в котором, напомню, ключевые посты ныне занимают экс-руководители администрации Псковской области. Последнее обстоятельство отчасти и объясняет, почему бразды правления могут быть вручены Андрею Карпову. В отличие от «конспирологов», указывающих в социальных сетях и телеграм-каналах на то, что он как и нынешний глава Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов — уроженец Куньи (к тому же они практически ровесники), я так «глубоко копать» не буду. Ограничусь напоминанием о том, что господин Карпов продолжительное время был первым заместителем руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова — можно сказать, «правой рукой» некогда «всемогущего» вице-губернатора Псковской области. Ныне господин Жаворонков работает в Москве и является первым заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России».

Опрошенные мной эксперты в один голос заявляют о том, что Андрей Карпов — сильный аппаратный игрок, с его приходом исполком ЕР может стать более дееспособным и — более того - еще одним центром влияния в региональной политической жизни. Отчего и высказывается предположение о том, что это не просто усиление исполкома, а попытка создания некого противовеса властной монополии.

В очередной раз отмечаем, что команда экс-губернатора не теряет связей с регионом. Кстати, еще один «солдат Турчака» — руководитель политического управления «Единой России» Роман Романов на днях приезжал в Псковский госуниверситет. Помимо прочего, он встретился со слушателями «Школы общественно-политического лидера» и первым делом отчего-то призвал юношество вдуматься в цитату Аристотеля: “Многие знают, как строить корабли, но немногие знают, сколько, каких и зачем”. Так вот политика - это знать, сколько, каких и зачем».

Визит, который в других условиях наверняка остался бы незамеченным (в том числе вашим покорным слугой - политобозревателем), тут привлек к себе внимание и породил ряд вопросов. А уж когда стало известно, что свой пост покидает ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, то приезд господина Романова и вовсе послужил основанием для выдвижения различных предположений (дескать, неспроста же приезжал бывший проректор, которого в свое время молва сватала на пост ректора ПсковГУ). Впрочем, уход бывшего вице-губернатора Демьяненко с поста ректора вуза, поиски его сменщика в высоких кабинетах Доме Советов и далеко за его пределами - это уже совсем другая история. Она заслуживает отдельного разговора, к которому Псковская Лента Новостей вернется в ближайшее время.

Подводя итог сказанному, следует сказать о том, что процесс перемен продолжается. Очевидно, в ближайшее время мы станем свидетелями новых отставок, назначений, рокировок, оптимизационных мероприятий, громких заявлений и прочих радостей политической жизни. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за происходящим и держать читателей в курсе событий. А очередной обзор событий и тенденций читайте уже в ноябре.

Игорь Макаров

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Демьяненко Юрий Анатольевич
Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год Шлосберг Лев Маркович
Котов Александр Алексеевич Хритоненков Дмитрий Константинович
Остренко Виктор Владимирович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Сиротин Игорь Евгеньевич Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России»
Борисов Александр Александрович Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Жаворонков Максим Константинович Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» – руководитель организационного управления
Романов Роман Николаевич Орлова Надежда Павловна
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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18.10.2018, 16:0418 48 млн рублей требуется на восстановление деревянного покрытия стен Окольного города в Пскове 18.10.2018, 16:020 На подстанции «Завеличье» «Псковэнерго» ставит под напряжение новое оборудование 18.10.2018, 15:5936 Навальный принял вызов генерала Золотова на дуэль 18.10.2018, 15:5310 ОНФ подготовит изменения в законодательство по ужесточению правил выдачи лицензий на оружие
18.10.2018, 15:4521 Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин 18.10.2018, 15:280 В Псковской области впервые проходит корсовет по взаимодействию таможенных и налоговых органов СЗФО 18.10.2018, 15:1514 С 1 января в Псковской области стартуют «Прямые выплаты» 18.10.2018, 14:571 Псковичи смогут бесплатно одеться в ТК «ПИК 60» 
18.10.2018, 14:5055 Родителей керченского стрелка накажут за воспитание сына 18.10.2018, 14:4331 95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной библиотеки 18.10.2018, 14:3712 Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор 18.10.2018, 14:326 Купи LADA Vesta в октябре с максимальной выгодой
18.10.2018, 14:3110 Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года 18.10.2018, 14:2411 Вера Емельянова призвала включить в бюджеты города и области расходы на софинансирование культурных мероприятий в рамках Ганзейских дней 18.10.2018, 14:2111 Райффайзенбанк теперь работает в Пскове 18.10.2018, 14:1515 Михаил Ведерников поручил уточнить потребность в номерном фонде для официальных ганзейских делегаций
18.10.2018, 14:119 Фотофакт: Геннадий Ветров не определился, что делать с настроением опочан 18.10.2018, 14:104 Иван Цецерский рассказал о местах перехватывающих парковок в период проведения Международных Ганзейских дней 18.10.2018, 14:020 Запрет на регистрацию автомобиля побудил жителя Пыталово к оплате долга 18.10.2018, 13:5410 Ускорить передачу стадиона «Машиностроитель» на региональный уровень поручил губернатор властям Пскова
18.10.2018, 13:460 Фестиваль «Теплая мода» пройдет в Опочке 21 октября 18.10.2018, 13:4154 Псковская область намерена сменить подрядчика по строительству кампуса ПсковГУ 18.10.2018, 13:380 Псковские пушкинские места представят жителям и гостям Красноярского края 18.10.2018, 13:2611 Официальный сайт Ганзы-2019 не найти без посторонней помощи, возмутился Михаил Ведерников
18.10.2018, 13:240 Ушел из жизни руководитель фольклорного ансамбля «Новоржевские скобари» Валерий Андреев 18.10.2018, 13:187 ОНФ предлагает предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки на городских платных парковках 18.10.2018, 13:101 В Великих Луках открылась выставка работ победителей международного конкурса «На пути из варяг в греки» 18.10.2018, 13:045 В Пскове водитель «Шевроле» врезался в «Ладу Весту»
18.10.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 18.10.2018, 12:430 Псковская спортсменка завоевала «бронзу» на первенстве России по стрельбе 18.10.2018, 12:295 В Петербурге может появиться турцентр Псковской области 18.10.2018, 12:290 В рамках фестиваля «Киномания на Великой» в Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по режиссуре
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