Политика

Меняется все в наш век перемен

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

В этот раз заголовком к своей статье штатный комментатор ПЛН Игорь Макаров избрал строчки из некогда популярной песни «Машины времени». Причиной тому - события последних недель. Конец сентября и первая половина октября прошли в псковской политике под знаком ожидания перемен и обсуждения кадровых перестановок. Речь не только о происходящем в администрации области, возглавляемой Михаилом Ведерниковым, — на самом деле изменения не ограничиваются стенами Дома Советов. Уже объявлено, что региональный политсовет «Единой России» во главе с Александром Котовым созывает в ноябре партийную конференцию, в ходе которой состоятся довыборы членов регионального политического совета и произойдет его обновление. До этого, по информации из «Единой России», может смениться руководитель регионального исполкома партии власти: Игорь Сиротин, вероятно, уступит кресло высокопоставленному сотруднику областной администрации Андрею Карпову. Псковская оппозиция также стоит на ветру перемен и приспосабливается к жизни в новых условиях. Псковские коммунисты - устами первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко - посылают власти сигналы о готовности включиться в работу «по формированию администрации области». Шлет Дому Советов «лучи поддержки» лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Он, жесткий критик областной администрации времен Андрея Турчака, в этом году не пошел на губернаторские выборы и поддержал на них действующего главу. Сейчас эсер «на позитиве» и с оптимизмом смотрит в будущее: следственные органы уже прекратили его преследование по резонансным уголовным делам, рассчитывает Брячак и на успехи в бизнесе — в общем, «жизнь налаживается». Тем временем псковские яблочники только приходят в себя после пропущенной серии жестких ударов и проигранных сентябрьских выборов. Судя по заявлению бессменного лидера регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга, в партии понимают необходимость изменений, в том числе ротации руководящих кадров, введения ограничения сроков для председателей региональных отделений и проведения праймериз. А у псковских либерал-демократов «глобальные» перемены совпали с изменениями в их собственных рядах: региональный координатор партии Антон Минаков покидает свой пост и передает бразды правления преемнику — лидеру областной молодежной организации «соколов Жириновского» Артему Васильеву. Впрочем, подробнее о делах оппозиции мы поговорим в следующий раз, сегодня же в центре внимания «политического летописца» ПЛН — партия власти, слова и дела губернатора Михаила Ведерникова и то, как они отозвались в умах и сердцах представителей нашего политического сообщества.

От Москвы до самых до окраин

Ни для кого не секрет, что смена губернатора всегда означает смену эпох и ротацию элит. Немногим более месяца назад, 9 сентября, главой Псковской области был избран Михаил Ведерников. Минувший месяц стал первым, который он провел в статусе вступившего в должность губернатора, а не врио, как это было на протяжении предыдущих 11 месяцев.

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И теперь у госуправленца, образно говоря, развязаны руки - пришло время действовать. Выждав паузу, он начал «двигать материки» и «вершить судьбы». Наряду со ставшей уже привычной работой по повышению транспортной доступности региона, решению проблем социальной сферы и в других направлениях Михаил Ведерников произвел в октябре ряд кадровых назначений, которые вызвали бурное обсуждение среди представителей политической и бизнес-элит.

Напомню, что вице-губернатором по экономике и инвестициям была назначена кемеровчанка, бывшая сотрудница министерства регионального развития РФ и экс-министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева.

Обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области возложены на Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области.

Приехавший из Москвы в Псков в начале этого года теперь уже экс-руководитель аппарата администрации Денис Гуляев возвращается в столицу, где, как следует из заявлений, продолжит представлять Псковскую область — правда, пока не понятно, в каком качестве.

А из белокаменной к нам прибыл Сергей Грахов, уроженец Одессы, ранее работавший в Сочи, до августа этого года занимавший кресло начальника отдела градостроительного зонирования министерства строительства и ЖКХ России.

Господин Грахов сменил на посту председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова. Пока новый руководитель работает в статусе и.о, однако, по информации источника в администрации области, он достаточно быстро будет утвержден в должности председателя комитета: основанием для подобного прогноза мой собеседник считает квалификацию управленца и приобретенный им опыт.

Следует отметить, что и ранее, при смене руководства госпредприятий Псковской области ставка была сделана на варягов (например, москвич, бывший сотрудник ГУП «Мострансавто» Николай Киянец возглавил ГП «Псковпассажиравтотранс»).

Таким образом, очевидно, что на приоритетные и проблемные направления Михаил Ведерников предпочитает назначать людей, ранее никак не связанных с регионом. И это, безусловно, вписывается в актуальный федеральный тренд; имею в виду практику назначения главами субъектов РФ управленцев из других регионов. Они и сами в той или иной мере опираются на привезенные кадры. В Псковской области подобное наблюдалось и при прежних губернаторах (достаточно вспомнить «первый призыв» Андрея Турчака, когда в Псков потянулись питерские технократы и молодогвардейско-единороссовские волонтеры). Так что Михаил Ведерников в этом смысле никакое не исключение, разве что приглашенные им менеджеры не выглядят как одна команда (у экс-губернаторов Андрея Турчака, Михаила Кузнецова, Евгения Михайлова было иначе: на момент прихода к власти у них были свои команды, члены которых и составили костяк администрации).

Псковские кадры, в том числе инициативные общественники с «беспокойными сердцами и горящими глазами» из «Команды 2018», пока назначений не дождались, а нынешние чиновники, затаив дыхание, ждут продолжения кадровой волны, полагая, что сменой нескольких менеджеров дело не ограничится.

Стилистические расхождения

Впрочем, кадровыми перестановками дело не ограничивается. Уже проанонсированы и некоторые изменения в структуре органов исполнительной власти. Объявлено, что воссоздается представительство Псковской области в Москве (его руководителя наделят статусом вице-губернатора). Вероятно, также будет воссоздано представительство региона в Санкт-Петербурге (в северной столице, кстати, появится визит-центр для потенциальных туристов, желающих приехать в Псковскую область). Вообще туризм обозначается как одно из приоритетных направлений: в структуре администрации должен появиться профильный комитет. Как минимум, пара существующих структурных подразделений администрации будут разделены.

Меняется и стиль общения губернатора с региональным политическим классом. Это достаточно ярко продемонстрировал новый формат инаугурации (проще говоря, торжественного вступления губернатора в должность).

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Вместо зала Дома Советов церемонию провели в БКЗ филармонии, пригласили 800 человек, официальная часть заняла всего 20 минут, слово для выступлений, считай, никому не дали — чем не то что намекнули, а явно дали понять: теперь всё по-другому, все равны и равноудалены, прежние заслуги обнулили — по большому счету, «долгожители» и «тяжеловесы» псковской региональной политики ничем не отличаются от безвестных юных общественников. Более того — последние, возможно, еще и предпочтительнее.

К тому же риторика в публичной плоскости становится жестче и прямолинейнее. Например, Ивану Цецерскому с его долгоиграющим супермегапроектом «Ганза-2019» прямо было сказано: это никакая не «мини-олимпиада», как с подачи городских властей представлялся Ганзейский фестиваль, а не более чем «ярмарка выходного дня». Так что — не надо подогревать завышенные ожидания.

Подобных примеров можно привести немало - отчего и появилась в псковской политтусовке шутка: на смену «Команде 2018» приходит другая команда: «Равняйсь, смирно!»

Кроме того, Михаил Ведерников продемонстрировал, что он, прежде всего, путинец. Не то, чтобы тут были какие-то сомнения и эта линия не прослеживалась раньше (напротив, она проходила красной нитью во всей деятельности врио губернатора), но — многие месяцы она существовала параллельно с целым рядом других заметных направлений: готовностью власти привечать инициативы неравнодушных общественников, работой общественной приемной врио губернатора, его проектами в рамках «Команды 2018», приемом звездных гостей (деятелей искусства и культуры, легенд советского и российского спорта и т.д.) и др. Однако после выборов эти побочные линии если и не отпали, то ушли в тень, а ориентация на президента стала еще заметнее. В течение месяца Михаил Ведерников побывал на встрече Владимира Путина с избранными губернаторами, явил уважение полпреду президента Александру Беглову (ныне уже врио губернатора Петербурга) в ходе инаугурации - кстати, с обращения к господину Беглову избранный губернатор и начал свое выступление. Кроме того, он поздравил Владимира Путина в социальных сетях с 66-летием («горжусь нашим президентом и счастлив работать в его команде»). Не раз заявлялось о необходимости выполнения нового майского указа президента.

Кстати, по словам источника в администрации, руководителю комитета по делам строительства и ЖКХ господину Агапову было указано на дверь как раз в связи с неисполнением поручения, данного региональной власти президентом. Как тут не вспомнить известное обещание Михаила Ведерникова увольнять чиновников за невыполнение поручений: мол, за первое неисполнение - объяснительная, второе - выговор, третье — увольнение, а если это неисполнение поручения президента - сразу увольнение. Как заявил тогда господин Ведерников, перенос сроков выполнения поручений главы государства недопустим - повлиять на это могут лишь обстоятельства непреодолимой силы. В общем, эта линия на исполнение курса Путина стала еще более очевидной.

При этом у части политической элиты складывается ощущение, что губернатор дистанцируется от «Единой России» и секретаря Генсовета партии, экс-главы Псковской области Андрея Турчака, ныне представляющего наш регион в Совете Федерации.

Доводов тут звучит несколько. Начиная с того, что на церемонии вступления Ведерникова в должность не предоставили слово приехавшему в Псков «генсеку» ЕР (при этом в своем выступлении губернатор даже не упомянул «Единую Россию»), и кончая тем обстоятельством, что за месяц с лишним глава области так и не встретился с партийным активом (напомню, что весной-летом 2018 года таких встреч было как минимум четыре). Кроме того, в первом же интервью СМИ после выборов губернатор весьма неожиданно для многих отреагировал на вопрос «Что можете сказать про своего предшественника?», начав ответ со слов: «Вопрос провокационный».

«Что ж тут провокационного, когда вроде как преемника спрашивают о предшественнике — таком же путинце, ушедшем на повышение?», - вопрошает один из старожилов псковской политики, тут же находя объяснение происходящему: дескать, губернатору, получившему на выборах поддержку более 70% избирателей, партия вроде как и не особо нужна — тем более, ее рейтинг после старта пенсионной реформы рухнул до исторического минимума. Впрочем, в отличие от части региональной политэлиты, мы тут ничего не утверждаем - просто фиксируем складывающееся у части политической элиты мнение.

Партия «гроссмейстера» Карпова

Между тем, грядут перемены и в самом региональном отделении «Единой России». Речь, разумеется, не о плановой ротации в политсовете, которая произойдет в ноябре. Есть новость и поинтереснее. Как стало известно на днях, уже на следующей неделе может произойти смена руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России». Возглавляющий исполком Игорь Сиротин, вероятно, уступит кресло Андрею Карпову, ныне работающему в должности первого заместителя руководителя аппарата администрации — начальника государственно-правового комитета Псковской области.

Информация о том, что в «Единой России» поменяется руководитель исполкома (постоянно действующего органа, ведущего основную текущую работу), уже давно является «Секретом Полишинеля». Еще весной, до начала губернаторских праймериз (на них Сиротин стал спарринг-партнером Ведерникова), в близких к региональному отделению ЕР кругах говорили о скором уходе партийного функционера, возглавлявшего исполком с начала 2017 года. Кстати, 1-2 года — срок вполне стандартный для руководителей исполкома псковской «Единой России». Многие из руководителей за все время существования организации примерно столько и отработали на этом посту.

Руководители Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Годы Имя, фамилия руководителя 2003-2004 Валерий Мурзин 2004 Сергей Никифоров 2004-2005 Александр Бреус 2005-2010 Дмитрий Хритоненков 2010-2011 Надежда Орлова 2011-2013 Виктор Остренко 2013-2016 Александр Гончаренко 2017-2018 Игорь Сиротин

Причина достаточно частых смен руководителей исполкома очевидна. Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, по поводу деятельности этого партийного органа постоянно звучат критические замечания, в том числе в самой «Единой России» и со стороны областного руководства. Тут полагаю уместно обратиться к политобзору почти двухлетней давности. «Слабость организационной структуры ЕР - это не проблема только последних лет, а извечная «ахиллесова пята» партии власти в нашем регионе. Как ее только не пытались решить - то через назначение на пост руководителя исполкома «бравых полковников», то благодаря эффективным политтехнологам-практикам, то за счет приглашения со стороны яркой и нестандартной Надежды Орловой, которая была призвана взбодрить однопартийцев и дать организации импульс к развитию. Впрочем, ожидаемого эффекта эти шаги не принесли — исполком как был рыхлой, плохо управляемой, бюрократизированной структурой, малоспособной на выборах к какой-либо самостоятельной деятельности, так ею и остался» - писал я, комментируя назначение Игоря Сиротина руководителем исполкома. Очевидно, что перед ним ставились те же задачи, что и перед многочисленными предшественниками.

Можно по-разному относиться к результатам работы Игоря Сиротина в «Единой России» (были за эти два года как очевидные успехи, так и откровенные неудачи), однако близкие к партийным структурам источники обращают внимание на другое: к деятельности исполкома уже достаточно давно возникали вопросы, прежде всего - со стороны федерального руководства партии, в котором, напомню, ключевые посты ныне занимают экс-руководители администрации Псковской области. Последнее обстоятельство отчасти и объясняет, почему бразды правления могут быть вручены Андрею Карпову. В отличие от «конспирологов», указывающих в социальных сетях и телеграм-каналах на то, что он как и нынешний глава Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов — уроженец Куньи (к тому же они практически ровесники), я так «глубоко копать» не буду. Ограничусь напоминанием о том, что господин Карпов продолжительное время был первым заместителем руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова — можно сказать, «правой рукой» некогда «всемогущего» вице-губернатора Псковской области. Ныне господин Жаворонков работает в Москве и является первым заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России».

Опрошенные мной эксперты в один голос заявляют о том, что Андрей Карпов — сильный аппаратный игрок, с его приходом исполком ЕР может стать более дееспособным и — более того - еще одним центром влияния в региональной политической жизни. Отчего и высказывается предположение о том, что это не просто усиление исполкома, а попытка создания некого противовеса властной монополии.

В очередной раз отмечаем, что команда экс-губернатора не теряет связей с регионом. Кстати, еще один «солдат Турчака» — руководитель политического управления «Единой России» Роман Романов на днях приезжал в Псковский госуниверситет. Помимо прочего, он встретился со слушателями «Школы общественно-политического лидера» и первым делом отчего-то призвал юношество вдуматься в цитату Аристотеля: “Многие знают, как строить корабли, но немногие знают, сколько, каких и зачем”. Так вот политика - это знать, сколько, каких и зачем».

Визит, который в других условиях наверняка остался бы незамеченным (в том числе вашим покорным слугой - политобозревателем), тут привлек к себе внимание и породил ряд вопросов. А уж когда стало известно, что свой пост покидает ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, то приезд господина Романова и вовсе послужил основанием для выдвижения различных предположений (дескать, неспроста же приезжал бывший проректор, которого в свое время молва сватала на пост ректора ПсковГУ). Впрочем, уход бывшего вице-губернатора Демьяненко с поста ректора вуза, поиски его сменщика в высоких кабинетах Доме Советов и далеко за его пределами - это уже совсем другая история. Она заслуживает отдельного разговора, к которому Псковская Лента Новостей вернется в ближайшее время.

Подводя итог сказанному, следует сказать о том, что процесс перемен продолжается. Очевидно, в ближайшее время мы станем свидетелями новых отставок, назначений, рокировок, оптимизационных мероприятий, громких заявлений и прочих радостей политической жизни. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за происходящим и держать читателей в курсе событий. А очередной обзор событий и тенденций читайте уже в ноябре.

Игорь Макаров