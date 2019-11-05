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Блоги / Александр Савенко

«Деньги заставляют мир вращаться»

05.11.2019 16:17|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Как обычно по вторникам, мы устраиваем обзор событий региональной политики за неделю. Сегодня «разбор полетов» и разговор о происходящем на «вертикали» начинаем с законодательной власти. На минувшей неделе прошла сессия областного Собрания депутатов...

Казалось бы, сессия как сессия - очередная, плановая, 36-я по счету для нынешнего созыва, «одна из»... Впрочем, было там интересное и были свои особенности. Едва ли не всё самое главное в этот раз крутилось вокруг денег.

Оно и обычно так, что без денег - никуда, но в этот раз прямо-таки бросалось в глаза: все требует бабла.

- Money makes the world go round... Money, money, money* (Мюзикл «Кабаре»)

Да, «деньги заставляют мир вращаться». А раз так - депутаты повысили зарплату муниципальным чиновникам: вместо прежних среднестатистических менее чем двадцати тысяч на муниципального брата или сестру теперь служащие в районах и волостях будут получать порядка тридцати штук. Опять же в среднем. И это призвано удержать уже работающих, привлечь новых специалистов, решить проблему дефицита кадров и, в конечном счете, сделать работу органов местного самоуправления более эффективной.

Напомню, что о необходимости повысить зарплату муниципалам несколько месяцев назад заявил губернатор Михаил Ведерников. Далее последовала реакция. И это был тот нечастый случай, когда инициативу поддержал едва ли не весь наш политический класс — и власть, и оппозиция, и правые, и левые, и в региональном центре, и на местах. Причем, попытки аргументировать это повышение зарплат приводили прямо-таки к полету чиновничьей мысли и невероятным открытиям. Например, глава Великолукского района Сергей Петров заявил буквально следующее: «Добавка к зарплате будет не просто актуальной, но и максимально необходимой для процветания и района, и области в целом». Конец цитаты, которая в свое время активно и весело комментировалась обозревателями: мол, ну да, по логике главы, не современные производства нужны районам, не решение демографической проблемы, не достойные пенсии и детские пособия — а всего лишь добавка к зарплате чиновникам. «И как после этого людям не считать, что чинуши живут на какой-то другой планете и находятся на своей волне, где для процветания района максимально необходима лишь добавка к зарплате служащих», - резюмировал по лету Господин Рейтингомер.

Как бы то ни было, денег добавили — и на горизонте забрезжило светлое будущее. Еще больше наступление этого часа всеобщего счастья приближает решение придать 16 территориальным избирательным комиссиям Псковской области статус юридического лица и перевести их председателей на штатную основу. Проще говоря, теперь всем главам комиссий будут платить — как говорят, порядка сорока тысяч в месяц. В избиркоме заявляют, что необходимость придания ТИКам статуса юридического лица и перевода их председателей на постоянную основу обусловлена «усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач». Изменение потребует дополнительного финансирования из бюджета — по предварительным данным, порядка 12 миллионов в год. Не удивительно, что эту инициативу избиркома некоторые называют весьма сомнительной, отмечая, что выглядит она как нервная реакция на результаты сентябрьских выборов. Напомню, что облизбирком никак не смог повлиять на территориальные избирательные комиссии, когда на сентябрьских выборах побеждали кандидаты от оппозиции. Не означает ли эта инициатива взять председателей ТИКов «на довольствие», что решение подобных проблем в избиркоме видят так: кто платит — тот и заказывает музыку? Вопрос, как говорится, риторический.

Продолжая разговор об итогах очередной сессии, отмечу, что депутаты почти на 4 процента повысили размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году составит 7,08 рублей за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках ежемесячный платёж будет рассчитываться, исходя из показателя 8,25 рублей за квадратный метр. Увеличение взноса, исходя из проведенных расчетов и прогнозируемого показателя инфляции, было предложено исполнительной властью и согласовано постановлением областного Собрания депутатов.

В общем — чего ни коснись всюду деньги. С них на сессии началось - в рамках так называемых «десятиминуток ненависти», в ходе которых депутаты говорили об огромных долгах населения за тепло, электричество и воду, а также вспоминали о списании Россией 20 миллиардов странам Африки. Деньгами продолжили — в рамках «парламентского часа» рассматривали ситуацию с пассажирскими автоперевозками в регионе — и тут тоже: финансы поют романсы, ситуация в ГП «Псковпассажиравтотранс», мягко говоря, не улучшилась, и на повестке — новое повышение стоимости проезда (за автобусный билетик в Пскове придется платить уже 27 рублей). И деньгами же, можно сказать, закончили, имея в виду, что парламентское большинство «завернуло» очередную инициативу оппозиции о дополнительных выплатах отдельным категориям сограждан по той причине, что «изыскать средства для реализации законопроекта не представляется возможным».

Другая особенность прошедшей сессии была не столь очевидна, но все-таки я бы отметил и ее. Дело в том, что у целого ряда депутатов меняется статус. Как известно, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов покидает пост руководителя регионального отделения партии «Единая Россия». Его сменщиком станет депутат Госдумы Александр Козловский.

И тут я бы отметил, что на протяжении едва ли не десятилетия именно Александр Котов во-многом обеспечивал доминанту «партии власти» в региональном парламенте, будучи его спикером - теперь тут неминуемо произойдут изменения. Между тем фракцию единороссов в Собрании покинул депутат Всеволод Козловский. О его желании выйти из депутатской группы стало известно около месяца назад, а на прошедшей сессии депутаты удовлетворили соответствующее заявление коллеги. Руководитель фракции «Единой России», вице-спикер Собрания Виктор Антонов отметил, что все депутаты входят во фракцию по собственному желанию и заявлению и свободны таким же образом из нее выйти. Сам Всеволод Козловский на заседании фракции не присутствовал, однако передал, что относится к коллегам с уважением и благодарит их за плодотворную работу.

Еще один член фракции «Единой России», более того — ранее являвшийся ее рупором, господин Севастьянов продолжает раскрываться в непривычном амплуа. Как уже отметили мои коллеги, раз за разом Алексей Анатольевич в свойственной ему артистической манере — высказывается на резонансные темы, задает неудобные вопросы чиновникам, критикует их, в этот раз — за катастрофическую бесхозяйственность в транспортной сфере, да и не только в ней. При этом ранее привычных «наездов» на оппозицию в областном Собрании теперь нет.

Что до оппозиции, то изменения произошли и здесь. Впервые председатель областного отделения партии «Яблоко», депутат Лев Шлосберг работал на сессии не в одиночестве, а плечом к плечу с доизбранным в региональный парламент Артуром Гайдуком. И теперь по отношению к яблочнику определение «человек-фракция» не годится — их теперь там двое.

Две эти линии — денежный вопрос и изменение статуса, образно говоря, сошлись, если мы говорим о депутате регионального парламента, лидере псковских профсоюзов Ульяне Михайловой. На минувшей неделе следователи возбудили новое уголовное дело в ее отношении. Напомню, что ранее председателя облсовпрофа заподозрили в растрате за присвоение командировочных на 200 тысяч рублей. А до этого уголовное дело было возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности в облсовпрофе. Теперь Ульяну Михайлову подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она не менее семи раз принимала решение о премировании своего супруга, который является директором санатория Хилово. В результате мужу Ульяны Михайловой за счет фонда оплаты труда работников санатория были выплачены более 7 миллионов рублей. Сама Ульяна Михайлова вину не признает и видит в происходящем продолжающееся давление на псковские профсоюзы и себя лично. Как отмечают обозреватели, ситуация, и без того сложная, становится для лидера псковских профсоюзов еще тяжелее: ни о какой массовой профсоюзной солидарности речи не идет, в рядах профсоюзов уже не просто разброд и шатания, а самое настоящее массовое штрейкбрехерство. Причем, как отмечают недавние соратники по профсоюзной работе, для них стала неприятной новостью информация о миллионных премиях мужу Ульяны Александровна.
А меня, в свою очередь, удивило их публичное удивление, ибо никакой новостью это не является: ежегодно госпожа Михайлова отчитывается о доходах, помимо прочего, указывает и доходы супруга. И уж кто-кто, а руководители отраслевых профсоюзов наверняка представляли картину.

Как бы то ни было, Ульяна Михайлова пока проигрывает позиционную борьбу — тех, кто готов публично поддержать ее, можно пересчитать по пальцам. В заключении добавлю, что сегодня Ульяна Михайлова дает пресс-конференцию — о том, что там будет происходить, вы сможете узнать из программ радио «Эхо Москвы» в Пскове и публикаций на сайте ПЛН. Как и прежде, мы внимательно следим за развитием этого резонансного дела.

И уж поскольку речь зашла о публикациях на ПЛН, не могу не обратить ваше внимание на старт цикла публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. В ближайшие недели мы вместе с читателями постараемся разобраться, что происходит на рынке псковских СМИ, какие из них пользуются читательской популярностью, доверием аудитории, а также имеют реальное влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе. Мы постараемся не только проанализировать динамику развития псковских СМИ в последние годы, но и взглянуть на то, как в зеркале прессы отражается мир региональной политики и удается ли традиционным периодическим изданиям конкурировать с новыми медиа. Найти ответы на многочисленные вопросы и сделать полный расклад поможет комплексное исследование, проведенное в августе-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета - первое за продолжительное время профессиональное изучение рынка псковских масс-медиа. Уже опубликован первый материал из этой серии.

Статья посвящена теме взаимодействия прессы и власти, которая традиционно является основным игроком на рынке СМИ — как в масштабах всей страны, так и в нашем регионе в частности. В ближайшее время выйдут и другие статьи — не пропустите.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи.

*Деньги заставляют мир вращаться... Деньги, деньги, деньги.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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