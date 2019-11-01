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Общество

Ульяна Михайлова заявила о намерении претендовать на должность руководителя Псковоблсовпрофа на новый срок

05.11.2019 12:53|ПсковКомментариев: 4

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова, несмотря на заведенное в ее отношении уже второе уголовное дело, намерена баллотироваться на следующий срок в качестве руководителя Псковоблсовпрофа. Об этом она сообщила на пресс-конференции 5 ноября, посвященной ситуации с возбуждением против нее уголовного дела по факту злоупотребления полномочий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коротко высказав свою позицию на этот счет, Ульяна Михайлова заявила, что не только намерена удерживаться на посту лидера псковских профсоюзов, но и претендовать на должность руководителя облсовпрофа на новый срок.

Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемая, исполняя обязанности по занимаемой должности, использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово», а также работников этого учреждения, заинтересованных в справедливой оплате труда, не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда принимая решение о премировании своего супруга - директора ЛПУ. В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. 

Добавим, что многие руководители отраслевых профсоюзов выступили с критикой деятельности Ульяны Михайловой в должности руководителя Псковского областного Совета профсоюзов. В частности, звучали предложения о том, чтобы она добровольно сложила полномочия лидера Псковоблсовпрофа. 

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Теги: #Псковский облсовпроф #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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