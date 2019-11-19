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Александр Савенко Публикаций: 166
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«Гонки по вертикали»: Сюрприз для губернатора, партийные старты и псковский прогноз астролога Глобы

19.11.2019 18:43|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Темы выпуска:

Партийцы на старте парламентской кампании. За два года до дня выборов «Единая Россия», «Яблоко» и другие отправляются в поход за мандатами депутатов Госдумы.
100 самых влиятельных псковичей. Интернет-портал ПЛН продолжает реализацию проекта, призванного сделать региональную политику более открытой и публичной.
И в шутку, и всерьез - псковский прогноз астролога Павла Глобы. Казалось бы, причем тут избрание главой города Елены Полонской?

Вначале коротко о главном — и тут у нас две новости о губернаторе. Как это водится, хорошая и не очень. Начну с позитива. Президент России Владимир Путин отметил Михаила Ведерникова за — цитирую - «активное участие в общественно-политической жизни российского общества». Благодарность вручил полпред президента Александр Гуцан. По словам главы области, награждение стало для него «приятной неожиданностью». Такой вот сюрприз и плюсик в символический губернаторский дневник, который ведется в Кремле.

Ну а неприятной неожиданностью для губернатора стала история с продажей домена ведерников.рф. Проще говоря, у глав области «увели» его интернет-сайт. О чем Михаил Ведерников сообщил в Инстаграме. Суть дела: бывший высокопоставленный сотрудник областной администрации Юрий Колесников еще во время работы в Доме Советов по поручению руководства зарегистрировал тот самый домен, проще говоря — имя сайта. Как утверждает губернатор, на его оплату он дал свои личные деньги. При этом господин Колесников зарегистрировал домен на своё имя - и теперь, спустя год, выставил его на продажу за 260 тысяч рублей - говоря словами губернатора, «решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения». Платить бывшему коллеге не стали. В итоге площадка общения губернатора с населением вынужденно переехала на другой сайт - губернатор60.рф. 

Что до Колесникова, то - как написано в губернаторском Инстаграме - он, ныне делающий интернет-казино для латвийских компаний, «ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдём возможность убедить его в этом». 

- Ультиматум.

- Чё? А это еще что такое?

- Такое международное слово — бить будут. (кинофильм «Тимур и его команда»)

Тем временем главой Пскова избрана Елена Полонская. По итогам тайного голосования на сессии гордумы ее кандидатуру коллеги поддержали едва ли не единогласно. Результат голосования 22:1 в пользу Полонской. Для сравнения: два года назад, на предыдущих выборах главы города Иван Цецерский «цветными ручками» обыграл эсера Олега Брячака со счетом 16:8. Мало того, что за Полонскую высказались «Единая Россия» в целом и все основные игроки на псковской политической арене, так еще на сессии оду в честь будущей победительницы исполнила оппозиция в муниципальном парламенте — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Как сформулировал известный мастер художественного слова, эсер Олег Брячак, «Елена Александровна как нельзя лучше подходит на должность главы города Пскова... мы видели, как у нее это прекрасно получается - выступать, представлять, выглядеть...».

- Paзpeшитe вaми вocxищaтьcя?

- Baня, ты cлышишь? Mнoю xoтят вocxищaтьcя! (кинофильм «Большая перемена»).

Если серьезно, что избранием Елены Полонской разрешена одна из главных интриг нынешнего политического сезона. Многомесячные гадания остались в прошлом — и уже в ближайшие дни пройдет инаугурация, то есть церемония вступления в должность первой в новейшей истории Пскова главы города — представительницы прекрасного пола. Кстати, сторонники госпожи Полонской уже откопали опубликованный в СМИ много лет назад прогноз известного астролога Павла Глобы, который заявлял, что Псков расцветет, когда тут будет править женщина.

Кстати говоря, лет шесть назад, это пророчество Глобы вспоминал и еще один астролог (менее известный) Павел Загудин — так тот отмечал, что Псков находится под Весами, а ими управляет Венера. В астрологии это женская планета, а раз так, то, как говорится, «всё сходится».

Впрочем, «Гонки по вертикали» - программа серьезная, мы тут в астрологию и прочую хиромантию не верим.

Поэтому обращаем внимание на то, что быть избранной — это полдела, теперь будем наблюдать, как госпожа Полонская справится с обязанностями, как сложатся ее взаимоотношения в рамках тандема с главой администрации Александром Братчиковым и вообще в рамках разных властно-геометрических фигур. Когда-то обозреватели говорили о треугольнике: глава города — сити-менеджер — губернатор, но теперь углов прибавилось. Не исключено, что это вообще многомерный многогранник, лежащий не только на улице Некрасова в Пскове, но раскинувшийся до Москвы и Великих Лук.

Завершая дайджест политических новостей минувшей недели, упомяну про еще одно изменение в органах местного самоуправления. Скоропостижно и безвременно свои полномочия сложил глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

Отставка произошла на фоне громкого скандала вокруг видео, в котором чиновник унижает сотрудника правоохранительных органов, демонстрирует свое социальное превосходство и при этом обильно использует ненормативную лексику.

Видео было выложено на Ютубе, затем его растиражировали региональные СМИ. Последовали широкий общественный резонанс и властная реакция. В отношении чиновника начались проверки — их инициировали полиция, администрация области и партия «Единая Россия».

На снимке: Михаил Ведерников и Дмитрий Сопотов. Фото из архива, 2018 год

В четверг с главой района встретился губернатор, после чего стало известно: Дмитрий Сопотов приносит извинения за свое поведение и слагает полномочия. Причем, покидает и должность главы муниципального образования, и руководителя районного отделения «Единой России».

Помимо прочего, отмечаем здесь оперативную реакцию губернатора на резонансные темы недели. Многим понравилось и то, как глава региона «поставил на место» Колесникова, и то, как жестко он отреагировал на ЧП с Сопотовым.  

Теперь в районе пройдут досрочные выборы главы — учитывая, как партия власти неудачно выступила в Псковской области на муниципальных выборах в сентябре, можно сказать: легкой прогулкой кампания в Печорах не станет, у оппозиции появляется шанс «отобрать» еще один район. Тут главный вопрос — сделала ли партия власти работу над ошибками, извлекла ли уроки из недавних неудач в Дно, Новоржеве, Пустошке и на довыборах депутата областного Собрания в Пскове.

Теперь о политических партий на старте парламентской кампании. Притом, что до выборов в Госдуму еще почти два года, подготовка к ним уже началась. В конце этой недели в Москве пройдет съезд «Единой России» - и как ранее заявлял секретарь Генсовета ЕР, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, «съезд будет исключительно электоральным, будут обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически будет дан старт кампании 2021 года». Ожидается, что на съезд приедет президент России Владимир Путин. Ранее эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а в выходные в итоговых еженедельных программах на федеральных телеканалах это прозвучало вновь. Что лишний раз показывает: партию не списывают со счетов, наоборот, именно «Единая Россия» останется опорным проектом для федеральной власти на выборах в Госдуму. Вне всяких сомнений, они станут серьезным испытанием для команды Андрея Турчака, в том числе для нового руководителя Псковского регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Наша программа отправляется на съезд единороссов — и в следующем выпуске «Гонок по вертикали», а также в публикациях на сайте Псковской Ленты Новостей мы обязательно вернемся к теме обновления партии власти.

Между тем подготовка к парламентской кампании началась и в других партиях. На минувшей неделе в центре внимания в Пскове было «Яблоко». И тут вопрос участия демократов в выборах, тактика и стратегия борьбы, является еще и фактором другой кампании — по выборам председателя партии. Они пройдут на съезде в середине декабря.

Притом, что до «часа Х» остается всего несколько недель, потенциальные претенденты на пост №1 не спешат объявлять свои решения - и ставят их в зависимость от того, как однопартийцы видят формат участия в новом электоральном цикле, иначе говоря - как участвовать в избирательном процессе, с кем и с чем идти на выборы, за что бороться.

Так или иначе, ни действующий председатель Эмилия Слабунова, ни лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг своего окончательного слова пока не сказали. Напомню, что четыре года назад именно они боролись за главное "яблочное" кресло. В конце минувшей недели они встретились в Псковской области, где отмечалось 25-летие региональной партийной организации. Много чего было сказано, но интрига относительно выборов не раскрыта. Пока ориентируемся на инсайды. Как написал в своем телеграм-канале известный журналист, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, борьбу за пост председателя «Яблока» на грядущем съезде могут повести Лев Шлосберг и заместитель председателя партии Николай Рыбаков. Последний, кстати, уже заявил о своих планах участвовать в выборах. В дальнейшем тот же Венедиктов сообщил, что параллельно в «Яблоке» нарастает движение вернуть Григория Явлинского на пост председателя.

Вероятно, некоторая ясность тут наступит после заседания политкомитета «Яблока», которое назначено на пятницу, 22 ноября.

Что до других партий и их отделений в Пскове, то тут на минувшей неделе особой движухи заметно не было. Местные зюгановцы поздравляли с началом работы в гордуме свежеиспеченного однопартийца Олега Луценко, получившего вакантный мандат депутата гордумы от КПРФ. И, как я уже сказал, всей фракцией коммунисты дружно проголосовали за кандидата от «Единой России» на выборах главы города. По своему обыкновению были незаметны псковские элдэпээровцы. Ничего заслуживающего внимания у них не происходило, это уж не говоря о том, что вообще-то от них мы ждем чего-то такого — остренького, с перчинкой, а-ля Владимир Вольфович. Но не спешат псковские «либерал-демократы» ни все вместе, ни каждый по отдельности оправдывать звание «соколов Жириновского».

- Хороший ты мужик, но не орел (фильм «Простая история»)

В заключение - несколько слов о рейтинге ста самых влиятельных псковичей. Старт этому ежегодному проекту на сайте ПЛН был дан неделю назад -  за это время в адрес редакции поступило множество предложений читателей по кандидатурам для включения в список наиболее влиятельных персон Псковской области - политиков, общественных деятелей, бизнесменов, а также представителей иных сфер деятельности.

Уже совсем скоро рабочая группа сформирует список из ста персон, а затем эксперты выставят свои оценки.

Результатом проекта, призванного сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной, станет публикация уже второй версии рейтинга самых влиятельных персон. Следите за публикациями на сайте Псковской Ленты Новостей — и не пропустите.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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