Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» представит новую модель общественных приемных партии

«Единая Россия» на XIX съезде 23 ноября представит модельную приемную, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак во время рабочей поездки в Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«На съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров», - сказал Андрей Турчак.

Такие общественные приемные станут «лицом партии», заявил парламентарий. По его словам, это будет не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения, а «многофункциональные центры». Туда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию, уточнил Андрей Турчак.

Съезд «Единой России» пройдет в Москве 23 ноября.