Блоги / Александр Савенко

«Я устал. Я ухожу»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте. В эфире - «Гонки по вертикали», это последний выпуск в 2019-м — так что будем завершать с подведением итогов. Хотя есть мнение, что про итоги этого года можно вообще ничего не говорить — а оставить пустое место. Ибо тут как в «бородатом» анекдоте про диссидента, который вместо листовок разбрасывал чистые листы — мол, и так всем всё ясно. Да вот ничего подобного! Кого ни послушай - каждому ясно что-то свое. Один у нас ощущает «грозовую атмосферу нервозности и взаимной злобы». Другой видит кризис политических систем - по всему миру, а не только у нас - и связывает это с тем, что население испытывает чувство отчуждения от правящих кругов.

- Правительство на другой планете живет («Кин-Дза-Дза!»)

Кто-то делает акцент на проблемах социально-экономических — прежде всего на падающих который год доходах населения (как обсуждалось в этом году, значительной части населения уже новую обувь не купить). А кто-то, напротив, высказывает «чувство глубокого удовлетворения» от того, что у нас происходит. Усматривает какие-то приметы подъема — ура! мы ломим, все вокруг гнутся, и вообще «жизнь-то налаживается»: Запад загнивает, там одни клоуны во власти — а у нас, посмотрите, «гайки закручиваются», крымские мосты строятся, скоростные магистрали соединяют мегаполисы и нацпроекты реализуются — пусть не так быстро и заметно, как хотелось бы, но всё же.

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А что до выступлений недовольных в 2019-м, то это, говорят, явление, свойственное крупным центрам, а у нас в провинции - тишь, гладь да божья благодать.

- Красота-то какая. Лепота («Иван Васильевич меняет профессию»)

В общем, никто у нас особо не митинговал — только в начале года народ пару раз вышел на площади по поводу строительства «Титан-Полимера», а потом всё устаканилось и уже ничего интересного решительно не происходило. Ну если только следовали сообщения об очередных резонансных уголовных делах, да кандидаты-яблочники победили на сентябрьских выборах в районах (и это при том, что в целом по стране единороссы всех снова жахнули, как выразился экс-губернатор Андрей Турчак). А так — вертикаль стоит и деньги есть, что наглядно показывают цифры регионального бюджета на следующий год. Он значительно больше прежних — впервые в истории бюджет области в 2020-м превысит 40 миллиардов рублей.

Смотрите также Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7 Как следствие, все должны привыкать к тому, что наряду с другими устойчивыми выражениями, в которых присутствует слово псковский — ну, псковская архитектурная школа, псковская судная грамота и так далее — появляется еще одно, пока не псковское экономическое чудо, но уже рывок и прорыв. О чем возвестил намедни губернатор Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: Главное, что нам удалось - это сделать «псковский рывок». Такое теперь есть выражение уже и на федеральном уровне.

Вот так губернатор обозначил главное достижение и главный итог 2019-го на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове. В эфир программа вышла в понедельник, 30 декабря. И так совпало, что практически одновременно с этим свои итоги года опубликовала ПЛН. Как это обычно у нас бывает, итоговых материалов на сайте размещено множество — обозрения, комментарии, различные рейтинги. Помимо прочего, редакция представила новый рейтинг 100 наиболее влиятельных персон нашего региона. Напомню, что это традиционный проект ПЛН. Мы реализуем его, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Ежегодно обозначаем существующий «расклад», а также фиксируем изменения, которые происходят в политических и административно-хозяйственных элитах. По итогам 2019-го лидеры те же — Михаил Ведерников и экс-губернатор, ныне большой партийный босс «Единой России» Андрей Турчак.

А вот дальше - уже изменения. На третью строчку переместился митрополит Псковский и Порховский Тихон, год назад он был пятым. Четвертое место сохранил за собой депутат Госдумы Александр Козловский - и обошел председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, ставшего в этот раз пятым. Оба, напомню, участники главной псковской «рокировки года»: по осени Козловский сменил Котова на посту руководителя регионального отделения «Единой России». На шестой позиции - глава администрации Пскова Александр Братчиков, и тут тоже рост. Кстати, положительная динамика отмечается у обоих участников муниципального властного тандема. Кроме сити-менеджера Братчикова, в него входит глава города Пскова Елена Полонская, сменившая на этом посту в 2019-м Ивана Цецерского. Хотя — нет, сказать про госпожу Полонскую «поднимается в рейтинге» — значит, ничего не сказать. Взлетела на псковский муниципальный политический Олимп - и с прошлогоднего 87-го места на 13-е в нынешнем рейтинге.

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На самом деле я мог бы долго рассказывать, кто и куда переместился. Во-первых, два месяца этим занимался — консультации с экспертами, пачки заполненных анкет, сотни оценок, подсчеты, высчитывание итоговых баллов и расстановка по местам. А во-вторых, там в рейтинге действительно много интересного, фактуры - вагон, и при желании можно было бы всю программу только об этом и говорить, и даже не одну программу.

- Коротенько — минут на сорок, больше я думаю, не надо («Карнавальная ночь»).

Однако мы, в «Гонках по вертикали», дорожим эфирным временем — поэтому скажу о самом главном.

Во-первых, результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют: степень влияния представителей «старых» политических и административно-хозяйственных элит - условных «местных» - резко снизилась. Свои позиции теряют те, кто пришли в политику еще в прошлом веке и в начале 2000-х.

Как замечено еще Ломоносовым, если в одном месте чего убудет — в другом обязательно умножится.

Вот и в нашем рейтинге в другом месте растет — мы фиксируем рост влияния представителей «новых» региональных элит. 2019-й стал периодом продолжения перезагрузки и донастройки администрации Псковской области и всего властного механизма нашего региона. Ставка делается на сравнительно молодых управленцев (в том числе приглашенных из-за пределов Псковской области), по определению губернатора, готовых работать в режиме 24/7 и проводить линию главы региона. Именно они приходят на смену «старой гвардии», занимают ключевые позиции в органах власти и местного самоуправления, а также в руководстве госпредприятий. И также увеличивается степень влияния сотрудников правоохранительных органов — более того, тут отмечается резкий рост. 2019-й вообще был их годом, годом силовиков. И на федеральном уровне, и в регионах — Псковская область, где возбужден целый ряд громких уголовных дел в отношении некогда высокопоставленных персон, бизнесменов, глав районов - тут не исключение.

Позиция правоохранителей стала одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. Как следствие, в топовой части списка ныне наблюдаем целый ряд руководителей правоохранительных структур. Еще один вывод из проведенного исследования заключается в том, что показатели влиятельности находятся в прямой зависимости от степени публичной активности и присутствия в СМИ. Несмотря на то, что региональная политика становится всё более непубличной (теневой), активность в масс-медиа также играет роль в оценках экспертов. Это видно на примерах Льва Шлосберга, Игоря Савицкого, Виктора Остренко и ряда других политиков и общественников. Повторюсь, такие выводы следуют из исследования в рамках проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Итоговый материал опубликован на сайте ПЛН — так если хотите лучше понимать, что происходит, читайте и изучайте. Как говорится, если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

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Мы продолжаем — и, подводя итоги 2019-го, не забудем о главных политических новостях минувшей недели. Несмотря на конец года, когда традиционно все готовятся к праздникам и царит затишье, в этот раз была движуха. Особо отмечу два события. Во-первых, «политический» вице-губернатор Псковской области Николай Цветков отправлен в отставку — таким образом, оправдались многочисленные прогнозы наблюдателей. Кто придет ему на смену — пока неизвестно.

А, во-вторых, новым председателем избиркома избран Игорь Сопов - специалист в области взаимодействия с органами государственной власти и экс-советник губернатора Ведерникова.

На минувшей неделе его кандидатуру поддержали в Москве на заседании Центризбиркома, а затем за него проголосовали коллеги – члены псковского облизбиркома. Напомню, что бывший глава избирательной комиссии Михаил Иванов не так давно ушел в отставку. Как уже неоднократно отмечено, в этих переменах мы видим дальнейшее стремление региональной власти усилить контроль над политическим процессом перед началом нового избирательного цикла. Напомню, что в 2021 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. А в наступающем, две тысячи двадцатом, грядет масштабная муниципальная кампания — предстоит избрать более тысячи ста депутатов различного уровня. Время еще есть, однако уже сейчас очевидно, что легкой прогулкой для команды губернатора и «Единой России» эти выборы не будут.

- Они будут тоже трудны (фильм «Собачье сердце»)

Будем наблюдать, как региональная власть справится с решением задач и с ответами на актуальные вызовы.

Наше время в эфире подходит к концу, пора закругляться, но напоследок еще несколько слов о сегодняшнем дне. Вы помните, какой сегодня день?

- Вы ж наповал бьете меня этим вопросом («Место встречи изменить нельзя»)

Да нет - я серьезно. Ну, естественно 31 декабря, - скажете вы мне: Новый год настает, и всё такое. Но я вообще-то другом: сегодня исполняется 20 лет с момента исторического ухода Бориса Ельцина с поста президента и произнесения им фразы, которая стала крылатой: «Я устал, я ухожу». Правда, как говорят старожилы, такой фразы Ельцин в своем новогоднем обращении не произносил, а сказал он следующее:

Борис Ельцин: Я ухожу. Я сделал всё, что мог.

Вот что тогда было сказано, при передаче России Владимиру Владимировичу. Как бы то ни было — фраза Ельцина стала мемом, ее теперь часто повторяют. Вот и я хочу вам сказать: я тоже сделал всё, что мог, я устал — и я ухожу... Но прощаться не буду. Ухожу на новогодние каникулы. Встретимся через пару недель — уже в старый Новый год, во вторник, 14 января. А на сегодня это всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. С Новым годом вас - и с новым счастьем.