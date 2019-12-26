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Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Обратный отсчет», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 30 декабря. Гость студии – губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ведущие – главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко – обсудили с ним главные события, произошедшие в жизни области в уходящем году, и задачи на 2020 год. Губернатор рассказал о работе по формированию бюджета Псковской области на следующий год, о реализации национальных проектов и реформы ТКО на территории региона, о том, как как областные власти контролируют работу подрядчиков. В рамках эфира также были затронуты ключевые вопросы общественно-политической жизни региона.

Александр Савенко: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове очередной выпуск программы из цикла «Обратный отсчет». Мы подводим итоги года, уходящего в историю, а также говорим о целях и задачах на год 2020-й. У микрофона сегодня я, Александр Савенко, и Максим Костиков.

Максим Костиков: Добрый день.

Александр Савенко: А вместе с нами губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Михаил Юрьевич, спасибо огромное, что нашли возможность приехать, ответить на наши вопросы. Рады приветствовать вас в нашей студии.

Михаил Ведерников: Добрый день, спасибо за приглашение.

Максим Костиков: Михаил Юрьевич, обсуждая итоги 2019 года в социально-экономической и общественно-политической жизни области, давайте определим, что удалось сделать, каковы основные достижения этого года, и назовем наиболее острые проблемы, которые стоят и перед органами региональной власти и перед регионом в целом.

Михаил Ведерников: Главное, что нам удалось - это сделать «псковский рывок». Такое теперь есть выражение уже и на федеральном уровне. Мы с Александром Алексеевичем Котовым (председателем Псковского областного Собрания — ред.) вспоминали, что, когда формировали бюджет 2018 года, отталкивались от доходной цифры в 26,7 млрд рублей. Сегодня мы точно понимаем, что в 2020 году бюджет перевалит за 40 миллиардов. Это почти 50-процентное увеличение, и, конечно, это сказывается на развитии всех проблемных сфер жизни региона: дорог, здравоохранения и, конечно, сферы ЖКХ.

Максим Костиков: А этот рывок удалось сделать за счет поддержки федерального центра или за счет роста собственных доходов?

Михаил Ведерников: Безусловно, львиную долю здесь составляют средства, предусмотренные на нацпроекты, но значительную часть составляют средства, которые мы получаем в результате конструктивной, системной, постоянной работы с министерствами и ведомствами. Допустим, только по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ мы в 2020 году получим совокупно порядка 1 млрд рублей.

Максим Костиков: Большинство этих средств пойдет на решение социальных проблем или это инвестиции в развитие, в инфраструктурные проекты, в модернизацию той же системы ЖКХ? Как в целом будут распределены основные потоки?

Михаил Ведерников: У нас бюджет остается традиционно социально ориентированным, но, вы знаете, что мы с 2020 года начинаем реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, в которой будем делать акцент на развитии перспективных точек роста региона. Но если говорить о Фонде содействия реформированию ЖКХ, это тоже приведение в порядок инфраструктуры. У нас износ по области в среднем составляет 78%, а на некоторых объектах - 95%. Вы прекрасно знаете, в каком состоянии у нас сфера ЖКХ находится, и, конечно для нас принципиально важно построить работу таким образом, чтобы не просто затыкать какие-то дыры, а выводить работу в сфере ЖКХ на абсолютно новый уровень.

Александр Савенко: А я бы хотел вернуться к теме реализации национальных проектов и в целом выполнения указов президента России. Я так понимаю, что для руководителя любого региона задач более важных, чем нацпроекты и поручения Владимира Владимировича. Как с этим обстоит дело в Псковской области?

Михаил Ведерников: Мы неплохо заканчиваем этот год по реализации нацпроектов. Более того, про тот псковский рывок, о котором я говорил, такая оценка нам дана на федеральном уровне. Мы заняли 42-е место из всех регионов страны, хотя по многим позициям традиционно были, к сожалению, в конце списка. Это дало нам возможность привлечь дополнительные средства — Псковской области выделен грант в размере 545 млн рублей. Это приличная сумма, деньги не окрашены, они уже поступили на счет области и с депутатами Псковского областного Собрания, с главами районов мы уже в диалоге находимся, чтобы определить основные направления, где решить проблемные моменты, а где дать дополнительный импульс для развития районов и региона в целом. По нацпроектам мы выходим практически на 100%. Есть уже несколько направлений, по которым этот показатель достигнут. Это малый и средний бизнес, культура и экология. По остальным мы тоже идем. Если говорить о программе «Безопасные и качественные дороги», мы план перевыполним, но все деньги не освоим. Это связано с тем, что мы отыграли все конкурсы, у нас осталась экономия, мы отыграли ее и сейчас уже осталась экономия от экономии. Но план мы перевыполним. Мы планировали 148 км дорог привести в порядок, уже приведено порядка 170 и, думаю, мы подберемся к 180 до конца года.

Максим Костиков: Михаил Юрьевич, известно, что в Кремле деятельность губернаторов оценивают в том числе по исполнению нацпроектов. А по каким критериям вы оцениваете своих подчиненных - чиновников, глав районов? Если ли у них понимание важности работы по реализации нацпроектов?

Михаил Ведерников: Если говорить о нацпроектах, и заместители губернатора, и председатели комитетов несут персональную ответственность за результат. И я могу сказать, что, приходя на работу в выходные дни, я с удовольствием вижу, что практически все председатели комитетов сейчас, в конце года, тоже на работе — и в субботу, и в воскресенье. Это говорит о том, что люди чувствуют ответственность. Раньше администрация области таким подходом похвастаться не могла. Если говорить про глав муниципалитетов, мы тоже разработали такие критерии. Их 18, во многом они естественным образом перекликаются показателями эффективности высшего должностного лица субъекта, но есть и сугубо региональные моменты. Недавно мы с главами собирались, подводили итоги, и я озвучил, что и в этом году мы уже отталкиваемся от этих показателей, и в следующем будем ими руководствоваться. Что касается нацпроектов в принципе и подходов к освоению средств, мы хороший взяли темп сейчас, и федеральный центр готов нам помогать, мы не раз получали дополнительные средства. Мой подход такой (и я главам его озвучил): если район готов брать на себя ответственность, мы будем предлагать дополнительные средства в первую очередь в эти районы. Если район не справляется со взятыми на себя обязательствами, тогда он встает в конец очереди, и пусть главы сами объясняют населению, почему так происходит, почему в одном районе усиленными темпами что-то строится, а с другого наоборот снимаются объекты и передаются тем, кто с этим справляется.

Максим Костиков: Конкурентный подход. Одним из ярких и значимых для нашего региона событий этого года стало проведение Международных Ганзейских дней. Честно могу вам сказать, что у нас, журналистов, были очень пессимистичные прогнозы, мы думали, все закончится большим провалом.

Александр Савенко: Я тоже до последнего не верил, что все пройдет так успешно, как было.

Максим Костиков: Расскажите, как это удалось? Вы подключились к управлению этим процессом уже на финальной стадии. Что это мероприятие вообще принесло области?

Михаил Ведерников: Удалось организовать работу и донести до всех заинтересованных сторон, что это важно. Честно скажу, делаи все в ручном режиме, да и город, честно говоря, подготовили к Ганзе буквально за пару недель, в последний момент. В этой части я хочу Александру Николаевичу Братчикову публично сказать «спасибо», потому что тот объем работы, который он на себя взвалил и по подготовке города, и по работе с подрядчиками, не все понимали, как должен выглядеть город. Это колоссальная работа, и за это спасибо и ему, и всей городской команде. Но что дали Ганзейские дни региону? Во-первых, мы город все-таки привели в порядок. Вопросов, конечно, много еще, но он стал выглядеть существенно лучше, чем до этого. Принципиально важные подходы командной работы и конечно помощь, оказанная нам из федерального центра. С точки зрения событийных мероприятий, у нас постоянную прописку получил всероссийский праздник хорового пения. Это важно. У нас теперь есть свой кинофестиваль «Западные ворота», который мы делаем с Эдуардом Пичугиным и Федором Бондарчуком. Он тоже будет ежегодным. Ну и еще целый ряд событий. Самое главное — мы заявили о себе в международном плане. Интерес действительно был искренний, неподдельный, и наши зарубежные партнеры с нетерпением ждут экономического форума, который у нас проходил в рамках Ганзейских дней и который мы планируем в 2020 году.

Максим Костиков: Отлично. Будем надеяться, что эта тема трансграничного сотрудничества будет продолжаться. Все-таки мы регион приграничный, должны хоть что-то с этого получать, несмотря на где-то сложные взаимоотношения с нашими европейскими соседями. Давайте вернемся к вопросу о перспективах и о бюджете на 2020 год.

Александр Савенко: Я, кстати, обратил внимание, что этот год какой-то нестандартный. У нас обычно как бывает? Достаточно шумно это все проходит, и совершенно разные оценки звучат. Из уст одних это каждый год о том, что бюджет социально ориентированный и позволит региону развиваться, а другие в очередной раз заявляют, что с таким бюджетом в следующий год мы не проживаем, это кошмар. Во-вторых, в этом году, мне кажется, почти не слышно. Есть критические оценки, некоторые представители оппозиции говорят о неучтенных запросах, наказах и их пожеланиях, но в целом таких заявлений немного.

Михаил Ведерников: Представители оппозиции тоже абсолютно правы. Конечно, много чего еще не учтено. Но мы же все взрослые люди и понимаем, что волшебной палочки у нас нет. За один год сделать из дотационного региона регион-донор просто невозможно. Да и за пять лет это сложно сделать. Но я считаю, те темпы, которые мы взяли, хорошие. Еще одна из основных задач - нам надо от пессимизма переходить к деятельностному оптимизму. Потому что в условиях, когда никто не верит, что что-то поменяется в лучшую сторону, когда все сидят, ничего не хотят делать и бубнят о том, что все это зря и ничего не получится, работать гораздо сложнее. Намного легче, когда есть поддержка людей, когда есть обратная связь. Мне, например, сейчас очень легко. Мой инстаграм превратился в живую обратную связь. Я недавно смотрел, как у нас установили оборудование в медучреждениях. Хочу напомнить, что порядка миллиарда рублей в этом году было потрачено на приобретение оборудование различного класса. Так вот в одной из больниц у нас ангиограф стоит 75 млн рублей. Мы такого себе позволить не могли никогда. И там проводят достаточно серьезные высокоточные операции. Аппарат УЗИ передвижной стоит стоимостью порядка 15 млн рублей. Просто рекомендую посмотреть. Это космос, там 3D-модели в цвете на экране с высоким разрешением, у врачей, которые работают на этом оборудовании, просто горят глаза. Это самая лучшая техника, которая вообще сегодня есть не только в России, но и в принципе в мире.

Так вот если говорить про обратную связь, много в последнее время было фотографий о том, как сегодня выглядит инфекционная больница. Коричневые матрасы, грязное белье и так далее. Я поехал лично в этом убедиться. Эти фотографии были сделаны год назад. В этом году мы выделили миллион, закупили новые матрасы, новые кровати. Я дал поручение еще определенные закупки произвести. Там есть еще, над чем работать, но выглядит все уже абсолютно не так, как раньше. Эта обратная связь, конечно, важна. Когда тебе начинают показывать потемкинские деревни, а ты видишь живые фотографии или видео, присланные людьми, которые там работают и видят это каждый день, то маневра для обмана гораздо меньше.

Михаил Костиков: Михаил Юрьевич, вам пишут не только на сайт ведерников.рф, но и в инстаграм. Как вы все успеваете мониторить, у вас какое-то специальное время есть или это все в режиме реального времени?

Михаил Ведерников: Любая свободная минутка.

Михаил Костиков: Вы сказали, что много в Псковской области пессимистических настроений в последние годы, и мы часто слышим апокалиптические заявления. Одно из них — это, конечно же, госдолг. Постоянно эта тема поднимается со стороны оппозиции, журналистов. Как на сегодняшний момент обстоят дела? Удалось ли нам сократить этот долг или реструктуризировать? Какая работа в этом направлении ведется?

Михаил Ведерников: Долг мы сократили почти на 2 млрд рублей, но сразу же скажу, что, возможно, нам в конце года придется взять коммерческий кредит с учетом того, что у нас на счету уже полмиллиарда рантовых денег ежит, мы планируем взять кредит меньше. Поэтому долг снижается, но пока, к сожалению, не такими темпами, как хотелось бы.

Михаил Костиков: Понятно, Михаил Юрьевич. Надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжена. Как я понимаю, области тяжело обслуживать этот долг - почти миллиард рублей мы тратим на обслуживание.

Михаил Ведерников: Мы ведем эту работу, я и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым говорил по этому поводу и попросил пересмотреть подходы, по крайней мере, для тех 10 регионов, где бюджетная обеспеченность наиболее низкая.

Александр Савенко: Одним из приоритетных направлений деятельности региональных властей и в минувшем году, и, я полагаю, в будущем будет оставаться развитие транспортной доступности. Достаточно много сделано: на слуху у всех проекты в железнодорожной сфере и сфере пассажирских перевозок: так называемые «Ласточки», авиасообщение. Псков вновь включается в эту орбиту и не отрезан от «большой земли». Михаил Юрьевич, какие в этом смысле планы, какие ожидания от 2020 года? Чем можете порадовать жителей региона? Что будет здесь происходить в развитии транспортной доступности?

Михаил Ведерников: Если говорить об авиасообщении, со следующего года мы планируем ежедневные рейсы на Москву. Более того, помимо «Азимута» еще одна компания высказала желание летать. Теперь они готовы это делать без дотаций из регионального бюджета. Год работы аэропорта и авиакомпаний показал, что маршрут рентабельный, там 95-98% заполняемости. То есть будет ежедневная Москва, остаются рейсы в Сочи. Мы договорились о рейсах Псков-Анапа, Псков-Крым и Псков-Калининград. Мой коллега Антон Алиханов (губернатор Калининградской области - ред.) уже заложил в своем региональном бюджете средства на софинансирование этих перелетов. Еще рассматриваем рейс Псков-Санкт-Петербург, ведем переговоры с компаниями. Этот маршрут тоже может стать востребованным, но, конечно, это будут небольшие самолеты, до 50 мест. Также ведем переговоры по рейсам в Турцию. Мы предварительно поговорили с экспертами, полеты туда тоже могут быть востребованными. Если говорить о железнодорожных пассажирских перевозках, вы знаете, что у нас уже 4 пары «Ласточек» ходит на Питер, продлен маршрут до Печор. Мы договорились с РЖД, они сейчас считают. Мы хотим попробовать прямое железнодорожное сообщение Великие Луки-Псков. Мне кажется, это будет востребовано, так как поезд будет идти гораздо меньше, чем сейчас идет автобус. Вы, наверное, понимаете, что железнодорожные перевозки безопаснее. По предварительным расчетам, время в пути может занять около 5 - 5,5 часов. В пять утра поезд выходит, к 10 утра он здесь, стыкуется с «Ласточкой» в Питер. Это удобно людям, которые приезжают в медицинские учреждения. А в 5 часов дня, подвязавшись в «Ласточке», поезд уходит, и пассажиры, грубо говоря, в 10 вечера уже в Великих Луках. Мы договорились с РЖД, что с начала годы мы попробуем маршрут в тестовом режиме. Если у жителей области он будет пользоваться популярностью, тогда мы сделаем его постоянным. Конечно, это будет стоить каких-то денег, но, я считаю, что транспортная доступность внутри региона принципиально важна.

Максим Костиков: Продолжая тему социально-экономических планов, не могу не спросить по поводу того, что у нас в ближайшей перспективе - возможно, не в 2020 году, но в течение трех лет - есть в плане инфраструктурных проектов? Я имею ввиду школы, капитальные ремонты, социальную инфраструктуру, больницы, создание новых объектов. Что регион может приобрести, построить в ближайшее время?

Михаил Ведерников: Мы рассчитываем серьезно обновить и модернизировать медицинские объекты в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, там будут достаточно серьезные средства будут выделены из федерального бюджета. Недавно мы встречались с представителями медицинского сообщества, здесь важно правильно определить модель для Псковской области. Я считаю, здесь, безусловно, больше не должно быть никаких оптимизаций и сокращений. Мы и так прошли на несколько шагов дальше, чем нужно было это сделать. Но есть ряд медицинских учреждений, которые уже нет смысла восстанавливать, есть смысл их снести и построить новые и современные, которые будут соответствовать всем существующим требованиям. Сейчас мы ведем переговоры с федеральным центром. Я попросил Дмитрия Анатольевича (премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — ред.) дать нам возможность более быстрыми темпами строить образовательные объекты. У нас 12% детей учатся во вторую смену. Может быть, это не такие критические цифры, но если посмотреть, в каком состоянии находятся школы... Недавно у нас в Пыталовской школе пошли трещины, мы были вынуждены ее закрыть. Сейчас ее обследуют, чтобы принять решение о том, нужно ли делать капитальный ремонт или просто уже нужно строить новую школу. Мы попросили дополнительно порядка 4 млрд рублей. Не рассчитываем, что все дадут в 2020 году, но если такое принципиальное решение будет принято, то, я думаю, что в 2020 году мы все запроектируем, а в 2021-2022 году будем усиленными темпами эти объекты строить. Конечно, мы рассчитываем на развитие агропромышленного комплекса. Несколько фирм крупного рогатого скота у нас уже заложено, есть планы инвесторов по строительству этих ферм, это важный момент. В планах, конечно, и развитие промышленности, об этом мы с Денисом Валентиновичем Манутровым (министром промышленности и торговли РФ - ред. ) тоже договорились. Он как наш куратор полностью нас поддерживает в этом процессе. Пока идут рабочие переговоры с потенциальными инвесторами, не буду раскрывать всех моментов, но интерес к Псковской области есть, и он достаточно высокий.

Александр Савенко: А я хотел бы вернуться к событиям 2019 года. В этом году все мы стали свидетелями, как мне представляется, новых подходов в работе с руководителями управляющих компаний, с подрядчиками. Здесь было достаточно много примеров, начиная с ваших хлестких высказываний, которые свидетельствуют о том, что так, как прежде, уже не будет.

Максим Костиков: Я бы даже сказал, что некоторые из них стали интернет-мемами.

Александр Савенко: Я не буду в эфире произносить некоторые выражения перед Новым годом, но мы все это прекрасно помним. В целом, складывалось впечатление, что по-другому региональная власть начинает работать в этом направлении, другие подходы использует. Можете ли вы сейчас рассказать, как планируете строить эту работу с подрядчиками, с управляющими компаниями, с теми, кто ответственен за то, как живут люди? Есть ли у вас решимость и дальше работать так же жестко и спрашивать за результат, как это было в 2019 году?

Максим Костиков: А у меня дополнительный вопрос: они вообще слышат?

Михаил Ведерников: Слышат.

Максим Костиков: Это важно. Я давно знаю многих псковских подрядчиков, которые кивают головой на совещаниях, а потом все то же самое.

Михаил Ведерников: Такие факты еще есть. Я тоже перед Новым годом называть не буду, но люди меняются. Мы находим возможности для того, чтобы объяснить, что либо мы работаем вместе честно и открыто, и вы зарабатываете, и губернатор готов вам 24 часа в сутки оказывать любую необходимую помощь и поддержку, либо вы не работаете здесь. Будут тогда работать не местные подрядчики. В этом плане у меня никаких предпочтений в отношении местных подрядчиков нет. Если люди работают честно, ответственно и порядочно, я буду помогать. Если нет, то мы найдем тех, кто будет так работать. Конечно, желательно, чтоб это были местные, но если не хотят, что делать - люди же не должны страдать.

Максим Костиков: Это всегда очень быстро переходит в политическую плоскость. Начинаются разговоры о том, что губернатор не любит местных бизнесменов, подрядчиков, политиков. Тема деления на местных и не местных для региональной общественно-политической сферы очень популярна. Такое вот противостояние, попытки разграничений...

Михаил Ведерников: Посмотрите, что с дорогами было.

Максим Костиков: С дорогами в этому году был кошмар.

Михаил Ведерников: В начале года.

Максим Костиков: Да, в начале года особенно. Весна - это просто ужас.

Михаил Ведерников: А сейчас?

Максим Костиков: Перемены заметны.

Михаил Ведерников: И местные научились работать. Я хочу сказать, что очень неплохо работают даже те, кто три раза переделывал в начале года. Люди просто поняли: или так, или никак. У меня недавно была встреча с руководителем Росавтодора, замминистра транспорта Андреем Костюком, он тоже отметил, что в этом году у нас очень эффективное взаимодействие. Мы договорились, и он предварительно поддержал нас. Мы попросили дополнительные средства на пять мостов, мы попросили дополнительные средства на ремонт городских дорог, порядка пол-миллиарда рублей. Все основания получить эти деньги в 2020-2021 году у нас есть. Тут заметны изменения, и там, где местные не справлялись, пришли те подрядчики, которые работают у нас в Псковской области на федеральных дорогах, делают качественно, потому что у Росавтодора тоже достаточно высокие требования. Мы помогает и нашему государственному предприятию «Псковавтодор», такая задача тоже поставлена. Они помогают, люди приезжают, привозят материалы на экспертизу, как я им рекомендовал, заранее, чтобы мы сразу сказали, стоит такими материалами делать дороги, примем ли мы или лучше не пробовать, потому что мы их все равно не примем. В качестве примера, улицу Воеводы Шуйского будут переделывать полностью. Мы такую работу не примем.

Максим Костиков: Еще одна резонансная, я бы даже сказал, скандальная тема, которая вызвала очень много дискуссий, митингов, критических заявлений, причем, абсолютно полярных. К этой дискуссии привела тема экологической безопасности в связи с перспективами строительства завода «Титан-Полимер» - крупного инвестора, который пришел в «Моглино». С одной стороны, здорово, что экономическая зона начинает работать, с другой стороны возникает вопрос относительно экологии. Какова позиция администрации на сегодняшний момент? Насколько вы следите и контролируете этот процесс? Насколько до вас были доведены эти сомнения, критические оценки противников «Титан-Полимера»? Давайте поговорим на эту тему.

Михаил Ведерников: Мы очень внимательно подходим ко всем инвестиционным проектам. В том числе, очень внимательно смотрим на них с точки зрения экологии. Я считаю, что с «Титан-Полимером» абсолютно раздутая ситуация. Первая очередь, по которой они сейчас прошли все согласования и начинают строить - это IV класс опасности. У нас в Псковской области 70 предприятий, которые имеют IV класс опасности. Есть и предприятия, которые имеют более высокий класс опасности. Охранная санитарная зона сейчас составляет 100 метров. Кстати, несмотря на то, что на этом этапе общественные слушания не требовались, все равно проходило открытое обсуждение в таком формате. Конечно, я бы сделал их более широкими, чтобы и люди могли туда придти, так как в более усеченном составе это все прошло. В любом случае, мы с Общероссийским народным фронтом, с общественными структурами и организациями работаем в абсолютно открытом режиме. У нас нет задачи сделать здесь промышленную зону, вокруг которой ничего не будет расти. Ни в коем случае. Здесь уникальная природа, у нас огромное количество красивейших озер, и это тоже привлекательный элемент для туризма и одна из визитных карточек Псковской области. Конечно, нужно развивать предприятия, нужно давать импульсы для развития экономики, но делать это не в ущерб экологии. Все дальнейшие действия, связанные с развитием «Титана», будут проходить в абсолютно открытом режиме для жителей.

Максим Костиков: Я надеюсь, что вы многих успокоили.

Александр Савенко: Вопрос строительства завода «Титан-Полимер» не единственный из тех, которые беспокоят жителей Псковской области в плане экологии. На юге области своя история, которая связана со свиноводческим комплексом. Я хочу спросить у вас, как вы считаете, будут ли эти темы оказывать серьезное влияние на общественно-политические настроения? Предстоит новый избирательный цикл, масштабная кампания 2020 года, выборы 2021 года. По вашей оценке опытного политика, как это все будет сказываться?

Максим Костиков: Оппозиция будет это использовать в качестве тем для атаки?

Михаил Ведерников: Оппозиция будет использовать все. Даже то, чего нет.

Максим Костиков: Такова ее роль.

Михаил Ведерников: Темы экологии находятся в фокусе внимания региональной власти и людей. Вот вы сказали про южную часть. Мы недавно с Владимиром Абрамовичем Подвальным встречались, разговаривали по этому поводу. Я свои опасения по поводу экологической обстановки на юге тоже донес ему. Мы договорились, что они в ближайшее время представят свой план модернизации производства, мы его также обсудим. Вместе с экспертами мы будем оценивать достаточность экологических мер и будем держать руку на пульсе.

Максим Костиков: Мы обсудили вопросы экологии, но здесь есть еще немаловажная тема: проблема вывоза твердых бытовых отходов. «Мусорная реформа» стартовала в этом году, принята населением в штыки, как и почти все наши реформы. Много критических замечаний к работе регионального оператора, особенно в начале года, было и со стороны депутатов Псковского областного Собрания. Как ситуация обстоит на сегодняшний момент? Каковы итоги реформы в Псковской области? Есть замечания к регоператору или вы считаете, что проблема себя уже исчерпала, и мы встали в колею.

Михаил Ведерников: Проблема себя еще не исчерпала. Несмотря на то, что вывоз мусора на сегодняшний день осуществляется даже с тех территорий, с которых он не осуществлялся никогда, контейнерных площадок все равно не достаточно. Только к 2020 году регоператор гарантирует установку всего необходимого объема контейнерных площадок. Средства для этого он уже заложил. С другой стороны, хочу сказать, что у нас достаточно спокойно прошла «мусорная реформа», нежели в целом ряде регионов. Хотя вопросы к регоператору были. И по начислению было очень много жалоб, они остаются еще и сейчас. Я могу сказать, что мы еженедельно проводим совещание в администрации области. Сегодня регоператор очень оперативно реагирует на наши замечания. Радиослушатели, которые обращали внимание на какие-то сбои, могут это подтвердить. Где-то были несанкционированные свалки, где-то не вывозили мусор, но после реакции администрации буквально в течение нескольких часов или суток все убирается. Здесь я бы хотел обратить внимание, что эту проблему нужно разделить на части. Когда регоператор зашел в регион, у него не было никаких баз, поэтому они взяли то, что смогли найти, выписали всем счета за мусор, а кто не согласен, с теми решили разбираться в ручном режиме. Это, конечно, неправильный подход. Люди не должны страдать от этого. Я еще раз скажу, что проблемы еще есть, но их уже существенно меньше. Нужно понимать, что это просто переходный период. Вторая часть связана с тем, что бизнес достаточно привлекательный, и игроки на этом рынке достаточно жестко между собой выясняют отношения. Нашему регоператору тоже досталось от тех, кто раньше здесь работал и убирал мусор, от тех, кто хотел сюда зайти (я не буду их называть). Мы приняли решение, что мы не пойдем по этому пути. Мы понимаем, что у нас в Псковской области начнут утилизировать мусор из Санкт-Петербурга и с Ленинградской области и, как выяснилось потом, еще и с Новгородской области. Я точно не дам превратить область в помойку. Определенные нападки на регоператора, в том числе информационные, они связаны с попыткой передела вот этого рынка. Я считаю, что этого допустить нельзя, потому что мы вернемся в ситуацию «год назад», и насколько она затянется, неизвестно никому.

Максим Костиков: Лучше жесткий контроль со стороны региональной власти над оператором, чем попытки перехода в формат «мусорных войн» и конкуренции разных игроков?

Михаил Ведерников: Безусловно. Сейчас мы уже прошли самый сложный этап. Вопросы есть, но это уже рабочие вопросы.

Максим Костиков: Спасибо. Давайте немного поговорим об общественно-политической ситуации в регионе.

Александр Савенко: Очень много происходило событий в регионе в 2019 году, очень много здесь менялось.

Максим Костиков: Как раз об изменениях. Насколько, на ваш взгляд, поменялся за последний год-полтора формат взаимодействия региональной власти с тем, что принято называть общественно-политическими элитами? Я имею ввиду депутатский корпус, глав районов, лидеров политических партий, общественных организаций, средства массовой информации. Насколько эффективно выстроена эта коммуникация, взаимодействие ваше и вашей администрации с основными акторами общественно-политического процесса? Насколько данный диалог есть, потому что, как всегда, местные элиты хотят больше любви, чтобы их меньше «шлепали». Также они очень рефлексируют, когда на них не обращают внимания.

Михаил Ведерников: «Шлепать» все равно приходится. Скажу, что делаю это без особого удовольствия. Я считаю, что у нас выстроен достаточно конструктивный формат взаимодействия. Те положительные результаты, которые в 2019 году есть - это не заслуга губернатора или администрации области. Это наш командный результат, это и областная власть — и исполнительная, и законодательная, и муниципальная, а также, конечно, общественные организации. Причем, и те, которые нас поддерживают, и те, которые нас критикуют, когда эта критика конструктивная. Мы ее тоже слушаем, мы на грубости и хамство внимание не обращаем, но на конструктивную критику мы всегда реагируем, и, если такая необходимость есть, корректируем свою деятельность. Ну и, конечно, самое главное - это просто неравнодушные люди. Я считаю, что у нас достаточно открытый формат. Я, по крайней мере, стараюсь именно в таком режиме работать и требую этого от своих подчиненных.

Максим Костиков: Насколько депутаты областного Собрания, главы районов, лидеры партий, в том числе оппозиционных, имеют свободный доступ к губернатору. Какой между вами сложился диалог?

Михаил Ведерников: Абсолютно свободный. В случае, если у кого-то из депутатов есть такая необходимость, я в приемной обозначил, чтобы искали возможность принять его в тот же день, когда депутат высказал желание обсудить со мной тот или иной вопрос. Конструктивная работа идет со всеми политическими партиями. Это важно, потому что все заточены на результат. Мы можем по-разному смотреть на то, как сделать так, чтобы в Псковской области жить стало лучше, но мы все хотим, чтобы это случилось.

Александр Савенко: В продолжение ваших слов, я как политический обозреватель в течение 2019 года несколько раз пытался разгадать, в чем основной месседж, сигнал, посылаемый вашей командой, вами, региональной властью псковской элите, представителям политического класса. Сейчас у меня есть возможность этот вопрос напрямую задать, услышать из первых уст ответ. С чем вы выходите к представителям местного политического класса, что пытаетесь сказать, донести?

Максим Костиков: Имеется в виду как единороссам, там и оппозиционерам. Ульяне Михайловой, Шлосбергу, Минакову, Алексеенко, Антонову, Котову.

Михаил Ведерников: У нас есть уникальная возможность в этом временном отрезке сделать так, чтобы качество жизни людей в Псковской области было гораздо выше. Давайте вместе это сделаем.

Максим Костиков: Понятно. Насколько, на ваш взгляд, представители Псковской политической элиты - политики, которые во многом сформировались в 90-е, которые привыкли здесь быть основой основ, таким региональный нобилитетом я бы это назвал - насколько они это слышат, насколько они готовы к переменам, новым подходам? Часто ли вы сталкиваетесь с актами недопонимания?

Михаил Ведерников: Сейчас уже реже. В основном все слышат, многие приходят сами, говорят, что «мы видим, что вы делаете, рассчитывайте на нас, мы готовы встать рядом и подставить плечо». Кто-то сидит, прищурившись, смотрит и хихикает, думает, «ладно посмотрим, что будет дальше, что у тебя получится». Но в основном, все встроены.

Максим Костиков: Спасибо, вот у нас в Пскове тоже произошли серьезные перемены. Фактически произошла такая муниципальная революция.

Александр Савенко: «Революция» громко сказано, но в мае ушел в отставку глава города Иван Цецерский, и его сменщицей на посту высшего должностного лица стала Елена Полонская. Притом, что достаточно долгое время сохранялась интрига, сможет ли она избавиться от приставки «и.о.». Но все-таки в конце года это случилось, и избрали госпожу Полонскую главой города. Теперь мы имеем возможность наблюдать за работой тандема в новом составе - Елена Полонская и Александр Братчиков. И здесь звучат различные точки зрения, и, наверное, 2020 год станет моментом истины. Будем смотреть, что же там происходит, насколько эти люди готовы работать в таком тандеме, и более того, в треугольнике, если рассматривать еще и взаимоотношения с администрацией области. Как вы относитесь к этим переменам в минувшем году? Они вас порадовали, удовлетворили?

Максим Костиков: Насколько эффективен тандем?

Михаил Ведерников: Я был одним из участников этого процесса, мы с городскими депутатами обсуждали это. Елена проявила себя как настоящий боец. Она приняла ряд необходимых, может быть, непопулярных, но очень важных решений. Вы знаете, что значительные средства были сэкономлены, направлены в интересах жителей города. Депутаты, наверное, проголосовали не столько за Елену Полонскую (хотя это, безусловно, факт), сколько за ту модель взаимодействия, которая на сегодняшний день есть. Модель следующая — понятно, есть губернатор, и ему нужно, чтобы четко работала и исполнительная, и представительная власть в Пскове. Мы с Александром Братчиковым недавно согласовали на следующий год увеличение средств на ремонт дворов на сумму 100 миллионов рублей. Серьезные средства. Мне важно, если уж я договорился в федеральном центре о поддержке, чтобы мы оперативно получили деньги на региональный уровень, оперативно приняли решение, отдали их в муниципалитет. Они тоже оперативно приняли все необходимые решения и обеспечили контроль за расходованием этих средств. На сегодня такая модель есть.

Максим Костиков: То есть вам стало эффективнее работать с городскими властями?

Михаил Ведерников: Да, это абсолютно рабочая конструкция. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех депутатов Псковской городской Думы за конструктивный подход и вовлеченность в решение вопросов города.

Максим Костиков: Насколько сегодня выстроен формат взаимодействия администрации с главами городов и районов? Я имею ввиду Великие Луки, где давно сложилась достаточно специфическая модель управления, и тот факт, что у нас в этом году увеличилось число глав районов, которые победили на выборах при поддержке оппозиционной партии. Сейчас 5 глав районов, которые, так или иначе, связаны с партией «Яблоко». Насколько с ними выстраиваются рабочие отношения? Тот факт, что они пришли фактически на волне протеста, критики региональной и муниципальной власти. Какие отношения с ними, есть ли проблемы?

Михаил Ведерников: Во взаимодействии со всеми главами районов я руководствуюсь теми 18 критериями, о которых мы с вами говорили в начале программы. Выиграть выборы — это одно, а быть эффективным руководителем — это совершенно другое. Я приведу как пример Новоржевский район. В конце прошлого года было принято решение о строительстве ФОКОТа. К сожалению, предыдущая администрация не смогла это сделать. В сентябре состоялись выборы, пришла новая глава, тоже не смогли они это сделать, сейчас мы забираем этот ФОКОТ и отдаем его в Псков. В Пскове все успеют, все сделают, и эта площадка появится. Это как раз тот самый принцип, о котором я говорил. Если бы не справился Псков, то мы бы забрали у Пскова и отдали бы в другой муниципалитет. Вместо того чтобы выстраивать конструктивные отношения с администрацией области, администрация Новоржевского района решила завалить мой Инстаграм просьбами жителей, чтобы ФОКОТ в районе все-таки появился. Так же тоже не бывает. Я же не могу завалить премьера или президента кучей СМС. Есть определенные процедуры, которые должны соблюдаться. Если коллеги готовы слышать и понимать, мы тоже будем им помогать и поддерживать. Если они считают, что какими-то революционными способами можно получить дополнительные средства, то это ошибка, так не работает.

Максим Костиков: Михаил Юрьевич, как строятся взаимоотношения с «Единой Россией» с учетом того, что там в этом году поменялся руководитель? Александр Котов сдал бразды правления депутату Госдумы Александру Козловскому. Какова ваша работа с партией, насколько партийные институты вас поддерживают, как строятся отношения с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком? И вообще, каковы перспективы реализации партийных проектов «Единой России» в Псковской области?

Михаил Ведерников: С Андреем Анатольевичем у нас хорошие отношения. Я уже не раз говорил: дай бог каждому региону такого сенатора. Он всегда помогает, сам инициативно какие-то вещи предлагает, если у нас есть необходимость в его поддержке, он всегда слышит и откликается. Если говорить о «Единой России», изменения в региональном отделении назрели очень давно. Александру Алексеевичу нужно отдать должное, он во многом удерживал партию на достаточно высоком уровне просто своим подходом, авторитетом и работоспособностью. Александр Козловский сейчас пришел, заявил, что готов принять на себя бразды правления. Пусть работает - время покажет. Мы со своей стороны будем помогать. Но работа предстоит большая, потому что время меняется и партия тоже должна меняться в зависимости от сегодняшних потребностей и запросов избирателя.

Максим Костиков: Впереди большие выборы. В 2020 году выборы представительных органов местного самоуправления, затем — заксобрания. У партии сейчас не самые лучшие времена. Как будете в связи с этим решать задачу? Надо избирать глав районов. У нас на будущий год, по крайней мере, в двух муниципалитетах точно будут выборы. Надо избирать депутатов местного самоуправления. Кстати, это основа пресловутого «муниципального фильтра».

Александр Савенко: Мягко говоря, не все горят желанием туда идти.

Максим Костиков: Депутатов найти тоже сложно. В главы пойти желающих тоже не очень много, потому что все понимают ответственность и сложность этой работы. Большие задачи стоят перед политическим блоком вашей администрации. Что планируете делать в этом направлении?

Михаил Ведерников: Мы будем более тесно работать на местах. Это самое главное. Избирательная кампания 2019 года - там, где у кандидатов от «Единой России» не получилось победить - показала именно недостаточно открытую и эффективную работу на местах. Поэтому с этим надо разбираться в первую очередь.

Максим Костиков: Понятно. Посмотрим, какие будут итоги. Я надеюсь, что в конце следующего года вы к нам придете, посмотрим на результаты. В этом году у партии «Единая Россия» были не очень хорошие результаты - видимо, процесс донастройки, тут есть еще где поработать.

Александр Савенко: В продолжение разговора о донастройке. В 2019 году мы были свидетелями процесса ротации кадров в органах власти, если говорить шире - в региональных элитах. Можно ли сейчас сказать о том, что в целом процесс донастройки этого властного механизма, кадровой ротации завершен в Псковской области? Или этот процесс будет продолжаться в 2020, 2021 году? Будете кого-то менять?

Михаил Ведерников: Я бы сказал не властного, а рабочего механизма. Я считаю, что команда у нас сформирована, работает она достаточно эффективно. Жизнь будет вносить свои коррективы, но принципиально менять уже ничего не планирую.

Максим Костиков: Понятно, спасибо, Михаил Юрьевич. Осталось совсем немного времени до Нового года. Мы поздравляем вас и всех жителей Псковской области с этим праздником, с новогодними каникулами, и хотим вам традиционно предоставить возможность сказать несколько слов радиослушателям - жителям Пскова и области в преддверии Нового года.

Михаил Ведерников: Спасибо. Я тоже поздравляю вас с Новым Годом. Уважаемые радиослушатели и жители Псковской области! От всей души поздравляю вас с Новым годом и с наступающим праздником Рождества Христова. Хочу пожелать, чтобы все проблемы остались в уходящем году, а в новом году мы вместе эффективно работали на благо Псковской области. Семейного тепла, здоровья, благополучия, успехов, чтобы все, что загадали в новогоднюю ночь, сбылось.

Максим Костиков: Спасибо.

Александр Савенко: Спасибо, до свидания.