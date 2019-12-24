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Политика

Рейтинг политической активности. 20-27 декабря

28.12.2019 09:42|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Как обычно, наш штатный комментатор Господин Рейтингомер всю неделю следил за развитием событий – и сегодня готов высказать свое мнение и выставить крайне субъективные оценки.

5 баллов - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков. 

- 5 Николай Цветков

«Политический» вице-губернатор Псковской области отправлен в отставку, как мы это и предсказывали. В последние месяцы господин Цветков был одним из антилидеров нашего рейтинга и неоднократно получал низкие оценки со знаком минус. Весь год он терял влияние и полномочия, не раз оказываясь в нелепых ситуациях.

В связи с чем расставание с неэффективным менеджером представлялось делом времени. И вот это произошло. Для самого Николая Цветкова произошедшее — это крах.

- 4 Александр Кузнецов

В Псковском городском суде обвинение запросило девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего вице-губернатора Псковской области, который обвиняется в получении взятки. Также прокурор просит запретить Кузнецову в будущем работать в органах власти и назначить ему штраф в размере 13,5 млн рублей. 

Напомним, что по версии следствия, экс-сотрудник администрации области получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом (размере 1 млн 350 тысяч рублей). При этом сам Кузнецов, уже более года находящийся под стражей, вину не признает. 

- 3 Григорий Турчин 

Председатель бюджетного комитета Псковской городской думы мало того, что проиграл в им же затеянной заварушке вокруг бюджета, так еще и получил публичную выволочку от коллег.

Самой болезненной и обидной наверняка стала словесная пощечина от главы города Елены Полонской.

«Григорий Михайлович, вообще у вас округ-сирота, я вам честно скажу. Ни один еще депутат округа не возвращался к одному и тому же вопросу на сессии гордумы и не перекладывал ответственность за свой округ на коллег-депутатов. Но мы вам поможем, Григорий Михайлович», - пообещала глава города.

- 2 КПРФ

Псковские коммунисты заслужили низкую отрицательную оценку за празднование 140-летия Иосифа Сталина. -2 ставлю по двум причинам. Во-первых, по моему мнению, это вообще неправильно — отмечать круглые даты тирана, на совести которого миллионы загубленных жизней. Во-вторых, если даже принять как данность позицию современных коммунистов по Сталину и их желание преклоняться вождю, то - такую дату следовало бы использовать для привлечения внимания к его личности и всей компартии, для запуска широкой общественной дискуссии, то есть следовало использовать юбилей со смыслом, в своих политических целях. 

Вместо этого - опять какая-то профанация: ни два, ни полтора.

В КПРФ выпустили медаль - и раздали своим. Сказали какие-то благоглупости, мол, Сталин — это зеркало, и в нем каждый отражается: если видишь в нем преступника - то ты сам преступник, а если видишь коммуниста — сам коммунист и большой молодец.  Невольно вспоминается фраза из детства «Кто как обзывается, тот сам так называется». Кстати - о детях. Юным участникам соревнований по дзюдо псковские коммунисты вручили грамоты с надписью «Сталин — символ Порядка и Честности».

На том и успокоились. Полагаю, если бы эффективность всей этой активности в связи с юбилеем  оценивал сам Иосиф Виссарионович, то посчитал бы диверсией от «врагов народа». И десятью годами без права переписки нынешние коммунисты с их детским лепетом и грамотами могли бы не отделаться.  

- 1 Общественная палата Псковской области 

На участие в конкурсе по отбору кандидата в члены Общественной палаты Псковской области никто не заявился, поэтому конкурсная процедура будет инициирована вновь. Поясню, что одно из мест в палате стало вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий члена ОП ПО Александра Ефимова. Факт отсутствия желающих влиться в состав этой общественной структуры лучше всяких слов говорит о том, какое место она занимает в жизни региона и какое к ней отношение. Как говорится, докатились.  

0 Елена Маятникова 

Представительница партии «Яблоко» в избирательной комиссии Псковской области попыталась претендовать на пост председателя облизбиркома.

По итогам голосования на заседании Центризбиркома в Москве кандидатуру госпожи Маятниковой поддержали всего 4 человека (ее соперника  - 14).

Правда, в поддержку яблочницы выступила председатель ЦИК России Памфилова. «Поддерживаю ее как женщина», - сказала Элла Александровна.

Ожидаемо не получила Маятникова и поддержку коллег в облизбиркоме. Так что КПД - нулевой, шансов на победу не было — фактически она выступила спойлером и придала победе своего соперника легитимности.

+ 1 Антон Минаков

На неделе стало известно, что руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов награжден орденом «За заслуги перед партией» III степени.

По словам Минакова, это стало для него неожиданностью.

«К наградам партии отношусь самокритично, считаю, пока ЛДПР не имеет большинство в Псковском областном Собрании,  все награды преждевременны. Тем не менее, решение было принято Высшим советом партии», - рассказал экс-региональный координатор ЛДПР.

+ 2 Елена Полонская

Глава Пскова на этой неделе была избрана секретарем городского отделения «Единой России».

Несмотря на демарш оппонентов, гордума во главе с госпожей Полонской приняла бюджет муниципалитета – причем, впервые его размер в будущем году превысит 5 млрд рублей.

Кроме того, вместе с сити-менеджером Александром Братчиковым глава города заняла 40-е место в рейтинге эффективности управления в городских округах от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

+ 3 Максим Жаворонков

Бывший псковский вице-губернатор, ныне первый замруководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» стал одним из трех помощников председателя партии Дмитрия Медведева. Новые должности введены «для установления более тесного и оперативного контакта партии и подразделений аппарата правительства», которое, напомним, возглавляет Медведев. В рамках этой работы Жаворонков будет взаимодействовать по линии департамента протокола правительства.

+ 4 Игорь Сопов 

Член избирательной комиссии Псковской области избран ее председателем.

Вначале кандидатуру господина Сопова поддержали в Москве на заседании Центризбиркома, а вчера за него  проголосовали коллеги – члены псковского облизбиркома.

Напомню, что бывший глава комиссии Михаил Иванов не так давно ушел в отставку. 

+ 5 Михаил Ведерников 

Губернатор Псковской области принял участие в прошедшем в Кремле заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

А до этого в Пскове глава области провел «прямую линию» с жителями и выступил перед депутатами регионального парламента с традиционным бюджетным посланием.

Помимо прочего, Михаил Ведерников заявил о «псковском рывке» - иначе говоря, ускорении в развитии.

«Мы действительно сделали рывок, сегодня это очевидно во многих сферах, но до финиша еще далеко», - считает Михаил Ведерников. 

На общую оценку активности главы региона повлияли также принятые им кадровые решения. 
 
Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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