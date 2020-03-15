Политика

Рейтинг политической активности. 9-15 марта

Псковская Лента Новостей представляет обозрение политической жизни. В то время, как по всему миру продолжали паниковать из-за эпидемии коронавируса, в информационной повестке нашей страны эта глобальная нить переплеталась с сугубо российской темой — внесением поправок в Конституцию. Процесс, запущенный президентом пару месяцев назад, на этой постпраздничной неделе не то не потерял темпа - наоборот, ускорился. За неделю депутаты Госдумы успели принять закон во втором и третьем (окончательном) чтениях, сенаторы его одобрили, регионы в лице законодательных собраний поддержали — и Владимир Путин вчера подписал закон. Теперь дело за Конституционным судом и гражданами, которым 22 апреля предстоит сказать свое слово на общероссийском голосовании.

Отметим, что процесс принятия поправок в Конституцию проходил бодро, с неожиданными поворотами (вроде замаячившей, но тут же исчезнувшей перспективы проведения в сентябре 2020-го досрочных парламентских выборов) и рождением многочисленных мемов на тему обнуления президентских сроков. Наряду с постоянными ньюсмейкерами на первый план неожиданно вышли персоны, обычно не являющиеся героями первых полос. Вне конкуренции тут оказалась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт и депутат Госдумы. Именно она выступила с предложением внести поправку, дающую Владимиру Путину возможность вновь участвовать в выборах и занимать пост главы государства.

Отчего она и оказалась, с одной стороны, объектом для критики со стороны оппозиции (в социальных сетях и на одиночных пикетах), а с другой — многие сторонники власти посчитали необходимым публично солидаризироваться с Героем Советского Союза. Происходящее можно было бы назвать флэшмобом «Я/Мы Валентина Терешкова» (по аналогии с проводящимися оппозицией акциями в поддержку единомышленников). Наряду с другими политиками и общественниками в поддержку депутата-космонавта высказались парламентарий от Псковской области Александр Козловский и глава Пскова Елена Полонская.

Тема изменения Конституции была центральной — неудивительно, что она нашла отражение в обозрении нашего обозревателя Господина Рейтингомера. Всю неделю он следил за проявлениями политической активности — и уже готов высказать свое мнение и выставить субъективные оценки.

5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

- 5 Евгений Седов

В отношении главы Палкинского района возбуждено уголовное дело по статье коррупционной направленности. В пятницу в муниципалитете проводились следственные действия. Официальной информации на этот счет пока нет, но, как говорят, речь идет о покушении на мошенничество — судя по всему, для главы района всё очень серьезно. Не следует исключать отставки господина Седова и проведения в районе досрочных выборов.

Палкинский глава стал далеко не первым муниципальным руководителем, к деятельности которого в последнее время у правоохранителей возникли вопросы.

Ранее фигурантами уголовных дел стали теперь уже бывший глава Новоржевского района Михаил Пашков, его печорский коллега Дмитрий Сопотов (после скандала вокруг резонансного «матерного видео» он также покинул должность), пушкиногорский глава Александр Баранов, руководитель Великолукского района Сергей Петров.

- 4 Николай Кузьмин

Активист Псковского «Яблока» проиграл суд главе Пскова Елене Полонской. Заседание, где рассматривался иск о признании незаконным отказа главы города в назначении Николая Кузьмина помощником депутата гордумы Дмитрия Пермякова, состоялось 11 марта.

«Суд отказал Кузьмину в исковых требованиях и не признал его отношения с городской Думой трудовыми», - пояснил источник Псковской Ленты Новостей, добавив, что истцы собираются оспорить данное решение и дойти до Верховного суда.

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- 3 КПРФ

Российские коммунисты заняли «никакую» позицию при голосовании за поправки в Конституцию. Ни «за», ни «против» - воздерживаемся. И это странно. Ибо если вы заявляете, что принятая еще во времена Бориса Ельцина Конституция страдает множеством «врожденных пороков», ее давно надо изменить и поставить на службу народу — более того, если вы вносите свои предложения и часть из них включается в Основной закон, то тогда - надо поддерживать. Если же считаете, что принципиально важные для вас изменения в Конституцию так и не были включены, а принимаемый пакет поправок не позволит решить проблем страны — то тогда надо выступать против принятия такого документа. По-моему, это естественно. Или «за» - или «против». Третьего тут не дано. Однако в КПРФ пошли «другим путем» и выбрали вариант «ни два, ни полтора». Вроде бы и не против президентских новелл, но и не за них.

В Пскове эта линия поведения выразилась в решении фракции коммунистов в областном Собрании воздержаться от голосования на внеочередной сессии. Позицию коллег озвучил руководитель депутатской группы, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко (на фото справа). Сказанное им можно было трактовать как угодно — и, видимо, не случайно депутат областного Собрания, лидер облсовпрофа Ульяна Михайлова (она, как и профсоюзы в целом, поддерживает поправки) заявила: «Я одновременно соглашаюсь со своим коллегой Алексеенко и одновременно - нет». Господа-товарищи коммунисты, если вас не в силах понять даже хорошо информированные и выслушавшие вашу позицию коллеги, то что ждать от простых избирателей? Как им разобраться, за что или против чего вы выступаете, когда воздерживаетесь от голосования по важным вопросам.

- 2 Евгений Михайлов

Бывший губернатор Псковской области, не прекращающий попыток вернуться в политику на региональном или даже федеральном уровне, уступил по итогам дебатов известному публицисту, победителю интеллектуальных игр Анатолию Вассерману. Дискуссия на тему «Тайна трагедии Катыни» прошла в интернете, судьями стали зрители. От них было получено более пятисот комментариев — абсолютное большинство присудило победу Вассерману.

Видимо, и для самого экс-губернатора был очевиден факт поражения. По крайней мере, итоги дебатов он прокомментировал так: «Я старался особо не напирать, что, конечно, снижало убедительность того, что я говорил. Народ прежде всего смотрит на то, насколько уверенно человек говорит, а уже потом (и не всегда), что именно он говорит. Таким образом, я сказал то, что хотел сказать, но сильно сомневаюсь в том, что все услышали. Тем не менее надо пытаться, пусть и с переменным успехом».

-1 Всеволод Козловский

Депутат Псковского областного Собрания на внеочередной сессии выглядел как тот мальчик из комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», который постоянно вопрошал «А чё вы здесь делаете, а?» Когда обсуждение вопроса о поддержке поправок в Конституцию подошло к концу — уже было подробно рассказано о сути изменений, затем высказались представители партийных фракций и глава профильного комитета — вот после всего этого Всеволод Козловский взял слово и поинтересовался: мол, а что, документ, который мы получили в папке, это и есть те самые поправки в основной закон, которые уже приняты Госдумой и Советом Федерации? Получив от коллег утвердительный ответ, экс-активист Общероссийского народного фронта замолчал, успокоился и больше уже ни о чем никого не спрашивал.

0 Василий Краснов

Небезызвестный околополитический фрик из Пскова продолжает веселить нас своими бессмысленными инициативами с нулевым КПД. На этой неделе господин Краснов проинформировал в социальных сетях: «Завершаю подбор кандидатов в народные депутаты». Не иначе, лежа на диване, возомнил себя крупной политической силой или эдаким «серым кардиналом». Планы у Василия прямо-таки наполеоновские: говорит, заявки принимаю из «различных регионов России». Если дело и дальше так пойдет — недалек тот час, когда возвестит о начале своей избирательной кампании «Вася Краснов — президент-2024». Ну а что, по партиям побродил, псковским губернатором-2018 «побыл», теперь вот занят подбором команды на выборах по всей России - надо двигаться дальше. Если серьезно, то минус в этот раз господину Краснову не ставлю по причине полной анекдотичности заявлений. Ну, и за реагирование на актуальную повестку: обратившись к городу и миру с объявлением о далекоидущих планах, Краснов вскоре рассказал о переносе на неопределенный срок всех своих публичных мероприятий. Естественно, «из-за разворачивающейся эпидемии коронавируса».

+1 ЛДПР

Региональное отделение ЛДПР, видимо, осознавая общественный запрос на перемены, тоже стремится обновиться и соответствовать статусу «самой молодой партии России» (так псковские «соколы Жириновского» позиционируют свою организацию с 30-летней историей). Мы и раньше отмечали различные попытки начать новую жизнь, а на днях областное отделение либерал-демократов перезапустило свой сайт. Всё теперь там выглядит не так, как прежде. Параллельно в региональном отделении партии (кстати, оно переехало на новое место) стремятся активизировать работу со сторонниками, в том числе в интернете.

По крайней мере, самую актуальную тему недели — поправки в Конституцию — комментировали неоднократно и подробно, делая акцент на заявлениях руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антона Минакова (на фото слева).

+ 2 Денис Иванов

Руководитель депутатской группы «Единая Россия» в Псковской гордуме не слетел с должности, как некоторые прогнозировали в начале марта. Напомню, он подвергся критике со стороны партийного руководства за неосторожное публичное высказывание на недавней сессии. Обращаясь к депутату — председателю общественной организации инвалидов Федору Постнову, Денис Иванов озвучил пожелание, чтобы Псков не превращался в «аттракцион инвалидных колясок». Эти слова и неоднозначно воспринятая псковичами позиция руководителя депутатской группы вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Сам Иванов заявил, что не хотел никого обидеть.

Руководство регионального отделения ЕР провело с ним «серьезный разговор» - окончательного решения относительно продолжения работы в должности главы фракции принято не было, но кресло закачалось.

После этого Денис Иванов встретился с Федором Постновым, как итог - предложение создать адаптационный парк для людей, попавших в беду (там они могли бы отрабатывать навыки управления инвалидной коляской с учетом разных условий). Кроме того, по инициативе руководителя фракции ЕР разработан стикер, обозначающий доступность учреждений Пскова для маломобильных групп населения.

Такие стикеры собираются расклеивать при входе в организации, где людям с инвалидностью будут готовы помочь. Компании и учреждения, клеящие данный стикер, берут на себя социальное обязательство обслуживать и оказывать помощь всем людям с ограниченными возможностями передвижения вне зависимости от наличия пандуса. В целом Денис Иванов предстает сейчас в образе друга всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Прогнозы тех, кто поспешил сплясать зажигательную джигу на его воображаемой политической могиле, не оправдались. По крайней мере, пока.

+ 3 Игорь Савицкий

Известный псковский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания оперативно откликнулся на наступление «новой экономической реальности» (в связи с обвалом цен на нефть и падением курса рубля) и дал свой прогноз. По мнению промышленника, ситуация в экономике страны в ближайшее время будет оставаться непростой. Рубль после его обвала в ближайшие два-три месяца будет сложно выровнять, считает Игорь Савицкий. «Мы видим, что сейчас наш бюджет имеет резкую социальную направленность. Понятно, что будет некий вброс больших финансовых средств на нацпроекты. Чтобы были какие-то поступления от нефтяных доходов, нужно менять курс рубля», - высказал свою точку зрения Игорь Савицкий. Он также предположил, что кризис переживут не все бизнесмены. «Это испытание для предпринимателей, тут есть конечно и фактор удачи. Например, если у бизнесмена валютные контракты, что теперь делать?», - рассказал он, ответив, что, по его прогнозам, курс евро в итоге остановится на отметке 76-78 рублей.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове бизнесмен, являющийся противником строительства под Псковом завода «Титан-Полимер», озвучил условия мирового соглашения по иску против строительства химпредприятия.

Мировое соглашение по коллективному иску (среди истцов 21 человек, в том числе персек обкома КПРФ Петр Алексеенко, сам Игорь Савицкий, общественник Игорь Батов, координатор псковского штаба Навального Алексей Дорожкин и другие) с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» незаконным возможно, по словам Савицкого, только при отказе от строительства второй очереди завода. Его руководство должно гарантировать, что в ОЭЗ «Моглино» не будет запущено производство ПЭТ-гранул, а объемы изготовления ПЭТ-пленки будут уменьшены. Уже в пятницу в «Титан-Полимере» откликнулись на заявление Савицкого и прокомментировали коллективный иск об отмене разрешения на строительство своего завода.

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+ 4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области сделал важный шаг к тому, чтобы пролонгировать свои полномочия еще на 5 лет. Во вторник он получил поддержку местного бизнес-сообщества, причем, в условиях — пусть и весьма относительной, но - конкуренции. На расширенном заседании общественного совета при региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике с участием предпринимателей кандидатуру Аркадия Мурылева (кстати говоря, секретаря Псковского обкома КПРФ) одобрили большинством голосов. Другой претендент на пост бизнес-омбудсмена - председатель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов получил всего один голос, и этого явно недостаточно для того, чтобы продолжать рассчитывать на благополучный итог затеи. Отмечу, что для Мурылева и Романова это была не первая «дуэль» - ранее они встречались лицом к лицу, будучи кандидатами на пост губернатора Псковской области. По итогам выборов в 2018-м коммунист стал вторым и обошел «ростовика». Судя по всему, взять своеобразный реванш у Романова не получится — даже несмотря на то, что федеральным бизнес-омбудсменом является его партийный босс Борис Титов.

+ 5 Александр Котов

Актуальная повестка этой недели вывела в лидеры нашего рейтинга председателя областного Собрания депутатов. Как уже было сказано, в начале недели Государственная дума приняла закон о поправках в Конституцию, его также одобрил Совет Федерации. Следом свою позицию по закону должны были высказать региональные парламенты, в том числе в Псковской области. Внеочередная сессия прошла в четверг, 12 марта. Председательствовал на заседании спикер областного Собрания Александр Котов. По итогам голосования за одобрение поправок в Основной закон высказались 36 парламентариев, 2 против, 5 воздержались. Впрочем, помимо рассмотрения вопроса о Конституции, депутаты приняли и другие решения.

Увеличена на 743 млн рублей доходная часть областного бюджета, в связи с чем скорректированы и расходы.

Значительная часть дополнительных средств направляется на дороги: 100 млн рублей выделено на продолжение строительства Северного обхода, более 330 млн – на ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, почти 190 млн – на реконструкцию цепных мостов в Острове. В новой редакции закона о бюджете изменено финансовое наполнение строки расходов на покупку жилья для медиков – на эти цели за счет собственных средств региона дополнительно предусмотрено 25 млн рублей. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. Как рассчитывает председатель областного Собрания депутатов, всё это приведет к улучшению ситуации с кадрами в медицинских учреждениях области и, соответственно, отразится на состоянии сферы здравоохранения.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер