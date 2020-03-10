Политика

Пишем Конституцию вместе. ЛОНГРИД

В нашей стране 22 апреля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. С инициативой внести изменения в Основной закон выступил президент Владимир Путин. 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию он сформулировал ряд предложений на этот счет. В дальнейшем политические партии, общественные объединения и граждане РФ внесли свои инициативы, многие из них нашли отражение в законопроекте.

С самого начала Псковская Лента Новостей внимательно следила за происходящим - уже 20 января на ПЛН был дан старт проекту по общественному обсуждению изменений в Конституцию. В рамках данного проекта мы даем слово представителям различных политических и общественных сил, звучат разные точки зрения. Сегодня мы представляем вашему вниманию лонгрид, посвященный теме внесения поправок в основной закон нашей страны.