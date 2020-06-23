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Путин forever, или «Там видно будет»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Считанные дни остаются до начала голосования за поправки в Конституцию. Таким образом, подходит к завершению марафон, который если чем и прерывался так только борьбой с коронавирусом. Полгода мы с читателями Псковской Ленты Новостей и радиослушателями «Эхо Москвы» в Пскове следили за развитием этого сюжета. Даже замутили на ПЛН большой долгоиграющий проект - с мнениями экспертов, историей вопроса, лонгридами и прочими радостями для читателя, не утратившего интереса к общественно-политической жизни. И вот история подходит к своей развязке. Общероссийское голосование состоится 1 июля, но высказаться по поводу предложенных поправок можно и раньше — досрочно.

Наряду с фактором коронавирусной пандемии серьезной проблемой этой конституционной саги стало то, что для избирателя долгое время не было сформулирована четкая мотивация участия в голосовании.

Ведь как на выборах обычно – за или против. За кого-то или что-то. Или – против кого-то и чего-то. Чем проще и доходчивее – тем лучше. Нашему человеку нужен кнут или пряник. Четкий однозначный посыл. Сигнал получил — пошел-проголосовал. А такой простой модели в случае с поправками в Конституцию долгое время не было.

Напомню, что началось всё в январе с президентского послания Федеральному собранию, когда впервые и прозвучало: мол, пришло время внести изменения в Конституцию, принятую еще при Ельцине, в начале 1990-х, в совершенно иных общественно-политических и социально-экономических условиях. При этом озвученные тогда инициативы предполагали некоторое изменение политической системы и фиксацию в Основном законе ряда норм социальной поддержки граждан. Потом стали говорить о внесении в Конституцию наших традиционных ценностей. Всё это, конечно, интересно, - комментировали происходящее наблюдатели - но для того, чтобы побудить миллионы россиян отправиться на участки, да еще на фоне коронавирусной пандемии, - такой мотивации явно недостаточно.

- Маловато, понимаешь. Маловато будет («Падал прошлогодний снег»).

В дальнейшем появилась так называемая «поправка Терешковой», согласно которой действующий президент может получить право вновь баллотироваться на пост №1. После чего противники Кремля заговорили о своем резко отрицательном отношении к идее обнуления сроков, а сторонники режима, напротив, ожидаемо высказались в поддержку новой поправки. Но всё равно какой-то очевидной для всех мотивации не появилось. И вот только сейчас, на самом финише кампании, прозвучали слова Владимира Путина, которые всем дают сигнал и очерчивают политические перспективы. В интервью, показанном в минувшие выходные, президент допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию. Он отметил, что если поправки в Конституцию не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнется — дословно - «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников. Тут процитирую. «Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности этого — если это возникнет в Конституции, — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал глава государства.

Не то, чтобы Путин раскрыл все карты. Но прозвучавшее - это такой индикатор для общественно-политических сил.

Сторонники режима — основа электорального ядра Путина получили четкий месседж: лидер никуда не уходит, нас не бросает, беспокоиться не о чем. И для армии чиновников это тоже послание — властный корабль идет тем же курсом, думать о смене на капитанском мостике не стоит. И вот уже появляется комментарий сенатора, сопредседателя рабочей группы по поправкам Клишаса: дескать, корректива, позволяющая Путину снова баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти, и всё это связано с необходимостью стабилизировать политическую систему. «Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», - пояснил Клишас. На самом деле цитат на этот счет можно было бы привести немало. Отметились по теме и представители псковского политического класса, некоторые — весьма нетривиально. Например, пушкиногорский глава Александр Баранов на прошлой неделе, еще до заявлений первых лиц, в качестве главной назвал поправку об обнулении и пафосно заявил о поддержке национального лидера. Комментарий муниципального главы тут же обсмеяли в сетях...

- Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите («Иван Васильевич меняет профессию»).

Вполне вероятно, что «прилетело» Баранову и из Дома Советов. Как бы то ни было, комментарий со страницы пушкиногорской администрации в соцсетях удалили. Однако, что бы там ни говорили, это заявление не так и глупо. Может быть, оно несколько косноязычно и прямолинейно, но муниципальный чиновник как умел передал ощущение властно-элитной группы, заинтересованной в пролонгации существующего курса и сохранении режима. Вместе с тем сказанное Путиным - это определенный сигнал для оппозиции и в целом для тех, кто настроен к власти критически. Если раньше многие тут сомневались, высказывали различные мнения относительно поправок и возможных сценариев поведения при голосовании — то теперь всё упростилось: надо идти на участки и высказывать свою позицию. Не голосование по поправкам — плебисцит. Если вы за Путина, за то, чтобы страна шла по тому курсу, который намечает он, — значит 1 июля голосуете за поправки в Конституцию, против него и за смену курса — значит голосуете против его Конституции. Стало очевидно, что это главное. Всё остальное в пакете поправок — гарнир к этому блюду. Так что всем надо определяться — ну а что там будет в итоге, вскрытие урн покажет. Ждать осталось недолго — чуть больше недели.



Теперь к другим темам минувшей недели. Псковский региональный парламент впервые за последние месяцы провел сессию не в дистанционном режиме, а очно. Это было связано с необходимостью провести тайное голосование. Помимо прочего, областное Собрание пролонгировало полномочия всех трех региональных уполномоченных - по правам человека Дмитрия Шахова, бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и защитницы детей Наталии Соколовой.

Самой резонансной из тем повестки сессии был вопрос утверждения новых охранных зон для церкви Жен Мироносиц в Пскове. Документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон»; на площадях, входящей в охранную зону, планируется к реализации проект исторического парка «Россия – моя история». Напомню, проект связан с именем митрополита Псковского и Порховского Тихона. Речь идет о строительстве гуманитарного центра, крытого легкоатлетического манежа, благоустройстве и разбивке ландшафтного парка.

Притом, что с основным докладом по теме выступал недавно приступивший к исполнению обязанностей председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, пояснения по использованию участка давала первый вице-губернатор Вера Емельянова. И по мнению обозревателей, именно подход Веры Васильевны и приведенные ею аргументы во многом предопределили практически единогласную поддержку депутатского корпуса.

Вопросы, которые задают эксперты надо обсуждать, - при этом уникальный проект «Россия – моя история» должен быть реализован; лучшего места для демонстрации такой культурно-исторической площадки в Пскове просто нет; кроме того, сама территория в районе стадиона «Электрон» давно нуждается в реконструкции и благоустройстве, и для этого нужны серьезные вложения. Такая позиция руководства администрации нашла поддержку у тридцати депутатов, против высказался только один — председатель областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

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Он оказался в абсолютном одиночестве, его аргументы не нашли понимания ни у кого из коллег, даже представителей оппозиции — и у многих возник вопрос: а почему, собственно, Лев Шлосберг выступает против, в чем тут причина.

Предположу, что наряду с мотивами, о которых говорят градозащитники, есть и другие. Возможно, сама позиция «против» по теме, связанной с проектом митрополита Тихона, объясняется желанием яблочника получить пиар, быть замеченным на федеральном уровне. Как мы помним, интерес к фигуре псковского яблочника со стороны столичных СМИ и либеральной тусовки в последние годы был связан с его позицией по резонансным темам — таким как «Закон Димы Яковлева», «дело о нападении на Олега Кашина», события на востоке Украины, после чего последовали известные заявления Льва Шлосберга и на него было совершено нападение, кроме того, он был лишен мандата депутата областного Собрания. Благодаря этим темам яблочник из Пскова получал выход на федеральный уровень.

В последнее время его стали подзабывать - особенно после поражения на выборах председателя партии «Яблоко» в конце прошлого года. А возвращаться на федеральный уровень и напоминать о себе — надо.

И в этом смысле предположение о том, что выступление Льва Шлосберга «против» по теме создания исторического парка, связанного с именем митрополита Тихона - фигуры российского масштаба, выглядит не лишенным оснований. Если бодаться не с кем-то из местных, а нападать на какого-то тяжеловеса - то естественно, могут и обратить внимание. Это пока не более чем версия — посмотрим, получит ли тема продолжение, и если да - то какое.

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И напоследок несколько слов о неожиданностях в партийной жизни. Лидер псковского отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил о возможности создания некой коалиции на сентябрьских выборах в муниципалитетах. И с кем бы вы думали, могут задружиться эсеры? С коммунистами! Поворот тем более неожиданный, если вспомнить недавний публичный конфликт Брячака с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко, их жесткий разговор на повышенных тонах в программе «Армрестлинг» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, взаимные обвинения, торпедирование коммунистами Олега Михайловича с поста руководителя регионального отделения «Справедливой России» и прочие эпизоды.

И вот теперь вновь замаячила перспектива создания некого предвыборного союза, а как это может быть мы наблюдали несколько лет назад на выборах в псковскую гордуму и региональный парламент. Так что всё может быть, хотя как известно, обещать — не значит жениться.

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В любом случае мы будем наблюдать за происходящим в ходе избирательных кампаний в муниципалитетах и обязательно будем держать вас в курсе событий.

На этом всё. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.