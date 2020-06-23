Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Рейтингомер: Момент истины
Совершенно другой
Где заправить Кондиционер
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Александр Савенко Публикаций: 194
23.06.2020 13:590 Путин forever, или «Там видно будет» 09.06.2020 16:4617 О «новой эре» облсовпрофа, будущем Михайловой и письме Шлосберга 02.06.2020 14:272 О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко 26.05.2020 23:570 Профсоюзный гамбит 19.05.2020 14:370 Хроника необъявленной войны Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1716 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
Блоги / Александр Савенко

Путин forever, или «Там видно будет»

23.06.2020 13:59|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Считанные дни остаются до начала голосования за поправки в Конституцию. Таким образом, подходит к завершению марафон, который если чем и прерывался так только борьбой с коронавирусом. Полгода мы с читателями Псковской Ленты Новостей и радиослушателями «Эхо Москвы» в Пскове следили за развитием этого сюжета. Даже замутили на ПЛН большой долгоиграющий проект - с мнениями экспертов, историей вопроса, лонгридами и прочими радостями для читателя, не утратившего интереса к общественно-политической жизни. И вот история подходит к своей развязке. Общероссийское голосование состоится 1 июля, но высказаться по поводу предложенных поправок можно и раньше — досрочно.

Наряду с фактором коронавирусной пандемии серьезной проблемой этой конституционной саги стало то, что для избирателя долгое время не было сформулирована четкая мотивация участия в голосовании.

Ведь как на выборах обычно – за или против. За кого-то или что-то. Или – против кого-то и чего-то. Чем проще и доходчивее – тем лучше. Нашему человеку нужен кнут или пряник. Четкий однозначный посыл. Сигнал получил — пошел-проголосовал. А такой простой модели в случае с поправками в Конституцию долгое время не было.

Напомню, что началось всё в январе с президентского послания Федеральному собранию, когда впервые и прозвучало: мол, пришло время внести изменения в Конституцию, принятую еще при Ельцине, в начале 1990-х, в совершенно иных общественно-политических и социально-экономических условиях. При этом озвученные тогда инициативы предполагали некоторое изменение политической системы и фиксацию в Основном законе ряда норм социальной поддержки граждан. Потом стали говорить о внесении в Конституцию наших традиционных ценностей. Всё это, конечно, интересно, - комментировали происходящее наблюдатели - но для того, чтобы побудить миллионы россиян отправиться на участки, да еще на фоне коронавирусной пандемии, - такой мотивации явно недостаточно.

- Маловато, понимаешь. Маловато будет («Падал прошлогодний снег»).

В дальнейшем появилась так называемая «поправка Терешковой», согласно которой действующий президент может получить право вновь баллотироваться на пост №1. После чего противники Кремля заговорили о своем резко отрицательном отношении к идее обнуления сроков, а сторонники режима, напротив, ожидаемо высказались в поддержку новой поправки. Но всё равно какой-то очевидной для всех мотивации не появилось. И вот только сейчас, на самом финише кампании, прозвучали слова Владимира Путина, которые всем дают сигнал и очерчивают политические перспективы. В интервью, показанном в минувшие выходные, президент допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию. Он отметил, что если поправки в Конституцию не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнется — дословно - «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников. Тут процитирую. «Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности этого — если это возникнет в Конституции, — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал глава государства.

Не то, чтобы Путин раскрыл все карты. Но прозвучавшее - это такой индикатор для общественно-политических сил.

Сторонники режима — основа электорального ядра Путина получили четкий месседж: лидер никуда не уходит, нас не бросает, беспокоиться не о чем. И для армии чиновников это тоже послание — властный корабль идет тем же курсом, думать о смене на капитанском мостике не стоит. И вот уже появляется комментарий сенатора, сопредседателя рабочей группы по поправкам Клишаса: дескать, корректива, позволяющая Путину снова баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти, и всё это связано с необходимостью стабилизировать политическую систему. «Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства,  должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», - пояснил Клишас. На самом деле цитат на этот счет можно было бы привести немало. Отметились по теме и представители псковского политического класса, некоторые — весьма нетривиально. Например, пушкиногорский глава Александр Баранов на прошлой неделе, еще до заявлений первых лиц, в качестве главной назвал поправку об обнулении и пафосно заявил о поддержке национального лидера. Комментарий муниципального главы тут же обсмеяли в сетях...

- Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите («Иван Васильевич меняет профессию»).

Вполне вероятно, что «прилетело» Баранову и из Дома Советов. Как бы то ни было, комментарий со страницы пушкиногорской администрации в соцсетях удалили. Однако, что бы там ни говорили, это заявление не так и глупо. Может быть, оно несколько косноязычно и прямолинейно, но муниципальный чиновник как умел передал ощущение властно-элитной группы, заинтересованной в пролонгации существующего курса и сохранении режима. Вместе с тем сказанное Путиным - это определенный сигнал для оппозиции и в целом для тех, кто настроен к власти критически. Если раньше многие тут сомневались, высказывали различные мнения относительно поправок и возможных сценариев поведения при голосовании — то теперь всё упростилось: надо идти на участки и высказывать свою позицию. Не голосование по поправкам — плебисцит. Если вы за Путина, за то, чтобы страна шла по тому курсу, который намечает он, — значит 1 июля голосуете за поправки в Конституцию, против него и за смену курса — значит голосуете против его Конституции. Стало очевидно, что это главное. Всё остальное в пакете поправок — гарнир к этому блюду. Так что всем надо определяться — ну а что там будет в итоге, вскрытие урн покажет. Ждать осталось недолго — чуть больше недели.

Теперь к другим темам минувшей недели. Псковский региональный парламент впервые за последние месяцы провел сессию не в дистанционном режиме, а очно. Это было связано с необходимостью провести тайное голосование. Помимо прочего, областное Собрание пролонгировало полномочия всех трех региональных уполномоченных - по правам человека Дмитрия Шахова, бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и защитницы детей Наталии Соколовой.

Самой резонансной из тем повестки сессии был вопрос утверждения новых охранных зон для церкви Жен Мироносиц в Пскове. Документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон»; на площадях, входящей в охранную зону, планируется к реализации проект исторического парка «Россия – моя история». Напомню, проект связан с именем митрополита Псковского и Порховского Тихона. Речь идет о строительстве гуманитарного центра, крытого легкоатлетического манежа, благоустройстве и разбивке ландшафтного парка.

Притом, что с основным докладом по теме выступал недавно приступивший к исполнению обязанностей председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, пояснения по использованию участка давала первый вице-губернатор Вера Емельянова. И по мнению обозревателей, именно подход Веры Васильевны и приведенные ею аргументы во многом предопределили практически единогласную поддержку депутатского корпуса.

Вопросы, которые задают эксперты надо обсуждать, - при этом уникальный проект «Россия – моя история» должен быть реализован; лучшего места для демонстрации такой культурно-исторической площадки в Пскове просто нет; кроме того, сама территория в районе стадиона «Электрон» давно нуждается в реконструкции и благоустройстве, и для этого нужны серьезные вложения. Такая позиция руководства администрации нашла поддержку у тридцати депутатов, против высказался только один — председатель областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он оказался в абсолютном одиночестве, его аргументы не нашли понимания ни у кого из коллег, даже представителей оппозиции — и у многих возник вопрос: а почему, собственно, Лев Шлосберг выступает против, в чем тут причина.

Предположу, что наряду с мотивами, о которых говорят градозащитники, есть и другие. Возможно, сама позиция «против» по теме, связанной с проектом митрополита Тихона, объясняется желанием яблочника получить пиар, быть замеченным на федеральном уровне. Как мы помним, интерес к фигуре псковского яблочника со стороны столичных СМИ и либеральной тусовки в последние годы был связан с его позицией по резонансным темам — таким как «Закон Димы Яковлева», «дело о нападении на Олега Кашина», события на востоке Украины, после чего последовали известные заявления Льва Шлосберга и на него было совершено нападение, кроме того, он был лишен мандата депутата областного Собрания. Благодаря этим темам яблочник из Пскова получал выход на федеральный уровень.

В последнее время его стали подзабывать - особенно после поражения на выборах председателя партии «Яблоко» в конце прошлого года. А возвращаться на федеральный уровень и напоминать о себе — надо.

И в этом смысле предположение о том, что выступление Льва Шлосберга «против» по теме создания исторического парка, связанного с именем митрополита Тихона - фигуры российского масштаба, выглядит не лишенным оснований. Если бодаться не с кем-то из местных, а нападать на какого-то тяжеловеса - то естественно, могут и обратить внимание. Это пока не более чем версия — посмотрим, получит ли тема продолжение, и если да - то какое.

И напоследок несколько слов о неожиданностях в партийной жизни. Лидер псковского отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил о возможности создания некой коалиции на сентябрьских выборах в муниципалитетах. И с кем бы вы думали, могут задружиться эсеры? С коммунистами! Поворот тем более неожиданный, если вспомнить недавний публичный конфликт Брячака с первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко, их жесткий разговор на повышенных тонах в программе «Армрестлинг» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, взаимные обвинения, торпедирование коммунистами Олега Михайловича с поста руководителя регионального отделения «Справедливой России» и прочие эпизоды.

И вот теперь вновь замаячила перспектива создания некого предвыборного союза, а как это может быть мы наблюдали несколько лет назад на выборах в псковскую гордуму и региональный парламент. Так что всё может быть, хотя как известно, обещать — не значит жениться.

В любом случае мы будем наблюдать за происходящим в ходе избирательных кампаний в муниципалитетах и обязательно будем держать вас в курсе событий.

На этом всё. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 226 человек
23.06.2020, 14:340 В День памяти и скорби в Острове высадили 75 деревьев 23.06.2020, 14:280 Директор «Псковавиа» рассказал о мерах безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом 23.06.2020, 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора 23.06.2020, 14:090 В Пскове не до конца урегулирован вопрос содержания мусорных площадок - Сергей Пайст
23.06.2020, 14:070 Областной этап конкурса «Зеленая планета 2020» завершился в Пскове 23.06.2020, 14:010 Председатель профсоюза работников связи: Я считаю долгом каждого гражданина проголосовать по поправкам в Конституцию 23.06.2020, 13:590 Путин forever, или «Там видно будет» 23.06.2020, 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году
23.06.2020, 13:400 Российский хоккеист рассказал о жизни в псковском монастыре 23.06.2020, 13:370 В Псковской области выздоровело 30% от общего числа заболевших COVID-19 23.06.2020, 13:370 В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой 23.06.2020, 13:350 Шесть летних кафе и веранд возобновляют работу в Пскове
23.06.2020, 13:230 Экологи выступили против законопроекта об изменении границ нацпарков 23.06.2020, 13:182 Сергей Пайст: Мы видим проблему увеличения накопления отходов 23.06.2020, 13:092 Между Псковом, Калининградом и Анапой начали летать самолеты. ФОТО. ВИДЕО 23.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным
23.06.2020, 12:590 «Брошенные дольщики» из Родины просят губернатора разобраться в ситуации 23.06.2020, 12:530 Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов 23.06.2020, 12:510 Школы Великих Лук подготовили к сдаче ЕГЭ в условиях COVID-19 23.06.2020, 12:480 Житель Куньинского района может лишиться свободы за угрозу убить экс-супругу
23.06.2020, 12:390 Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство 23.06.2020, 12:271 Владельцев торговых точек в Пскове могут обязать благоустраивать прилегающие территории 23.06.2020, 12:170 Размер маткапитала на первенца могут увеличить 23.06.2020, 12:160 Приобрести творог «Деревня Соловьи» со скидкой 10% псковичи могут в течение недели
23.06.2020, 12:150 В Палкинском районе значительно увеличился объем ТКО 23.06.2020, 12:021 «Нелогичный» светофор на перекрестке Коммунальная - Народная в Пскове предложили исправить 23.06.2020, 11:590 Псковские приставы ответят на вопросы о коллекторских агентствах 23.06.2020, 11:560 Фотофакт: Информационный стенд установлен на Гремячей горе
23.06.2020, 11:504 Глава Пскова: Если обрабатывать борщевик какими-то прыскалками, это ни к чему не приведет 23.06.2020, 11:500 Пострадавший от радиации житель Локнянского района получил сертификат на квартиру 23.06.2020, 11:424 Почти пол-Пскова может зарасти борщевиком, предупредил начальник УГХ 23.06.2020, 11:410 О масштабных ремонтах псковских дорог расскажет в программе «Эхономика» Борис Елкин
23.06.2020, 11:261 «Формула сити-менеджера»: Какие левые повороты в Пскове разрешат 23.06.2020, 11:251 Псковский городской суд рассмотрит дело о фейке про COVID-19 в областной психбольнице 23.06.2020, 11:210 Темп роста промышленного производства в Островском районе составил 102% 23.06.2020, 11:010 Правила содержания собак и кошек в Пскове признают утратившими силу
23.06.2020, 10:520 «Прямая линия» с населением прошла в псковском УФСИН 23.06.2020, 10:430 «Точка роста» откроется в Стремуткинской школе в новом учебном году 23.06.2020, 10:400 Как будут работать УИКи в период до 1 июля? 23.06.2020, 10:334 Фотофакт: Вандалы испортили стену Псковского кремля
23.06.2020, 10:323 В России планируют увеличить размер пенсии по старости 23.06.2020, 10:100 Безработный обокрал катер на берегу Псковского озера 23.06.2020, 10:070 «Гайд-парк»: О реализации «мусорной» реформы в Псковской области 23.06.2020, 10:000 Руководитель псковского управления СКР проведет прием граждан в Острове
23.06.2020, 09:550 Спиртные напитки похитил мужчина из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове 23.06.2020, 09:440 Об утраченной церкви Запсковья расскажут на онлайн-встрече 23.06.2020, 09:390 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание движения автобусов 24 и 1 июля 23.06.2020, 09:340 На ярмарках хотят разрешить рекламу и дегустацию вина
23.06.2020, 09:290 44 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Псковской области 23.06.2020, 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область 23.06.2020, 09:162 Псковичи пожаловались на задержку тестов на коронавирус 23.06.2020, 09:110 Стал известен режим работы псковских почтовых отделений 24 июня
23.06.2020, 08:540 Руководитель дновской организации получил штраф за невыплату зарплаты 23.06.2020, 08:410 Больше года продолжаются поиски псковича, страдающего потерей памяти 23.06.2020, 08:294 Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья 23.06.2020, 08:160 Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России
23.06.2020, 08:010 Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака 23.06.2020, 07:430 Исследование: самые высокие зарплаты студентам предлагают в технической сфере 23.06.2020, 07:303 Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19 23.06.2020, 07:120 Госинспекция труда напомнила псковичам, что 23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день
23.06.2020, 07:040 Данные об аварийных домах появятся в Росреестре 22.06.2020, 23:158 Вандалы разбили информационные таблички у памятных мест Пскова. ФОТО 22.06.2020, 22:543 Псковской области предрекли дефицит АЗС 22.06.2020, 22:390 Интерактив: В Крестах несколько дней не вывозят мусорный контейнер для пластика
22.06.2020, 22:250 «Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной 22.06.2020, 22:1014 Россиянам придется носить маски и осенью 22.06.2020, 21:590 Медалью «За заслуги перед Псковом» предлагают наградить главу областной организации малолетних узников 22.06.2020, 21:440 Роспотребнадзор назвал реки и озера в Псковской области, где вода соответствует нормам
22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города 22.06.2020, 21:121 Нагуляли аппетит 22.06.2020, 21:080 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 июня 22.06.2020, 20:541 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится
22.06.2020, 20:350 Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ 22.06.2020, 20:240 Единороссы почтили память погибших в годы войны жителей оккупированного Пскова 22.06.2020, 20:160 Мишустин подписал постановление о бесплатном питании младшеклассников 22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.