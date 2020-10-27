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Блоги / Александр Савенко

Уравнение со многими известными

27.10.2020 23:06|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! После небольшого отпуска мы снова в эфире и начинаем очередной сезон нашей программы. Происходит это практически одновременно со стартом нового электорального цикла, прежде всего, сейчас мы говорим о начале неофициальной кампании по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Напомню, до дня голосования остается меньше года — он запланирован на сентябрь 2021-го. До недавнего времени в политтусовке активно обсуждалась тема досрочных парламентских выборов, рассматривались различные даты — включая декабрь нынешнего года и март следующего. Но, судя по всему, столичные демиурги политического процесса взвесили все за и против, после чего все-таки решили, что необходимости в досрочном голосовании нет. Так что ориентируемся на сентябрь и внимательно следим за событиями — ибо, хоть до выборов почти год, на самом деле уже - на-ча-лось.

Точка отсчета здесь - недавнее заявление экс-губернатора Псковской области, а ныне большого партийного руководителя «Единой России» Андрея Турчака. В середине октября он побывал в регионе, дал эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей и, отвечая на вопросы, объявил о намерении баллотироваться в депутаты областного Собрания.

Поясню, что избраться в новый созыв регионального парламента сенатору от Псковской области необходимо, чтобы иметь возможность пролонгировать свои полномочия в Совете Федерации, где Турчак, напомню, является первым заместителем председателя Валентины Матвиенко. Так что в вопрос участия сенатора в избирательной кампании внесена ясность, а вот что касается других моментов — то тут пока вопросов больше чем ответов, это касается и формирования ресурсной базы, и команды кандидатов по партийному списку и одномандатным округам, схему нарезки которых областному Собранию только предстоит утвердить в четверг.

Однако от излюбленного журналистского штампа «уравнение со многими неизвестными» я бы в данном случае все-таки воздержался, тут скорее — уравнение со многими известными. Известных медведей в одной берлоге даже перебор — это касается и потенциальных кандидатов на мандаты, а теперь напомню депутатских мест меньше — не 44 как прежде, а 26. Ну и относительно первой тройки лидеров «Единой России» можно сказать то же самое. Напомню, что в 2016-м на выборах депутатов областного Собрания в тройку «Единой России» входили Андрей Турчак и Иван Цецерский, тогдашние губернатор и глава Пскова. А между ними была руководитель областного отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. И я так понимаю, что экс-губернатор не возражал бы, чтобы прежняя тройка сохранилась и в 2021-м. Однако ж за межвыборный период многое изменилось: теперь у нас и глава области - другой, и градоначальник тоже — к тому же все мы помним обстоятельства ухода Ивана Цецерского, не нашедшего общего языка с командой губернатора Михаила Ведерникова.

Депутат Госдумы Александр Козловский, экс-глава Пскова, председатель правления Всероссийской ассоции развития МСУ Иван Цецерский и губернатор Андрей Турчак. Фото из архива

А есть общая практика, когда список партии власти на выборах возглавляет глава субъекта Федерации. Это принципиальный момент: кто тут первый, чья это команда и, как говаривал Чапаев, где тут должен быть командир — впереди на лихом коне или в тылу, с возвышения наблюдая всю картину боя?

- Где должен быть командир? Опять впереди на лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Вот... Соображать надо! («Чапаев»)

В общем, в партии власти будут соображать — и не только про выборы в областное Собрание, но и насчет парламентской кампании. Что касается кандидата по одномандатному округу, то тут всё достаточно очевидно - «Единую Россию» представит действующий депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Как сообщила на днях газета «Коммерсант», он вошел в премиум-список кандидатов от партии на парламентских выборах. По мнению политологов, вошедшие в список депутаты, скорее всего, пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат. То есть это первый этап отбора, через который прошли самые явные и сильные кандидаты. А вот что касается претендентов на проходные места в партийном списке, то тут всё куда более неоднозначно. По итогам двух предыдущих кампаний — 2011 и 2016 годов — мандат получал лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Уверенности, что ему удастся пролонгировать полномочия — нет. Ни партийное руководство «Единой России», ни псковские региональные власти, судя по всему, его кандидатуру не поддерживают. И потом — каждому потенциальному кандидату надо пройти через процедуру праймериз, и вот тут у Васильева, полагаю, возникнут большие проблемы. По крайней мере, предыдущий опыт участия депутата в этой процедуре, мягко говоря, не впечатлял. В общем, тут возможны варианты. 

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Между тем подготовку к кампаниям следующего года начинают и представители оппозиции. Сразу несколько руководителей региональных отделений уже обозначили свои амбиции. Отмечу эсера Олега Брячака. Он уже заявил, что намерен принять участие в выборах в Псковское областное Собрание и в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Причем, пойдет и по партийным спискам, и по одномандатному округу. Тем временем псковские соколы Жириновского объявили, что в 2021 году примут участие в выборах всех уровней и намерены закрыть максимальное число вакантных депутатских мандатов. С учетом сокращения численности депутатов регионального парламента с 44 до 26 региональное отделение ЛДПР будет рассчитывать на два мандата по единому округу. «Также мы определили для себя несколько округов, где у нас есть серьезная поддержка, а значит, шансы одержать победу», - сказал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. Он также сообщил о своем желании продолжить депутатскую деятельность в составе областного Собрания следующего созыва. Пока определяются с кандидатами и стратегией предвыборной борьбы в псковском «Яблоке». Что до КПРФ, по-прежнему позиционирующей себя партией №2, то федеральное руководство во главе с Геннадием Зюгановым объявило новый политический курс и заявляет, что на выборы пойдет вместе с группой союзников по левопатриотическому фронту. В Пскове ясность относительно персон кандидатов и тактики наступит не раньше, чем пройдет отчетно-выборная конференция. Она запланирована на 28 ноября. Тут интересно, что за месяц с лишним до голосования коммунисты преподнесли сенсацию — не сенсацию, но неожиданность. Как заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь обкома Петр Алексеенко, он намерен покинут пост персека.

Петр Алексеенко: Моя позиция такая, что нужна, конечно, замена, в том числе и первого секретаря. Будет какое-то омоложение.

Александр Савенко: - То есть вы приняли решение покинуть этот пост и передать более молодому?

- Да. Да.

- У нас в эфире это прозвучало впервые. Сенсация — не сенсация, но...

- Мы советовались, собирали секретариат областного комитета... я на заседании секретариата высказал такое предложение, не все это поддержали...

- Уговаривали остаться?

- Ну, разные мнения. Будет решать комитет, вновь избранный состав комитета областного отделения.

Наверняка свое слово скажет старая гвардия псковского отделения КПРФ — и, прежде всего, экс-депутат Госдумы, член ЦК партии Владимир Никитин. В интервью ПЛН он сказал, что решение о смене руководителя Псковского обкома ему представляется своевременным и логичным. Он также отметил, что решение по кандидатуре первого секретаря Псковского отделения партии должен принять Президиум ЦК КПРФ. «Москва будет решать», - подчеркнул коммунист. При этом Владимир Никитин отказался комментировать шансы потенциальных претендентов на пост первого секретаря обкома и высказывать свое мнение о них.

Между тем среди потенциальных кандидатов на должность руководителя в областном отделении партии называют 60-летнего первого секретаря Псковского райкома КПРФ, агронома агрофирмы «Победа» Александра Ножку, 40-летнего второго секретаря обкома, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова и других членов партии, в том числе из районов и Великих Лук. У каждого тут свои несомненные плюсы и не менее очевидные минусы. Так что задачка перед зюгановцами сродни той, что решали в комедии «День выборов» сотрудники кремлевской администрации, определяясь, на кого из кандидатов сделать ставку.

- Депутат облдумы. Бывший военный. Популярен в области.

- Это я помню.

- Местный. Лояльный. Из достоинств, по-моему, всё.

- Недостатки?

- Недалекий.

- Какой же это недостаток?!

- Да нет. Совсем недалекий. И такой знаете, рьяный.

- Недалекий и рьяный — страшное сочетание.(«День выборов-2»)

В любом случае, будем наблюдать за развитием событий — и у коммунистов, и в региональных отделениях других партий. Не сомневаюсь, что тут будет немало интересного. А в заключении программы - несколько слов о проекте Псковской Ленты Новостей «100 самых влиятельных псковичей». Сейчас продолжается первый этап исследования. До конца этой недели редакция продолжает сбор предложений читателей по кандидатурам.

В письмах в адрес редакции, в комментариях под сообщениями на сайте или в социальных сетях (в группах ПЛН) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета, в который войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Каждый из них выставит свои оценки по пятибалльной шкале.

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой, уже третьей по счету, версии ежегодного рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Редакция ПЛН призывает читателей активно участвовать в формировании списка самых влиятельных персон Псковской области. Мы ждем ваших предложений до 31 октября.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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