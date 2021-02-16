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Тройка, пятерка, тузы

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

И снова здравствуйте! Начинаем обзор политических новостей. Еще две-три недели назад привычная общественно-политическая жизнь отошла на второй план – инициативу перехватила несистемная оппозиция, и наше внимание было сфокусировано на протестных акциях. Более того, в конце января – начале февраля некоторые горячие головы из числа представителей оппозиционных партий даже заявляли, что возвращение Алексея Навального в Россию вернуло в страну реальную политику. Они выражали уверенность, что протестная волна будет продолжаться, и главная задача, стоящая перед партийцами, – стать представителями участников протестных акций на сентябрьских парламентских выборах.

«Или наша партия сможет стать представителями этих граждан, или мы останемся без избирателей — единственного кислорода политических партий», - так обозначал дилемму в своем письме лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому председатель Псковского регионального отделения этой партии, депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Можно сказать, что яблочник пытался направить протестный заряд на «Яблоко», хотел подпитаться сам и зарядить партию от этого генератора. Впрочем, к середине февраля всё тут выглядит уже разряженным: вначале количество участников несанкционированных акций снизилось в разы, а в минувшее воскресенье объявленный навальнистами флешмоб с фонариками над головами во дворах с треском провалился. Впрочем, об этом мы подробно говорили в понедельник в программе «Постскриптум», а на ПЛН вышла реплика обозревателя Константина Калиниченко. Если еще не видели – советую почитать, там всё разложено по полочкам.

Так что не будем повторяться – а обратимся к нашей традиционной общественно-политической жизни, где в региональных отделениях партий уже началась подготовка к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Перекличку политических объединений начнем с «Единой России» - партии власти, которая имеет большинство и в российском парламенте, и в региональных законодательных собраниях, в том числе в Псковской области. Задача единороссов на сентябрьские выборы – как минимум, сохранить существующее положение дел, победить и получить в Госдуме две трети мандатов, а то и больше. Аналогичная задача ставится на выборы в региональный парламент. Добиться поставленных целей будет непросто — потребуется мобилизация всех ресурсов. Как уже было сказано, подготовка стартовала. По нашей информации, не так давно состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и руководителя Центрального исполнительного комитета партии Александра Борисова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото из архива

Речь шла о стратегии кампании единороссов, лидерах списка и кандидатах по одномандатным округам. Да, разумеется, есть обязательная процедура предварительного голосования, которое пройдет весной, но костяк партийной команды, безусловно, сформирован. Как мы не раз отмечали, уже определена группа лидеров – и в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове это подтвердил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. По его словам, в этом году у единороссов будет не «тройка», как обычно, а «пятерка» лидеров.

«На этих выборах у нас будет представлена "пятерка" лидеров. У нас очень мощная команда. Губернатор, наш однопартиец, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак намерен баллотироваться; спикер областного Собрания Александр Котов, и еще будет два наших коллеги-единоросса. Все кандидатуры должны будут пройти праймериз, там будет определен порядок, и мы оформим список окончательно в июне. Вы сами всех назвали, сами все прекрасно понимаете. У нас действительно мощная лидерская "тройка". Только в этом году она станет "пятеркой"», - заключил секретарь регионального отделения «Единой России».

Конкретные фамилии других членов этой пятерки не прозвучали, но, скорее всего, четвертая позиция достанется представителю социальной сферы, а пятая – ветерану Вооруженных сил. В общем, всё тут достаточно очевидно – и несмотря на это, псевдоаналитики в анонимных телеграм-каналах, которые и раньше тыкали пальцем в небо, продолжают выдвигать какие-то совершенно невероятные и абсурдные версии.

И это уже даже не забавляет, а просто рождает вопросы об адекватности восприятия этой публикой окружающей реальности.

Между тем идет подготовка к выборам и в других партиях, в том числе новых проектах, запущенных под парламентские выборы. Как мы и прогнозировали, потихоньку начинается раскрутка партии «Новые люди». Она открыла в Псковской области сбор заявок на конкурс «Марафон идей». По информации ПЛН, возглавит отделение «Новых людей» Андрей Маковский, профессиональный политтехнолог, в недавнем прошлом замначальника управления внутренней политики администрации Псковской области, а ныне сотрудник областного совета профсоюзов.

«Новый человек» в псковской политике Андрей Маковский

Активизировалось в последние недели и Псковское региональное отделение ЛДПР. Координатор организации, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Антон Минаков и компания раздают желающим семена укропа и редиски, объявили конкурс детского рисунка «Поздравь Владимира Жириновского с 75-летием», прививаются от гриппа сами и к тому же призывают всех…

Антон Минаков привился от коронавируса по примеру партийного вождя, который, как уже объявлено, вновь возглавит список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание

Впрочем, самое интересное сейчас происходит не у них, и не у яблочников (лидеры регионального отделения были заняты внутрипартийной перепиской и выяснением, у кого эпиграф круче) – при этом я не соглашусь с обозревателем ПЛН Господином Рейтингомером, который третью неделю подряд ставит Льву Шлосбергу минусы.

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Не стоит сбрасывать со счетов, что адепты Льва Марковича, как и прежде, видят в нем непререкаемого авторитета и лидера, он отмобилизовал свой электорат, привлек неопределившихся. Что до псковского обкома КПРФ, то там затаили дыхание – до середины марта подвис вопрос, кто у них будет держать шишку – а пока коммунисты готовятся к своей акции 23 февраля. Она, естественно, приурочена к годовщине рождения Красной Армии, но если посмотреть уже опубликованные призывы и лозунги к этой дате, то станет понятно, что одним только празднованием годовщины дело не ограничится.

Есть среди призывов к 23 февраля и достаточно неожиданные, если не сказать, странные. К примеру, такие: «Нет - ковид-паспортам! Добровольность прививок!», «Ельцин-центру - нет места на российской земле», «Информационных киллеров на свалку общества!» и тому подобные.

Как по мне, так в начале года выделяется «Справедливая Россия». Нас в «Гонках» к числу фанатов председателя этой партии Сергея Миронова и Ко не отнесешь - мы не раз говорили об актуальной для эсеров проблеме собственного позиционирования, о том, что партия эклектична по составу, и всю дорогу пытается объединить оппозиционный пафос с верноподданническими сигналами в сторону Кремля. Сама будучи порождением власти, пытается рядиться в народные одежды. Всё это так, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. По крайней мере, в последние недели у эсеров наблюдается какая-никакая движуха. Во-первых, происходит их объединение с партиями «Патриоты России» и «За правду» писателя Захара Прилепина. Проходят какие-то встречи будущих однопартийцев, их консультации, тёрки – как на региональном уровне, так и на федеральном.

Главное для всех партийцев сейчас — определиться с командами кандидатов, найти ресурсы для ведения кампании и, что называется, договориться на берегу, то есть обо всем условиться заранее, а не в процессе выборов.

Кстати говоря, неожиданное появление на встрече деятелей культуры с Захаром Прилепиным скандально известного стилиста Сергея Зверева породило шутки – в Пскове некоторые даже потроллили местных прилепинцев, обозначая перспективу появления господина Зверева на выборах в качестве партийного куратора Псковской области. Думаю, и сам звездный стилист удивился бы, узнай, что некоторые псковские оппозиционеры неизвестно по какой причине «сватают» его в наш регион.

Сергей Зверев: Звезда в нереальном шоке.

Если говорить серьезно, то эсеры - в отличие от большинства других партий - уже сейчас регулярно распространяют по области свою партийную газету. Бьют по единороссам. Кстати, что касается бумажной партийной продукции, то недавно председатель партии Сергей Миронов прислал в нашу редакцию свою новую автобиографическую книжку. Называется «Серёга. Простые истории надежного парня».

Сергей Миронов на презентации автобиографической книжки.

Сам простой «надежный парень», на минуточку - экс-спикер Совета Федерации, на обложке при бабочке – выглядит весьма забавно, Точки в букве ё в Серёге – почему-то в виде двух божьих коровок. Содержание – так близко к народу, что дальше некуда. Ну вот названия глав: «Два воспоминания о бабушке», «Жвачка», «Как я научился плавать», «Призыв в армию» и так далее.

Кандидат Цаплин: Я обычный человек. На завтрак люблю яичницу с колбасой. И вот - стакан крепкого, сладкого чая. Просто я такой же как вы (фильм «День выборов»)

Любопытно, что в книжке есть и про Псковскую область. Глава «Как я бросил курить» - это про поездку 15-летнего Сергея Миронова в трудовой лагерь в один из колхозов Псковской области, который располагался напротив Михайловского. Ну да это лирика, а завершая разговор о псковских эсерах, отмечу, что в минувшую субботу они провели региональную партийную конференцию. Определялись со стратегией и тактикой участия в выборах и с делегатами на съезд партии, который пройдет уже в следующий понедельник, 22 февраля. На съезд поедут четверо во главе с лидером псковских эсеров, вероятным №1 в списке партийных кандидатов на выборах в областное Собрание депутатов Олегом Брячаком (кто, кроме него войдет в тройку, в партии пока не определили). А их новый товарищ по партии – бывший активист ЛДПР, «Родины» и партии «За правду», казак и профсоюзный деятель Игорь Иванов отправляется с эсерами на выборы главы Порховского района.

Руководитель фракции «Справедливой России» в областном Собрании Наталья Тудакова, Игорь Иванов, Олег Брячак и другие участники процесса партстроительства

Таким образом, впервые за последнее время «Справедливая Россия» примет участие в выборах муниципальных глав. Подробнее о том, что происходит на первых выборах этого года, поговорим в заключительной части нашей программы.

Напомню, что необходимость в проведении досрочных выборов в Порхове возникла в связи со смертью главы этого муниципального образования Виктора Степанова. Голосование пройдет 11 апреля. Выдвинут ряд кандидатур. И казак Иванов от эсеров – это еще не самая большая неожиданность. Судите сами: на выборы в Порхове заявился житель аула Эркен-Юрт Карачаево-Черкесской Республики Назир Тангатов – причем, не сам по себе, а от партии, да еще с каким названием.

Тут наберитесь терпения: это партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Короче, за всё хорошее и против всего плохого.

Естественно, уже сдал документы на регистрацию кандидатом руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов – да, тот самый, что, кажется, не пропускает ни одной избирательной кампании, от муниципальной до губернаторской. ЛДПР выдвигает старшего инструктора Дновского локомотивного депо Антона Андреева, самовыдвиженцем идет замдиректора фирмы из Порхова Алексей Филиппов, КПРФ вновь делает ставку на депутата районного собрания, пенсионера Александра Сергеева – человека с весьма необычной биографией: он служил в роте почетного караула; будучи коммунистом, стал главой волости, а еще в 1990-е получил судимость по редкой 147-й статье Уголовного кодекса – за нарушение изобретательских и патентных прав. Естественно, будет здесь на выборах и кандидат от «Единой России». Известно, что партия власти поначалу выбирала между депутатом областного Собрания, руководителем коммерческой компании из Порхова Геннадием Григорьевым и Ольгой Ивановой, которая сейчас исполняет обязанности главы района.

9 февраля в рамках визита в Порхов губернатор Михаил Ведерников встретился с и. п. главы района Ольгой Ивановой

Однако в конечном итоге ставку сделали на другого. Компромиссно-объединительной фигурой стал Юрий Семенов, коренной житель района, советник директора «Псковэнергоагента». В минувшую пятницу, 12 февраля, он победил по результатам предварительного голосования «Единой России».

Юрий Семенов в 2000-е был председателем собрания депутатов городского поселения «Порхов»

Отмечу, что праймериз из-за пандемии коронавируса были весьма специфические – они проводились в сжатые сроки, с относительно небольшим количеством выборщиков. Так или иначе, Юрий Семенов уверенно победил своего единственного визави и теперь представит партию на первых выборах 2021 года.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.