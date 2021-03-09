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Кандидатский минимум

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем сегодня с печального известия. Накануне после тяжелой болезни ушел из жизни наш коллега — журналист Юрий Моисеенко.

Слушателям радио «Эхо Москвы» в Пскове он известен, прежде всего, как автор программы «Диванная политика». Наверняка вы ее тоже с интересом слушали, а кто-то на сайте Псковской Ленты Новостей читал текстовые версии этой программы. В ней Юрий Александрович со своего воображаемого диванчика, со свойственным ему юмором и иронией каждую неделю обозревал события политической жизни, анализировал, сравнивал, вспоминал - благо, было что вспомнить и с чем сравнить: опыт-то огромный, за сорок с лишним лет в журналистике он сотрудничал со многими ведущими российскими СМИ — «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Известия», «Совершенно секретно» и многие другие издания (список на самом деле очень длинный и внушительный), а в 1990-е Юрий Моисеенко был одним из авторов и руководителей наикрутейшей по тем временам газеты «Новости Пскова» - в золотой ее период, времен главреда Владлена Смирнова. За годы профессиональной деятельности Юрий Александрович успел издать несколько книг и в целом оставил яркий след в псковской журналистике. Нам всем будет не хватать его, профессионального журналиста и яркого человека. Мы выражаем соболезнования родным Юрия Александровича. Этот выпуск программы посвящается его памяти...

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Теперь к темам политической повестки. В последних выпусках «Гонок по вертикали» мы подробно разбирали, во-первых, ситуацию с протестными акциями несистемной оппозиции — ту январскую волну, которая быстро сошла на нет, а, во-вторых, говорили о партии власти, которая первой вступила в активную фазу подготовки к выборам в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов. Напомню, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже объявил о запуске процедуры предварительного голосования. Праймериз стартуют в середине марта, а завершатся в мае. Видим мы и другие приметы того, что партия и ее Псковское отделение во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским готовятся к выборам.

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Проведены консультации и различные согласования, по информации ПЛН, список единороссов на выборах в Псковский региональный парламент могут возглавить губернатор Михаил Ведерников, сенатор Андрей Турчак и спикер областного Собрания Александр Котов. Добавлю, что список лидеров партии на выборах в 2021 году будет представлять собой не тройку, а пятерку. Кроме названных персон, в топ-5, вероятно, будут включены врач с передовой борьбы с коронавирусом и боевой офицер — ветеран Вооруженных сил.

Повторюсь, вот об этих составляющих политической жизни — действиях партии власти и несистемной оппозиции мы много говорили в последние недели — при этом так называемая системная оппозиция ушла в тень. Между тем там тоже уже началась подготовка к парламентской кампании и происходят события внутрипартийной жизни. Вот, например, партия №2 — КПРФ и ее Псковское отделение. В последнее время о местных коммунистах практически ничего не слышно. Между тем сейчас они стоят на пороге важнейшего события в жизни областного отделения партии. Уже в ближайшие выходные пройдет областная отчетно-выборная конференция. Любопытно, что перед этим партийным форумом оппоненты коммунистов запустили информацию о том, что в Псков может приехать лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чему местные якобы не очень-то рады. Напомню, что давным-давно Зюганов уже приезжал в наш регион — и даже не единожды, но было это, скажем так, в прошлой политической жизни.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время одного из приездов в Псков. Фото из архива ПЛН

Последний визит проходил больше десяти лет назад, по памяти, на исходе нулевых. Вспоминаю, как лидер компартии - когда уже завершил программу визита и занял место в купе поезда Псков — Москва, перед самым отправлением состава, в интервью подводил итоги поездки и неожиданно начал рассказывать о том, какие же молодцы монахи Псково-Печерского монастыря — как у них там всё образцово организовано. Об однопартийцах, кстати, говорил куда сдержаннее. В общем, приедь Геннадий Андреевич снова — наверное, было бы интересно. Тем более, парламентские выборы, новая политическая реальность, заявленный новый курс КПРФ. Вопросов много. Однако слухи о приезде Зюганова в Псков — это, судя по всему, не более чем фейк, иначе говоря, вранье, неизвестно зачем запущенное оппонентами коммунистов - по крайней мере, так эту псевдоновость расценивают в обкоме.

Ну да это всё лирика. На самом деле главная интрига тут не в этом. Коммунисты определяются с руководством региональной организации, и главный вопрос — сохранит ли пост первый секретарь обкома Петр Алексеенко.

Напомню, что тут достаточно любопытная история — еще осенью прошлого года Петр Васильевич в эфире нашей радиостанции объявил, что намерен покинуть руководящий пост. Следуя таким образом установке федерального партийного руководства на обновление и омолаживание руководящих органов. Это было заявлено официальной причиной, а неофициально и непублично в обкоме говорили о том, что против первого секретаря выступает «старая гвардия» обкома, прежде всего, член ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин. Так или иначе, о скорых переменах было объявлено. И тут же обозначались потенциальные претенденты на пост персека. Прежде всего, это руководитель Псковского райкома КПРФ, агроном агрофирмы «Победа» Александр Ножка и второй секретарь обкома, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов. И вот в связи с этим стало очевидно противостояние различных сил в рядах красных. В одной из наших программ я отмечал, что областное отделение КПРФ - не монолитно: внутри организации традиционно существуют различные группы, периодически между их представителями происходят конфликты. Как и в любом коллективе, здесь есть недовольные, присутствует борьба за лидерство, члены партии по-разному видят ее настоящее и будущее, придерживаются различных взглядов на методы достижения целей. Достаточно распространено мнение о том, что внутри обкома есть условные «партия мира» и «партия войны». Если первые исходят из принципа «Ребята, давайте жить дружно», взаимодействуют с властью и готовы на компромиссы, то вторые настроены по отношению к режиму куда более воинственно и выступают за более решительные действия.

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Ситуация, когда руководитель организации объявил об уходе и обострилась борьба за лидерство, грозила обернуться серьезным конфликтом. Отчего и было принято компромиссное решение - уговорить Петра Алексеенко не брать самоотвод на грядущих выборах и не покидать пост первого секретаря. Он согласился, а принятое коллегами решение прокомментировал так: мол, обком решил не менять коней на переправе. Всё это было еще осенью прошлого года, когда и должна были состояться внутрипартийные выборы. Однако из-за коронавирусных ограничений проведение конференции неоднократно переносили на более поздний срок. И вот время принимать решение приходит — решения будут приниматься уже в эту субботу, 13-го. По информации из областного отделения КПРФ, ждать больших неожиданностей не стоит: большинство партийцев поддерживают сохранение статус-кво, при этом в руководящих органах областного отделения могут произойти некоторые изменения.

Депутаты областного Собрания, секретари обкома КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов

Что до другого важного решения, которое должны принять в КПРФ, — относительно того, кто представит партию на выборах в Госдуму по одномандатному округу, то тут ситуация такая. Претендентов двое — Дмитрий Михайлов и региональный омбудсмен Аркадий Мурылев. Предпочтительнее шансы у Михайлова, в поддержку которого выступило абсолютное большинство секретарей райкомов и горкомов, и в Москве в руководстве партии, по нашей информации, поддержали этот выбор. Таким образом, за полгода до сентябрьского голосования уже сложился ориентировочный список кандидатов от всех основных партий. Предварительно, «Единую Россию» представит действующий депутат, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, КПРФ — Дмитрий Михайлов, ЛДПР — региональный партийный координатор, руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков, «Справедливую Россию» представит депутат Псковской гордумы Олег Брячак, «Яблоко» - региональный парламентарий Лев Шлосберг, «Партию роста» — руководитель регионального отделения ПР, бизнесмен Игорь Романов, партию «Новые люди» - сотрудник областного совета профсоюзов Андрей Маковский.

Вот такой состав потенциальных претендентов — как минимум, 7 человек. Можно сказать, «кандидатский минимум», имея в виду, что традиционно на мандат в псковском одномандатном округе претендует порядка десяти кандидатов, а то и больше. Скажем, в 1995-м (ну это когда «пришел, увидел, победил» Александр Невзоров), претендентов было 11, а пять лет назад, на предыдущих парламентских выборах в 2016-м, их вовсе оказалась дюжина.

Яблочник Лев Шлосберг и эсер Олег Брячак были среди участников парламентской кампании 2016 года - вероятно, будут участвовать и в выборах-2021. Фото из архива

12 кандидатов — это пока рекорд. Посмотрим, как будет в этом году. За ходом кампании по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания мы будем внимательно следить — и в выпусках еженедельной программы «Гонки по вертикали», и в рамках информационно-аналитического проекта ПЛН «Навстречу урнам. Парламентский марафон — 2021». Уже в ближайшее время на сайте появится очередной материал этого проекта. Если интересуетесь происходящим в псковской политике — не пропустите.

А я на этом прощаюсь с вами. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч!

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети