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Блоги / Александр Савенко

Три совпадения, десять шагов к достойной жизни и сто миллионов для депутата

20.04.2021 23:10|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор политических событий за неделю — поговорим про подготовку к выборам, праймериз, партийные конкурсы и уже опубликованные сведения о доходах псковских чиновников и депутатов, и тут назовем имена тех народных избранников из Псковской области, на фоне доходов которых уже озвученные в СМИ чиновничьи миллионы выглядят как... даже не знаю... ну как карманные деньги. Не верите?

Ну а что скажете, если узнаете, что депутат из Псковской области задекларировал более 100 млн рублей годового дохода и 60 транспортных средств?

Но об этом позже, а вначале коротко о заметных событиях региональной политической жизни. Губернатор Михаил Ведерников  на минувшей неделе провел пресс-конференцию. Озвучил некоторые итоги работы и обозначил планы, в том числе по восстановлению представительства Псковской области в Москве. Руководить этой структурой должен некий статусный человек в должности вице-губернатора (таким образом, их станет пятеро вместо нынешних четырех замов), имя нового вице- губернатора пока неизвестно. Как и адрес этого своеобразного «филиала» региона в столице. По словам Михаила Ведерникова, было бы удобно получить представительство в Москва-сити (это бизнес-центр — несколько небоскребов, где находится и ряд министерств), однако администрация Псковской области пошла другим путем, уже договорилась с руководством управления делами президента и посмотрели объекты, которые у них есть в наличии. «Думаю, в течение недели мы определимся, заключим договор и займемся косметическим ремонтом», - заявил в минувшую среду губернатор, ну а добавлю, что подобное представительство существовало и ранее, при предшественниках Михаила Ведерникова — Андрее Турчаке, Михаиле Кузнецове и Евгении Михайлове.

Что до других вопросов пресс-конференции, то губернатор коснулся темы сентябрьских выборов и сообщил, что ожидает примерно 40-процентного обновления состава областного Собрания депутатов и подтвердил: действующий депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский «рассматривается как кандидат и будет кандидатом от партии «Единая Россия».

«Что касается списка, кандидат, очевидно, будет другой» - это уже про депутата по списку партии власти Александра Васильева. То есть очевидно, что мандата, который убитодорожник получал дважды — в 2011-м году, после встречи Владимира Путина с псковскими общественниками, и в 2016-м — в сентябре он лишится. Между тем продолжаются праймериз «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы Госдумы и областного Собрания. В нашем регионе заявилось более восьмидесяти человек. Регистрация участников продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая.

Теперь о подготовке к выборам других парламентских партий. В субботу в Пскове прошла конференция регионального отделения «Справедливой России — За правду». По итогам голосования на пост председателя областного отделения партии вернулся Олег Брячак, ранее его кандидатуру рекомендовало федеральное руководство во главе с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым. В тот же день подготовку к важнейшей избирательной кампании года обсуждали на бюро областного отделения КПРФ псковские коммунисты. Второй секретарь обкома, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов представил проект предвыборной программы, с которой кандидаты от партии примут участие в парламентских выборах по псковскому одномандатному округу №148 и в областное Собрание депутатов.

Тут, на мой взгляд, интересны два момента. Во-первых, то, что представлял проект документа Михайлов, практически стопроцентно означает, что именно он представит партию на выборах в Госдуму. Напомню, раньше тут были варианты — выбирали между региональным бизнес-омбудсменом Аркадием Мурылевым и Дмитрием Михайловым. С учетом позиции авторитетного партийца, члена ЦК и экс-первого секретаря псковского обкома Владимира Никитина «За Мурылева» было не очевидно, что в итоге выдвинут Михайлова. Теперь в этом вопросе точки над i расставлены. А, во-вторых, проект предвыборной программы представлен достаточно рано, аж за пять месяцев до голосования. То есть коммунисты тут — пионеры, первыми представили программу. И за это их можно похвалить. Впрочем, представлять проект как нечто цельное, детально проработанное, с прописанной региональной проблематикой и конкретными территориями Псковской области - я бы не стал. Так или иначе, программа называется «За возрождение Псковщины – земли русской!» В ее основу взята программа компартии «10 шагов к достойной жизни», которая появилась перед предыдущими парламентскими выборами-2016. Но, как считают в КПРФ, актуальности она не потеряла.

Что касается конкретных предложений в этих условно новых «десяти шагах», то их достаточно много. Вот только некоторые.

1. Усиление контрольных функций областного Собрания депутатов, в том числе в части контроля за избирательными процедурами.

2.Возвращение прямых выборов глав Пскова и Великих Лук.

3. Вынесение на обсуждение закона об отзыве любого депутата или выборного должностного лица.

4. Вынесение на федеральный уровень вопроса о пересмотре межбюджетных отношений между федеральным центром и регионом.

5. Обеспечение 100% финансирования сельских поселений для выполнения ими своих обязательств. И так далее.

Пока проект программы, на мой взгляд, производит впечатление эдакой вторичности - свежих идей объективно маловато, постоянно возникает ощущение, что всё это мы слышали и не раз — например, про те же прямые выборы глав Пскова и Великих Лук постоянно говорят и вносят в собрание законопроекты псковские яблочники. Про необходимость изменения принципа межбюджетных отношений постоянно напоминают руководители псковского отделения «Единой России». То есть всё это общеизвестные темы, под многим тут, разумеется, можно подписаться, но это - не прорывные идеи, не ноу-хау, не конкретные и четко прописанные планы. Вот этого в программе коммунистов не видно — но, может быть, только пока. Как подчеркивают в обкоме, это не более чем проект программы. Его направили в районы для обсуждения, теперь ждут с мест предложений и наказов. Ближе к сентябрьским выборам вернемся к разговору на тему, что предлагают коммунисты.

Тем временем в псковском областном отделении ЛДПР тоже продолжают подготовку к избирательной кампании и уже определились с тройкой лидеров списка на выборах депутатов областного Собрания. Третьим станет депутат Сергей Литвиненко, вторым - руководитель областной партийной организации, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков, а первым - Владимир Жириновский.

К слову, на днях в областном отделении партии подвели итоги необычного конкурса. Напомню, что еще в феврале юным жителям Псковской области, в возрасте до 12 лет, было предложено рисунками поздравить лидера ЛДПР, ему в это воскресенье, 25 апреля, исполнится 75. Перед этой датой объявлены победители конкурса, лучшие работы опубликованы — судя по всему, победителем стал автор рисунка, на котором изображен Жириновский, показывающий... фигу.

Кому адресован кукиш - можно только догадываться. Возможно, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, которому Жириновский намедни предрек скорую отставку. 

И еще пару слов про псковских либерал-демократов. Они оперативно откликнулись на опубликованные сведения о доходах псковских топ-чиновников и сделали заявление в том духе, что много получают госуправленцы, с этим надо что-то делать. Тема депутатских и чиновничьих миллионов на минувшей неделе вообще обсуждалась в соц-сетях и телеграм-каналах достаточно активно. Мало того, что это вообще у многих любимое занятие - считать чужие бабки, так еще большинство отчитавшихся показали рост доходов — и отнюдь не на копейки. С другой стороны, эти суммы в несколько миллионов рублей уж точно не позволят ни депутатам на штатной основе, ни государственным и муниципальным управленцам подняться на первые строчки в списке «100 псковских миллионеров». Напомню, ежегодно такой символический клуб формирует ПЛН.

Продолжим традицию и в этом году, но произойдет это позже, когда сведения о доходах опубликуют все. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что лидер списка останется прежним. Я это к тому, что депутат Пустошкинского районного собрания, предприниматель Сергей Сизов второй год подряд задекларировал доходы в сумме более ста миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте муниципального образования.

По итогам 2020 года доход господина Сизова составил 102 млн 519 тыс 883 рубля. Годом ранее им было задекларировано почти на три миллиона больше - 105 272 865 рублей. В собственности бизнесмена находится более шестидесяти транспортных средств (6 легковых автомобилей БМВ, Рено, Киа и УАЗ, 27 грузовиков МАН и Скания, 28 полуприцепов), два земельных участка площадью 24 099 290 и 13 317 квадратных метров, а также нежилое здание площадью 727,7 кв м. Кроме того, в пользовании депутата находится жилой дом площадью 90 квадратных метров.

Сергей Сизов является одним из самых состоятельных депутатов Псковской области, с 2015 года традиционно входит в число лидеров символического списка «100 псковских миллионеров».

Как отмечалось ранее, высокие доходы предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, объясняются тем, что Сергей Сизов декларирует, по его собственному выражению, весь свой доход, ну то есть из этих денег надо заплатить водителям, купить горюче-смазочные материалы, ну и так далее.

И напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Уже завтра, 21 апреля, с ежегодным посланием Федеральному собранию выступит президент России Владимир Путин. Напомню, что прошлогодним аналогичным обращением был дан старт процессу по внесению поправок в Конституцию. Так что ждем, что там будет сказано завтра, и заодно вслед за наблюдателями обращаем внимание на ряд, скажем так, совпадений и прочих нюансов, коих можно насчитать, как минимум, три. Это и запланированная на вечер того же дня акция сторонников Алексея Навального в Москве и других городах. Как сообщили сегодня федеральные СМИ, столичные власти не согласовали митинг оппозиции — уточняется, что заявка была подписана соратниками Навального, Иваном Ждановым и Леонидом Волковым; в качестве причины отказа в согласовании акции называются антикоронавирусные ограничения. Кроме того, уведомление было подано с нарушениями – организаторы акции находятся за пределами страны. К слову, администрация Псковской области сегодня предупредила жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях.

Что до других сопутствующих нынешнему посланию моментов, то практически сразу после него российский президент встретится со своим белорусским коллегой, и тут тоже есть определенная интрига. А уже в пятницу состоится заранее проанонсированное заседание Совета Федерации. Не дожидаясь оглашения текста, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «это будет послание нового времени», а «поручения, обозначенные президентом, потребуют быстрой реализации». Ну а Геннадий Зюганов перед этим экстренным заседанием Совфеда допустил введение войск в Донбасс. Как говорится, будем наблюдать.

А на сегодня это всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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