Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
в последний путь
Камбэк Брячака
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Политика 19.04.2021 14:060 «День тишины» перед сентябрьскими выборами в Госдуму будет отменен 19.04.2021 20:381 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» 19.04.2021 14:060 «День тишины» перед сентябрьскими выборами в Госдуму будет отменен 18.04.2021 22:440 Псковские «cправедливороссы» поддержали назначение Олега Брячака своим лидером 18.04.2021 16:465 Общественная палата Псковской области и «Партия Роста» будут сотрудничать на выборах 17.04.2021 15:483 Коммунист Михайлов представил проект программы на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 12.04.2021 23:433 Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака 12.04.2021 11:092 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич»

19.04.2021 20:38|ПсковКомментариев: 1

Ух, ну и неделька выдалась! Ошеломляющие новости сменяли друг друга с прямо-таки калейдоскопической скоростью: не успевали мы «переварить» одно, как тут же следовало что-то другое, не менее неожиданное и нестандартное. У нас то дипломатов десятками высылали, то совместными усилиями раскрывалась подготовка покушения на Лукашенко, то американцы вводили новые санкции, то врачи сообщали о критическом состоянии Навального - и его сторонники снова трубили общий сбор, а еще были возвращение в актуальную повестку «очарованных странников» Петрова с Бошировым, вдруг ставшая недоступной Турция, предложение экс-президента Эстонии закрыть Европу от россиян... Если так будет продолжаться и дальше, то даже страшно загадывать, что нас ждет через день-другой, скажем, уже в эту среду.

Но то — большая политика и международные дела, а в наших палестинах всё было куда спокойнее. Перефразируя недавний мем, можно сказать: это у них политический маразм и возрастная деменция — а у нас субботники и пресс-конференции. Если серьезно, то за всеми проявлениями политической активности в регионе, очередными неприятностями муниципальных глав и шатающихся под чиновниками креслами внимательно наблюдал наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам, он высказывает свое субъективное мнение и выставляет по пятибалльной шкале оценки местным политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Евгений Седов

Глава Палкинского района временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Такое решение принял суд по требованию следователя, занимающегося расследованием уголовного дела в отношении муниципального управленца. Напомню, Евгения Седова обвиняют в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух фактов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), совершенных в бюджетной сфере. Как полагает следствие, палкинский глава оказывает давление на своих подчиненных, в том числе бывших, подрядчиков и жителей района, препятствуя производству по уголовному делу. Суд посчитал представленные следствием доводы обоснованными.

-4 Александр Васильев

Депутат Государственной Думы, дважды избиравшийся в парламент по списку «Единой России» в составе группы, включающей в себя Псковскую область, в сентябре потеряет свой мандат. В списке «Единой России» на выборах в Госдуму будет значиться совсем иная фамилия. Это было понятно и раньше, однако теперь объявлено практически официально. В ходе прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции губернатор Михаил Ведерников сообщил, что от партии на выборах в Госдуму будет другой кандидат. Чем после выборов займется фееричный депутат-убитодорожник, можно только гадать — продолжит бегать с колобашкой по дорогам, засядет за написание мемуаров или, может быть, займется изобретением грибоискателя, о появлении которого, помнится, мечтал? Набираемся терпения — ждать ответа осталось недолго.

-3 Елена Чернышова

У руководителя областного комитета по спорту наступила, мягко говоря, не самая светлая полоса в карьере. Пару недель назад губернатор сообщил о проведении в ее отношении служебной проверки после концерта в Ледовом дворце с нарушением противовирусных ограничений (два других обозначенных тогда управленца — Жанна Малышева и Иван Штылин уже покинули свои кресла). А теперь выяснилось, что физкультурно-оздоровительные комплексы в Псковской области строятся с грубыми ошибками: в Пскове и Плюссе при подготовке основания не были соблюдены отметки высотности, в итоге на беговых дорожках стоит вода, и теперь, чтобы это исправить, нужно вырезать большие участки асфальта.  Кем контролируется это строительство и кто конкретно должен нести ответственность за выявленные косяки — вопрос дискуссионный, но, предположу, что спрашивать в первую голову будут с руководителя комитета, который, как прописано в документах, должен осуществлять «государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере физической культуры и спорта».

-2 Псковское «Яблоко»

Региональное отделение партии несет серьезные репутационные потери на фоне разгорающегося конфликта главы Пустошкинского района, члена «Яблока» Светланы Васильковой и уволенного ее зама, тоже яблочника, Андрея Иванова. Уже в ближайшие дни (если быть точным, то 22 апреля) должно пройти первое судебное заседание по иску господина Иванова, считающего расторжение трудового договора с ним незаконным. Чем там дело закончится — неизвестно, но, как бы то ни было, откровения уволенного «по статье» замглавы уже сейчас больно бьют по псковскому «Яблоку». Когда-то приглашенный в Пустошку из Новосокольнического района господин Иванов выносит сор из избы, заявляет о несамостоятельности Васильковой, едва ли не полной ее зависимости от руководителя регионального отделения партии Льва Шлосберга, следствием чего, по мнению отставника, стала самоизоляция района и отсутствие нормального контакта с региональной властью.

-1 Всеволод Козловский

Депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук поведал в соцсетях прям-таки душераздирающую историю о том, как пару лет назад у него угнали личный автомобиль - и на какие чудовищные муки обрекло его это происшествие. Всеволод Козловский, всегда, везде и во всем видящий происки местной власти, увидел их в этой истории. Из сбивчивого и чересчур эмоционального рассказа депутата (в духе "Всё сфабриковано... Им нечем меня прижать... Их мечта - меня "нагнуть" и т.д) сложно сказать, подозревает ли он оппонентов в самом угоне авто - или только в затягивании расследования. Но тут другое важно уяснить - депутата не запугать, о чем он и заявляет, комментируя бумагу, полученную из правоохранительных органов. Есть в этом повествовании Всеволода Козловского и фантазии про какие-то «патроны, пакетики с белым порошком или травой», которые его нисколько тоже не напугают.  Если что и должно удивлять в этой истории, так только то, что Всеволод Козловский не обвинил оппонентов в том, что они облучают его с помощью вышки 5 G, из-за чего приходится ходить в шапочке из фольги.   

0 Владимир Кротов

Экс-председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимир Кротов может быть назначен директором муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор». Проект решения Псковской городской Думы о согласовании его кандидатуры на эту должность и о заключении с ним срочного трудового договора уже опубликован на официальном сайте муниципалитета. В соответствии с традицией, мне здесь следовало бы написать: мол, перед этим назначением ни плюса, ни минуса пока ставить не буду — посмотрим, как Псковский бизнес-инкубатор заработает при новом руководителе и станет ли он крутым трамплином для начинающих предпринимателей. Но, знаете, не буду этого писать, ибо в данном случае вопрос — риторический, ответ на него для очевиден. Так что просто ставлю 0.

+1 Партия «Новые люди»

Региональное отделение новой партии в рамках подготовки к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания продолжает повышать степень активности. Сторонники лидера «Новых людей» - основателя компании «Фаберлик» Алексея Нечаева раздают газеты на улицах Пскова, в городе появились биллборды, партийные активисты призывают псковичей вливаться в ряды сторонников свежеиспеченной партии и обещают подарки. Любопытно, что среди главных лиц «Новых людей» в агитационно-пропагандистских материалах — известный продюсер и КВНщик Сангаджи Тарбаев, тот самый, который три года назад приезжал в Псков на форум «Команды 2018» и агитировал за Михаила Ведерникова, который на сентябрьских выборах депутатов регионального парламента, очевидно, возглавит список «Единой России».

+2 Иван Белугин

Сотрудник администрации Псковской области стал победителем Всероссийского «Конкурса политологов». Награду победителю вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отмечу, что Куньинский район, откуда родом Иван Белугин, становится эдакой «кузницей политических кадров»: напомню, что оттуда же и глава центрального исполнительного комитета «Единой России», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов.

+3 Ольга Торбич

Неожиданный поворот в деле экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино». Многие уже и не думали, что такое у нас теперь в принципе возможно. Так или иначе, областной суд отменил приговор Псковского городского суда в отношении госпожи Торбич, обвинявшейся в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство. Отмечается, что выводы суда первой инстанции о виновности экс-директора ОЭЗ «Моглино» в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Напомню, суд первой инстанции установил, что, занимая пост гендиректора «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Тогда суд признал бизнесвумен виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

+4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова получает высокую положительную оценку в связи с продолжающимся месячником по уборке региональной столицы и очевидными изменениями к лучшему. Достаточно зайти в социальные сети и посмотреть, что пишут горожане о качестве уборки Пскова, чтобы сделать однозначный вывод: то, как работает городская власть в данном направлении этой весной, людям нравится. Кстати, в минувшую среду сити-менеджер вновь проконтролировал качество уборки улиц. В целом дал удовлетворительную оценку работе подрядчиков по приведению города в нормативный вид после зимы. «Замечания учитываются, но работы еще очень много», - заключил Александр Братчиков.

+5 Максим Жаворонков

Экс-заместитель губернатора Псковской области — бывший руководитель аппарата региональной администрации Максим Жаворонков возглавил аппарат фракции «Единой России» в Государственной Думе. При этом он продолжит работу в Центральном исполнительном комитете партии на посту помощника председателя ЕР - первого заместителя руководителя ЦИК на общественных началах. Отмечаем продолжающееся восхождение по властной лестнице члена команды Андрея Турчака.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 58 человек
19.04.2021, 20:381 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» 19.04.2021, 20:220 Пскович отправится в экспедицию для мониторинга территорий распространения борщевика 19.04.2021, 20:000 Плановый смотр спецтехники состоялся в компании «Экопром». ВИДЕО 19.04.2021, 19:320 Ассоциация лесопромышленников Псковской области выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Колесникова
19.04.2021, 19:240 Общественный совет сформировали при нацпарке «Себежский» 19.04.2021, 19:004 Более 30 участниц приняли участие в кастинге конкурса красоты в Великих Луках 19.04.2021, 18:580 В Псковской области стартовали региональные этапы трех конкурсов профмастерства 19.04.2021, 18:490 Интерактив: В Пскове «умирает» светофор
19.04.2021, 18:440 Псковичи могут не уведомлять ведомства о получаемых в ПФР выплатах 19.04.2021, 18:337 Реплика Донецкого: Маразм, хлебало и жалобы обывателя 19.04.2021, 18:250 Наркопритоны будут искать в Псковской области в рамках операции «Быт» 19.04.2021, 18:190 Почти 2 млн рублей направят на строительство ангара в псковской Толбице
19.04.2021, 18:110 Программу развития инфраструктурных проектов могут запустить в регионах России 19.04.2021, 18:040 Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости 19.04.2021, 17:571 Проект зон охраны церкви Михаила Архангела поступил в областное Собрание 19.04.2021, 17:520 Псковским пенсионерам предлагают помощь тимуровцев
19.04.2021, 17:480 Более 15 тысяч фиалок высадят в Пскове ко Дню Победы 19.04.2021, 17:430 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 19.04.2021, 17:380 Компании от трех человек получат скидку на спектакли в Псковском драмтеатре 19.04.2021, 17:310 Псковский хлебокомбинат получил благодарность за помощь медикам в период пандемии
19.04.2021, 17:220 На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов 19.04.2021, 17:210 Ударившего бывшую жену великолучанина отправили на исправительные работы 19.04.2021, 17:181 В Псковской области отменили запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 19.04.2021, 17:130 Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым
19.04.2021, 17:081 Псковичи получили медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге 19.04.2021, 17:000 Акция «‎‎Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате 19.04.2021, 16:550 В ВТБ Онлайн появилась темная тема 19.04.2021, 16:500 В аппарате псковского бизнес-омбудсмена изменились номера телефонов
19.04.2021, 16:440 Региональные уполномоченные встретились с Александром Котовым накануне ежегодного доклада в парламенте 19.04.2021, 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 19.04.2021, 16:250 Увлеченных энергетикой псковских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду 19.04.2021, 16:200 На границе с Латвией у мужчины изъяли более 150 электронных сигарет
19.04.2021, 16:140 Нарушение санитарных правил выявили в великолукском техникуме 19.04.2021, 16:082 За вылов 143 лещей, карася и щуки псковские рыбаки заплатят более 1 млн рублей 19.04.2021, 16:0310 Его величество стульчик 19.04.2021, 16:000 Псковский центр «Мой бизнес» получил премию
19.04.2021, 15:540 Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным 19.04.2021, 15:480 ВТБ: Траты жителей Северо-Запада за рубежом весной в 2,5 раза ниже, чем до пандемии 19.04.2021, 15:440 Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке 19.04.2021, 15:390 Ольга Тимофеева: Иллюзий, что будет просто, у меня нет
19.04.2021, 15:350 Эстония возобновит авиасообщение с Россией 25 апреля 19.04.2021, 15:290 Около 200 территорий привели в порядок в Великих Луках 19.04.2021, 15:200 60 дорожных рабочих ремонтируют Гдовскую трассу 19.04.2021, 15:190 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
19.04.2021, 15:110 В России прорабатывается вопрос модернизации инфекционной службы 19.04.2021, 15:040 Псковичи попадут в сборную России по брейкингу 19.04.2021, 15:040 Не рубите, мужики 19.04.2021, 15:000 Псковские школьники сняли видеоролики о безопасном поведении
19.04.2021, 14:552 В Пскове объяснили выбор места для строительства временного моста 19.04.2021, 14:400 Впервые в истории на Марсе состоялся полет беспилотника 19.04.2021, 14:340 Более 200 сотрудников «Горводоканала» провели масштабный субботник в Пскове 19.04.2021, 14:330 Отелло, Дездемона и богиня инстаграма Марина: обзор театральной недели в Пскове
19.04.2021, 14:2810 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021, 14:160 Росгвардеец стал чемпионом Псковской области по легкоатлетическому кроссу 19.04.2021, 14:110 «Постскриптум»: Отстранение главы и новый вызов для туриндустрии. ВИДЕО 19.04.2021, 14:060 «День тишины» перед сентябрьскими выборами в Госдуму будет отменен
19.04.2021, 13:560 Жительница Бежаниц под угрозой ножа отдала разбойнику золотые серьги 19.04.2021, 13:460 Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство жилья 19.04.2021, 13:420 Псковичей просят помочь в уборке Дмитриевского кладбища 19.04.2021, 13:360 В Псковской области бытовые платежи ушли в онлайн
19.04.2021, 13:340 В Пскове супружескую пару будут судить за нападение на полицейского 19.04.2021, 13:300 В России предлагают полностью оплачивать больничные родителям дошкольников 19.04.2021, 13:250 Главы еще нескольких районов Псковской области отчитались о доходах 19.04.2021, 13:120 Юные футболисты из Печор выступят в финале всероссийского турнира в Москве
19.04.2021, 13:080 Миллиардер раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности 19.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 19.04.2021, 13:040 Работу нелегальной кальянной пресекли в Пскове 19.04.2021, 12:540 Псковская пенсионерка принесла в банк фальшивые доллары
19.04.2021, 12:392 Северо-западный и сибирский штаммы коронавируса формируются в России 19.04.2021, 12:353 Навального перевели из колонии в больницу для осужденных 19.04.2021, 12:330 Островичам предложили выбрать две территории для благоустройства 19.04.2021, 12:280 Михаил Мишустин поздравил директора «Михайловского» с 60-летием
19.04.2021, 12:171 Более тонны макулатуры собрал завод «Псков-Полимер» в поддержку бездомных животных 19.04.2021, 12:100 Страны Балтии вошли в тройку самых ожидаемых для открытия границ 19.04.2021, 12:010 «Постскриптум»: Отстранение главы, стульягейт и новый вызов для туриндустрии 19.04.2021, 11:541 «Тайный друг» появился у ветеранов Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.