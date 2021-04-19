Политика

Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич»

Ух, ну и неделька выдалась! Ошеломляющие новости сменяли друг друга с прямо-таки калейдоскопической скоростью: не успевали мы «переварить» одно, как тут же следовало что-то другое, не менее неожиданное и нестандартное. У нас то дипломатов десятками высылали, то совместными усилиями раскрывалась подготовка покушения на Лукашенко, то американцы вводили новые санкции, то врачи сообщали о критическом состоянии Навального - и его сторонники снова трубили общий сбор, а еще были возвращение в актуальную повестку «очарованных странников» Петрова с Бошировым, вдруг ставшая недоступной Турция, предложение экс-президента Эстонии закрыть Европу от россиян... Если так будет продолжаться и дальше, то даже страшно загадывать, что нас ждет через день-другой, скажем, уже в эту среду.

Но то — большая политика и международные дела, а в наших палестинах всё было куда спокойнее. Перефразируя недавний мем, можно сказать: это у них политический маразм и возрастная деменция — а у нас субботники и пресс-конференции. Если серьезно, то за всеми проявлениями политической активности в регионе, очередными неприятностями муниципальных глав и шатающихся под чиновниками креслами внимательно наблюдал наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам, он высказывает свое субъективное мнение и выставляет по пятибалльной шкале оценки местным политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Евгений Седов

Глава Палкинского района временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Такое решение принял суд по требованию следователя, занимающегося расследованием уголовного дела в отношении муниципального управленца. Напомню, Евгения Седова обвиняют в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух фактов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), совершенных в бюджетной сфере. Как полагает следствие, палкинский глава оказывает давление на своих подчиненных, в том числе бывших, подрядчиков и жителей района, препятствуя производству по уголовному делу. Суд посчитал представленные следствием доводы обоснованными.

-4 Александр Васильев

Депутат Государственной Думы, дважды избиравшийся в парламент по списку «Единой России» в составе группы, включающей в себя Псковскую область, в сентябре потеряет свой мандат. В списке «Единой России» на выборах в Госдуму будет значиться совсем иная фамилия. Это было понятно и раньше, однако теперь объявлено практически официально. В ходе прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции губернатор Михаил Ведерников сообщил, что от партии на выборах в Госдуму будет другой кандидат. Чем после выборов займется фееричный депутат-убитодорожник, можно только гадать — продолжит бегать с колобашкой по дорогам, засядет за написание мемуаров или, может быть, займется изобретением грибоискателя, о появлении которого, помнится, мечтал? Набираемся терпения — ждать ответа осталось недолго.

-3 Елена Чернышова

У руководителя областного комитета по спорту наступила, мягко говоря, не самая светлая полоса в карьере. Пару недель назад губернатор сообщил о проведении в ее отношении служебной проверки после концерта в Ледовом дворце с нарушением противовирусных ограничений (два других обозначенных тогда управленца — Жанна Малышева и Иван Штылин уже покинули свои кресла). А теперь выяснилось, что физкультурно-оздоровительные комплексы в Псковской области строятся с грубыми ошибками: в Пскове и Плюссе при подготовке основания не были соблюдены отметки высотности, в итоге на беговых дорожках стоит вода, и теперь, чтобы это исправить, нужно вырезать большие участки асфальта. Кем контролируется это строительство и кто конкретно должен нести ответственность за выявленные косяки — вопрос дискуссионный, но, предположу, что спрашивать в первую голову будут с руководителя комитета, который, как прописано в документах, должен осуществлять «государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере физической культуры и спорта».

-2 Псковское «Яблоко»

Региональное отделение партии несет серьезные репутационные потери на фоне разгорающегося конфликта главы Пустошкинского района, члена «Яблока» Светланы Васильковой и уволенного ее зама, тоже яблочника, Андрея Иванова. Уже в ближайшие дни (если быть точным, то 22 апреля) должно пройти первое судебное заседание по иску господина Иванова, считающего расторжение трудового договора с ним незаконным. Чем там дело закончится — неизвестно, но, как бы то ни было, откровения уволенного «по статье» замглавы уже сейчас больно бьют по псковскому «Яблоку». Когда-то приглашенный в Пустошку из Новосокольнического района господин Иванов выносит сор из избы, заявляет о несамостоятельности Васильковой, едва ли не полной ее зависимости от руководителя регионального отделения партии Льва Шлосберга, следствием чего, по мнению отставника, стала самоизоляция района и отсутствие нормального контакта с региональной властью.

-1 Всеволод Козловский

Депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук поведал в соцсетях прям-таки душераздирающую историю о том, как пару лет назад у него угнали личный автомобиль - и на какие чудовищные муки обрекло его это происшествие. Всеволод Козловский, всегда, везде и во всем видящий происки местной власти, увидел их в этой истории. Из сбивчивого и чересчур эмоционального рассказа депутата (в духе "Всё сфабриковано... Им нечем меня прижать... Их мечта - меня "нагнуть" и т.д) сложно сказать, подозревает ли он оппонентов в самом угоне авто - или только в затягивании расследования. Но тут другое важно уяснить - депутата не запугать, о чем он и заявляет, комментируя бумагу, полученную из правоохранительных органов. Есть в этом повествовании Всеволода Козловского и фантазии про какие-то «патроны, пакетики с белым порошком или травой», которые его нисколько тоже не напугают. Если что и должно удивлять в этой истории, так только то, что Всеволод Козловский не обвинил оппонентов в том, что они облучают его с помощью вышки 5 G, из-за чего приходится ходить в шапочке из фольги.

0 Владимир Кротов

Экс-председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимир Кротов может быть назначен директором муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор». Проект решения Псковской городской Думы о согласовании его кандидатуры на эту должность и о заключении с ним срочного трудового договора уже опубликован на официальном сайте муниципалитета. В соответствии с традицией, мне здесь следовало бы написать: мол, перед этим назначением ни плюса, ни минуса пока ставить не буду — посмотрим, как Псковский бизнес-инкубатор заработает при новом руководителе и станет ли он крутым трамплином для начинающих предпринимателей. Но, знаете, не буду этого писать, ибо в данном случае вопрос — риторический, ответ на него для очевиден. Так что просто ставлю 0.

+1 Партия «Новые люди»

Региональное отделение новой партии в рамках подготовки к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания продолжает повышать степень активности. Сторонники лидера «Новых людей» - основателя компании «Фаберлик» Алексея Нечаева раздают газеты на улицах Пскова, в городе появились биллборды, партийные активисты призывают псковичей вливаться в ряды сторонников свежеиспеченной партии и обещают подарки. Любопытно, что среди главных лиц «Новых людей» в агитационно-пропагандистских материалах — известный продюсер и КВНщик Сангаджи Тарбаев, тот самый, который три года назад приезжал в Псков на форум «Команды 2018» и агитировал за Михаила Ведерникова, который на сентябрьских выборах депутатов регионального парламента, очевидно, возглавит список «Единой России».

+2 Иван Белугин

Сотрудник администрации Псковской области стал победителем Всероссийского «Конкурса политологов». Награду победителю вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отмечу, что Куньинский район, откуда родом Иван Белугин, становится эдакой «кузницей политических кадров»: напомню, что оттуда же и глава центрального исполнительного комитета «Единой России», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов.

+3 Ольга Торбич

Неожиданный поворот в деле экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино». Многие уже и не думали, что такое у нас теперь в принципе возможно. Так или иначе, областной суд отменил приговор Псковского городского суда в отношении госпожи Торбич, обвинявшейся в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство. Отмечается, что выводы суда первой инстанции о виновности экс-директора ОЭЗ «Моглино» в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Напомню, суд первой инстанции установил, что, занимая пост гендиректора «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Тогда суд признал бизнесвумен виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

+4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова получает высокую положительную оценку в связи с продолжающимся месячником по уборке региональной столицы и очевидными изменениями к лучшему. Достаточно зайти в социальные сети и посмотреть, что пишут горожане о качестве уборки Пскова, чтобы сделать однозначный вывод: то, как работает городская власть в данном направлении этой весной, людям нравится. Кстати, в минувшую среду сити-менеджер вновь проконтролировал качество уборки улиц. В целом дал удовлетворительную оценку работе подрядчиков по приведению города в нормативный вид после зимы. «Замечания учитываются, но работы еще очень много», - заключил Александр Братчиков.

+5 Максим Жаворонков

Экс-заместитель губернатора Псковской области — бывший руководитель аппарата региональной администрации Максим Жаворонков возглавил аппарат фракции «Единой России» в Государственной Думе. При этом он продолжит работу в Центральном исполнительном комитете партии на посту помощника председателя ЕР - первого заместителя руководителя ЦИК на общественных началах. Отмечаем продолжающееся восхождение по властной лестнице члена команды Андрея Турчака.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер