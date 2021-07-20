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Блоги / Александр Савенко

Сенсация, сенсация! Грядет... стабилизация

20.07.2021 19:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.  

 

Центральные темы выпуска.

Сообразили на пятерых. Круглый стол с участием представителей ведущих партий в прямом эфире нашей радиостанции подвел черту под стартовым этапом выборов в Псковской области.
«Группы смерти» и «легкие прогулки» для фаворитов. Что скрывается в списках кандидатов, выдвинутых на выборы депутатов регионального парламента в одномандатных округах.
И в шутку, и всерьез. Губернатор Михаил Ведерников сделал заявление под грифом «Сенсация» и обозначил свои планы — ни много, ни мало — почти до конца этого десятилетия.

На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о своих планах, а именно о готовности пойти на второй срок. Учитывая, что избран глава региона был в 2018-м на пять лет и его полномочия истекут только в 2023-м, можно сказать, что заявление сделано достаточно рано. Почему оно прозвучало именно сейчас? Формально поводом послужил некий информационный (или, наверное, правильнее говорить - дезинформационный) вброс в блогосфере. Из сказанного губернатором можно понять, что где-то появились сообщения о его переходе на работу в столице. И вот он решил это прокомментировать в рамках своего традиционного видеообращения в инстаграм-аккаунте — ну а для начала пошутил, своеобразно потроллил тех самых неназванных распространителей фейковых новостей.

Михаил Ведерников: Еще одна кадровая новость связана с моим переходом на работу в Москву. Поэтому это последний выпуск еженедельного. Конечно, это шутка на тему вбросов в блогосфере. Я верю, что многие наши проекты меняют жизнь Псковской области к лучшему. По многим нам удалось добиться существенных результатов. Но работы еще очень-очень много. Поэтому буду продолжать делать всё для того, чтобы до конца моего губернаторского срока оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй срок.

Вот такое заявление (его в инстаграм-аккаунте губернатора пометили словом «Сенсация»). Прослушав его, мы возвращаемся к вопросу о том, почему оно прозвучало сейчас, за два года до губернаторских выборов и в ходе другой кампании — по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Вполне возможно, что нынешние выборы многое и объясняют. Как известно, Михаил Ведерников возглавляет список «Единой России» на выборах в региональный парламент, входит в число лидеров региональной группы на выборах в Госдуму — при этом понятно, что переходить на работу в нижнюю палату российского парламента, ни уж тем более в Псковское областное собрание глава исполнительной власти региона не намерен. Однако кто-то (а может быть, и многие) могут истолковать факт участия губернатора в избирательной кампании иначе, а именно так, что он претендует на мандат и после выборов перейдет на другую работу. Тем более, что про некоторых губернаторов сейчас так и пишут в СМИ — дескать, готовятся к переходу в Госдуму. Допускаю, что в расчете на эту часть граждан и могло быть сделано заявление, призванное утвердить всех в том, что губернатор Ведерников — это всерьез и надолго.

Если посчитать, то на самом деле — действительно надолго. Ибо если выборы у нас, по расписанию, в 2023-м и избирается губернатор на пять лет, то конечная точка тут — 2028 год. Такой дальний горизонт — и пропагандисты тут уже завели бы разговор о наступлении стабильности. Собственно, это вписывается и в федеральный тренд, это шаг в стиле президента — о его планах доподлинно неизвестно, прогнозы звучат разные, однако он сам уже не раз посылал политическому классу недвусмысленный месседж: работайте, не думайте о транзите власти и о так называемой «проблеме 2024». Возможно, нечто подобное происходит и здесь — работаем, никто никуда не уходит - ни сейчас, ни через пару лет. Губернатор на месте — устраивает нагоняи проштрафившимся чиновникам, муниципальным управленцам, список тех, кому прилетело за последние дни, достаточно длинный.

Параллельно он решает вопрос по управлению региональной столицей — это я уже о переходе Бориса Елкина на работу первым заместителем главы администрации Пскова. Кандидатуру потенциального сменщика Александра Братчикова депутаты согласовали единогласно — 24 голоса за. Ведерников назначение члена своей команды первым заместителем сити-менеджера прокомментировал в том духе, что это хорошее приобретение для города. Не сомневаюсь, что Борис Андреевич справится со всеми новыми задачами. Новые задачи — это руководство администрацией города. Напомню, что сити-менеджер Пскова Александр Братчиков сейчас участвует в выборах депутатов областного Собрания и в случае успеха вернется в региональный парламент, где ранее работал 10 лет. Об итогах первого этапа кампании по выборам депутатов областного Собрания будем говорить во втором блоке нашей программы.

На днях завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания. 10 партий выдвинули в списках по единому округу аж 386 кандидатов. По 13 одномандатным избирательным округам выдвинулись 93 кандидата (из них 1 самовыдвиженец - вернее самовыдвиженка Алиева в Великих Луках, остальные кандидаты - от 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Политическая партия социальной защиты», «Родина», «Партия роста».

Наибольшее количество кандидатов - по 9 человек - выдвинуто в обоих великолукских округах и в округе №13. Наименьший показатель - по 6 кандидатов - зафиксирован в пяти округах, в том числе в двух псковских (№1 и №3). Дуэли действующих депутатов областного Собрания пройдут в пяти одномандатных округах.

Это псковский округ №1 - здесь встретятся единоросс Алексей Севастьянов и руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова, в этом же округе выдвинуты яблочник-навальнист Николай Кузьмин, а еще ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев от Партии пенсионеров. На Запсковье в округе №2 сойдутся два действующих депутата - яблочник Артур Гайдук и второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, оба представляют свои партии и на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Тут же, в округе №2, выдвинуты экс-глава облизбиркома, ныне председатель регионального отделения Партии пенсионеров Михаил Иванов, а от «Единой России» - врач Елена Лунгу. В великолукском округе №5 встретятся член фракции КПРФ Николай Чувайлов и единственный внефракционный депутат, бывший активист Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский. Единую Россию тут представляет депутат великолукской гордумы Татьяна Фомченкова. В другом великолукском округе №6 с депутатом-единороссом Еленой Даньшовой будет бороться за мандат представитель ЛДПР Юрий Павлинов. Наконец, в 11-м округе, тоже два действующих парламентария - первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко (КПРФ) и доктор, заместитель главного областной больницы по хирургии Игорь Дитрих от «Единой России».

В таком же количестве округов (то есть в пяти) выдвинуто по одному действующему депутату. Это округ №3, по которому пошел региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, там же баллотируются в депутаты единоросс Александр Братчиков и коммунист Александр Баев. В округе №4 «Единой Россией» выдвинут вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин - против него яблочник Дмитрий Пермяков и представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский. В округе №8 - спикер областного Собрания, единоросс Александр Котов, а от «Яблока» сын покойного главы Порховского района Ярослав Степанов. В округе №10 от ЕР идет зампредседателя регионального парламента Виктор Остренко, среди соперников - первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырев. Округ №12. Тут действующий депутат, единоросс Андрей Козлов - против него коммунист Александр Тарасов из Новосокольников.

Еще в трех округах - №7, 9 и 13 - нет ни одного действующего депутата, что гарантирует ротацию в депутатском корпусе. Впрочем, там намечаются свои любопытные дуэли. Например, в 13-м округе снова встретятся Игорь Романов из «Партии роста» и себежский либерал-демократ Алексей Харлашин - год назад на выборах главы района ростовик снял жириновца, потом суд его восстановил, был скандал не районного масштаба. Посмотрим, как будет на этот раз, кто там кого поснимает - это дело ближайшего будущего. Понятно, что названными фамилиями список претендентов не ограничивается,

- Огласите весь список, пожалуйста («Операция «Ы» и другие приключения Шурика». ).

Обязательно огласим - и в наших эфирах, и в большом материале на ПЛН на тему дуэлей в одномандатных округах, статья выйдет в ближайшее время.

Ну а пока стартовый этап завершен, и своеобразную черту под ним подвел круглый стол в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Его участниками стали руководители и представители региональных отделений ведущих партий - единоросс Виктор Остренко, коммунист Петр Алексеенко, либерал-демократ Антон Минаков, эсер Олег Брячак и яблочник Лев Шлосберг. Все получили возможность донести до слушателей информацию о целях и задачах партий, пунктах предвыборных программ, заодно ответили на вопросы о командах кандидатов. Например, коммунист Алексеенко прояснил вопрос о включении в тройку лидеров списка КПРФ действующего депутата от совсем другой партии - «Справедливой России» Владимира Панченко, директора завода «Евро-Керамика» и члена группы Гавунаса.

Петр Алексеенко: Гавунаса уже много лет нет в области, а...

Александр Савенко: - А дело его живо, и его люди остаются в списках...

Петр Алексеенко: - Как тень Гамлета здесь мелькает...

Лев Шлосберг: - Тень отца Гамлета.

Петр Алексеенко: - Да.

Если серьезно, то объяснение коммунистов на этот счет такое: в ходе предыдущего избирательного цикла и КПРФ, и «Справедливая Россия» включили в свои списки представителей компаний, подконтрольных Михаилу Гавунасу. Люди получили мандаты - и нормально работают, как например, Александр Баев, ставший руководителем фракции КПРФ в псковской гордуме. Что до господина Панченко, то, по словам Алексеенко, точка зрения депутата-эсера была близка к позиции компартии, отсюда, мол, вот это решение о включении бизнесмена в тройку лидеров списка КПРФ.

В ходе круглого стола эсер Олег Брячак подробно рассказал о том, почему список партии на выборах в Псковской области возглавила советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко, а не кто-то из местных. Это действительно решение федерального партийного руководства - и для псковских эсеров, которых планировали включить в тройку близкого к губернаторской команде директора «Псковжилстроя» Владислава Абрамова, это предложение Сергея Миронова стало неожиданностью.

Впрочем, об этом мы уже говорили в предыдущем выпуске нашей программы, а вот то, что экс-кандидат от КПРФ появился в списке партии «Новые люди» в Псковской области (более того - вошел в число лидеров списка) - это, думаю, для многих из вас новость. Так вот, зовут кандидата Александр Козлов, в Печоры он приехал из столицы, в прошлом году на выборах в республике Коми представлял компартию, а в Пскове идет в составе «Новых людей».

На фото: прошлогодний агитматериал кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Александра Козлова, ныне представляющего «Новых людей» 

Возвращаясь к круглому столу, отмечу, что было интересно, содержательно, к чести оппонентов, все были корректны и не опускались до оскорблений, навешивания ярлыков, непарламентской лексики. Посмотреть видео или послушать аудиозапись этой встречи можно на сайте Псковской Ленты Новостей.

Мы продолжим знакомить читателей с ходом кампании. То же самое будем делать и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Вдобавок у нас тут скоро стартуют дебаты. Так что обязательно оставайтесь с нами - будет интересно и живо.

- Если хочешь всё понять, ну даже ради смеху - что на зеркало пенять? Подключайся к «Эху»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо» чаще всех. Ё-хо-хо!

Это был Сергей Шнуров, который, как вы, наверное, знаете из публикаций ПЛН, мог возглавить список «Партии роста» на выборах в Псковской области, но что-то там не срослось. Жаль, конечно, - приехал бы Шнур - наверняка было бы веселее, но в любом случае продолжим наблюдать и информировать вас о событиях политической жизни нашего региона.

А на сегодня - всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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