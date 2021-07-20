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Сенсация, сенсация! Грядет... стабилизация

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Сообразили на пятерых. Круглый стол с участием представителей ведущих партий в прямом эфире нашей радиостанции подвел черту под стартовым этапом выборов в Псковской области.

«Группы смерти» и «легкие прогулки» для фаворитов. Что скрывается в списках кандидатов, выдвинутых на выборы депутатов регионального парламента в одномандатных округах.

И в шутку, и всерьез. Губернатор Михаил Ведерников сделал заявление под грифом «Сенсация» и обозначил свои планы — ни много, ни мало — почти до конца этого десятилетия.

На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о своих планах, а именно о готовности пойти на второй срок. Учитывая, что избран глава региона был в 2018-м на пять лет и его полномочия истекут только в 2023-м, можно сказать, что заявление сделано достаточно рано. Почему оно прозвучало именно сейчас? Формально поводом послужил некий информационный (или, наверное, правильнее говорить - дезинформационный) вброс в блогосфере. Из сказанного губернатором можно понять, что где-то появились сообщения о его переходе на работу в столице. И вот он решил это прокомментировать в рамках своего традиционного видеообращения в инстаграм-аккаунте — ну а для начала пошутил, своеобразно потроллил тех самых неназванных распространителей фейковых новостей.

Михаил Ведерников: Еще одна кадровая новость связана с моим переходом на работу в Москву. Поэтому это последний выпуск еженедельного. Конечно, это шутка на тему вбросов в блогосфере. Я верю, что многие наши проекты меняют жизнь Псковской области к лучшему. По многим нам удалось добиться существенных результатов. Но работы еще очень-очень много. Поэтому буду продолжать делать всё для того, чтобы до конца моего губернаторского срока оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй срок.

Вот такое заявление (его в инстаграм-аккаунте губернатора пометили словом «Сенсация»). Прослушав его, мы возвращаемся к вопросу о том, почему оно прозвучало сейчас, за два года до губернаторских выборов и в ходе другой кампании — по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Вполне возможно, что нынешние выборы многое и объясняют. Как известно, Михаил Ведерников возглавляет список «Единой России» на выборах в региональный парламент, входит в число лидеров региональной группы на выборах в Госдуму — при этом понятно, что переходить на работу в нижнюю палату российского парламента, ни уж тем более в Псковское областное собрание глава исполнительной власти региона не намерен. Однако кто-то (а может быть, и многие) могут истолковать факт участия губернатора в избирательной кампании иначе, а именно так, что он претендует на мандат и после выборов перейдет на другую работу. Тем более, что про некоторых губернаторов сейчас так и пишут в СМИ — дескать, готовятся к переходу в Госдуму. Допускаю, что в расчете на эту часть граждан и могло быть сделано заявление, призванное утвердить всех в том, что губернатор Ведерников — это всерьез и надолго.

Если посчитать, то на самом деле — действительно надолго. Ибо если выборы у нас, по расписанию, в 2023-м и избирается губернатор на пять лет, то конечная точка тут — 2028 год. Такой дальний горизонт — и пропагандисты тут уже завели бы разговор о наступлении стабильности. Собственно, это вписывается и в федеральный тренд, это шаг в стиле президента — о его планах доподлинно неизвестно, прогнозы звучат разные, однако он сам уже не раз посылал политическому классу недвусмысленный месседж: работайте, не думайте о транзите власти и о так называемой «проблеме 2024». Возможно, нечто подобное происходит и здесь — работаем, никто никуда не уходит - ни сейчас, ни через пару лет. Губернатор на месте — устраивает нагоняи проштрафившимся чиновникам, муниципальным управленцам, список тех, кому прилетело за последние дни, достаточно длинный.

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Параллельно он решает вопрос по управлению региональной столицей — это я уже о переходе Бориса Елкина на работу первым заместителем главы администрации Пскова. Кандидатуру потенциального сменщика Александра Братчикова депутаты согласовали единогласно — 24 голоса за. Ведерников назначение члена своей команды первым заместителем сити-менеджера прокомментировал в том духе, что это хорошее приобретение для города. Не сомневаюсь, что Борис Андреевич справится со всеми новыми задачами. Новые задачи — это руководство администрацией города. Напомню, что сити-менеджер Пскова Александр Братчиков сейчас участвует в выборах депутатов областного Собрания и в случае успеха вернется в региональный парламент, где ранее работал 10 лет. Об итогах первого этапа кампании по выборам депутатов областного Собрания будем говорить во втором блоке нашей программы.

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На днях завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания. 10 партий выдвинули в списках по единому округу аж 386 кандидатов. По 13 одномандатным избирательным округам выдвинулись 93 кандидата (из них 1 самовыдвиженец - вернее самовыдвиженка Алиева в Великих Луках, остальные кандидаты - от 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Политическая партия социальной защиты», «Родина», «Партия роста».

Наибольшее количество кандидатов - по 9 человек - выдвинуто в обоих великолукских округах и в округе №13. Наименьший показатель - по 6 кандидатов - зафиксирован в пяти округах, в том числе в двух псковских (№1 и №3). Дуэли действующих депутатов областного Собрания пройдут в пяти одномандатных округах.

Это псковский округ №1 - здесь встретятся единоросс Алексей Севастьянов и руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова, в этом же округе выдвинуты яблочник-навальнист Николай Кузьмин, а еще ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Джемал Малышев от Партии пенсионеров. На Запсковье в округе №2 сойдутся два действующих депутата - яблочник Артур Гайдук и второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, оба представляют свои партии и на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Тут же, в округе №2, выдвинуты экс-глава облизбиркома, ныне председатель регионального отделения Партии пенсионеров Михаил Иванов, а от «Единой России» - врач Елена Лунгу. В великолукском округе №5 встретятся член фракции КПРФ Николай Чувайлов и единственный внефракционный депутат, бывший активист Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский. Единую Россию тут представляет депутат великолукской гордумы Татьяна Фомченкова. В другом великолукском округе №6 с депутатом-единороссом Еленой Даньшовой будет бороться за мандат представитель ЛДПР Юрий Павлинов. Наконец, в 11-м округе, тоже два действующих парламентария - первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко (КПРФ) и доктор, заместитель главного областной больницы по хирургии Игорь Дитрих от «Единой России».

В таком же количестве округов (то есть в пяти) выдвинуто по одному действующему депутату. Это округ №3, по которому пошел региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, там же баллотируются в депутаты единоросс Александр Братчиков и коммунист Александр Баев. В округе №4 «Единой Россией» выдвинут вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин - против него яблочник Дмитрий Пермяков и представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский. В округе №8 - спикер областного Собрания, единоросс Александр Котов, а от «Яблока» сын покойного главы Порховского района Ярослав Степанов. В округе №10 от ЕР идет зампредседателя регионального парламента Виктор Остренко, среди соперников - первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырев. Округ №12. Тут действующий депутат, единоросс Андрей Козлов - против него коммунист Александр Тарасов из Новосокольников.

Еще в трех округах - №7, 9 и 13 - нет ни одного действующего депутата, что гарантирует ротацию в депутатском корпусе. Впрочем, там намечаются свои любопытные дуэли. Например, в 13-м округе снова встретятся Игорь Романов из «Партии роста» и себежский либерал-демократ Алексей Харлашин - год назад на выборах главы района ростовик снял жириновца, потом суд его восстановил, был скандал не районного масштаба. Посмотрим, как будет на этот раз, кто там кого поснимает - это дело ближайшего будущего. Понятно, что названными фамилиями список претендентов не ограничивается,

- Огласите весь список, пожалуйста («Операция «Ы» и другие приключения Шурика». ).

Обязательно огласим - и в наших эфирах, и в большом материале на ПЛН на тему дуэлей в одномандатных округах, статья выйдет в ближайшее время.

Ну а пока стартовый этап завершен, и своеобразную черту под ним подвел круглый стол в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Его участниками стали руководители и представители региональных отделений ведущих партий - единоросс Виктор Остренко, коммунист Петр Алексеенко, либерал-демократ Антон Минаков, эсер Олег Брячак и яблочник Лев Шлосберг. Все получили возможность донести до слушателей информацию о целях и задачах партий, пунктах предвыборных программ, заодно ответили на вопросы о командах кандидатов. Например, коммунист Алексеенко прояснил вопрос о включении в тройку лидеров списка КПРФ действующего депутата от совсем другой партии - «Справедливой России» Владимира Панченко, директора завода «Евро-Керамика» и члена группы Гавунаса.

Петр Алексеенко: Гавунаса уже много лет нет в области, а...

Александр Савенко: - А дело его живо, и его люди остаются в списках...

Петр Алексеенко: - Как тень Гамлета здесь мелькает...

Лев Шлосберг: - Тень отца Гамлета.

Петр Алексеенко: - Да.

Если серьезно, то объяснение коммунистов на этот счет такое: в ходе предыдущего избирательного цикла и КПРФ, и «Справедливая Россия» включили в свои списки представителей компаний, подконтрольных Михаилу Гавунасу. Люди получили мандаты - и нормально работают, как например, Александр Баев, ставший руководителем фракции КПРФ в псковской гордуме. Что до господина Панченко, то, по словам Алексеенко, точка зрения депутата-эсера была близка к позиции компартии, отсюда, мол, вот это решение о включении бизнесмена в тройку лидеров списка КПРФ.

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В ходе круглого стола эсер Олег Брячак подробно рассказал о том, почему список партии на выборах в Псковской области возглавила советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко, а не кто-то из местных. Это действительно решение федерального партийного руководства - и для псковских эсеров, которых планировали включить в тройку близкого к губернаторской команде директора «Псковжилстроя» Владислава Абрамова, это предложение Сергея Миронова стало неожиданностью.

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Впрочем, об этом мы уже говорили в предыдущем выпуске нашей программы, а вот то, что экс-кандидат от КПРФ появился в списке партии «Новые люди» в Псковской области (более того - вошел в число лидеров списка) - это, думаю, для многих из вас новость. Так вот, зовут кандидата Александр Козлов, в Печоры он приехал из столицы, в прошлом году на выборах в республике Коми представлял компартию, а в Пскове идет в составе «Новых людей».

На фото: прошлогодний агитматериал кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Александра Козлова, ныне представляющего «Новых людей»

Возвращаясь к круглому столу, отмечу, что было интересно, содержательно, к чести оппонентов, все были корректны и не опускались до оскорблений, навешивания ярлыков, непарламентской лексики. Посмотреть видео или послушать аудиозапись этой встречи можно на сайте Псковской Ленты Новостей.

Мы продолжим знакомить читателей с ходом кампании. То же самое будем делать и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Вдобавок у нас тут скоро стартуют дебаты. Так что обязательно оставайтесь с нами - будет интересно и живо.

- Если хочешь всё понять, ну даже ради смеху - что на зеркало пенять? Подключайся к «Эху»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо» чаще всех. Ё-хо-хо!

Это был Сергей Шнуров, который, как вы, наверное, знаете из публикаций ПЛН, мог возглавить список «Партии роста» на выборах в Псковской области, но что-то там не срослось. Жаль, конечно, - приехал бы Шнур - наверняка было бы веселее, но в любом случае продолжим наблюдать и информировать вас о событиях политической жизни нашего региона.

А на сегодня - всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.