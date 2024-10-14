Политика

Татьяна Фомченкова о изменении способа выбора глав городских округов: Время диктует свои условия

Переход на одноглавую модель управления в Великих Луках своевременен, и через несколько лет при определенной подготовке принесет для города важные системные решения. Такое мнение выразила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова на внеочередной сессии регионального парламента 15 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

«Стоит сказать, что в конкретной частной ситуации все решается по-разному. Город Великие Луки – это свой организм, поэтому нельзя здесь напрямую говорить про двуглавого орла, можно говорить про командную работу. Во-вторых, та система управления в городе Великие Луки, которая выстроена была, и актуальна, и своевременна, и очень плодотворна. Конечно, не могу не согласиться, что время диктует свои условия, и то, что сегодня принимается – это был вопрос времени, но судить и говорить, что у нас (в Великих Луках) история как в басне (Иван Крылов «Лебедь, Щука и Рак» - ред.) – это неверно. Я думаю, что закон своевременен, и через несколько лет при определенной подготовке принесет для города важные системные решения», - прокомментировала Татьяна Фомченкова.

Напомним, на внеочередной сессии уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».