«Гонки по вертикали»: За ПЛН!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

25-летие ПЛН в «Квартале Мейера», как событие общественно-политической жизни и наша история в лицах за четверть века, и даже больше.

Выборы на финишной прямой. Ненаглядная агитация и жесткий клинч на дебатах в эфире «ПЛН FM».

Бегом из КПРФ. Гдовские коммунисты массово выходят из партии, считая себя обманутыми руководством обкома. Что дальше?

Обычно в нашей программе мы говорим о представителях политических и других региональных элит, а намедни они говорили о нас, а именно - о Псковской Ленте Новостей. Так что, в первой части «Гонок по вертикали» сделаем исключение из правил. Есть повод! И дело не только в том, что ПЛН исполнилось 25 лет - тут другое тоже важно.

Состоявшийся в пятницу торжественный вечер - он же оригинальный медиабрифинг в зале событий и торжеств «18ll88» в «Квартале Мейера», полагаю, стал не только ярким светским мероприятием, но и заметным событием в общественно-политической жизни региона. Впервые за многие годы кому-то удалось собрать в одном месте, как говорится, всех-всех-всех. Некоторые гости отмечали, что такое представительное собрание им доводилось видеть прежде разве что на отчетах губернатора. В зале можно было встретить руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, региональных отделений партий, известных общественников, деятелей науки и культуры, депутатов, капитанов псковского бизнеса, руководителей крупных предприятий.

Словом, весь бомонд - причем, тут были и нынешние лидеры, и те, кто делал погоду в регионе на рубеже веков, в конце 1990-х - начале 2000-х, а то и раньше. Неудивительно, что многие из собравшихся помнят те времена, когда ПЛН только появилась на свет - и мало кто тогда верил в ее успех. Разве что те, кто, собственно, начинал проект, заглядывал вперед и, как та героиня киноклассики, призывал вернуться к разговору о первом интернет-СМИ несколько позже.

- Поговорим впоследствии - лет этак через двадцать пять (из фильма «Покровские ворота»)

И вот они прошли - эти 25 лет. Позади пять пятилеток, каждую из которых ПЛН описывает в специальном цикле публикаций о том, какими эти годы были в жизни Псковской Ленты Новостей и всего региона. Мы отмечаем хоть и мини, но все-таки юбилей. В эти дни в адрес редакции сказано немало добрых слов, комментаторы отмечают роль и значение лидера информационного пространства, дают ответ на вопрос, почему это произошло.

Как сформулировал на медиабрифинге мой коллега и друг, директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, ПЛН всегда старалась быть живой, идти в ногу со временем, не впадать в крайности и двигаться своим путем. Важно, что за 25 лет ПЛН удалось стать неким перекрестком человеческих интересов, забот и проблем жителей Псковской области. Как результат, Псковская Лента Новостей на протяжении многих лет - «одно из тех СМИ, которые определяют медийный ландшафт региона». Так это сформулировал в своем поздравлении редакции губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что темы, которые поднимает наше издание, всегда бурно обсуждаются читателями. А еще эти темы неизменно находятся в фокусе внимания и правительства области, и муниципалитетов.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Публикация в Псковской Ленте Новостей - это во многом лакмусовая бумажка, что вопросу нужно уделять больше внимания.

Вот обо всем этом, а также о многом другом шла речь на торжественном вечере-медиабрифинге. Как и 10 лет назад, когда мы в формате импровизированного радиоспектакля на сцене театра драмы отмечали 15-летие ПЛН, в этот раз тоже постарались удивить, сделать встречу интересной и неформальной.

Так что руководителям фракций в областном Собрании депутатов - Армену Мнацаканяну (ЕР), Антону Минакову (ЛДПР), Олегу Брячаку (СР-ЗП), Андрею Маковскому (НЛ) и Артуру Гайдуку («Яблоко») - пришлось поучаствовать в шуточном соревновании, побороться за голос единственного избирателя - ПЛН. А отмашку к выступлениям - вернее, свисток - давал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Сенатору от Псковской области Наталье Мельниковой пришлось со сцены давать ответы на вопросы про события, происходившие на Большой Дмитровке в то время, когда она еще не была сенатором, а ПЛН и нашу программу спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже награждала за призовое место во всероссийском конкурсе на лучшее освещение парламентской деятельности.

В общем, в зале царила непринужденная атмосфера, гости шутили, поздравляли, вспоминали. Как я уже сказал, в их лицах воплотилась история: и новостной ленты, и всего региона.

Например, в зале можно было увидеть работавшего в 1990-е губернатора Псковской области Владислава Туманова, первого ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко, последнего полпреда президента России в Псковской области Дмитрия Хритоненкова, бывшего депутата Верховного Совета и Государственной Думы Виктора Антонова, ныне заседающего в региональном парламенте, а еще бизнесмена Игоря Савицкого, члена ЦК КПРФ, экс-депутата Госдумы Владимира Никитина и многих других людей, которые еще с 1990-х годов определяют вектор развития политики, экономики, общественной жизни.

Были здесь и нынешние вице-губернаторы Вера Емельянова и Ольга Тимофеева, передавший благодарности из Госдумы сотрудникам ПЛН парламентарий, лидер регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, депутаты областного Собрания, Псковской и Великолукской городских Дум, руководители органов МСУ, представители силовых структур, ворвавшийся в информационное пространство региона вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. Приехал на мероприятие известный политический консультант Александр Серавин, в недавнем прошлом занимавший пост псковского вице-губернатора, но и сейчас во многом влияющий на политический расклад в регионе. Думаю, те, кто постоянно читает аналитические материалы на ПЛН, понимает, о чем я говорю. Все эти 25 лет Псковская Лента Новостей на своих площадках не только дает возможность высказываться представителям разных политических сил - и власти, и оппозиции, но и сама помогает читателям лучше разобраться в сути происходящего, фиксирует изменения, анализирует важные процессы общественно-политической жизни.

Олег Брячак, депутат Псковского областного Собрания, председатель областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду»: Тот коллектив, который делает серьезные глубокие репортажи, настолько профессионален, что можно сравнить его с действующими депутатами и серьезными политиками.

Завершая разговор на эту тему, я хотел бы поздравить всех читателей ПЛН с нашим общим праздником - 25-летием первого регионального интернет-СМИ. Спасибо за то, что вы вместе с нами и начинаете свой день с Псковской Лентой Новостей. Надеюсь, так будет и впредь - вы будете оставаться с ПЛН. А мы со своей стороны обещаем, как и прежде, давать «полную картину жизни», а значит внимательно отслеживать и происходящее в политике.

Тут самая актуальная тема сейчас - финишная прямая муниципальных выборов. До трехдневного голосования, которое пройдет 12-14 сентября, остается всего полторы недели. Мы наблюдаем не раз обозначенную экспертами, в том числе руководителями облизбиркома, ситуацию, при которой граждане знают о том, когда и какие выборы будут проходить, но вот активности партий и кандидатов они не замечают. Еще и потому, что особой активности многих участников и тонн агитационно-пропагандистских материалов, как это было в прежние годы, теперь нет. Возможно, где-то всё это и присутствует, но людей послушать - не видят. Такая вот ненаглядная агитация, получается.

Так или иначе муниципальные кампании приближаются к финалу. Одним из заметных событий заключительного этапа стали предвыборные дебаты с участием руководителей отделений партий. В минувшую среду прошел второй раунд, в котором встретились представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В предыдущей программе я уже говорил, что дебаты на «ПЛН FM» обычно проходят остро, жарко и очень громко, случаются здесь настоящие баттлы.

Так произошло и на минувшей неделе, когда первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, видимо, не подумав, заявил про то, что из каждого утюга сейчас звучит ЛДПР - и тем самым спровоцировал регионального координатора либерал-демократов Антона Минакова на ответ. Да такой, что коммунисту впору было искать пятый угол. На прямо заданные вопросы (отнюдь не риторические) он и не знал, что сказать. По общему мнению, региональный координатор ЛДПР победил и уложил оппонента на лопатки, если не сказать - отправил соперника в нокаут.

- Бить буду аккуратно, но сильно (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Тем временем в областном отделении КПРФ разгорается очередной конфликт и скандал. В проблемном для коммунистов Гдовском районе члены партии массово пишут заявления о выходе из нее. Ранее они уже сложили с себя полномочия в райкоме в знак несогласия с действиями руководителей областного отделения. Теперь и вовсе пошли на радикальный шаг - образно говоря, кидают партбилеты на стол.

Они объясняют свои действия невыполненными обещаниями со стороны руководителей обкома. И утверждают, что в ближайшее время от Гдовского отделения компартии вообще ничего не останется - это при том, что и сейчас в районных отделениях КПРФ счет идет в лучшем случае на несколько десятков человек, если не на единицы.

Мы будем внимательно следить за развитием событий, нельзя исключать, что в ближайшее время аналогичный процесс произойдет в других районных отделениях КПРФ, скажем, в Псковском районе или Дедовичах - местные коммунисты уже не раз обозначали свое крайне негативное отношение к руководству обкома. Посмотрим, что будет происходить дальше.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!