Общество

Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области

Псковская Лента Новостей - одно из тех СМИ, которые определяют медийный ландшафт Псковской области, считает глава региона Михаил Ведерников.

«Темы, которые поднимает издание, всегда бурно обсуждаются читателями. А еще они неизменно находятся в фокусе внимания и правительства области, и наших муниципалитетов. Публикация в Псковской Ленте Новостей – это во многом лакмусовая бумажка, что вопросу нужно уделять больше внимания. И это важный, возможно, ключевой показатель эффективности СМИ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам редакции «за неравнодушие, объективность и высокий профессионализм».

«Всегда рад быть вашим гостем. Желаю коллективу новых идей, успеха, счастья, процветания и преданных читателей. С праздником!» - заключил глава региона.

Напомним, сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «1888» в «Квартале Мейера» в Пскове состоится торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. Празднование пройдет в форме медиабрифинга. Приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

