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Давайте сделаем вид, что его не было?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Говоря по правде, хотелось его пристрелить. Вот так, из дробовика, в классическом «тарантиновском» понимании. Единственно, что меня останавливало - уголовный кодекс, будь он неладен. По не вполне понятным основаниям он не приветствует подобный способ решения проблем…»

Ю Несбе «Снеговик»

Не думал я, что не пройдет и пары недель, как вернусь к теме псковского автобусного парка и его незадачливого руководителя, господина Киянца. Собственно говоря, на следующий день после выхода текста «Осторожно! Двери закрываются» на Псковской Ленте Новостей Николай Киянец покинул пост директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» «по собственному желанию». Связаны ли эти события как причина и следствие, в общем совершенно неважно. Как говорится, «Киянец с воза - автобусу легче». Жить нужно дальше. И вот здесь возникает целый ряд вопросов.

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Кратко напомню постсоветскую историю главного автотранспортного предприятия Псковской области через призму его руководства. Очень долго автобусным парком руководил, казалось, вечный и совершенно незаменимый Георгий Лупандин. Но наступила новая цифровая эпоха. Наверху решили, что «Псковпассажиравтотрансу» в изменившихся условиях нужен кто-то более молодой и современный. Тут-то и началась чехарда эффективных менеджеров на посту руководителя предприятия.

На смену Георгию Лупандину пришел Александр Гизбрехт. Руководил он недолго - ровно до тех пор, пока не обзавелся персональным уголовным делом по нецелевому расходованию бюджетных средств - совершенно обыденная российская история, надо сказать.

Следующий на очереди - Александр Питиримов, пробыл на посту руководителя чуть более года. Каких-то особых претензий к нему не было, разве что активное увлечение поэзией могло показаться немного странным для руководителя такого уровня. Ушел он формально по собственной воле, однако вдогонку и на него тоже завели уголовное дело - за сокрытие денежных средств предприятия от уплаты налогов.

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Тут многим начало казаться, что руководить «Псковпассажиравтотрансом» и не нарушать при этом уголовный кодекс, просто невозможно.

Областное руководство, надо полагать, отчаялось найти «нового смелого» на этот пост внутри коллектива. В результате предприятие возглавил «человек со стороны».

Напомню, когда в сентябре 2018 года в автобусном парке в очередной раз скоропостижно сменилось руководство, информация об этом подавалась так, будто на Псков снизошла невиданная благодать. Ведь новым руководителем стал не абы кто, набранный по объявлению, а - страшно сказать - целый московский топ-менеджер Николай Киянец, имевший за плечами 20-летний опыт руководящей работы в структуре московского общественного транспорта. Приехал, значит, из столицы, чтобы вдохнуть новую жизнь, свежую кровь в порядком загнивающий псковский общественный транспорт. Поднимать, так сказать, с колен.

Николай Киянец

Что и кому он там поднял, об этом пока история умалчивает. Хотя, если следовать сложившейся логике и традиции, в ближайшее время на Н.Киянца должны бы завести уголовное дело. Не желаю ему, конечно же, но вряд ли это кого-то удивит. Однако пока можно лишь констатировать, что господин Киянец побил рекорд своего предшественника по скоротечности пребывания на посту руководителя. Тенденция, однако…

У меня совершенно нет цели пнуть экстренно покинувшего регион Николая Киянца побольнее - это доставляло эстетическое наслаждение прежде, когда он своими топорными московскими методами руководил «Псковпассажиравтотрансом». Сегодня же о его бессмысленном пребывании на посту хочется забыть как о потерянном времени.

Единственный оставшийся вопрос - это реакция политико-медийного блока областной администрации, креатурой которой и был понаехавший из столицы эффективный топ-менеджер. Вот лично мне очень хотелось бы послушать вразумительные объяснения, в чем причина того, что московский автобусный мессия не оправдал возложенных надежд и за полгода превратился в козла отпущения даже на фоне проштрафившихся предшественников? К деятельности Николая Киянца уйма вопросов. Как понимать эти полгода из жизни «Псковпассажиравтотранса»: целенаправленное вредительство, подведение к банкротству или же просто у человека руки росли не из того места? Увы, в администрации области эту тему предпочли замолчать. Чиновники, ответственные за формирование позитивного имиджа региона, усиленно делают вид, будто и не было вообще никакого Киянца. Померещилось.

Фотомем meme-arsenal.ru на основе кадра из фильма «Люди в черном» (реж. Б.Зонненфельд)

Вероятно, этих объяснений никто не потребовал бы, если бы Николай Киянец хотя бы вел себя по-человечески, общался с коллективом без характерного московского снобизма, засунул бы поглубже свое высокомерие при общении с прессой. Ну, или хотя бы привнес что-то позитивное в систему общественного транспорта Псковской области. Но нет. Не привнес.

Давайте посмотрим, чем этот глубоко непубличный персонаж запомнился. Став руководителем «Псковпассажиравтотранса», господин Киянец первым делом притащил за собой такую вот типичную московскую транспортную «шарашку». ООО «Стартранс» незамедлительно «отжало» два самых коммерчески выгодных маршрута, на которые вместо нормальных автобусов вышли «Газели»-душегубки под управлением темных личностей характерной московско-среднеазиатской внешности. Слава Богу, вовремя вмешалось псковское Управление антимонопольной службы, которое выявило множество нарушений и пресекло их совместно с областной прокуратурой. «Стартранс» вместе со своими уродливыми колымагами и их водителями, поджав хвост, отчалили на историческую родину в Москву,

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Запомнился Николай Киянец какой-то запредельной неспособностью к общению. Он не сумел выстроить даже жалкое подобие диалога буквально ни с кем. Ни с коллективом, ни с профсоюзами, ни с депутатами областного Собрания, ни с прессой.

Первым против криворукого менеджмента восстал коллектив. За первые 3 месяца руководства господин Киянец наворотил столько, что на митинг против разваливания предприятия в морозный декабрьский день вышло более 600 человек. Любой, кто в теме местных протестных митингов, знает, что это просто огромная для Пскова численность. О многом говорит тот факт, что работники «Псковпассажиравтотранса», не скрывая своих лиц, предлагали скинуться незадачливому руководителю на билет по маршруту «чемодан-вокзал-Москва».

Хорошо, давайте предположим, что господину Киянцу - эффективному московскому управленцу - просто несолидно общаться с какими-то там работягами да провинциальными журналистами. Но точно так же он отказался что-либо комментировать и депутатам Псковского областного Собрания. Даже на сессию не пришел, где целый «парламентский час» был посвящен судьбе вверенного ему предприятия. За него «терпилой» как мог отдувался Игорь Сильченков, на тот момент руководитель комитета по транспорту администрации области. Так себе отдувался, потому как в сложившихся обстоятельствах трудно объяснить, что ты не верблюд.

История с Н.Киянцем развивалась как сюжет провального третьесортного фильма. 10 июня был проведен конкурс на замещение должности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс», победу в котором одержал Николай Киянец. Две недели спустя, 27 июня, результаты конкурса были внезапно отменены. Как-то объяснить подобную непоследовательность действий опять же никто не потрудился.

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Видимо, это теперь такая тактика: сначала накосячить, а потом делать вид, что ничего не произошло. Странно, что отдельные чиновники, похоже, не понимают, насколько это смешно и глупо выглядит со стороны.

Вот, кстати, обратите внимание на параллельное развитие сюжетов. Вторую неделю неравнодушная общественность и отдельные чиновники носятся с идеей ликвидации так называемых «наливаек». Некоторые общественники всяких там «Трезвых Россий» прямо кушать не могут, пока все алкопабы не будут самым зверским образом стерты с лица Земли. Не берусь обсуждать важность затеи, но вот какое дело. Оказалось, что весь сыр-бор затеян из-за того, что какой-то не в меру активный общественник выразил обеспокоенность алкоголизацией населения. Дескать, пьют псковичи - такая вот нетривиальная мысль осенила гражданина. С этой мыслью он поспешил на сайт губернатора области. Тут-то и началось. Первой возбудилась Общественная палата Псковской области, хотя, казалось бы, чем же там возбуждаться? Политико-медийный блок администрации активно поддерживает «градус обсуждения» темы. На практике, конечно, ничего интересного не происходит, но плотность информационного потока такова, что от него хочется укрыться в ближайшей пивной.

А вот на счет того, что это вообще такое было с господином Киянцем - ни слова. Как будто судьба главного автотранспортного предприятия Псковской области - это какие-то мелочи жизни, не заслуживающие никакого внимания.

Подобную политическую близорукость и полнейшее непонимание основ медиаполитики мы наблюдаем, конечно же, не впервые. Не столь даже важно, какова природа такого поведения. Это может быть как нежелание, так и неспособность отрабатывать и мотивировать странные и непоследовательные решения. Проблема тут в том, что подобное поведение ставит под серьезный удар всю кадровую политику и, в конечном счете, имидж областной администрации.

Сегодня эпизод с Николаем Киянцем выглядит как лабораторный эксперимент над жителями Пскова, которые выступили в роли подопытных мышей или кроликов. Вот как мышей в лаборатории пичкают разными препаратами, чтобы посмотреть, сдохнут они сразу или некоторое время еще помучаются, также поступили и с «Псковпассажиравтотрансом». Эксперимент, вероятно, дал какой-то результат, вот только никто не понял, какой. Как в администрации оценивают полугодичную вивисекцию от Киянца? Его отставка – это позорное бегство или уход на повышение? Мы, в отличие от этого московского господина, здесь живем и планируем еще пожить. И, мне кажется, после всех его художеств заслуживаем, по крайней мере, вразумительных объяснений. Мне кажется, это будет поважнее, чем новый виток беспощадной борьбы за трезвость.

Не секрет, сегодня на руководящих постах органов исполнительной власти немало «варягов». Не могу про них сказать сегодня ничего плохого. Но история с Николаем Киянцем отбрасывает на них очень нехорошую тень.

Псковичи задаются вопросами: кто эти люди, и каковы истинные цели их работы в нашем регионе? Не начнут ли и они в обозримом будущем покидать Псков под покровом ночи, оставив вверенные им подразделения в напрочь разобранном состоянии? И не являются ли жители Псковской области «подопытными мышами» в некоем эксперименте?..

Константин Калиниченко