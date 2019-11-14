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Культурный код прорывается наружу

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«С возрастом я стараюсь чаще молчать. И никаких эмоций. Во-первых, так я всегда выгляжу умнее. Потому что у меня очень умное лицо. Ну, так мне говорили. Вот я и молчу на светских мероприятиях. И все думают: надо же, он такой умный, а еще он представитель «новой волны», значит, обязательно культовое кино снимает. Которое не для всех. Но что я вам на это скажу, парни: видели бы вы меня на съемках! Актеры точно считают меня шизиком. Думают, что за испорченным дублем следом в их голову полетит кинокамера… Хм, возможно, они недалеки от истины…»

Вим Вендерс

Снова Псковская область попала в федеральные новости и стала темой для разговоров. Как это у нас принято, попадание случилось против воли и с неизменно негативным информационным поводом. Мы успели привыкнуть, что регион упоминается, как правило, или в связи с лидерством в очередном рейтинге неудачников, или в случае нового громкого уголовного дела. Пробивание каждого следующего дна, в виде деградации здравоохранения или новые демографические антирекорды давно не вызывают каких-то особых эмоций как у органов власти, так и в народе - в этом смысле в Псковской области сохраняется стабильность.

Но тут беда пришла, откуда не ждали. «Умом и сообразительностью» отличился глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Еще утром г-н Сопотов был вполне обыкновенным и одним из самых незаметных глав районов, а к концу рабочего дня, после публикаций в телеграм-каналах и СМИ, превратился в федеральную знаменитость.

Дмитрий Сопотов (источник: личная страница главы района в одной из социальных сетей)

Вдруг кто-то еще не в курсе дела, поэтому немного предыстории.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на котором, как утверждает неизвестный автор канала, глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

В описании к видеоролику говорится, что в конце мая текущего года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехал его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Дальше события развивались согласно всем канонам провинциального фэн-шуя. Редакция Псковской Ленты Новостей приняла решение опубликовать 2-минутное видео, но поверьте, это было очень не просто. Как известно, закон запрещает нецензурную речь в СМИ. А зажигательный спич главы Печорского района практически полностью был выдержан в лучших традициях русского мата. К нормативной лексике г-н Сопотов прибегал, судя по всему, тогда, когда не мог подобрать в своем богатом лексиконе подходящего абсцентного выражения. И, разумеется, предлоги, досконально указывающие собеседникам, куда им надлежит отправиться, причем незамедлительно. «Литературную», если так уместно сказать, версию можно прослушать по ссылке ниже. Лиц же старше 18, желающим понять ход мыслей главы Печорского района во всей их первозданной красоте, я отсылаю в YouTube, где все опубликовано без купюр и монтажа.

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Тут можно, конечно же, порассуждать о том, что именно мат (а отнюдь не православие, самодержавие и народность) давно является составной частью русского культурного кода. По мере взросления и погружения в объективную реальность нецензурную лексику используют в той или иной степени все без исключения. Вне пределов крупных населенных пунктов на мате часто просто разговаривают. В этом смысле речь Дмитрия Сопотова можно было бы посчитать обычной демонстрацией вербальных способностей жителя глубинки. Но есть множество нюансов.

Надо сказать к чести г-на Сопотова, он отпираться не стал и достаточно подробно прокомментировал Псковской Ленте Новостей ситуацию. Сослался на «эмоциональный срыв», «сиюминутную импульсивную ситуацию». И что-то там еще про оголенный нерв говорил. Желание оправдаться, в общем, понятно и логично, но, на мой взгляд, все это выглядело попыткой объяснить то, чему в здоровой реальности вообще-то не может быть никаких объяснений. Давайте разберем детально.

Вот видео длится всего 2 с небольшим минуты. Все это время мы наблюдаем отнюдь не примитивный диалог на повышенных тонах с использованием идиоматических выражений. Мы наблюдаем разговор барина с холопами. Хозяин жизни, четко осознающий свой социальный статус, объективно оценивающий возможности оппонента, не просто «грубо разговаривает» - общается как с насекомым, которое по недоразумению оказалось на его пути. И не с каким-нибудь надоедливым гражданином (что, разумеется, тоже не может быть оправданием), а с целым сотрудником полиции, находящимся при исполнении. Вот это интуитивное осознание г-ном Сопотовым своего социального превосходства – это было за гранью добра и зла.

Немало в этом видео и мелких деталей, которые по отдельности и в совокупности дают целостную характеристику главы Печорского района.

Нет никаких сомнений, что в самом факте нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Сопотов не видит ничего предосудительного. Возможно, это касается только его друзей или тех, кто, например, «не спит ночами и трудится на благо района». Я, правда, так и не сумел обнаружить хотя бы зачатки причинно-следственной связи в сумбурных рассуждениях чиновника. По его логике, «район получил в Москве грант на 54 миллиона рублей». По такому радостному поводу глава муниципального предприятия «Благоустройство» выпил «4 стопки виски», после чего спокойно сел за руль. Какое отношение директор печорского МП может иметь к выигранному районом гранту? Разумеется никакого. С таким же успехом глава «Благоустройства» мог выпивать по поводу сенсационной победы «Вашингтона» в недавно завершившемся бейсбольном сезоне или отмечать номинации Псковского драмтеатра на премию «Золотая маска».

Это я еще деликатно опускаю предположение, что когда русский человек говорит про «4 стопки», реальные объемы обычно в разы превышают озвученное. Почему-то сразу вспомнился персонаж - Диана Шурыгина и ее незабываемый мем «на донышке».

«на донышке»

Еще одна фраза меня, надо сказать, очень зацепила. Говоря про этого проштрафившегося руководителя муниципального предприятия, Дмитрий Сопотов произносит следующую фразу: «Этот человек - он уедет завтра в Ригу, к своей жене, чтобы не ****** с этим балаганом…».

Вот это, по-моему, самое прекрасное. Тут надо пояснить, что Дмитрий Сопотов - не только глава приграничного Печорского района, но по совместительству секретарь районного отделения партии «Единая Россия». Другими словами - главный единоросс района. Лично я эту его мысль понял следующим образом. Что у него тут в районе полный «балаган», разруливать который большого числа желающих нет. И, если доставать по пустякам тех, кто еще готов в этом «балагане» участвовать, то рано или поздно они плюнут на это дело и уедут из этого «балагана» в нормальные страны и города, где у них есть как минимум жены, семьи, а вот «балагана» там нет. В качестве примера такого нормального города упомянута столица Латвии. Что ж, Рига - на самом деле прекрасный город. Пусть и не самый процветающий, даже в странах Балтии. Мне трудно судить на предмет «балагана», но Печоры даже на фоне Риги выглядят как город, который забыли восстановить после войны.

Тут, без сомнения, присутствует определенный дуализм. Например, я полностью согласен с Дмитрием Сопотовым, когда он говорит о «балагане» в Печорском районе и фактически противопоставляет свой город столице Латвии. Это он еще очень мягко выразился. Убожество Печор начинается сразу за пределами монастыря и центрального парка. Это даже не балаган, а просто стыд и запустение. Лично я этому незадачливому руководителю МП «Благоустройство» от всей души желаю поскорее развязаться с этим «балаганом» и уже воссоединиться с супругой в солнечной Латвии.

«Печоры за пределами монастыря» (источник: businesspskov.ru)

Но вот правоверному единороссу, руководителю местной партийной ячейки столь непатриотичные высказывания, мягко говоря, не к лицу. Мне, разумеется, дела нет никакого до глубины и искренности патриотических убеждений как главы Печорского района, так и любого другого единоросса. Но согласитесь, это показательно, когда «на голубом глазу» эти ребята - все поголовно скрепники и державники, а в приватной жизни очень активно смотрят в сторону «загнивающего запада». Впрочем, пусть партийное руководство с этим разбирается.

Кстати, раз уж там шла речь о грантах. Я часто бываю в Печорах, и меня не перестает раздражать один факт. Несколько лет назад в рамках проекта EstLatRus выполнялся ремонт дорожного полотна по обе стороны государственной границы. С эстонской стороны был отремонтирован участок трассы до поворота на поселок Вярска, с нашей стороны капитально ремонтировали улицу Юрьевскую в Печорах. Так вот эстонская дорога даже спустя несколько лет гладкая и ровная, как сукно бильярдного стола. А улица Юрьевская с тех пор претерпела несколько волн явочного ремонта, и сегодня выглядит так, будто вчера по ней с боем прошли танки Вермахта. Так что получить грант и мощно его «обмыть» - это мы, в общем, освоили. А вот грамотно использовать полученные деньги - пока не очень.

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Надо, наверно, сказать пару слов и о доблестных правоохранителях. Коллеги справедливо отмечают двойственность в их деятельности. Когда перед нашими полицейскими тихие и безобидные представители оппозиции, у людей в погонах прямо-таки крылья вырастают. Смело бросаются в гущу народа, выдергивают зачинщиков смуты и бесстрашно препровождают их в отделение, несмотря на бушующую вокруг бурю народного гнева.

Но стоит им оказаться перед сильными мира сего, как вся смелость мгновенно испаряется, проваливается куда-то в район форменных брюк, а бравый правоохранитель оперативно превращается в робкого и неуверенного в себе мужичка. Думаю, многие хорошо помнят, как год с небольшим назад известный в узких кругах «авторитетный гражданин» натурально строил псковских полицейских около кафе «Шоколад». Тогда история также вышла за пределы региона, но никого ничему не научила. Правоохранительные органы должны вызывать уважение простых людей. А какое уважение может быть после такого…

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Понять парня-полицейского нетрудно. Он четко осознает, что перед ним - представитель власти, который элементарно может лишить его единственной работы. Поэтому вот это жалкое «вы перебарщиваете» в ответ на неприкрытые хамство и унижения.

И последнее. Реакция СМИ вынудила все заинтересованные стороны как-то отреагировать. По поручению губернатора области в отношении главы Печорского района инициирована служебная проверка. УМВД области также назначило проверку по факту видеозаписи и обещает дать соответствующую правовую оценку. Свою внутреннюю проверку проводят и в партии «Единая Россия».

В итоге это будет очень хороший тест системы. Что можно - что нельзя, где грань дозволенного? В условиях, когда «Единая Россия» активно декларирует борьбу с высокомерием и чванством и обещает безжалостно расставаться с теми, кто дискредитирует партию, будет особенно интересно посмотреть, чем закончится заседание президиума регионального политсовета партии, который состоится уже на этой неделе.

Вот и посмотрим…

Константин Калиниченко