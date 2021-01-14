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Вакцина от ковидиотизма

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Я дебил, я дебил, и зовут меня Кирилл

Я российский радостный дебил

У меня всё хорошо, очень-очень хорошо

Потому что я дебил…

Семен Слепаков

Начался 2021 год, естественно, все мы сегодня с тревогой и надеждой пытаемся понять, каким он будет. После всего идиотизма ушедшего в небытие 2020 года, очень хочется забыть его как дурной сон. Если уж не забыть, то хотя бы не повторить совершенных ошибок в году наступившем. Впрочем, год еще толком не начался, а надежды на благоприятный исход тают буквально на глазах.

Я, честно говоря, с удивлением гляжу, как весь мир, будто по команде, натурально сходит с ума. Причем на этом пути очень напоминает, извиняюсь, дебила. Вот как будто реально где-то установили вышки 5G и облучают население лошадиными дозами. Под лозунгом борьбы с коронавирусом в одночасье уничтожаются многовековые завоевания человеческой цивилизации.

Что меня удивляет более всего, это то, что наивысший градус идиотизма сегодня наблюдается в странах, ранее считавшихся образцом для подражания. Германия, например, ввела комендантский час и, по сообщениям местных жителей, в вечернее и ночное время представляет собой нечто среднее между Третьим рейхом и Кампучией времен Пол Пота. Бизнес в полнейшем шоке, потому что новых мер поддержки уже не обещают, а каким образом выживать в этих условиях фрау Меркель не сообщает.

Мой хороший приятель, работающий врачом в Вене, весной 2020 года рассказывал, как же правильно и разумно реагирует австрийское правительство на ситуацию с коронавирусом. По прошествии 9 месяцев его оптимизм, мягко говоря, улетучился, и на все вопросы он красноречиво разводит руками, мол, мы тут сами в полнейшем шоке от того, что происходит. Потому что, во-первых, в Австрии медицина платная и очень дорогая. Многие в сложившейся ситуации оказались неспособны оплачивать даже первичный прием специалиста. И что толку, что в твоей стране самая передовая медицина, если ты не можешь этим пользоваться? А, во-вторых, как показывает практика, жесткие локдауны не дают сколько-нибудь заметного улучшения ковидной динамики. Тогда ради чего все это?

Весной-летом прошлого года все эти локдауны казались вполне действенной и адекватной мерой. Но игра затянулась, постепенно перестала быть игрой и сегодня представляет реальную угрозу цивилизации.

Помните, в культовой антиутопии Евгения Замятина «Мы» основной тезис развития общества заключался в том, что ради счастья миллионов можно пожертвовать несколькими десятками жизней. Изучая произведение, мы нещадно критиковали эту концепцию. Жестко крыли эту бездушную математическую философию принципом Достоевского, который утверждал, что ничего, никакой общественный прогресс не стоит слезинки ребенка. Ну что же — мировые лидеры 2021 года услышали нас — и перевернули с ног на голову и Достоевского, и Замятина. Новый принцип общественного развития звучит примерно так: «Ради счастья нескольких десятков людей можно пожертвовать миллионами жизней».

Можно сколько угодно забивать себе голову благообразными душеспасительными сюжетиками и разной «достоевщиной», не имеющей ничего общего с реальным миром. Нужно, как дважды два, понимать, что мир существует и развивается, благодаря сектору экономики. А если совсем буквально, то благодаря бизнесу, который, во-первых, зарабатывает для себя, во-вторых, создает прибавочный продукт, который есть основа общественного прогресса, и, в-третьих, платит налоги, на которые содержат орду чиновников, правоохранителей и прочих бюджетников.

Так вот сегодня политические лидеры приняли решение методично и последовательно уничтожить эту «курицу, несущую золотые яйца». До полной и окончательно аннигиляции, судя по всему. Логика тут прямая, как железнодорожная шпала: рано или поздно, с COVID-19 будет покончено. Как прежде, во времена отсутствия фармакологии как таковой было покончено с оспой и бубонной чумой. Ведущие мировые инфекционисты сегодня сходятся в том, что уже осенью 2021 года COVID-19 станет обычной мутацией гриппа, т. е. просто сезонным штаммом, с которым человечество имеет дело каждую осень.

И что? Ради этого нужно уничтожить мировую экономику? Десятки, быть может, сотни миллионов людей лишить возможности зарабатывать себе на жизнь и обречь на тотальную нищету? Не охренели ли вы, господа, повелевающие миром?

Источник: meme-arsenal.ru

Вот многие из нас — и я в том числе, надо сегодня это признать — регулярно противопоставляли разумный цивилизованный Запад, где все устроено по уму, нашему глубинно-народному скрепному и немного кровавому режиму, который вместо того, чтобы думать о своих гражданах, занимается всякой геополитической ерундой. Сегодня я вынужден признать: наши-то вполне себе с головой дружат. А на фоне «западных демократий», впавших в какое-то тоталитарное безумие и грезящих «вечным комендантским часом», выглядят просто молодцом.

Я-то, наивный, полагал, что тоталитаризм — это исконно российский путь познания окружающей действительности. Такой «русский путь» — жить по стойке смирно. А у цивилизованного Запада на этот счет поставлена прививка еще в 20 веке. Как же мы все заблуждались. Стоило только появиться микроскопическому шансу, как этот самый Запад первым же его использовал. В Германии и Франции после 20.00 до 6 утра действует комендантский час. За появление на улице в это время — штраф 500 евро. В Австрии за нахождение без маски в общественном месте — штраф 600 евро. Ребята, так чего мелочиться? Вспомните уже былые времена и начните расстреливать.

Ладно, это все лирика. Давайте посмотрим, есть ли выход из этого паноптикума?

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Он, к счастью, есть. Это вакцина, а точнее массовая вакцинация людей. В масштабе всего мира. Ну, за весь мир отвечать непросто, а вот в России это вполне реально. Редкий случай, когда нашей стране есть, чем гордиться и что предложить остальному миру. Почти уникальная ситуация — Россия оказалась флагманом важнейшего цивилизационного процесса. Плевать на Меркель и всех этих европаникеров — давайте займемся вакцинацией своих граждан.

Тут пока все очень не гладко. К сожалению, во всей своей мерзкой красоте проявилась типичная российская сегрегация на людей первого и второго сорта. Первый сорт у нас традиционно — москвичи. Жители столицы уже не первую неделю имеют хорошую возможность сделать прививку от коронавируса и жить, как говорится, без маски.

Каждый день на глаза попадаются сводки о количестве привитых москвичей, о том, какие еще социальные группы получили доступ к вакцине. Чиновники бодро рапортуют о колоннах жителей столицы, в едином порыве шагающих в направлении заветного пункта вакцинации...

А что в богоспасаемом Пскове? А примерно нихрена. О чем говорить, когда на Псковскую области первый транш вакцины составил 300 доз. Триста, Карл! Потом еще 700 подогнали. Спасибо, благодетели. Такими темпами мы тут будем прививаться следующие лет сто.

Обещают открыть «дополнительные пункты вакцинации». Это прекрасно, но в реальном мире дополнительное бывает к чему-то, реально существующему. А, может, кто-то навскидку сказать, где у нас в Пскове основные пункты вакцинации граждан?

Правда, накануне в соцсетях появилась информация, что есть-таки возможность вакцинировать организм для простых псковичей. И, в теории, даже все очень просто — надо сдать минимум анализов и, при отсутствии противопоказаний, всадят вам заветный шприц с надписью «Спутник V».

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Так это или нет, выясним в ближайшие дни на личном опыте. Очень надеюсь, что теория на этот раз не разойдется с практикой. Потому что, если объективно смотреть на вещи, вакцина сегодня — это даже не борьба с коронавирусом. Это, прежде всего, борьба с массовым психозом, внезапно поразившим большую часть цивилизованного мира. Борьба с новым тоталитаризмом, который со скоростью пандемии охватывает планету. Вакцина — это наш путь в разумное цивилизованное прошлое. Без комендантского часа и «ковидного гестапо», выписывающего драконовские штрафы за его нарушение.

Поэтому в наступившем 2021 году пожелаю всем вакцины, которая вернет всех нас к нормальной жизни.

Константин Калиниченко