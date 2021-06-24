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Блоги / Константин Калиниченко

Вакцинация, которую мы заслужили

24.06.2021 18:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Последнее, на что следует рассчитывать, это сознательность людей. Поведение масс всегда предопределено эмоциями. Оно иррационально. Поэтому когда государство полагается на разумное поведение людей, это значит, что оно уклоняется от своих обязанностей».

Джон Мейнард Кейнс, английский экономист

Главная тема этих дней — битва за вакцинацию. Подобно тому, как в советские времена случалась битва за урожай, в России в жаркое лето 2021 года государство вознамерилось привить большую часть своих граждан. Как это у нас принято, все случилось внезапно и для многих стало настоящим шоком. Еще пару недель назад госпропаганда заявляла, что все у нас хорошо. В отличие от наших западных партнеров мы выбрали исторически верный путь, по которому и шагаем твердой ногой под чутким руководством нашего Великого Кормчего.


Фото: Getty Images

И тут, как гром среди ясного неба, выясняется, что все вообще не так. А даже, скорее, наоборот. В то время, как в европейских странах снимают самые ненавистные (и прямо сказать, бессмысленные) ограничения, такие как маски и социальная дистанция, в России заговорили о локдауне. И в оглушающей тишине эхом звучат смехотворные проценты привившихся россиян, которые от коллективного иммунитета находятся на расстоянии нескольких световых лет. Вот это нормально приплыли тапки до обрыва.

В мало чем примечательной Венгрии, у которой нет своей вакцины, привито 70% населения — поэтому на Чемпионате Европы по футболу в Будапеште полный стадион болельщиков, там реально победили коронавирус. Ряд стран вышли на минимальный порог популяционного иммунитета в 60%. В полуторамиллиардном Китае привито уже 45%. А в России, где разновидностей вакцины чуть ли не больше, чем таблеток от головной боли, на данный момент привито 13% населения. Как же мы пришли к столь плачевному промежуточному итогу?


Стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште 15 июня 2021 г. (фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGES )

Конечно, государство во многом виновато. Всю весну нам из каждого пропагандистского утюга рассказывали о том, что в Европе и Америке люди дохнут как мухи, после приема «ихних» западных вакцин. Если таким образом хотели повысить авторитет российской вакцины, то большего идиотизма трудно вообразить. После такой «рекламы» многие решили повременить с вакцинацией, рассуждая так, что российское редко бывает лучше импортного. Что, в данном случае совершеннейшее заблуждение, но поезд, как говорится, уже ушел.

Второй важный момент — опять же всю весну чиновники нас подводили к мысли о победе над Ковидом в отдельно взятой стране. Министр здравоохранения Мурашко 5 июня уверенно заявил, что в целом ряде регионов заразу практически полностью изничтожили, да и остальные стоят на правильном пути. Чем, естественно, тоже отвадил многих сомневающихся и колеблющихся от похода в прививочный пункт. Зачем спешить, если и так все хорошо?

Своими противоречивыми заявлениями государственные чиновники вконец запутали одних, запугали других. Сегодня они стремятся, как это в России принято, не решать проблему, а отыскать крайних. И с озабоченным государственным выражением лица пытаются из столицы поучать, что же нам тут в провинции следует делать. У меня по этому поводу есть маленькая просьба к высоким московским начальникам: Уважаемые! Вколите себе успокоительного, уйдите на время в запой или наркотическую кому, переселитесь на другую планету — делайте что угодно, только ради бога, перестаньте слать обществу взаимоисключающие сигналы. Люди в растерянности, потому что из одного телевизора министр здравоохранения рассказывает о победе над Ковидом, а из другого вице-премьер Голикова вещает о критической ситуации в масштабе страны. Соберитесь в этом вашем Кремле и сформулируйте какую-нибудь единую политику, которая не будет меняться 2-3 раза в течение месяца. Дайте обществу ясный и понятный месседж, что на самом деле происходит и куда нам следует плыть.

Потому что общество, к сожалению, не вывозит. Не хочу вдаваться в глубинные причины этого. Есть печальный непреложный факт: имеет место массовое сопротивление государственной программе вакцинации. Это следовало признать раньше и не фраппировать общество бравурными реляциями о победе над COVID-19. Впрочем, не время посыпать голову пеплом — нужно понять, как вырулить из создавшегося положения.

«Если государство хочет добиться реально массовой вакцинации, ему придется перейти к дискриминации антипрививочников. Против них следует ввести санкции. А тех, кто прививается, нужно наделить соответствующими правами и возможностями. Так, чтобы антипрививочники ежечасно чувствовали социальное неравенство. Уверен, кстати, что в подобном случае число убежденных антипрививочников очень скоро будет стремиться к нулю...».

Я это написал 8 апреля в еженедельном «Резонере». Тогда, отлично помню, многие крутили у виска, мол к чему это такому ты призываешь. Больше других крутили чиновники. Говорили, что это бред — ты чо, какие санкции? Невозможно, и все тут.

Между тем это настолько на поверхности лежит, что даже неловко становится, что к пониманию этого пришли с таким опозданием. Впрочем, лучше поздно. Опоздание не фатально. Теперь главное — не ограничиться полумерами и не подменить логичные и целеориентированные шаги разной бесполезной ерундой, вроде лотерей и розыгрышей бесплатных путевок в Крым.

Много сегодня рассуждают о том, надо ли вводить принудительную вакцинацию. Государство осторожно прощупывает почву, вбрасывая информацию устами верхних чиновников. Но думаю, это ложный путь и очередная потеря драгоценного времени. Потому, что наше государство в таких вопросах никогда не отличалось смелостью и решительностью, старательно избегая социально непопулярных мер. А то, что принудительная вакцинация, да еще и в преддверии больших парламентских выборов вызовет резкое отторжение, сомневаться не приходится.

Самый простой и понятный вариант — это дать ощутимые преимущества тем, кто привился. Снимите с них ограничения. Дайте право жить без маски в общественных местах, и вы решите свою главную задачу с необходимым процентом привившихся. Потому что люди сегодня настолько устали от ограничений, что готовы не то что привиться - душу дьяволу продадут, лишь бы снять ненавистные «намордники».

Вообще я думаю, что самым справедливым, с точки зрения Общественного договора, да и самой идеи Высшей справедливости, было бы полное повсеместное снятие ограничений. Есть вакцина с подтвержденным эффектом (как минимум одна — Спутник V) и есть свободный доступ к ней. Люди, как говорят, существа разумные и свободные. Т.е. каждый вправе выбирать дорогу: с вакциной или без.

Вот я гляжу, как власти уже вторую неделю из кожи вон лезут, пытаясь понудить граждан к вакцинации. Похвально. Но силы можно тратить и более рационально. Кто хочет, тот вакцинируется. Кто против — что ж, это осознанный выбор. Человек, тем самым, принимает на себя все последствия своих действий. Право на смерть, в конечном счете, такое же неотъемлемое право человека, как и право на жизнь. Поэтому было бы честно в 21 веке предлагать людям самостоятельно выбирать свой путь.

Есть еще вариант с гетто для антипрививочников. Или резервациями, кому как политкорректнее. По смыслу правильный вариант: если человек упорствует в распространении заразы, его принято изолировать. Это здоровая реакция цивилизованного общества. Но понимаю, что в эпоху господства прав человека о подобном даже думать немодно.

Модно — не модно, а все же подошли к простой и давно известной истине. Не о том, что права одних заканчиваются там, где начинаются права других. О том, что большая цель оправдывает средства. Это основной закон, которой двигал мир вперед по пути общественного прогресса. Странно и нелогично было бы свернуть с этого давно апробированного пути.

Константин Калиниченко

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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