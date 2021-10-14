Блоги / Константин Калиниченко

Человек и QR-код

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Группа крови — на рукаве, мой порядковый номер — на рукаве,

Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:

Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве.

Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!

Виктор Цой, «Группа крови»

Главная тема нашего времени — QR-коды. С их помощью государство будет решать, кому можно пойти в «Макдоналдс» или на маникюр, а кому надлежит кушать и полировать ногти в домашней обстановке. Здравствуй, дивный новый мир.

Есть расхожая фраза — мир уже никогда не будет прежним. Полная чушь, разумеется. Людям свойственно рассуждать о высоких материях, прибегая к избитым и банальным формулам. Мир не только будет прежним. Он им будет много раз. И многократно повторит ранее совершенные ошибки, ибо нет таких граблей, на которые бы мы не наступили.

С введением QR-кодов мы возвращаемся к старой доброй дискриминации человека человеком. Тут можно вспомнить классику жанра — ограничения в правах чернокожего населения в США в середине прошлого века. Тех, кому интересно, как это выглядело на практике, я адресую к бестселлеру Артура Хейли «Отель». Мы же от истории плавно перейдем в день сегодняшний.

Вот мы внезапно оказались в новой QR-реальности. Если бы пару лет назад кто-то мне сказал, что вот так будет, я бы покрутил у виска и поспешил избавиться от такого собеседника. Вся тема с этими кодами звучит как дерьмовая аллюзия на песню Виктора Цоя «Группа крови». Паноптикум и страшный сон. Мы любим по поводу и без поминать Оруэлла, но кто бы мог подумать, что он настолько глубоко войдет в нашу жизнь.

Ну и что же делать? Протестовать? Биться в истерике и резать вены? Давайте с этим малость повременим. Дадим микроскопический шанс разуму взглянуть на проблему без лишних эмоций. Вдруг капля здравого смысла у нас все же была припасена на черный день? Так вот, мне кажется, настал тот день, когда эту каплю следует использовать по прямому назначению. Давайте попробуем.

Ситуация у нас следующая. На одной чаще весов наш почти родной уже COVID-19. Им болеют, от него умирают. Лечения болезни, в терапевтическом смысле слова, не существует. Есть какие-то прототипы лекарств, но их эффективность неочевидна. То есть «таблеток от коронавируса», говоря русским языком, нет в природе. Лечение ковида само по себе тоже напоминает немотивированный приступ прокрастинации. Я напомню, если обнаружен вирус, ты должен сидеть дома, никуда не выходить и ждать 10 дней — вирус вроде как сам должен сдохнуть. Есть, правда, те, кто болеют тяжело, и их как-то лечат стационарно. Судя по результатам, лечат с переменным успехом, потому что коронавирусное «кладбище» ежедневно пополняется.

На другой чаше — вакцина. В нашем случае «Спутник V» и пара еще каких-то плацебообразных субстанций. Но, по крайней мере, согласно данным журнала The Lancet – самого авторитетного СМИ в мире здравоохранения — «Спутник» является действенной вакциной против коронавируса. Почему он до сих пор не признан в Европе, предлагаю не обсуждать — эта тема давно стала политической. Вероятно, по той же причине, по которой западные вакцины не признаны в России. Надеюсь, скоро политики по обе стороны этой политико-медицинской границы придут в чувство и политические барьеры для взаимного признания падут.

Государство в этой ситуации в начале года четко обозначило свою позицию: вы прививаетесь — мы снимаем ограничения.

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