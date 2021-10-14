Человек и QR-код

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.
Группа крови — на рукаве, мой порядковый номер — на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!
Виктор Цой, «Группа крови»
Главная тема нашего времени — QR-коды. С их помощью государство будет решать, кому можно пойти в «Макдоналдс» или на маникюр, а кому надлежит кушать и полировать ногти в домашней обстановке. Здравствуй, дивный новый мир.
Есть расхожая фраза — мир уже никогда не будет прежним. Полная чушь, разумеется. Людям свойственно рассуждать о высоких материях, прибегая к избитым и банальным формулам. Мир не только будет прежним. Он им будет много раз. И многократно повторит ранее совершенные ошибки, ибо нет таких граблей, на которые бы мы не наступили.
С введением QR-кодов мы возвращаемся к старой доброй дискриминации человека человеком. Тут можно вспомнить классику жанра — ограничения в правах чернокожего населения в США в середине прошлого века. Тех, кому интересно, как это выглядело на практике, я адресую к бестселлеру Артура Хейли «Отель». Мы же от истории плавно перейдем в день сегодняшний.
Вот мы внезапно оказались в новой QR-реальности. Если бы пару лет назад кто-то мне сказал, что вот так будет, я бы покрутил у виска и поспешил избавиться от такого собеседника. Вся тема с этими кодами звучит как дерьмовая аллюзия на песню Виктора Цоя «Группа крови». Паноптикум и страшный сон. Мы любим по поводу и без поминать Оруэлла, но кто бы мог подумать, что он настолько глубоко войдет в нашу жизнь.
Ну и что же делать? Протестовать? Биться в истерике и резать вены? Давайте с этим малость повременим. Дадим микроскопический шанс разуму взглянуть на проблему без лишних эмоций. Вдруг капля здравого смысла у нас все же была припасена на черный день? Так вот, мне кажется, настал тот день, когда эту каплю следует использовать по прямому назначению. Давайте попробуем.
Ситуация у нас следующая. На одной чаще весов наш почти родной уже COVID-19. Им болеют, от него умирают. Лечения болезни, в терапевтическом смысле слова, не существует. Есть какие-то прототипы лекарств, но их эффективность неочевидна. То есть «таблеток от коронавируса», говоря русским языком, нет в природе. Лечение ковида само по себе тоже напоминает немотивированный приступ прокрастинации. Я напомню, если обнаружен вирус, ты должен сидеть дома, никуда не выходить и ждать 10 дней — вирус вроде как сам должен сдохнуть. Есть, правда, те, кто болеют тяжело, и их как-то лечат стационарно. Судя по результатам, лечат с переменным успехом, потому что коронавирусное «кладбище» ежедневно пополняется.
На другой чаше — вакцина. В нашем случае «Спутник V» и пара еще каких-то плацебообразных субстанций. Но, по крайней мере, согласно данным журнала The Lancet – самого авторитетного СМИ в мире здравоохранения — «Спутник» является действенной вакциной против коронавируса. Почему он до сих пор не признан в Европе, предлагаю не обсуждать — эта тема давно стала политической. Вероятно, по той же причине, по которой западные вакцины не признаны в России. Надеюсь, скоро политики по обе стороны этой политико-медицинской границы придут в чувство и политические барьеры для взаимного признания падут.
Государство в этой ситуации в начале года четко обозначило свою позицию: вы прививаетесь — мы снимаем ограничения.
Дальше был некоторый период времени, отведенный на условно добровольную вакцинацию. Поставленные государством целевые показатели мы должны были достигнуть осенью 2021 года. Не станем заострять внимание на цифрах — речь шла о примерно 70-75% вакцинированных. Цифры эти взяты не с потолка — так или иначе, к схожим параметрам стремились или стремятся и сегодня большинство государств.
Вот тут самое интересное. Легко понять, что все начинали с нуля. Но Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Швеция имели некоторое преимущество на старте, потому что именно эти страны производят вакцины от COVID-19. Интересно посмотреть, какой процент вакцинации в этих странах. Данные в открытом доступе. США — 65%. Швеция — 71%. Германия — 68%. И так далее. А что Россия? 34%. Жалкие 34%, дамы и господа — в стране, где есть своя чудо-вакцина. И, что самое важное, есть к ней достаточно свободный доступ. Тот случай, когда нельзя упрекнуть наше неповоротливое государство. Оно, в общем, в кои-то веки выполнило свою конституционную функцию по защите граждан от внешнего воздействия.
К сожалению, граждане в массе своей не оценили это по достоинству. Тут некоторые чиновники закатывают по этому поводу глаза и притворно разводят руками. Хотя, если бы они потрудились немного изучить историю, то знали бы, что вот именно таким образом русский народ издревле взаимодействует с властью. Тому есть масса хорошо задокументированных сюжетов. Например, на заре постсоветской демократии существовало массовое движение непризнания ИНН. Адепты были уверены, что индивидуальный налоговый номер — это печать антихриста, в ИНН зашифровано «число зверя» и у людей, которым присвоен ИНН только один путь — в преисподнюю. Сегодня, как бы смешно ни звучало, многие люди реально опасаются «вышек 5G» и запасаются шапочками из фольги для борьбы с облучением.
И вот у нас новый тренд — борьба с QR-кодами. На этой неделе активисты создали петицию на широко известной интернет-платформе за отмену QR-кодов в Псковской области. Часть нашей оппозиции немедленно ринулась петицию пиарить и поддерживать. Это все крайне диагностично. Чем больше я гляжу на российскую несистемную оппозицию, тем больше понимаю, что ради решения своих конъюнктурных задач она готова жертвовать людьми.
Адепты этой петиции за отмену QR-кодов мне до боли напоминают секту скопцов, существовавшую на Руси в 18-19 веках. Те самые, что отрезали себе известные части тела, лишь бы не идти на компромисс с государством. И через это отрезание намеревались избегнуть геенны огненной. Насчет геенны не скажу, а вот то, что большинство скопцов натурально дохли как мухи от банального сепсиса — это исторический факт.
Также и сегодняшние противники QR-кодов готовы на совершенно бессмысленные жертвы, лишь бы насолить государству. Боролись против ИНН, вышек 5G, теперь борются против прививочного QR-кода. Глупо, товарищи. Государству, особенно нашему, глубоко плевать, что вы там удумали. Не станете прививаться — ну ок, будете сидеть в локдаунах по домам. Дети ваши вырастут немножко недоумками, потому что вместо нормального образования получат дистанционное обучение. Ну и вы, в конечном счете, сами же взвоете в четырех стенах. И ради чего? Чтобы гордо рассказывать потомкам, что показали фигу в кармане нашему государству?
Отовсюду раздаются голоса, мол этот ваш код — это дискриминация и деление людей на «белых и черных». Может и так, не вижу смысла спорить о терминологии. Вот только не надо забывать, что первыми эту дискриминацию ввели насквозь демократические страны просвещенного Запада. Например, в Германии, где некоторое время тоже полагались на немецкую сознательность, но быстро поняли, что это не очень работает. И придумали «Правило 3G» — Geimpft, Genesen, Getestet. Оно введено для тех, кто считает, что вакцинация нарушает его права. «Вакцинируйся, переболей или плати, чтобы иметь QR-код», в вольном переводе. Если ты не привился и не переболел, то для посещения публичных мест (гипермаркеты, рестораны, парикмахерские и т. д.) сдавай каждый раз ПЦР-тест. Разумеется, платно. В Германии на сегодня привито почти 70% жителей страны, и резкий рост числа привитых случился именно после введения «Правила 3G». В той или иной степени аналогичный путь проходят сегодня большинство стран цивилизованного мира.
Приходится слышать, что наше государство этими QR-кодами гайки закручивает. Это, очевидно, заблуждение. Наша власть эту коронавирусную гайку так толком и не смогла закрутить. К большому, надо сказать, сожалению. Там, где не надо, оно готово резьбу сорвать, а там, где было необходимо, проявило постыдную слабость. Большинство стран Европы пережили настоящие локдауны, когда людям не то что по QR-кодам — вообще не дозволялось куда-либо ходить, кроме магазинов с товарами первой необходимости. В Австрии в период локдауна за выход на улицу из дома без оснований назначался штраф в 700 евро. Зато, пересидев, Европа сегодня уже снимает ограничения. А мы все также ведем философские разговоры, является ли QR-код дискриминацией и допустимо ли ограничение в правах в 21 веке.
Обстоятельства сегодня таковы, что государство просто обязано пойти по стопам европейских демократий на непопулярные меры. В том числе ограничить часть гражданских прав ради того, чтобы как можно скорее избавиться от ограничений и запретов последних полутора лет. Общество, к сожалению, показало себя не с лучшей стороны — 34% вакцинированных тому наглядное свидетельство. Попытка воздействия на сознательность граждан ожидаемо провалилась. «Пряник» не сработал. Глубинный народ решил выразить протест отказом от вакцинации. Что ж, государство устало ждать и перешло к «кнуту». И оно сегодня имеет на это моральное право.
Пожалуй, только один важный момент: государство обязано подумать о тех, кто имеет медицинский отвод на вакцинацию. Люди, желающие привиться, но не имеющие такой возможности по медицинским показаниям, страдать не должны.
Недовольство тут предсказуемо, но винить можно только себя. Если бы у нас был сегодня такой процент привитых, как в Германии или США, мы имели бы полное право предъявить государству. Но увы, сегодня у государства есть все основания, извиняюсь, «кинуть предъяву» своим гражданам. Жалуетесь, что бизнесу не дают работать и он загибается? Так идите, мать вашу, и привейтесь — и заработает ваш бизнес, лучше, чем прежде. Хотите выехать из России в Эстонию или Германию, глотнуть воздуха свободы — так Tere tulemast, как говорится, только сначала вакцинируйтесь.
Мне эта идея с QR-кодами тоже не добавляет оптимизма. А кому вообще может понравиться «хождение по пропускам»? Но опыт последних месяцев говорит о том, что иного пути у нас нет. Надо выбрать меньшее из зол. Или непопулярные меры, или мы так и будем гнить в этой ковид-реальности с бесконечными ограничениями. Какой вообще смысл рассуждать, что QR-код нарушает наши гражданские права, если уже полтора года мы живем в ситуации, когда у нас просто забрали часть наших прав. На свободное перемещение, например. Свободу собраний.
Парадокс: мы легко и непринужденно жертвуем многим, но бессмысленно и беспощадно упираемся в мелочах. Готовы упорствовать в любых, самых псевдонаучных заблуждениях. Но вопрос, в сущности, простой: чего мы хотим получить в итоге? Хотим жить в условиях ограничений? С масками и ежедневными ковидными сводками Роспотребнадзора? Или все же хотим мы вернуться к нормальной прежней жизни? Давайте ответим на этот простой вопрос. Если кто-то думает, что такой возврат невозможен, рекомендую изучить опыт европейских стран, где тоже вводили QR-коды. Не верите российскому государству — ну попытайтесь поверить немецкому, например.
Кстати, первой в мире QR-коды в феврале 2021 года ввела Дания. И вот такое дело, что именно Дания первой из цивилизованных стран смогла снять все ограничения и уже несколько недель живет нормальной прежней жизнью. Так может и нам пора перестать изобретать велосипед и свое особое русское колесо?
Константин Калиниченко