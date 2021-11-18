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Социальная ненависть как образ жизни

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Не верь, не бойся, не проси…»

А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»

Многие, вероятно, обратили внимание, что в Пскове уже пару недель продолжается атака на руководителя компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова. Огонь по одному из крупнейших псковских застройщиков ведется плотно, из орудий разного калибра. Накануне к ситуации подключился депутат областного Собрания, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак, выступивший в поддержку Владислава Абрамова.

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Я не стану погружаться в эту историю, пытаясь понять, кто там прав, кто виноват. Хочу поговорить сегодня вот о чем. Мы как-то совершенно незаметно для самих себя, легко и непринужденно погрузились с головой в атмосферу животной озлобленности и социальной ненависти. Я не специалист в области социальной антропологии, так что, возможно, мы никуда и не погружались, а всегда такими были. Не суть важно. Смотрите, что у нас получается.

В Пскове бизнеса нет. Это давно стало расхожим выражением, своего рода «общим местом». Вроде как аксиома, что Псковская область — это выжженная земля, на которой чиновники от безысходности тужатся соорудить туристический кластер. Нефти нет, алмазов нет. Купертино и Силиконовую долину построить не удосужились. Заводов, фабрик и рабочих тоже нет — потому что мудрое правительство так решило, что не нужно это древней благословенной Псковской земле. А то ведь бывало уже не раз, что только воздвигнешь тут тяжелую промышленность, как налетят с проклятущего Запада очередные псы-рыцари, и нужно все свежепостроенное взрывать или эвакуировать. Вот и митрополит наш Тихон, оценочные суждения которого родятся явно не на пустом месте, в сентябре посоветовал псковичам не раскатывать губу и не мечтать о том, что Псковщина превратится в край промышленников и предпринимателей. Псковичи по этому поводу сетуют и не соглашаются. Дескать, в умелых руках тут бы все заколосилось. Да вот беда — умелые руки в богоспасаемом Псковском крае, как известно, только у блогеров в социальных сетях и авторов комментов под новостями на ПЛН.

Однако же время от времени бизнес и на этой выжженной земле зарождается. Часто приходит извне. Казалось бы, должны его встречать хлебом-солью и с распростертыми объятиями. Но черта с два. Вот такой псковский парадокс: когда бизнеса нет — люди жалуются на его отсутствие. Стоит ему появиться, эти же люди со злобой и яростью, не успевая смахивать ядовитую слюну, обтекающую с клыков, набрасываются на, как это принято у нас говорить, инвестора. Причем тут нет разницы, из какой сферы бизнес — кошмарить надлежит всех без разбору.

Кто бы ни приходил в последние годы в наш регион, он сразу же на входе выхватывал по полной, проникаясь неповторимым гостеприимством местного населения. Региональный мусорный оператор «Экопром», завод «Титан-Полимер», конечно, самые известные истории. Сюда же отнесем тех, кто приехал на руководящие должности в Псков из других регионов. Все они буквально с момента пересечения границы Псковской области сталкивались с неприятием, в социальных сетях переходящим в почти животную ненависть. Справедливости ради, надо сказать, что «Титан-Полимеру» досталось больше остальных, однако дело мы имеем с общим трендом.

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Просто так получается, что наш народ ненавидит любого, кто успешнее среднестатистического псковича, обитающего, согласно данным Росстата, где-то на границе между нищетой и выживанием. В социологии и психоанализе есть немало работ, которые доказывают, что бедность является главной причиной социальной ненависти. Вероятно, это так. Бедность — главный архетип, формирующий поведение псковича в повседневной жизни. Собственные неудачи как мотивация ненависти к успешным людям.

Так или иначе, любая бизнес-идея в Пскове генерирует социальную ненависть. Достаточно посмотреть на реакцию местных сообществ в социальных сетях, когда на горизонте маячит потенциальный инвестор. За примерами тут далеко ходить не надо. Не секрет, возрождение производства льна — давняя мечта многих жителей региона. Любят у нас предаться воспоминаниям о временах, когда Псковская область была Меккой льноводства северо-запада страны. В начале ноября стало известно, что появился инвестор, готовый выращивать лен в промышленных объемах, для чего вкладывает немаленькие собственные средства. Тут бы порадоваться и скрестить пальцы на удачу. Но нет. Псковичи в комментариях и социальных сетях ринулись наперегонки писать, что ничерта из этой идеи не выйдет, инвестор, конечно же, жулик и вообще, лен в 21 веке — это дорого и непрактично. Вот еще такая беда на нашу голову — появились социальные сети и комментарии. И если раньше сферический «псковский блогер» только и мог, что старчески брюзжать на кухне и лавочке у подъезда, то теперь он выходит в медиапространство и все накопленное дерьмо вываливает городу и миру. Все кругом идиоты, один я умный, я один знаю лучше всех. Тут можно было бы поговорить о таком явлении, как «пскович — эксперт обыкновенный», но нет желания углубляться в психопатологию и девиации.

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Отторжение и ненависть успешных людей стали в наших реалиях ведущим трендом общественной жизни. Богатый = наворовал. Доминирует точка зрения, что стать успешным по закону в России невозможно. Можно либо наворовать, либо стать чиновником. Некоторое время назад социологи удивлялись ранее невиданному тренду, согласно которому молодежь больше не стремится стать успешным бизнесменом. Хочет стать чиновником, с младых ногтей присосаться к государственной кормушке, а еще лучше надеть погоны — все равно какие, хоть прокурорские, хоть, прости-господи, Роспотребнадзора. И вместо того, чтобы умом и силой пробиваться в жизни, сесть в государственном кабинете и получать получку ежемесячно, постепенно превращаясь в «растение», способное реагировать на условные чиновничьи рефлексы, сидеть на бесконечных совещаниях и писать разный бред в отчетах. Так сегодня понимается у молодежи «уверенность в завтрашнем дне». Пришли к успеху, называется. Растет поколение умников-иждивенцев.

Проблема еще и в том, что государство все это старательно поощряет и культивирует. Нам с этим государством, прямо сказать, не сильно повезло. Дело в том, что оно очень хочет быть хорошим и не хочет быть плохим. А ведь кто-то должен, поскольку социальная физика не терпит пустоты. Всегда нужен тот, кто будет во всем виноват. Государство у нас, как Папа Римский, напрочь непогрешимо. Народ обзывать как-то не с руки — не ровен час не так поймет и вспомнит, с какой стороны за вилы браться. Остается бизнес — вот он-то и будет козлом отпущения. В этой стране, судя по всему, еще очень долго.

Бизнесу в России присвоен статус изгоя. Независимо от размера, его надлежит кошмарить, унижать. И, разумеется, доить по полной. Если эта «корова» лежит при смерти и с трудом хватает ртом воздух — это ничего, дайте ей пинка, пусть не разлеживается тут.

Наверное, обратили внимание, что псковские чиновники в последние недели активно шустрят по городу, посещают подведомственные учреждения с целью проверки масочного режима. Делают это в рабочее время. Вот друзья рассказали такую историю. Аккурат в минувшую пятницу один такой проверяющий нагрянул с проверкой в мужскую парикмахерскую, т. е. в барбершоп, в Пскове. Где обнаружил одного из мастеров без маски и ринулся радостно составлять на него административный протокол. А теперь, дамы и господа, оцените эту ситуацию по достоинству. Чиновник, который сам ни хрена, извиняюсь, не производит, только кислород в СО2 переводит, живет на зарплату, которая формируется за счет налогов с бизнеса, в свое рабочее время приходит натурально кошмарить этот самый бизнес. Это, простите, паноптикум какой-то и ничто иное, как чиновничий харассмент.

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В классической политэкономии есть такая аллегория, где бизнес представлен как кровь в общественном организме. Все без исключения страны, лидирующие в рейтинге качества жизни граждан, основаны на культе частного сектора и частной инициативы. Именно бизнесмен — самый уважаемый человек в цивилизованной развитой стране, а не прокурор или чиновник какого-то «надзора». Уровень жизни в стране зависит от того, насколько комфортно бизнесу, чистая ли «кровь» в организме. Поэтому успешные страны заботятся о бизнесе тем, что создают ему понятные и комфортные условия.

А у нас, как обычно, все поставлено с ног на голову. С одной стороны, чиновники, вставляющие бизнесу палки в колеса. С другой — озлобленный нищий народ, который воспринимает бизнес как чуждый и враждебный элемент. Государство и народ в этом смысле выступают единым фронтом: одни подкармливают толпу подачками время от времени, рассуждая о социальном государстве. Другие — безмолвствуют. А бизнес должен быть просто счастлив и благодарен уже за то, что хотя бы на заборе не вешают. Так в этом общественном организме принято обращаться с «кровью».

Вот и получается, что вместо пресловутого вставания с колен, мы все глубже падаем в пропасть.

Константин Калиниченко