Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борьба «Справедливой России» с безработицей
как исправить ошибки в квитанции
экопром быстро и чисто
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
работа затылком
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
горводоканал успехи и планы
декодируем QR-реальность
Константин Калиниченко Публикаций: 193
18.11.2021 19:252 Социальная ненависть как образ жизни 11.11.2021 18:3813 Стукач.рф 21.10.2021 19:2522 Л(Н)окдаун!? 14.10.2021 19:1731 Человек и QR-код 07.10.2021 18:400 «Мы не можем жить без космоса» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2712 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   16.11.2021 12:348 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 17.11.2021 13:342 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет
Блоги / Константин Калиниченко

Социальная ненависть как образ жизни

18.11.2021 19:25|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Не верь, не бойся, не проси…»

А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»

Многие, вероятно, обратили внимание, что в Пскове уже пару недель продолжается атака на руководителя компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова. Огонь по одному из крупнейших псковских застройщиков ведется плотно, из орудий разного калибра. Накануне к ситуации подключился депутат областного Собрания, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак, выступивший в поддержку Владислава Абрамова.

Я не стану погружаться в эту историю, пытаясь понять, кто там прав, кто виноват. Хочу поговорить сегодня вот о чем. Мы как-то совершенно незаметно для самих себя, легко и непринужденно погрузились с головой в атмосферу животной озлобленности и социальной ненависти. Я не специалист в области социальной антропологии, так что, возможно, мы никуда и не погружались, а всегда такими были. Не суть важно. Смотрите, что у нас получается.

В Пскове бизнеса нет. Это давно стало расхожим выражением, своего рода «общим местом». Вроде как аксиома, что Псковская область — это выжженная земля, на которой чиновники от безысходности тужатся соорудить туристический кластер. Нефти нет, алмазов нет. Купертино и Силиконовую долину построить не удосужились. Заводов, фабрик и рабочих тоже нет — потому что мудрое правительство так решило, что не нужно это древней благословенной Псковской земле. А то ведь бывало уже не раз, что только воздвигнешь тут тяжелую промышленность, как налетят с проклятущего Запада очередные псы-рыцари, и нужно все свежепостроенное взрывать или эвакуировать. Вот и митрополит наш Тихон, оценочные суждения которого родятся явно не на пустом месте, в сентябре посоветовал псковичам не раскатывать губу и не мечтать о том, что Псковщина превратится в край промышленников и предпринимателей. Псковичи по этому поводу сетуют и не соглашаются. Дескать, в умелых руках тут бы все заколосилось. Да вот беда — умелые руки в богоспасаемом Псковском крае, как известно, только у блогеров в социальных сетях и авторов комментов под новостями на ПЛН.

Однако же время от времени бизнес и на этой выжженной земле зарождается. Часто приходит извне. Казалось бы, должны его встречать хлебом-солью и с распростертыми объятиями. Но черта с два. Вот такой псковский парадокс: когда бизнеса нет — люди жалуются на его отсутствие. Стоит ему появиться, эти же люди со злобой и яростью, не успевая смахивать ядовитую слюну, обтекающую с клыков, набрасываются на, как это принято у нас говорить, инвестора. Причем тут нет разницы, из какой сферы бизнес — кошмарить надлежит всех без разбору.

Кто бы ни приходил в последние годы в наш регион, он сразу же на входе выхватывал по полной, проникаясь неповторимым гостеприимством местного населения. Региональный мусорный оператор «Экопром», завод «Титан-Полимер», конечно, самые известные истории. Сюда же отнесем тех, кто приехал на руководящие должности в Псков из других регионов. Все они буквально с момента пересечения границы Псковской области сталкивались с неприятием, в социальных сетях переходящим в почти животную ненависть. Справедливости ради, надо сказать, что «Титан-Полимеру» досталось больше остальных, однако дело мы имеем с общим трендом.

Просто так получается, что наш народ ненавидит любого, кто успешнее среднестатистического псковича, обитающего, согласно данным Росстата, где-то на границе между нищетой и выживанием. В социологии и психоанализе есть немало работ, которые доказывают, что бедность является главной причиной социальной ненависти. Вероятно, это так. Бедность — главный архетип, формирующий поведение псковича в повседневной жизни. Собственные неудачи как мотивация ненависти к успешным людям.

Так или иначе, любая бизнес-идея в Пскове генерирует социальную ненависть. Достаточно посмотреть на реакцию местных сообществ в социальных сетях, когда на горизонте маячит потенциальный инвестор. За примерами тут далеко ходить не надо. Не секрет, возрождение производства льна — давняя мечта многих жителей региона. Любят у нас предаться воспоминаниям о временах, когда Псковская область была Меккой льноводства северо-запада страны. В начале ноября стало известно, что появился инвестор, готовый выращивать лен в промышленных объемах, для чего вкладывает немаленькие собственные средства. Тут бы порадоваться и скрестить пальцы на удачу. Но нет. Псковичи в комментариях и социальных сетях ринулись наперегонки писать, что ничерта из этой идеи не выйдет, инвестор, конечно же, жулик и вообще, лен в 21 веке — это дорого и непрактично. Вот еще такая беда на нашу голову — появились социальные сети и комментарии. И если раньше сферический «псковский блогер» только и мог, что старчески брюзжать на кухне и лавочке у подъезда, то теперь он выходит в медиапространство и все накопленное дерьмо вываливает городу и миру. Все кругом идиоты, один я умный, я один знаю лучше всех. Тут можно было бы поговорить о таком явлении, как «пскович — эксперт обыкновенный», но нет желания углубляться в психопатологию и девиации.

Отторжение и ненависть успешных людей стали в наших реалиях ведущим трендом общественной жизни. Богатый = наворовал. Доминирует точка зрения, что стать успешным по закону в России невозможно. Можно либо наворовать, либо стать чиновником. Некоторое время назад социологи удивлялись ранее невиданному тренду, согласно которому молодежь больше не стремится стать успешным бизнесменом. Хочет стать чиновником, с младых ногтей присосаться к государственной кормушке, а еще лучше надеть погоны — все равно какие, хоть прокурорские, хоть, прости-господи, Роспотребнадзора. И вместо того, чтобы умом и силой пробиваться в жизни, сесть в государственном кабинете и получать получку ежемесячно, постепенно превращаясь в «растение», способное реагировать на условные чиновничьи рефлексы, сидеть на бесконечных совещаниях и писать разный бред в отчетах. Так сегодня понимается у молодежи «уверенность в завтрашнем дне». Пришли к успеху, называется. Растет поколение умников-иждивенцев.

Проблема еще и в том, что государство все это старательно поощряет и культивирует. Нам с этим государством, прямо сказать, не сильно повезло. Дело в том, что оно очень хочет быть хорошим и не хочет быть плохим. А ведь кто-то должен, поскольку социальная физика не терпит пустоты. Всегда нужен тот, кто будет во всем виноват. Государство у нас, как Папа Римский, напрочь непогрешимо. Народ обзывать как-то не с руки — не ровен час не так поймет и вспомнит, с какой стороны за вилы браться. Остается бизнес — вот он-то и будет козлом отпущения. В этой стране, судя по всему, еще очень долго.

Бизнесу в России присвоен статус изгоя. Независимо от размера, его надлежит кошмарить, унижать. И, разумеется, доить по полной. Если эта «корова» лежит при смерти и с трудом хватает ртом воздух — это ничего, дайте ей пинка, пусть не разлеживается тут.

Наверное, обратили внимание, что псковские чиновники в последние недели активно шустрят по городу, посещают подведомственные учреждения с целью проверки масочного режима. Делают это в рабочее время. Вот друзья рассказали такую историю. Аккурат в минувшую пятницу один такой проверяющий нагрянул с проверкой в мужскую парикмахерскую, т. е. в барбершоп, в Пскове. Где обнаружил одного из мастеров без маски и ринулся радостно составлять на него административный протокол. А теперь, дамы и господа, оцените эту ситуацию по достоинству. Чиновник, который сам ни хрена, извиняюсь, не производит, только кислород в СО2 переводит, живет на зарплату, которая формируется за счет налогов с бизнеса, в свое рабочее время приходит натурально кошмарить этот самый бизнес. Это, простите, паноптикум какой-то и ничто иное, как чиновничий харассмент.

В классической политэкономии есть такая аллегория, где бизнес представлен как кровь в общественном организме. Все без исключения страны, лидирующие в рейтинге качества жизни граждан, основаны на культе частного сектора и частной инициативы. Именно бизнесмен — самый уважаемый человек в цивилизованной развитой стране, а не прокурор или чиновник какого-то «надзора». Уровень жизни в стране зависит от того, насколько комфортно бизнесу, чистая ли «кровь» в организме. Поэтому успешные страны заботятся о бизнесе тем, что создают ему понятные и комфортные условия.

А у нас, как обычно, все поставлено с ног на голову. С одной стороны, чиновники, вставляющие бизнесу палки в колеса. С другой — озлобленный нищий народ, который воспринимает бизнес как чуждый и враждебный элемент. Государство и народ в этом смысле выступают единым фронтом: одни подкармливают толпу подачками время от времени, рассуждая о социальном государстве. Другие — безмолвствуют. А бизнес должен быть просто счастлив и благодарен уже за то, что хотя бы на заборе не вешают. Так в этом общественном организме принято обращаться с «кровью».

Вот и получается, что вместо пресловутого вставания с колен, мы все глубже падаем в пропасть.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 493 человека
18.11.2021, 20:040 Три псковича погибли в октябре при пожарах из-за курения и алкоголя 18.11.2021, 19:422 Путин поручил повысить прожиточный минимум на тысячу рублей 18.11.2021, 19:252 Социальная ненависть как образ жизни 18.11.2021, 19:040 Минздрав заявил о пригодности «Спутника лайт» для первичной вакцинации
18.11.2021, 18:441 Михаил Ведерников участвует в работе над стратегией развития стройотрасли в России 18.11.2021, 18:320 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове 18.11.2021, 18:120 В Плюссе восстанавливают пешеходный переход через железную дорогу 18.11.2021, 18:031 На пляже в деревне Самолва появилась детская площадка «Сказка»
18.11.2021, 17:540 Более 330 псковичей сели пьяными за руль в этом году 18.11.2021, 17:441 Галина Неваленная: Коронавирус не спросит, есть ли у вас медотвод 18.11.2021, 17:334 Елена Полонская оценила взаимодействие с Борисом Елкиным 18.11.2021, 17:210 В Великих Луках почтили память жертв ДТП
18.11.2021, 17:080 Олег Брячак: В Псковской области явно виден рост безработицы среди молодежи 18.11.2021, 16:580 Участок дороги Прискуха – Иванцево ремонтируют в Локнянском районе 18.11.2021, 16:560 Дом в Новосокольниках получил новую крышу в рамках программы капремонта 18.11.2021, 16:513 Уговаривали не делать прививку — как на водоканале в Пскове борются с коронавирусом
18.11.2021, 16:501 Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове 18.11.2021, 16:430 Более 600 протоколов о нарушениях противовирусных мер составили псковские полицейские за месяц 18.11.2021, 16:284 Елена Полонская: Псков мог войти в топ-50 туристических городов России, если бы не пандемия 18.11.2021, 16:213 Украинца осудили за кражу имущества на 26 млн рублей в Пскове
18.11.2021, 16:170 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год пройдут 30 ноября 18.11.2021, 16:040 Пассажиров авиарейса Москва - Псков до конца дня доставят в Псков 18.11.2021, 15:570 Школьники Псковской области попробуют доработать компьютерную игру 18.11.2021, 15:437 Галина Неваленная заявила о необходимости привить почти 100% пожилых псковичей
18.11.2021, 15:400 Алиментщика арестовали в Новосокольниках 18.11.2021, 15:370 Более 1500 псковичей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 18.11.2021, 15:330 Умер актер из фильма «Ночной дозор» 18.11.2021, 15:291 Интерактивное занятие «Мусорознайка» провели для псковских школьников
18.11.2021, 15:220 Псковичам предлагают погрузиться в пространство мифологии северных народов 18.11.2021, 15:171 Банно-прачечный комбинат получит дотацию из бюджета Пскова 18.11.2021, 15:120 Минздрав включил в рекомендации по лечению коронавируса требования к качеству кислорода 18.11.2021, 15:100 Борис Елкин проверил ход реконструкции улицы Поземского
18.11.2021, 15:090 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19» 18.11.2021, 14:550 Мокрый снег будет идти в Псковской области 19 ноября 18.11.2021, 14:530 Светский раут доброго человека 18.11.2021, 14:500 Экс-полицейский в Великих Луках предстанет перед судом за организацию наркопреступления
18.11.2021, 14:460 Островичам объяснили, почему в городе не горят и мигают фонари 18.11.2021, 14:381 Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове 18.11.2021, 14:300 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения 18.11.2021, 14:252 «Сообразим на троих»: Есть ли шанс у псковской оппозиции? ВИДЕО
18.11.2021, 14:232 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области со временем может стать сырее 18.11.2021, 14:072 Музейного смотрителя приглашают на работу в Мирожский монастырь 18.11.2021, 14:020 Рыбаков в Великолукском районе лишили лодки за незаконно пойманных лещей 18.11.2021, 14:010 «Гайд-парк»: Экватор Елены Полонской. ВИДЕО
18.11.2021, 13:590 С 2022 года псковичи смогут получать вычеты на физкультурно-оздоровительные услуги 18.11.2021, 13:460 Двух жителей Дновского района осудили за оплату покупок чужой картой 18.11.2021, 13:421 Интерактив: Отмена без иллюзий 18.11.2021, 13:340 В Псковском районе четверо школьников получили именные стипендии
18.11.2021, 13:230 Мягкий переход к зиме обещают синоптики в Псковской области 18.11.2021, 13:210 Елена Полонская рассказала о своих полномочиях и задачах на посту главы Пскова 18.11.2021, 13:090 Островичу грозит уголовная ответственность за ловлю рыбы электроудочкой 18.11.2021, 13:001 Интерактив: Елкин может
18.11.2021, 12:430 Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД в Узком переулке Пскова 18.11.2021, 12:350 Работы по врезке нового водопровода на Завеличье завершены досрочно 18.11.2021, 12:120 Псковичку с признаками наркотического опьянения задержал ОМОН 18.11.2021, 12:100 Новую школу на 165 мест проектируют в Пыталовском районе
18.11.2021, 12:041 В Пскове эвакуировали посетителей торгового центра 18.11.2021, 11:533 В Пскове обновят формат новогодней ярмарки 18.11.2021, 11:472 Труп мужчины обнаружили на улице в Печорах 18.11.2021, 11:441 «Сообразим на троих»: Есть ли шанс у псковской оппозиции?
18.11.2021, 11:420 Житель Острова взял кредит и перевел деньги мошеннику 18.11.2021, 11:391 Николай Баринов: В этом году новогоднюю елку крысы не съели 18.11.2021, 11:350 Еще пять человек в Псковской области скончались от коронавируса 18.11.2021, 11:330 В Пскове не планируют разрабатывать интерактивную карту уборки улиц
18.11.2021, 11:252 Малый и средний бизнес может приобретать российский софт со скидкой 50% 18.11.2021, 11:230 Скользкая дорога стала причиной ДТП в Невеле 18.11.2021, 11:190 «Гайд-парк»: Экватор Елены Полонской 18.11.2021, 11:173 В псковском кафе «Вкус и цвет» запланировали реконструкцию
18.11.2021, 11:150 В УГХ Пскова предупредили о возможных проблемах с уборкой снега на новых благоустроенных территориях 18.11.2021, 10:5712 Интерактив: Наркоманы сошли с ума 18.11.2021, 10:501 Главу Псковского обкома профсоюза инновационных и малых предприятий наградили в Москве 18.11.2021, 10:483 Пскович продает «счастливый полтинник» за 10,5 тысяч рублей
18.11.2021, 10:440 Вылет самолета из Пскова в Москву отложен на неопределенное время 18.11.2021, 10:400 До 180 тысяч рублей может получать прораб в Пскове 18.11.2021, 10:320 Псковская область вошла в число регионов с наибольшей долей нелегального оборота табака 18.11.2021, 10:280 Прокуратура Псковской области ответит на вопросы людей с инвалидностью
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru