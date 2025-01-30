Блоги / Константин Калиниченко

Синдром беременной 10-классницы

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

— Что бы ты делал, если бы застрял в одном месте, в одном дне и ничего бы вокруг не менялось?

— А я примерно так и живу.

«День сурка» (реж. Г. Рамис, 1993 г.)

2 февраля в мире отмечают День сурка. Абсолютное большинство о нем знает, благодаря культовому фильму начала 1990-х, где главный герой оказался в петле времени, в результате чего он живет одним и тем же днем, следующий никак не наступает. События повторяются с математической точностью, вырваться из замкнутого круга оказывается непросто.

Поймал себя на мысли, что российская общественно-политическая жизнь – это какой-то непроходящий «день сурка». Мы повторяем многократно совершенные ошибки, не извлекая из них никаких уроков, наступаем на грабли, о которых всем давно известно, на которые наступали вчера, наступим сегодня и, в чем нет никаких сомнений, сделаем это завтра. Любые попытки подумать головой, включить логику и хотя бы попытаться эти грабли обойти, встречают удивленный непонимающий взгляд. Смотрите, как это работает в реальной политической практике.

Фото: Reuters

Есть такая необходимая штука – социально непопулярные решения. Все политики и госслужащие хотели бы быть исключительно хорошими в глазах населения, но в жизни так не бывает. То здесь, то там нужно экономить, сокращать, ликвидировать. Для сглаживания негативного эффекта чиновники в своем новоязе придумали разные слова – оптимизация, реструктуризация, модернизация. Помогает, честно говоря, как подорожник при отрубленной голове, т.е. примерно никак. А то и хуже – за годы выработался у наших граждан условный рефлекс, и когда они слышат слово «оптимизация», сразу начинает копиться раздражение.

Власть это знает. Но вот какое дело – она совершенно не умеет с народным раздражением работать. Поэтому, каждый раз, когда затевается очередная непопулярная инициатива сверху, мы повторяем давно пройденный путь.

Общественно непопулярные решения у нас стараются принять, как говорится, «под шумок». Ответственные чиновники нутром чуют, что стоит только заикнуться о неприятных инициативах, тут же из каждого медийного утюга польется волна негатива, а широкие народные массы начнут активно возмущаться в соцсетях. Беда еще и в том, что спектр «социально непопулярного» в современной России неприлично широкий. К вышеупомянутой оптимизации – слову с исключительно негативной коннотацией – добавились модернизация, реформа и т.д. Да, как-то мы дошли до жизни такой, что и «реформа» вызывает стойкое отторжение. С другой стороны, чему удивляться, если самые известные реформы последних лет – это пенсионная и мусорная.

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Что же делают с этим государевы люди? А они стараются все максимально замолчать. Темнят так, что известные конспираторы из «Мара Сальватруча» позавидуют. Как только наверху затевают реформу или оптимизацию, дело окутывается ореолом таинственности. Лейтмотив этой конспирации простой – авось, проскочим. Главное, чтобы в прессу ничего не просочилось до начала событий. А там, глядишь, как-нибудь само разрешится. Народ русский терпелив, небось стерпит и в этот раз, побубнит слегка, выпустит пар да и вернется к своим делам.

Если где-нибудь на районе задумали «оптимизировать» больницу, чиновники будут молчать до последнего, как Мальчиш-Кибальчиш на допросе у проклятых буржуинов. А когда информация просочилась (а она в современном мире соцсетей и мессенджеров в 100% случаев просачивается), власть сначала исторгает гневные опровержения. «Все вообще не так», «все абсолютно искажено и переврано», «никакой оптимизации не планируется», – обиженно комментируют чиновники и пресс-службы.

Так случается практически всегда, и я не могу понять одного – зачем вы, господа-госчиновники, так поступаете? Ведь тайное очень скоро станет явным, и вы будете выглядеть, по меньшей мере, нелепо.

Когда скрывать очевидное дальше невозможно, риторика власть предержащих переходит в формат #этодругое. Требуют «правильно понимать смыслы». При этом логичных внятных разъяснений не следует, аудитории надлежит просто принять, что предпринимаемые шаги улучшат ситуацию. Как? Никак! Улучшат, и все. Не лезьте не в свое дело.

еще есть особый тип чиновничьей обиды. «Зачем вы вообще об этом пишете», – на полном серьезе много раз задавали мне риторический вопрос. Что поделаешь, чиновник-обыкновенный не хочет быть мишенью для критики, он хочет быть благодетелем, перед которым благоговейно склоняются народные массы, славя его и всячески превознося.

Я уже давно сбился со счету, сколько раз на конкретных примерах я пробовал объяснить нашим государственным мужам, что тактика «беременной десятиклассницы» не ведет к успеху. Ждать и надеяться, что проблема как-нибудь сама рассосется, если о ней никому не говорить – это не решение проблемы, а ее усугубление.

Вспомните, почему случился в 2018 году массовый протест против строительства завода «Титан-Полимер»? Потому, что люди заподозрили, что власть по-тихому пытается протолкнуть какой-то проект. А раз по-тихому, значит проект вредный и опасный – именно так рассуждали тогда люди. Из-за того, что своевременно не провели разъяснительную работу, не информировали общество о планах прихода крупного ответственного инвестора, люди вышли на улицу. Потребовалось несколько лет вдумчивой кропотливой работы СМИ, диалога предприятия и граждан, прежде чем люди успокоились и перестали думать, что им тут бомбу замедленного действия подсовывают.

И тогда, и глядя на те события из сегодняшнего дня, я не могу понять, что мешало власти сразу выстроить с жителями Пскова и Псковского района спокойный конструктивный диалог? Что мешало воспринимать людей как социальных партнеров, а не как стадо, которому лишнего знать не полагается, а в свое время нужную информацию сообщат. Люди ведь не идиоты и не одноклеточные – если с ними говорят уважительно и на русском языке, они способны адекватно воспринимать информацию. Ну а если как со стадом баранов неразумных, как с потенциально опасным видом, тогда, конечно, не следует удивляться, что народ ваши инициативы сходу встречает в штыки.

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Я абсолютно уверен, что реакция будет адекватной даже в проигрышной для власти ситуации. Например, когда очередная «оптимизация» проводится по причине отсутствия денег. Да, так бывает часто, но власть почему-то стесняется об этом говорить. Не может наш чиновник выйти к людям и честно сказать: «Денег нет. Поверьте, я сделал все, что в моих силах, чтобы изменить ситуацию. Увы, нам нужно сегодня что-то сократить, иного пути нет. Но мы делаем все, чтобы никто не пострадал, а неудобства были минимальными». Восторга не будет, но такой искренний подход встретит понимание.

Но пока я таких чиновников не встречал. Совершенно иной тип превалирует уже ни одно десятилетие.

Тут, в качестве еще одного хрестоматийного примера, уместно вспомнить реконструкцию набережной реки Великая в Пскове. Были выделены большие федеральные деньги, чиновники решили, что лучше знают, как их потратить, какой должна быть главная набережная областного центра. Что-то там нарисовали на коленке, попытались выдать за серьезный проект. Информация утекла в СМИ, псковичи посмотрели на эту архитектурную галиматью, ожидаемо, случился всплеск негатива. Что в итоге? Реконструкцию пришлось остановить, деньги вернуть в бюджет. А набережная несколько лет простояла за забором, пока, наконец, не изыскали новые деньги, и какую-то ерунду там худо-бедно сделали.

А что мешало общественно значимый вопрос начать с широкого обсуждения? Проинформировать людей, что появились деньги, планируется реконструкция набережной. Предложить высказаться, собрать и систематизировать предложения. Подтянуть экспертов с их мнением. После чего уже делать проект.

История эта, по современным меркам, уже давняя. Минули годы, сменилось поколение ответственных чиновников, курирующих вице-губернаторов, но ничего в этом смысле не поменялось.

На днях все были взбудоражены внезапной новостью о «ликвидации» кардиологического и неврологического отделений в Псковской областной больнице – именно такие слухи распространились по городу со скоростью калифорнийского пожара. В итоге пришлось главврачу областной больницы Евгению Панферову в эфире программы «Кузница» на ПЛН-FM постфактум разъяснять и успокаивать – оказалось, ничего не ликвидируют, дело в банальном переезде с места на место. Но что мешало сразу проинформировать общество о грядущей реорганизации, чтобы не плодить панику и слухи?

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Я могу еще десяток аналогичных примеров привести. «Мусорная реформа» – стабильный триггер негатива с ее первых дней. Введенный с января дифференцированный тариф на электроэнергию, о котором толком даже не сообщили населению, не говоря о какой-то разъяснительной работе. Повышение тарифа на капремонт. Что ремонтируемая школа не откроется к 1 сентября… Обо всем общество узнает задним числом, власть не считает нужным посвящать его в тонкости и нюансы.

Миллион раз говорилось, что при таком подходе требуется в десятки раз больше усилий, чтобы затем успокоить людей и вернуть повестку в рабочее русло. Потому что оправдания «после драки» априори вызывают недоверие.

Мораль проста. Хотите, уважаемые чиновники, не допустить социального напряжения и волны негатива в свой адрес, захватывайте инициативу. Уважайте своих граждан. В любой непонятной ситуации говорите первыми, не прячьте голову в песок, надеясь, что ситуация как-нибудь сама собой разрешится. Не сидите, сложа руки, потому что в современном мире информация обязательно утечет в масс-медиа. Хорошо, если в местные, но может и в релокантские, которые ее обязательно исказят и подадут под нужным той стороне углом зрения. Работайте на опережение. Это – единственный рабочий рецепт успеха. В противном случае ваши оправдания будут уже никому не интересны. А народ будет воспринимать чиновников как бездушных и не слишком умелых оптимизаторов всего и вся.

Константин Калиниченко