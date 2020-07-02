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Ольга Миронович Публикаций: 1
02.07.2020 13:080 Божественное обнуление Все публикации
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Блоги / Ольга Миронович

Божественное обнуление

02.07.2020 13:08|ПсковКомментариев: 0

Из всех поправок в Конституцию меня больше всего удивляет та, что про Бога. И даже не потому, что статья 67-я, в которую она внесена, противоречит статье 14, где сказано, что Российская Федерация - светское государство.

Я всерьез ожидала, что эта поправка оскорбит чувства некоторых верующих россиян. Но этого почему-то не произошло (неужели существуют религии, которые невозможно оскорбить?)

Цитирую текст Конституции в новой редакции:

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Проблема в том, что в некоторых современных религиях богов много, а иные и вовсе обходятся без Бога.

Взять хотя бы псковский малочисленный народ сето. Не зря же представителей этого народа издавна называли «полуверцами». Они, конечно, православные, но вместе с тем чтят своего языческого бога Пеко и хранят его деревянные статуэтки.

Сетоский бог Пеко.

Считается, что Пеко спит вечным сном в Псково-Печерском монастыре, но изредка является во сне сетоским королям (своим земным заместителям) и внушает им всякие мудрые мысли, которыми они потом охотно делятся с подданными.

У других финноугорских народов России тоже все не так однозначно, как в поправленной российской Конституции. Например, православных марийцев называют также «последними язычниками Европы» за то, что они молятся в священных рощах и поклоняются родникам.  

 
Марийский обряд моления в священной роще

На самом деле поклоняются марийцы не деревьям или родникам, как могло бы показаться, а мирозданию и бессмертным силам природы – высшим в представлении этого народа божествам. Как православные христиане марийцы, конечно, почитают Святую Троицу, но для них все православные святые и даже Иисус Христос – это всё-таки бывшие люди и поэтому не самые главные в потустороннем мире сущности.

Одна из марийских святынь.

Соответственно, марийцам и сегодня очень не нравится, когда Православная церковь ставит часовенки возле их священных родников и переименовывает эти родники в честь православных святых. Потому что в традиционной марийской культуре изображения людей, пускай и бывших, а ныне канонизированных, нарушает чистоту природы, лишает священные места их чудодейственной целительной силы.

Согласна, вера марийцев и сето уж очень причудлива. А что делать с российскими буддистами, которые исповедуют одну из величайших мировых религий? Ничего, что для буддистов вообще не существует понятия Бога, они отрицают саму идею Создателя, потому что считают, что она мешает человеку достичь состояния нирваны. Буддисты признают только «высшее духовное начало, распылённое по всему миру».

Буддизм у нас в стране распространён в основном в Бурятии, Калмыкии и Туве. Допустим, в Бурятии по данным некоторых опросов буддизм исповедуют до 20% населения. А всего в России сегодня насчитывается более 200 буддистских общин.

Какого такого «Бога» прикажете почитать российским буддистам, чтобы не нарушать новую Конституцию?

Ещё одна интересная религия без Бога – это конфуцианство. Как и буддизм, это не столько религия, сколько философская система и ритуал, а если дословно с древнего китайского, – то «Школа образованных людей». Конфуций считается всего лишь одним из учителей этой «школы», а про «Бога» в этом учении я тоже ничего не нашла.

Угадайте, есть ли в России последователи конфуцианства? Конечно! В России, как в Греции, есть всё. И, разумеется, множество самых диковинных религиозных течений. Я даже не говорю про «Церковь Летающего Макаронного монстра», потому что для пастафарианцев бог един, а значит, уж они-то могли проголосовать за эту поправку в Конституции РФ с чистой совестью.

 А вот что делать приверженцам бурханизма или «алтайской веры»? Это, чтоб вы знали, ещё одна политеистическая религия, переданная народу России предками. Нечто вроде реформаторского шаманизма.

Впрочем, и верующим в олдскульный шаманизм с новой российской Конституцией будет не по пути. А такие верующие, как недавно выяснилось, есть даже в высших московских силовых структурах. Вы же наверняка следите за приключениями якутского шамана Александра Габышева, которого упекли в психушку после того, как он два раза пытался пешком дойти до Москвы, чтобы «изгнать» из Кремля Владимира Путина.

То, что власти сперва намеревались судить его за «экстремизм», а потом поместили на принудительное лечение в психбольницу, свидетельствует о том, что к шаманизму у нас в стране отношение серьезное.

А в этой религии, возможно, самой древней на Земле, тоже нет понятия единого «Бога». Ведь шаман – это посредник между людьми и многочисленными духами. Он якобы способен влиять на этих духов, погружаясь в состояние транса. Но, в отличие от душевнобольных, делает это по собственному желанию, а главное, умеет без посторонней помощи из этого состояния выходить.

Реконструкция шаманского обряда в якутском музее.

Малые народы России (шорцы, селькупы, долгане… вы, небось, и не слыхивали про такие?) также верят в анимизм (то есть, в одушевлённость всей природы), в родовых или семейных духов и духов, хозяев той или иной конкретной местности. Эти и другие народы  практикуют охотничью магию, «кормят» огонь, стараются умилостивить силы природы своими подношениями …

Якутский амулет.

Вот настолько у нас БОГатая (буквально – в изначальном смысле этого слова) религиозными традициями страна, у которой имеется уникальный, выпестованный веками опыт добрососедства разных верований. Этим опытом мы могли бы торговать в современном мире, как новой нефтью, но нет.

Одна непродуманная поправка – и эта «нефть» падает в цене, совсем как настоящая.

Зачем было унифицировать в новой редакции Конституции Российской Федерации понятие божественного, которое у каждого российского народа своё, – я не знаю. И почему эксперты-этнологи не усмотрели в этом ничего конфликтогенного?

Когда фараон Эхнатон в XIV веке до нашей эры такое учудил и ввёл (изобрел) монотеизм – это, по мнению историков, он так боролся со жрецами, которые сильно много о себе возомнили и мешали его абсолютной власти.

А наш-то фараон чего?

Я в курсе, что единый «Бог» упоминается в конституциях многих стран мира. Но это, скорее, пережиток их бывшей моноэтничности и, соответственно, моноконфессиональности.

А впрочем, даже и в этих странах встречаются более удачные варианты обожествления основного закона страны, чем у нас.

Например, в конституции Ливана записано: «что касается почитания Всевышнего Бога, то государство уважает все религии и вероисповедания».

В общей конституции США, кстати, Бога нет. Но он присутствует в конституциях всех 50 штатов (в США у каждого из них своя конституция). При этом некоторые из штатов умудрились так размыть формулировку, что никому не обидно.

В частности, в конституции штата Айова сказано только про «Высшее Существо», а в конституции Гаваев – про «Божественное руководство».

Вот это «Божественное руководство», я думаю, и для Конституции Российской Федерации – самое то. Я знаю людей, которых одно это выражение сподвигло бы на голосование за поправки.

Лишь бы их верховное «божество» обнулилось и правило как можно дольше.   

Ольга Миронович

Источник: Псковская Лента Новостей
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