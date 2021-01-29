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Бульдозером по Выбутам? Уж я бы там… уж мы бы там…

Псковская Лента Новостей продолжает обсуждение ситуации, складывающейся вокруг создания в Выбутах, на родине княгини Ольги, исторического парка «Былины древнего Пскова». Ранее мы представили точки зрения различных сторон конфликта - как автора идеи парка, реконструктора Василия Мизгирева, которому принадлежит участок земли, так и ревнителей псковской старины из ВООПИиК и Археологического центра Псковской области. Также прозвучала позиция руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика. Сегодня свое мнение о происходящем высказывает псковский журналист Ольга Миронович.

Самый роскошный исторический парк, как уже все знают, построен в Геленджике. Это закрытая экспозиция, посвященная последним 20 годам отечественной истории. Псков, как обычно, отстает в своем развитии, но и в нашей зоне рискованного виноделия, иногда прямо посреди зимы начинают проклевываться свои если не версали, то потемкинские деревни.

Реконструируй это

В январе вот вспучило погост Выбуты, родину княгини Ольги, где из-под снега показались установленные на сваи «нижние венцы» башен «исторического парка «Былины древнего Пскова».

«Парк» этот нафантазировал известный псковский реконструктор Василий Мизгирев, который придумал фестиваль «Хельга» и часто снимается в массовках исторических и псевдоисторических фильмов, декорациями для которых служат псковские достопримечательности.

А еще Василий реконструирует все, что плохо охраняется. «Исключительно за свои деньги».

А если ему дать волю - то и реставрацией балуется. «Безвозмездно»:

Например, в этом видеоролике Василий Мизгирев рассказывает, как слегка отреставрировал Псковский кром - и никто его за это не привлек, хотя по закону за самовольную реставрацию памятников федерального значения предусмотрены нехилые штрафы.

Вы спросите, с чего это вдруг Василий Мизгирев вздумал хозяйничать в Псковском кремле? А у него там платный тир для желающих пострелять по деревянным мишеням из лука и арбалета.

Как явствует из его же рассказа, Василия в Псковский кремль пустили, как лису со скалочкой. Сперва он каждое утро расставлял в углу возле башни Кутекрома свои деревянные мишени, а вечером убирал.

Но потом Василий стал членом «Команды 2018» - и как-то так получилось, что часть территории Псковского кремля стала его бизнес-площадкой, которую он начал «окультуривать» на свой вкус.

А поскольку вкусы Василия сформировались главным образом под влиянием художественных и не очень кинокартин, типа «Холопа», то он сделал в Псковском кремле так, чтобы (цитата из видео) «если посмотреть взглядом человека, который бы, допустим, снимал бы художественный фильм, на мой взгляд, чтобы было красиво».

А по факту обнес забором, повесил на ворота два амбарных замка. А что, некрасиво, что ли. Башня Кутекрома-то как заиграла - ыть! Кино - да и только.

Крокодил не водится, но растет кокос

Теперь Василий перегораживает забором Выбуты. Точнее, крепостными стенами. Причем на этот раз, казалось бы, на законных основаниях, ведь поле, на котором проходит фестиваль «Хельга», с некоторых пор выкуплено Мизгиревым.

Правда, «для ведения личного подсобного хозяйства», но без права возведения каких-либо зданий и строений. То есть, картошку на этом поле выращивать можно, а сваи - нельзя.

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Как так? А вот так. Ведь речь идет о территории охраняемого от самовольной застройки природного ландшафта, на которой вдобавок находится объект культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты и его окрестности - места, связанные с именем Святой равноапостольной княгини Ольги» (в составе церковь Ильи Пророка, Ольгинская церковь, Ольгинская часовня, Ольгин камень, деревня Выдра как предполагаемое место рождения княгини Ольги, Ольгинский ключ, деревня Будник как предполагаемое место рождения князя Владимира, курганная группа первой половины второго тысячелетия нашей эры и селище второй половины первого тысячелетия) и памятники археологии федерального значения - неолитическая стоянка и 29 курганов вокруг деревень Покрутище, Выдра, Голодуша и села Выбуты.

Поэтому, когда в 2013 году прежние собственники этого земельного участка вздумали затеять там несогласованное с органами охраны памятников строительство дачных домиков, прокуратура Псковской области тут же направила в региональный комитет по культуре представление, а заместитель губернатора Максим Жаворонков лично выехал на место и приказал немедленно прекратить все строительные и земельные работы.

А спустя несколько дней председатель государственного комитета Псковской области по культуре Александр Голышев подписал приказ об утверждении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты» и вынес застройщикам Ольгиного поля свое представление.

Землевладельцы смирились и, надо полагать, не придумали ничего лучше, как продать свои участки Василию Мизгиреву, который раньше арендовал у них это поле для своего фестиваля.

А Василий, как уже было сказано, тем временем влился в «Команду 2018», заново пригнал в Выбуты бульдозер и занялся разведением нехарактерных для этой местности культур.

Радость-то какая

Широкая общественность узнала об этом 19 января 2021 года, когда «Проектный офис «Команды 2018» «с радостью» поделился на своей странице «ВКонтакте» «процессом реализации» проекта, по которому в Выбутах возводится «деревянная крепость раннего средневековья с множеством исторических интерактивных площадок», а будет еще и «судостроительная верфь».

Как будто некие «люди в черном» явились в этот «офис», достали нейрализатор - и стерли главным псковским проектировщикам память.

Улики, то есть, простите, фотографии раскуроченного объекта культурного наследия прилагаются.

Прокуратура на этот раз почему-то безмолвствует. Завозмущались только члены паблика «Защитим исторический Псков». По их настоянию на место выехал и.о. председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Он прокомментировал новый скандал с самовольной застройкой в Выбутах предельно аккуратно: «Пока могу сказать, что конструкции целиком выполнены из дерева. О законности их возведения будет принято решение по результатам проверки, которую мы сейчас проводим».

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А ведь специалисты еще три года назад объяснили Василию Мизгиреву, что построить в Выбутах «диснейленд» по ныне действующему законодательству у него не получится. И даже предлагали ему помочь выбрать для его аттракционов какое-нибудь другое место - тоже рядом с туристическими тропами, но за границами охранных зон.

Василий сделал понимающий вид и даже дал слово офицера и гражданина, что в Выбутах не будет никакой крепости, а теперь вона как.

Мы - веселые ребята, наше имя - октябрята

В этой истории много удивительного.

Во-первых, поражает детская непосредственность «Команды 2018». Ее командирам, прежде чем одобрять и поддерживать подобные прожекты, неплохо было бы заказывать их экспертизу в соответствующих органах.

Или хотя бы погуглить, что там с этими объектами, которые фигурируют в их проектах, происходило до 2018 года.

Иначе за что они ни возьмутся - получается кинотеатр «Октябрь», деньги на реконструкцию которого новая областная администрация выбила из федерального бюджета раньше, чем узнала, что это здание просится под снос с того самого времени, как было построено.

И теперь никому не нужно, кроме краеведческой библиотеки, которую туда запихивают силком.

В парке Чаир распускаются розы

Во-вторых, невозможно перестать удивляться, сколько государевых денег выделяется на строительство всяких «исторических» аттракционов в Псковской области, где и так куда ни плюнь - история, причем не бутафорская, а самая что ни на есть подлинная.

Можно подумать, псковичам не хватает наглядных примеров, чтобы учить подрастающее поколение патриотизму. Да прям!

В одном только областном центре можно насчитать с десяток готовых «исторических парков» разных эпох, в которые нужно срочно вкладывать деньги. Это, например, комплекс памятников архитектуры на Романовой горке, это усадьба купца Батова, это объекты культурного наследия на Гремячке и вокруг нее, это Солодежня с домом Печенко и так далее, и так далее…

Один мой знакомый шестиклассник недавно обнаружил в Пскове еще один исторический парк в начале улицы Поземского. Он придумал для школьного конкурса проект музейного комплекса, посвященного величайшему государственному деятелю допетровской Руси Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину.

Парень предлагает отреставрировать под это дело палаты Трубинских и поставить наконец в сквере возле Золотой набережной памятник нашему выдающемуся, но до сих пор недооцененному земляку.

Но нет. Мы зачем-то взялись строить новые «исторические» парки, пока старые разрушаются.

Я еще понимаю, для чего они в каком-нибудь Якутске, где кроме оленей и вечной мерзлоты туристам и показать-то нечего, а местные могут полюбоваться на древний Псков только на картинке, потому что им дешевле съездить в Таиланд.

Псков в якутском музее «Россия - моя история»

Хотя вру… Не понимаю. Сама по себе Якутия все равно гораздо интереснее любых новомодных исторических диснейлендов.

В случае с «парком» Мизгирева все еще хуже. Василий строит макет того, чего никогда не существовало, потому что эти его «Былины древнего Пскова» на самом деле небылицы, ведь никакой крепости в Выбутах отродясь не было.

И пускай в этом случае Фонд президентских грантов раскошелился только на сцену и музыкальное оборудование для фестиваля в Выбутах, мне все равно невдомек, зачем это нашему президенту надо, потому что это не что иное, как очередная аквадискотека с шестом для шавермы.

При этом группа граждан города Печоры который год пытается выбить из государственной казны денег на восстановление домика Стрельца (а это, может быть, единственный в России сохранившийся деревянный памятник древнерусского гражданского зодчества), но пока им предложил денег только частный фонд блогера Варламова.

А ведь вокруг этого Стрелецкого домика тоже можно было бы создать ого-го какой «исторический парк», причем из подлинных памятников старины, а не из декораций.

Я уже не говорю про имение графа Строганова в Порховском районе… Этот исторический парк мог бы затмить тот самый дворец в Геленджике! Вот бы нам сюда этих неназванных российских бизнесменов с их соточкой мильярдов. Да если б там и сам президент России отгрохал себе резиденцию - мы не против. То-то был бы Навальному шах и мат.

Вы, что, хотите, как в Украине?

Самое же невероятное в скандале с «историческим парком» Мизгирева, что у Василия нашлось немало защитников, которые искренне считают, что реконструктор старается Отечества ради и никакой личной выгоды в этом деле не преследует.

Типа, там сейчас и посмотреть-то не на что в этих ваших Выбутах, а так школьников можно будет хоть чем-то развлечь.

То есть, на словах мы категорически против «переписывания» нашей истории, но если она такая немультяшная, то ладно.

И вообще. Не мешайте, мол, хорошему человеку, который делает что-то за собственные деньги и ничего не разрушает, а наоборот.

«Опять» «развизжались». Это же не навсегда: это же не капитальное строительство. И к тому же это «модно, стильно, молодежно».

«Я беру за основу парк «Киевская Русь», - утверждает Мизгирев. - Мне очень понравилось, как ребята создают там копию Киева».

А ничего, что тамошние «ребята» построили свой парк в чистом поле и, действительно, создали в Киевской области с нуля еще одну достопримечательность, а не стали, как наш горе-реконструктор, городить свои аттракционы на заповедной территории, куда и без его стараний стекается множество паломников.

Нет уж, если вы хотите, как в Украине, то надо было позаимствовать не только название (среди проводимых парком «Киевская Русь» мероприятий есть международный фестиваль «Былины Древнего Киева ІХ-ХІ веков»).

Хорошо забытое новое

«Исторический Парк предлагается как новый туристический маршрут для туристов и паломников», - сказано в пресс-релизе «Команды 2018».

Вообще-то этот «туристический маршрут» был разведан еще в глубокой древности, а в конце XIX века его «раскручивали» не кто-нибудь, а великие князья.

Но реализовывать свои проекты в непопулярных местах Василий не привык. Зачем ему поднимать туристическую целину, если можно делать бизнес с видом на церковь XV века и древний погост.

Это как с тиром в Псковском кремле. Вы видели, какой там прейскурант? Вы же понимаете, что получить со свадебного кортежа выкуп можно только, если перегородить ему дорогу прямо перед ЗАГСом, а не на одной из боковых улочек?

А теперь еще раз для тех, кто так и не понял, из-за чего защитники псковской старины опять «развизжались». Мизгирев начал самовольную застройку в зоне охраняемого природного ландшафта на территории памятника регионального значения, где действуют строгие регламенты.

Государство охраняет там не каких-то «букашек-таракашек», как утверждает Василий Мизгирев, а историческую панораму.

В каком смысле?

Зачем и кому эта панорама нужна?

Попробую пояснить знаменитой цитатой из довлатовского «Заповедника»:

«Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:

- Извините, могу я задать вопрос?

- Слушаю вас.

- Это дали?

- То есть?

- Я спрашиваю, это дали?

- Тиролец увлек меня к распахнутому окну.

- В каком смысле?

- В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.

- Не понимаю.

Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:

- У меня была открытка...Я - филокартист...

- Кто?

- Филокартист. Собираю открытки...Филос - любовь, картос...

- Ясно.

- У меня есть цветная открытка - "Псковские дали". И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить - это дали?

- В общем-то, дали, - говорю.

- Типично псковские?

- Не без этого.

Мужчина, сияя, отошел...»

А теперь что? Приедет такой турист на родину княгини Ольги полюбоваться на типичные псковские дали, а тут у нас своя шляпа.

Ольга Миронович

Фото автора, из Википедии и из социальной сети «ВКонтакте»