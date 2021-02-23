Блоги / Ольга Миронович

Будь межевиком!

Моя младшая дочка (ей только что исполнилось 17) вчера сказала, что считает гендерные праздники 23 февраля и 8 марта неправильными и даже унизительными, причем для обоих полов. Международный женский день она еще готова оправдать. По ее словам, женщины его «хотя бы заслужили»: тем, что в марте (по старому стилю в феврале) 1908 года вышли в Нью-Йорке на многотысячную демонстрацию, чтобы заявить о своих правах.

Но почему тогда этот праздник превратился в ежегодное заискивание мужчин перед женщинами, в котором больше снисхождения, чем уважения, негодует моя повзрослевшая центенниалка.

Во всяком случае, поздравлять с Днем защитника Отечества всех подряд представителей «сильного» пола она категорически отказывается, ведь многие из них (а среди ее ровесников чуть ли не все) никогда никакое Отечество не защищали и не собираются.

А уж если придётся, то это еще надо поглядеть, кто его лучше защитит: мужчины или женщины, – резонно рассуждает моя Глафира. Ведь современные войны – это противостояние технологий и идеологий, а значит, грубая мужская сила в них мало что решает.

Да и самим «виновникам торжества» из тех, кто родился в XXI веке, теперь, похоже, не очень-то нравится, когда их вдруг начинают оценивать с точки зрения их тактико-технических характеристик на случай вооружённого конфликта с неприятелем.

Тем более, что они скорее поверят в вероятность звездных войн, чем в то, что им когда-либо придётся отбиваться от солдат НАТО.

Тогда зачем это все, возмущается моё подрастающее поколение.

Власть в последние годы старается сделать из 23 февраля второе 9 Мая, но это как заново громоздить статую Дзержинского на Лубянскую площадь. Ведь все уже давно знают, что ничего особенно героического 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой не происходило, а если и происходило – то заключённый всего через несколько дней Брестский мир признал те события поражением для России.

Справедливости ради, надо заметить, что и 8 марта 1908 года (по старому стилю 23 февраля) никакой демонстрации за права женщин в Нью-Йорке не было. Демонстрация состоялась пять дней спустя.

Поэтому существует немало конспирологических версий происхождения этих двух праздников.

Например, некоторые всерьёз утверждают, что Международный женский день – это всего лишь перелицованный Пурим (праздник, посвящённый верной дочери еврейского народа Эсфири).

А может, это День защитника Отечества – закамуфлированный Пурим… Кстати, в этом году евреи как раз будут праздновать его в конце февраля.

Ведь Эсфирь что совершила? Она спасла своих соплеменников от истребления. Проще говоря, она была иноагентом и под личиной жены персидского царя Артаксеркса защищала интересы порабощенных персами евреев.

Да так лихо повернула дело, что сами порабощенные евреи устроили персам грандиозный шухер.

Вот и разберись после этого, кто более достоин поздравлений с 23 февраля – мужчины или женщины.

Впрочем, нарком Троцкий, будучи весьма образованным человеком, возможно, имел в виду другое, когда назначил 23 февраля днём празднования годовщины создания Красной армии.

По крайней мере, события начала XX века тут ни при чём, не зря же в 1935 году нарком Ворошилов признавался в газете «Правда», что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

…Совпадает, совпадает. Только эти даты надо искать в глубокой древности.

Например, в древнем Риме 23 февраля был днем «терминалий» – то есть, священнодействий в честь бога Термина, который отвечал за нерушимость границ (отсюда таможенный «терминал»).

Латинское слово «терминус» означает «межевой знак». В День терминалий над межевыми знаками совершались специальные обряды: древние римляне поливали их мёдом и вином, а также кровью жертвенных животных.

Понятно, что изначально речь шла о неприкосновенности границ земельных наделов. В древнем Риме с этим было строго: того, кто подвинул межевой камень, могли и казнить.

Ну а потом римский День терминалий стал днём неприкосновенности любых границ, в том числе государственных.

И, как видите, непостижимым образом дожил до наших дней.

Впрочем, я скорее поверю, что 23 февраля и 8 марта – это позаимствованные русскими у японцев «праздник мальчиков» и «праздник девочек», которые там отмечают соответственно 3 марта и 5 мая.

Не ну а что. Матрешку мы же у японцев спионерили.

Потому что никакого сколько-нибудь глубокого смысла в этих праздниках за сто лет так и не появилось – сколько ни ищи. А только ярко выраженный гендерный подтекст, обусловленный весенним буйством гормонов.

А что самое интересное, желающих праздновать 23 февраля и 8 марта становится все меньше. Возможно потому, что гендерные различия всё менее важны, и придавать им какое-то особенное значение в современном мире считается неприличным.

И как красивая традиция они тоже уже выглядят не очень.

Это как умиляться, что в некоторых архаичных культурах женщина до сих пор идёт не вровень со своим мужем, а на шаг позади него, и вдобавок несёт на себе всю тяжёлую поклажу в то время, как мужчина шествует налегке.

Наблюдая такую картинку в Африке или, например, на Кавказе, туристы бывают немало озадачены.

Таков обычай, объясняют им. Дескать, мужчина идет первым на случай, если навстречу попадутся враги. И у него должны быть свободны руки, чтобы он мог быстро вынуть саблю или обнажить свой кинжал.

… Вот так и ходят 8 марта следом за 23 февраля. Но никто на них не нападает, чтоб отнять чемодан с пережитками.

Ольга Миронович