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Муниципальная гордость великоновгородцев и псковский отрицательный политический отбор

У псковичей, как в очередной раз подтвердилось, особенные гены. Если помните, специалисты Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН еще в нулевых исследовали генетические различия между русскими жителями девяти областей европейской части России и удостоверились в том, что у туляка с калужанином примерно одинаковый набор гаплотипов – ну то есть, что жители Белгородской и, допустим, Новгородской областей состоят в близком генетическом родстве. И только псковичи какие-то не такие, как все.

Изображения здесь и далее из открытых источников

Настолько не такие, что генетически заметно отличаются даже от своих ближайших соседей-новгородцев.

Сейчас докажу, что псковичи разительно отличаются не только от новгородцев, но и от своих собственных предков – древних псковичей. И что в нашем наборе гаплотипов со времен Псковской вечевой республики, действительно, произошли необратимые мутации.

Лакмусовой бумажкой нам послужит законопроект Клишаса-Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» - проще говоря, законопроект об оптимизации МСУ.

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Оптимизация методом пессимизации

Ну потому что Павел Крашенинников так это и назвал в одном из своих выступлений – «оптимизацией», а также уточнил, что речь идёт не о ликвидации муниципалитетов, а об их объединении.

Чем закончилось «объединение» школ и больниц вы, конечно, в курсе. Теперь государственная власть задумала оптимизировать органы местного самоуправления. Ведь согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту предполагается сократить количество муниципалитетов в России как минимум вдвое.

Система местного самоуправления станет одноуровневой, потому что вместо восьми видов муниципальных образований должно остаться всего три.

Якобы ради экономии. При этом авторы законопроекта утешают граждан тем, что сокращения чиновничьего аппарата на местах не произойдет, а уменьшится только количество народных избранников, которые, как правило, впахивают забесплатно.

Всё это вдобавок обосновывается необходимостью привести закон о местном самоуправлении в соответствие с обновленной Конституцией. При этом Клишас с Крашенинниковым предлагают наделить глав регионов правом назначать и отстранять мэров, что противоречит этой самой Конституции, которая утверждает самостоятельность местного самоуправления и его независимость от государственной власти.

Неудивительно, что даже среди депутатов Государственной Думы нашлись те, кто считает, что Клишас с Крашенинниковым задумали отобрать у российского глубинного народа даже те жалкие права, которые он получил после Земской реформы Александра II.

А, например, специалист по социально-экономическому развитию регионов, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич мне по телефону так и сказала, что сколько-нибудь ощутимого сокращения расходов на низовой уровень власти эта реформа МСУ не даст и что на самом деле её причины не экономические, а политические. По словам профессора МГУ, протесты на станции Шиес показали, что муниципальные депутаты, действительно, ближе всех к народу и при необходимости умеют консолидировать протест. Вот государственная власть и хочет заменить их на назначенных сверху смотрящих.

Операция «ликвидация»

Естественно, муниципальным депутатам такая реформа не нравится и они активно ее критикуют. Но только почему-то не псковские.

Например, Ассоциация независимых депутатов Москвы выкатила в интернете целую петицию с требованием отклонить этот законопроект. В ней сказано, что на низовом уровне необходимо, наоборот, насколько это возможно территориально приближать местное самоуправление к населению, о чем сказано в определении Конституционного суда еще в 1997 году. И что сельские и городские муниципалитеты ни в коем случае нельзя ликвидировать, поскольку жители сел и городов более склонны к самоорганизации, чем жители муниципальных районов и городских округов, и стремятся сами управлять своими территориями, а не уповать, что «вот приедет барин, барин всех рассудит», как это представляется Клишасу с Крашенинниковым.

«Фактически, данный законопроект направлен на ликвидацию сельского уклада жизни», - утверждают этой петицией московские независимые депутаты.

А допустим, депутаты Якутии законопроект Клишаса-Крашенникова как бы поддержали, но при этом попросили учесть в нем крайне низкую плотность населения в Республике Саха. Ведь этот регион, напомню, занимает пятую часть всей России, а населения в нем почти столько же, сколько в Псковской области. И там вдобавок существуют специальные национальные муниципальные образования на территориях традиционного землепользования, которые если начать оптимизировать, то наступит анархия. Поэтому якутские парламентарии аккуратно потребовали себе право принимать к новому закону собственные специальные законы и подзаконные акты.

Отменяй

Но больше всего меня восторгают наши соседи-новгородцы. Вы хотите поправок к законопроекту Клишаса-Крашенинникова? – спросила Дума Великого Новгорода. Вот вам поправки:

- включить в статью, которая предусматривает всего три вида муниципальных образований (городской округ, муниципальный район, внутригородская территория), выкинутые два - городское и сельское поселение;

- исключить статью, предусматривающую право высшего должностного лица субъекта РФ делать взыскания главе муниципального образования, поскольку государственные органы власти могут вмешиваться в деятельность МСУ только при посредстве суда;

- «устранить возможность субъективного принятия решения высшим должностным лицом субъекта об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администрации»…

и т.д. и т.п. То есть, поправки, внесенные в законопроект Клишаса-Крашенинникова депутатами Думы Великого Новгорода, по сути этот законопроект отменяют.

Вот и верь после этого, что псковское вече было более демократичным, чем новгородское, как это очень любят подчёркивать псковские историки, краеведы и экскурсоводы.

Депутатам просьба не беспокоиться

Насколько я знаю, псковские городские депутаты закон Клишаса-Крашенинникова тоже между собой обсуждали. Но когда дело дошло до «куда отправлять поправки и предложения», глава Пскова им ответила что-то типа: «Не беспокойтесь, мы уже все отправили».

То есть, современное «псковское вече» уже заранее на всякий случай притворилось мертвым, не дожидаясь реформы МСУ.

Какая-никакая дискуссия по законопроекту Клишаса-Крашенинникова вспыхнула только на заседании Псковского областного Собрания депутатов. Но большинство региональных депутатов поддержало этот законопроект и на сессии, и на круглом столе, который прошёл в Общественном пресс-центре ПЛН.

Видимо, Иван Грозный все-таки как-то очень по-разному производил селекцию псковского и новгородского посадского люда. А ведь и правда: из Новгорода, если вы помните, он выселил 150 семей, а из Пскова – все 500. Может, в этом всё дело.

Псковские гены

Это как с памятником князю Довмонту, который у нас в городе хотят установить – в частности за то, что он «имея такую власть, дал развиться» этому самому демократичному в мире вечу. (Хотя как он мог не позволить, если сам был всего лишь нанятым этим вечем гастарбайтером).

Напрасно там всякие псковские общественные советы несколько лет согласовывали на том же месте памятник Ордину-Нащокину и собирали на него деньги. Петербургское псковское землячество спускает нам сверху памятник Довмонту – значит, надо брать, решают городские власти. Тем более, что князь был горазд на всяческие «специальные операции» по «демилитаризации» псковских соседей. А это теперь ценится в России превыше каких-то там внутренних преобразований, в коих так преуспел Ордин-Нащокин.

При том, что в свете предстоящих экономических потрясений нам больше бы пригодилось духовное наследие Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, который, по словам Ключевского, не просто предвосхитил реформы Петра Первого, а «смотрел шире». И в частности, понимал, что экономическое развитие страны невозможно без усиления местного самоуправления.

Как пишет Ключевский, Ордину-Нащокину был противен тогдашний порядок внутреннего управления в Московском государстве, где «все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями», поэтому он всю жизнь боролся с вертикалью власти.

Вот ведь как. По семейной легенде, Афанасий Лаврентьевич, как и князь Довмонт, был «сами мы не местные», а именно потомком итальянского дука (герцога), а показал себя наилучшим хранителем псковских скреп, я бы даже сказала скоб (мы же скобари!).

Поэтому когда Афанасий Лаврентьевич стал псковским воеводой, то попытался возродить псковское вече или за 300 лет до Александра II ввести у нас земскую реформу. Он хотел, чтобы посадские люди каждые три года выбирали из своей среды управляющих городским хозяйством, которые бы вершили правосудие, а также следили за таможенными сборами и доходами от питейного бизнеса. Ордин-Нащокин надеялся, что такая модель МСУ как более эффективная, чем назначение воевод на кормление, станет образцовой и будет применяться повсеместно.

Но московское боярство увидело в ней «дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглого посадского мужичья» и стало распространять слухи, что Ордин-Нащокин взялся переписать все русские законы в целях децентрализации власти.

В результате этих интриг величайший дипломат своего времени и самый эффективный российский менеджер XVII века, создатель русского флота, отечественной банковской системы и Новоторгового устава, который первым сформулировал принцип «одного окна», когда придумал Приказ купецких дел, угодил в опалу. А Россия вместо того, чтобы «догнать и перегнать» еще в те незапамятные времена, так до сих пор и не догоняет.

Вы, что, хотите, как в Норвегии?

Напоследок вот вам история, как норвежские власти хотели было ликвидировать или «оптимизировать» одно тамошнее сельское муниципальное образование. Мне рассказали её сами же норвежцы, когда я допытывалась, почему они такие политически активные.

Есть у них в регионе Финнмарк такая деревушка Берлевог всего тысяча человек населения. И так вышло, что на предпоследних муниципальных выборах там за пост мэра готовились побороться всего два кандидата от партий-близнецов.

Нет, так не годится, потому что это получается какая-то имитация политической жизни, решили региональные власти и захотели присоединить Берлевог к другому избирательному округу, чтобы у местных политиков появились реальные конкуренты.

Так что вы думаете? Жители деревни Берлевог тут же взбодрились и создали у себя отделения еще двух партий – оппозиционных к тем, которые уже имели там свои представительства. То есть, не позволили свой муниципалитет уконтрапупить.

И правильно сделали. Потому что слово «политика» генетически восходит к слову «полис», а полисами когда-то назывались города-государства вроде вечевого Пскова или норвежской деревушки Берлевог. А значит, успешность этой самой политики определяется тем, насколько граждане таких полисов могут, как современные новгородцы, а не как современные псковичи.

Ольга Миронович