Блоги / Ольга Миронович

Куриный код

«Алло, это библиотека? Здравствуйте. Это правда, что без прививки от ковида к вам теперь нельзя? А если медотвод, то только со свежим ПЦР-тестом?.. Да, понимаю, но я одинокая пенсионерка, у меня нет таких денег, чтобы каждый раз для похода в библиотеку делать ПЦР. Вы считаете, что это гуманно – вот так со мной поступать? Нет, вы мне скажите, чисто по-человечески – разве так можно со стариками обращаться? Не надо мне про указ губернатора, я читала. Я хотела от вас услышать! Вы как относитесь к этому указу? Вам, что, наплевать на таких, как я?»

…А другая читательница, когда её не пустили за порог библиотеки без кьюар-кода, стала в ярости швырять в библиотекарей книжки. Она кричала, что библиотекари устроили в стране геноцид.

А третья вызвала полицию. Полиция, вы сейчас удивитесь, сразу же приехала и начала составлять протокол. Библиотекарям пообещали, что вызовут их в отделение «для дачи разъяснений» (Указ губернатора Псковской области от 08.11.2021? – не, не слышали).

Это происходит офлайн. А сетевые тролли в минувшие выходные взялись за работников псковского кафе «Миша». Сотрудники «Миши», видите ли, посмели вместе с кьюар-кодом требовать у посетителей паспорт.

«Это похоже на то, как, например, вышел бы приказ каждому посетителю давать по морде», - написала одна дама в «Фейсбуке».

«Миша» прям агрессивно гнет линию партии. Еще до введения кодов пару раз у них обедала в парке. Девки на кассе с видом надзиратиля на зоне мерили температуру и принимали заказы словно им все должны», - вторили ей комментаторы (орфография сохранена и отсылает нас к бессмертному «попробовали бы они так в мичети»).

Кончилось тем, что добрые клиенты пожелали «Мише» разориться.

И такая дребедень каждый день.

Этологи называют это «клевок в землю».

Кадр из мультфильма «Побег из курятника»

Объясняю. Есть такая наука – этология. Она изучает животную природу человеческого поведения. Ведь наши инстинкты намного старше нашего интеллекта. Это проявляется не только в том, что при виде вкусной еды человек пускает слюни точно так же, как и собака Павлова.

Например, когда ваш кот пытается кого-то напугать, он становится на цыпочки, выгибает спину и топорщит шерсть на загривке. То есть, старается преувеличить свои размеры. А, допустим, мраморная лягушка в опасной ситуации заглатывает воздух и раздувается, как в мультфильме «Шрек».

Казалось бы, ну уж такие ужимки человеку разумному точно чужды. Но нет. Полюбуйтесь на фуражки некоторых хомо сапиенсов. Думаете, почему взрослые мужики подбивают тулью ватой, чтобы она выгибалась как можно выше? Да потому, что у них на загривке маловато шерсти, нет хвоста, который можно было бы распушить, или жаберных мешков, чтобы они угрожающе раздувались.

Так вот, про «клевок в землю». В большом курятнике всегда есть самый главный петух (доминант), один или несколько запасных взрослых петухов (субдоминанты) и подрастающие курята. Если доминант разозлился, то он клюет субдоминанта. Тот, в свою очередь, вымещает зло на ком-нибудь рангом пониже. И так далее по цепочке, вернее, вниз по иерархической лестнице, пока не дойдёт до самого тщедушного курёнка, которому уже некого клюнуть. И вот чтобы хоть как-то избыть свою агрессию он делает клевок в землю.

А человеческие подростки могут пойти в парк и раскурочить скамейки.

Это также называется переадресацией агрессии. Просто животный инстинкт, ничего личного.

Сейчас проверим, как это работает в современных псковских условиях. Итак, что обычно делает затюканный сверху рассердившийся пскович? Правильно: он идет в Инстаграм Самизнаетеккому и делает там «клевок в землю», добавляя какой-нибудь злой комментарий под постом про воскресный плов.

Но бывают варианты. Иногда самым затюканным оказывается кто-то другой. Например, библиотекари. У них нет выручки, они не делают никакого бизнеса, за них некому заступиться в органах власти, потому что доминанты на абонементе книжек не берут. А это значит, что на библиотекарей всегда можно безнаказанно наорать: «Да кто вы такие, чтобы нарушать Конституцию!!!» «Да я на вас в суд подам!»

Или, например, вот эта девочка на входе в кафе: «Да как ты смеешь, девочка, требовать у меня вместе с кьюар-кодом еще и паспорт? Ты, что, указ губернатора не читала? Где там написано, что надо предъявлять паспорт? Да подавись ты своим комплексным обедом, девочка!»

Мне говорят: чисто по-человечески таких сердитых людей можно понять. Ни фига, нет тут ничего человеческого.

Если по-человечески – это надо хотя бы как псковская активистка Елена Демченкова. Она написала в прокуратуру заявление о нарушении своих прав и свобод в связи с введением кьюар-кодов, создала в Интернете соответствующую петицию и встала напротив областной администрации в одиночный пикет с плакатом «Мое тело – мое дело».

Фото: Фейсбук Елены Демченковой

Лично я считаю, что Елена неправа и что мое тело – мое дело ровно до того момента, пока это тело не окажется в бессознательном состоянии на больничной койке, ну или в морге. И ещё мне бы хотелось напомнить, что права и свободы возникли у людей вместе с общественным договором, который заодно положил границы вседозволенности и заставил индивидуумов считаться с интересами коллектива.

Но я не могу не уважать Елену Демченкову за то, что она не позволяет своему телу вести себя по-куриному.

Ольга Миронович